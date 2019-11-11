Замначальника полиции Татарстана: «Возврата в 90-е мы не допустим»

Полковник Павел Серов — о ситуации с ОПГ и вышедших на свободу криминальных лидерах в республике

Фото: Максим Платонов

Где опера Татарстана нашли лидера «Тукаевских» Анатолия Агрбу, сколько преступников бегают от следствия свыше 10 лет и кто устроил стрельбу за прицеп в Адмиралтейке — об этом «Реальному времени» рассказал заместитель начальника полиции МВД Татарстана полковник Павел Серов. А еще успокоил: «Группировок в состоянии войны в Казани сейчас нет».

«Воровские устои в республике особого развития не нашли»



— Павел Юрьевич, поздравляем с Днем сотрудника правоохранительных органов! Осложнилась ли криминальная обстановка в связи с выходом на свободу «ветеранов» ОПГ?

— Система в МВД отработана — мы всегда отслеживаем лидеров и активных участников преступных группировок, которые привлекались по статьям 209 УК РФ (бандитизм) и 210 (организация преступного сообщества), в том числе по нашумевшим делам, и получили приличные сроки.

В основном они сидят за пределами Татарстана — Север, Зауралье, труднодоступные места. Во-первых, так у них меньше возможности для связи с волей — не все удаленные исправительные учреждения попадают в зону охвата сотовой связи. Есть территории, где расстояние между населенными пунктами 200—300—500 км. И навещают их не так часто.

Мы делим преступных лидеров на две категории — авторитеты уголовно-преступной среды и авторитеты наших организованных преступных формирований. Это особенность Татарстана, потому что у нас преступные авторитеты с воровскими традициями изначально не были основополагающими для создания ОПГ. Группировки создавались по территориальному принципу — каждая отстаивала свою территорию, финансовые интересы, влияние, и так сложилась, что воровские традиции и устои в республике особого развития не нашли.

Поэтому у нас никогда не было и большого количества «воров в законе», да и не пользовались они здесь каким-то неприкасаемым авторитетом.

Фото Максима Платонова

Таких людей после освобождения мы встречаем прямо у ворот колонии. Сотрудники ФСИН передают их оперативникам подразделений по борьбе с организованной преступностью (далее — БОП). Мы их доставляем в подразделение БОП или райотдел полиции и плотно работаем

Авторитеты из тюремной касты «черная масть» у нас на особом контроле. В том числе как люди, которые пытаются нести на улицу свои традиции. Таких людей после освобождения мы встречаем прямо у ворот колонии. Сотрудники ФСИН передают их оперативникам подразделений по борьбе с организованной преступностью (далее — БОП). Мы их доставляем в подразделение БОП или райотдел полиции и плотно работаем. Выясняем их намерения, предупреждаем, что будем за ними смотреть, чтобы не было с их стороны никаких поползновений.

Авторитет «Кинопленки» работает массажистом

Что же касается авторитетов и лидеров ОПГ, которых мы посадили по серьезным делам, то практика показала — они не оказывают особого влияния на «зонах», обычно не становятся там «смотрящими» и никак себя не проявляют. Поначалу оставшиеся на воле соратники, естественно, поддерживают с осужденными связь — навещают, «греют» деньгами и передачами, но только первое время. А потом, честно говоря, уже и забывают.

Мы здорово почистили группировки в республике. Сейчас они уже не те. Поэтому вернувшиеся из колонии лидеры просто не находят той среды — группировки с жесткими сборами, своей территорией и подконтрольными фирмами, что платили дань. Сейчас такого уже нет. Отсидевших здесь особо никто не ждет, им не за что биться и делить уже нечего. Все официально поделено без них.

Оставшиеся на свободе авторитеты больше уходят в легальный бизнес — стараются сделать вид, что дистанцировались от криминала и дел ОПГ. Нам при встрече говорят: группировка больше не существует, и если молодые используют ее название — это их проблемы, «старики» к этому отношения не имеют.

В прошлом году освободились пять бывших татарстанских лидеров и авторитетов — имен называть не буду. Двое из группировки «Хади Такташ» пробыли здесь недолго — уехали в Питер и там спокойно живут, работают, никого не трогают. Один отсидевший авторитет ОПФ «Кинопленка» сейчас работает массажистом.

В общем, нельзя сказать, что кто-то из вернувшихся пытается влияние восстановить. Нет для этого почвы, потому что мы — может, это и громко сказано — разгромили все существовавшие на тот момент группировки. Да и те, кто отсидел больше 10—15 лет, хотят спокойно жить, все уже взрослые — им за 40, кому-то 50 и больше.

Фото Максима Платонова

Мы прошли то время и прекрасно знаем, что такое, когда большое количество ОПГ бьются за место под солнцем, за выживание. Это страшно! Возвращения этого никто не хочет, и мы не должны его допустить

Предпосылок возврата 90-х в Татарстане сейчас нет

— Но кого-то из отсидевших лидеров все же вернули за решетку?

— В Бугульме и в Кукморе авторитеты, что освободились в 2018-м, в течение года вернулись под стражу. Они продолжили заниматься вымогательствами, у одного и похищения людей были.

Хочу сказать — реальных предпосылок возврата 90-х в Татарстане сейчас нет. Ситуация находится под контролем. Понятно, есть и никуда не исчезали групповые проявления — драки, вымогательства и прочее, но нет такого. Вспомните, в то время ни один предприниматель не мог открыть бизнес, не согласовав этот вопрос с лидерами той группировки, на чьей территории собирался работать. А сейчас эти вымогательства и предложения ставить «крышу» — нонсенс. Хотя единичные случаи бывают.

Порой приходят отмороженные с наглыми требованиями: «Вы на нашей территории — платите». Им сами предприниматели говорят: «Вы что, из 90-х?» А затем обращаются в полицию. Ведь если пойти на поводу, начать откупаться, то это будет бесконечно. Какого-то обоюдовыгодного содружества с группировками просто не может быть.

Мы прошли то время и прекрасно знаем, что такое, когда большое количество ОПГ бьются за место под солнцем, за выживание. Это страшно! Возвращения этого никто не хочет, и мы не должны его допустить. Поэтому ситуация с оргпреступностью в МВД Татарстана была, есть и будет на особом контроле! Здесь расслабляться нельзя: если мы ослабим давление на группировки, ситуация может выйти из-под контроля.

Не буду называть абсолютные цифры, но, по данным оперативного учета, с начала 2000-х количество группировок сократилось процентов на 40, а число членов ОПФ — в 2,5 раза.

Мы по каждому факту жестко разбираемся. Даже если по итогам стычки нет пострадавших с переломами или ножевыми ранениями — ставим совместно с прокуратурой вопрос о возбуждении уголовного дела

«Нужно вовремя остановить подростков, а родители и школы не хотят выносить сор из избы»

— А как расцениваете недавнее заявление прокурора РТ Илдуса Нафикова о резком росте подростковой преступности в Татарстане?

— Что значит резкий рост? Речь идет о количестве всех преступлений, совершенных несовершеннолетними. Тут, действительно, есть рост порядка 10%. Статистика МВД с анализам показывает — это просто многоэпизодные дела, которые были направлены в суды в текущий период, когда один несовершеннолетний совершил не одно преступление, а три или пять. Поэтому получилось, что за счет раскрытия серий общая цифра выросла. И это не проявление групповой преступности, как драки.

Организованная преступность и все, что касается групповых проявлений, — это тема, которую нельзя замалчивать, ее нужно поднимать на всех уровнях! Если этого не делать — мы пожнем 90-е. Потому что безнаказанность опасна. Но не стоит из каждого факта раздувать пожар. Почему-то в СМИ сейчас любая групповая драка трактуется как передел асфальта, возвращение 90-х и наступление ОПГ.

В каждом случае надо разбираться. Бывает, отсидевшие пытаются перед молодежью строить из себя криминальных лидеров и оказывать влияние. Начинаем пробивать этого человека — в колонии он был никем, в низшей касте. Но молодежь-то об этом не знает и попадает под влияние псевдоромантики.

Мы по каждому факту жестко разбираемся. Даже если по итогам стычки нет пострадавших с переломами или ножевыми ранениями — ставим совместно с прокуратурой вопрос о возбуждении уголовного дела.

Помню, в 2016 году добились привлечения молодежной бригады из Кировского района — вымогали деньги у школьников, избивали и издевались, даже взрослых заставляли работать на себя. Часть членов группировки были несовершеннолетними. Они получили реальные сроки.

Фото Максима Платонова

Провели ему судмедэкспертизу, на теле — несколько синяков, даже среднего вреда здоровью эксперт не установил. Мать парня заявила: «Никаких разбирательств не нужно...» А ведь в отношении ее сына было совершено преступление

— А по массовому избиению парня у школы в Азино в апреле 2019 года, говорят, даже дело возбуждать не хотели?

— То видео распространили по сетям — «Срочно! Убили мальчика!» Ажиотаж был большой, а заявлений в полицию от очевидцев и пострадавшего не было. Но у нас практика отработана — о каждом таком факте тут же докладывается министру, создается отдельная группа, выясняются детали преступления.

Тогда достаточно быстро был установлен потерпевший — живой. Провели ему судмедэкспертизу, на теле — несколько синяков, даже среднего вреда здоровью эксперт не установил. Мать парня заявила: «Никаких разбирательств не нужно...» А ведь в отношении ее сына было совершено преступление. Он сам был участником этой группы, потом ушел в другую, и у них возникла конфликтная ситуация. А чтобы дело хотя бы по 116-й статье УК РФ (побои) возбудить — нужно от него или родственников заявление.

Поскольку избиение было групповым, били его ногами и по голове, было принято решение Следственным комитетом, прокуратурой и нами возбудить дело о покушении на убийство и провести полное расследование. То есть никакого желания замолчать эту историю не было. Но понятно, что с учетом мнения эксперта в суд это дело пошло не по обвинению в покушении, им вменили умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Что касается молодежных драк, тут основная проблема — родители и школы не хотят сор из избы выносить, просто не передают нам информацию о таких фактах.

Фото Ирины Плотниковой

Обыски по этому делу мы проводили в двух фирмах. В одной были обнаружены автомобили с госномерами, что присутствовали на месте конфликта. Еще нашли гильзы, выпущенные из того же травматического пистолета. Во второй фирме двое предполагаемых зачинщиков числились электриками — но на самом деле не работали

Прицеп раздора в Адмиралтейке и стрельба 1 сентября

— Правда, что к стрельбе в Адмиралтейской слободе причастны ОПГ «Кинопленка» и «Мосбригада», а в поисках улик полиция пришла в сервисную компанию?

— Конфликта между группировками там не было. Были финансовые претензии у людей, и за каждым стояла группа поддержки. Вообще группировок в состоянии войны в Казани сейчас нет! И даже те, кто считает себя наследниками «Мосбригады» и «Кинопленки», спокойно общаются между собой.

Все конфликты такого рода происходят по двум причинам — деньги либо иная выгода и личные обиды. В данном случае одни взяли у других в счет оплаты за долги оборудование — прицеп, но должники были с этим не согласны. И на этом фоне возник конфликт. По нашей информации, обе стороны 25 октября ехали туда не на разборку, просто хотели объясниться и решить вопрос.

Многие говорят — даже не понимали, куда и для чего едут. Ничего спланированного не было. Но в процессе общения между двумя не вполне трезвыми гражданами спонтанно разгорелся конфликт, и они решили достать имевшиеся при себе охолощенный автомат и травматический пистолет. Это не огнестрельное оружие, но в результате стрельбы один человек получил ранения. По данному факту возбуждено дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) о нарушении общественного порядка.

Обыски по этому делу мы проводили в двух фирмах. В одной были обнаружены автомобили с госномерами, что присутствовали на месте конфликта. Еще нашли гильзы, выпущенные из того же травматического пистолета. Во второй фирме двое предполагаемых зачинщиков числились электриками — но на самом деле не работали. И версия следствия, что их могут укрывать, нашла свое подтверждение.

Знаю, что эта компания обратилась в СМИ с жалобами о том, что полиция парализовала их деятельность, изъяв телефоны и документы. Все им уже вернули.

Фото Максима Платонова

Любой преступник, находясь в розыске, рано или поздно расслабляется. Он может активно скрываться год, принимая все меры предосторожности. Потом просто притупляется чувство страха, и где-то он прокалывается

— Резонанс получила и стрельба у гимназии №90 на улице Комарова 1 сентября, установлена причина?

— У виновника был конфликт с ребятами со своего микрорайона. В тот день он был под воздействием наркотиков и, проезжая мимо на машине, увидел — эти ребята играют в футбол на школьном дворе. Накопившаяся обида, агрессия, наркотики, а у него в машине еще обрез с собой был. Вышел: «Ну-ка стоять! Да вы такие-то!». Они его всерьез не приняли, сказали — иди отсюда. Он достал обрез, начал махать им — по людям стрельбы там не было, два выстрела в воздух. Участковый — молодец, хорошо сработал — сам провел задержание, еще до прибытия оперативников. За хулиганство (ст. 213 УК РФ) ему грозит до пяти лет лишения свободы.

10 лет в розыске 166 человек, включая Авто и Саввиди

— С месяц назад стало известно о поимке после 10 лет розыска казанской сотрудницы «Райффайзенбанка» Розы Аглемзяновой, как ее искали?

— Я работал в БОПе, когда она вынесла 11 млн рублей и пропала вместе с дочкой и сожителем. А он был участником банды Хусаенова, которая занималась разбоями, грабежами. Поэтому мы предполагали всякое — ее могли использовать для получения денег, не было уверенности, что она жива.

Мы понимали — не изменив документы, так долго скрываться с ребенком они не могут. Ребенка же нужно водить в школу, в больницу, нужна регистрация. Периодически появлялась информация, что, возможно, они находятся в таком-то регионе, и наши сотрудники выезжали в командировки.

Любой преступник, находясь в розыске, рано или поздно расслабляется. Он может активно скрываться год, принимая все меры предосторожности. Потом просто притупляется чувство страха, и где-то он прокалывается. И то, что ее задержали в Великом Новгороде, произошло не без нашего участия.

Наша беглянка, по последним данным, в 11 разбоях участвовала на территории Ленинградской области. Принимала в преступлениях непосредственное участие, даже ранена была. Эти преступления вменяют ей и сожителю — Гиниятуллину. Его задержали при налете на почту еще в 2014 году и приговорили к 13 годам, в том числе за преступления в Татарстане, ей тогда удалось скрыться.

Люди в розыске часто пытаются менять внешность — отращивать бороду, волосы, линзы цветные носить, очки. Полях похудел чуть не 20 кг — тоже сразу и не узнаешь

— А сколько еще подозреваемых разыскиваются за преступления в Татарстане больше 10 лет?

— На сегодняшний день 166 человек находятся в розыске 10 лет и более. Они привлекаются по тяжким и особо тяжким преступлениям, основная масса — за разбои, причинение тяжкого вреда здоровью, остальные — за убийства, участие в бандах и ОПС. Часть из них скрывается за рубежом, есть такая информация.

Понятно, что у нас Авто сидит в Греции (Автандил Янаков, один из лидеров ОПГ «Квартала», после побега из России получил за границей 14 лет за подстрекательство к убийству, — прим. ред.), в Греции находится Саввиди (экс-депутат Госсовета РТ Ираклий Саввиди заочно обвинен в заказе Янакову убийства двух сотрудников санатория «Санта» в 2002 году, — прим. ред.). Оба в международном розыске.

— А как идут поиски предполагаемого лидера «Тукаевских» Агрбы и адвокатов Горгиладзе и Кварацхелия?

— Агрба в Абхазии — это нам доподлинно известно. Установлено, где и когда он пересек границу. Назад не возвращался. Необходимые запросы, документы туда направили. Ждем помощи от коллег, потому что это чужое государство, мы не можем проводить там никакие мероприятия, только можем просить активизировать работу. Все необходимые процедуры соблюдены. Он объявлен в международный розыск.

А что касается этих адвокатов, по нашей информации, оба находятся в Грузии.

— Какое участие принимали казанские силовики в операции по поимке кассира банка Луизы Хайруллиной из Башкирии?

— После ее преступления наши коллеги в Башкирии рассылали по стране ориентировки — туда, где у нее могли быть контакты. И нам была предоставлена информация, что у Хайруллиной, возможно, есть знакомые здесь. Сотрудники стали их отрабатывать — действовали хорошо, инициативно и взяли ее на квартире, которую она сняла буквально день назад. А квартиры она постоянно меняла. Вот такие у нас ребята работают!

Люди в розыске часто пытаются менять внешность — отращивать бороду, волосы, линзы цветные носить, очки. Полях (обвиняемый в растрате 220 млн рублей глава казанского филиала банка «Открытие») похудел чуть не 20 кг — тоже сразу и не узнаешь. Нервничал.

Мы прекрасно понимаем — любое групповое проявление должно пресекаться. Не пресечем сегодня — завтра будут в два раза тяжелее последствия

«Разве это криминальная разборка? Это пьяная ссора в подъезде»

— Если вернуться к теме уличных драк и последней из них — 3 ноября в Приволжском районе схлестнулись 30 человек. Что это было?

— Не встреча группировок. Здесь был личный конфликт. Группа ребят — все совершеннолетние — с одного микрорайона пришла в другой микрорайон — к приятелю, который учится вместе с ними. Сначала сидели в кафе выпивали, потом зашли в подъезд и продолжили распивать спиртное. Вели себя грубо, курили, сорили. Жильцам подъезда это не понравилось. Сначала парням сделали замечание взрослые, потом подростки. Те дали отпор. А ребята из дома позвонили своим друзьям и в итоге словесная перебранка переросла в потасовку и драку.

Ни стрельбы, ни бит там не было. Дрались на кулаках, это отражено на видео. Ну разве это криминальная разборка? Это пьяная ссора в подъезде. Мы сразу обратились в травмпункты, медицинские учреждения — заявок нигде не было, скорую помощь не вызывали. Пострадавших нет.

Активные участники данного конфликта нам известны. Они будут привлечены к уголовной ответственности по статье 116 УК РФ (побои), ну а остальная часть — к административной ответственности. Назвать этих подростков группировщиками мы не можем. И они не кричат между собой — мы «Тридцатьпятовские» или другие.

Мы прекрасно понимаем — любое групповое проявление должно пресекаться. Не пресечем сегодня — завтра будут в два раза тяжелее последствия. Эта позиция осталась с 90-х годов — в какой-то период контроль был упущен, и группировки разрослись настолько, что пришлось вводить и закон о задержании на 30 суток, и другие жесткие меры принимать.

Некоторые сейчас считают — разгромили ОПФ, теперь все по-другому, может, и БОП не нужен? Если мы будем такого курса придерживаться и ослабим давление на группировки — они поднимутся, и 90-е вернутся.

Фото Ирины Плотниковой

Вообще по истории с «Алтыном» не так просто было. Материального вреда там особого не было, это была акция устрашения, хотели запугать представителей конкретной социальной группы — торговцев и предпринимателей

Они должны понимать, что мы за ними следим, и как только группировка начинает поднимать голову, из спящего состояния переходит в активное, пытается расширять сферу влияния, пытаться с другими конфликтовать — все, сразу этой группировкой занимаемся по полной. И тогда у них будут серьезные проблемы — как у группировки «Суконка», которая «отличилась» налетами на ТЦ «Алтын» и деревянный рынок на улице Журналистов.

Мы взяли группировку в серьезный оборот, добились, чтобы эти дела были направлены в суд и люди осуждены. Вообще, по истории с «Алтыном» не так просто было. Материального вреда там особого не было, это была акция устрашения, хотели запугать представителей конкретной социальной группы — торговцев и предпринимателей. Возбудили дело о преступлении по 213-й статье УК (хулиганство). И мы тоже не замалчивали тему... Определились вместе с прокуратурой, что это групповое проявление и его надо рассматривать именно так. А не формально оценить ущерб в размере разбитых витрин.

Драки ради «хайпа» и детские мечты о зоне

— Можно говорить о возрождении молодежных группировок в Набережных Челнах?

— Если раньше ОПГ и ОПФ строились по территориальному принципу, то некоторое время назад, благодаря интернету, появились группы, не привязанные к территории. Мы начали ими заниматься несколько лет назад, выявляя в социальных сетях.

Стать участником можно в пару кликов мышью. В группе выкладываются определенные материалы для подростка, который себя не нашел, которому нечем заниматься, сидит за компьютером — а там АУЕшная романтика. И если на группу подписаны 50—100 человек — это не значит, что они сейчас все подорвутся и поедут по наводке кого-то избивать.

Одними из первых появились «Маслята» — мы разобщили их, группа перестала существовать. Когда начинали ими заниматься — обнаружили: подростки дрались между собой и выставляли видео этих драк в сети. Активность проявляли 12—15 человек. Остальные лишь оставляли комментарии и лайки. Многие даже не видели в глаза друг друга. И что самое главное — они жили в разных районах города.

Они считают, что за решеткой какая-то интересная жизнь. А там рулит сила, хитрость, изворотливость и несправедливость. Чтобы самому выкрутиться, там подставляют других...

То же самое о челнинской группе «Белята» сейчас говорят. В интернете много роликов такого плана — девочки бьют девочек, несколько человек нападают на одного. Это страшно. А у подростков цель — получить лайки, «хайпануть». Они просто договариваются между собой — ты дерешься с этим, а затем снимают на видео и потом выкладывают в сети.

Понятно, что на этом дело не заканчивается. Два уголовных дела в отношении пяти «белят» уже направлены для утверждения в прокуратуру. Всего будет порядка 6-7-ми дел. Подписчиками группы были порядка 1700 человек, активно участвовали 13 — общались вживую и не только дрались между собой, применяли силу для вымогательств. Ребятам 14—15 лет.

Неформальным лидером этой группы был парень 2001 года по кличке Белый. Отсюда и «Белята». А в августе произошла конфликтная ситуация в самой группе. Они пытались собирать деньги и так получилось, что их лидер, распоряжаясь средствами, скрысятничал. Остальные от него отвернулись.

— Если был сбор денег, то они направлялись куда-то дальше?

— Сказать, что они направлялись на зону, мы пока не можем. Нет этому подтверждения. Разговариваешь с этими подростками и удивляешься, что у них в голове. «Я являюсь оператором этой группы, это же здорово — вот этот человек сейчас сидит в колонии, и я тоже хочу сесть, я тоже пройду это, я тоже сяду!» — рассказывал один мальчик. Спрашиваешь его: «А тебя хоть на сутки закрывали?» — «Нет».

Но почему-то для них это романтика — воровские песни в интернете, байки. Они считают, что за решеткой какая-то интересная жизнь. А там рулит сила, хитрость, изворотливость и несправедливость. Чтобы самому выкрутиться, там подставляют других...

Фото Максима Платонова

Операм — оперской удачи! Отдельно хочу ветеранов поздравить с праздником! А в преддверие еще одной даты — 15 ноября — желаю здоровья, удачи и благополучия сотрудникам подразделений по борьбе с организованной преступностью

— Что можете пожелать подчиненным в честь профессионального праздника?

— Для нас это большой праздник — 10 ноября. Раньше мы отмечали его как День милиции, теперь это День сотрудника органов внутренних дел. Он все службы МВД объединяет, потому что мы, полиция, должны всегда работать вместе. И конечно же, хотел нашим сотрудникам пожелать, в первую очередь, чтобы дети, жены и близкие были всегда с ними, живы и здоровы. Это очень важно, уходя на сутки, а иногда и по два-три дня не возвращаясь домой, знать — дома все в порядке, и ты можешь спокойно работать.

Самим сотрудникам хотелось пожелать сил и здоровья! Операм — оперской удачи! Отдельно хочу ветеранов поздравить с праздником! А в преддверие еще одной даты — 15 ноября — желаю здоровья, удачи и благополучия сотрудникам подразделений по борьбе с организованной преступностью. И хочу сказать — наша служба нужна, и как была на острие, так и дальше будет. Очень горжусь, что был начальником управлений уголовного розыска и БОПа республики. Это очень важные службы.



Записала Ирина Плотникова