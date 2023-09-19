Отдел МВД по Мамадышскому району Татарстана возглавил Рамис Гафуров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отдел МВД России по Мамадышскому району Татарстана возглавил подполковник полиции Рамис Гафуров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по республике.

Нового начальника представил замминистра внутренних дел по Татарстану генерал-майор полиции Алексей Завгороднев. Он заявил, что у Рамиса Гафурова богатый опыт оперативной работы, он показал себя как профессиональный и грамотный руководитель.

Рамис Гафуров получил образование в Елабужском филиале Казанского юридического института МВД России. После выпуска из вуза в 2008 году он начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного отдела по пресечению фактов коррупции и хищений бюджетных средств, выделенных по целевым программам ОРЧ № 1 (по линии БЭП) МВД по Татарстану.

Он занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе отдела МВД России по Пестречинскому району Татарстану. В 2021 году его назначили начальником полиции отдела МВД России по Кукморскому району республики.

Рамис Гафуров награжден медалями МВД России «За отличие в службе» III и II степени. Женат, воспитывает сына и дочь.



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Татьяна Демина