«Она душевнобольная, несправедливо будет» — церковь не предъявит за ущерб поджигательнице

В горевшем храме Казанской иконы Божией Матери в Зеленодольске отказались от требований к семье подозреваемой возместить убытки в полмиллиона рублей

Сегодня МВД по Татарстану сообщило о задержании поджигательницы храма Казанской иконы Божией Матери в Зеленодольске. Женщина состоит на психиатрическом учете. От источников в правоохранительных органах «Реальное время» выяснило подробности происшествия. Оказалось, женщину обидело замечание священнослужителей, что к причастию необходимо подготовиться. Несмотря на значительный нанесенный ущерб, в самой церкви решили отказаться от предъявления обвинений, сообщили нашему изданию.



Неслучайный пожар



ЧП на территории зеленодольского храма Казанской иконы Божией Матери произошло вечером 13 ноября. Вспыхнула недействующая часовня, сообщение о возгорании поступило в 21.47.

Прибывшие пожарные обнаружили, что горит чердак культового сооружения. Примерно за полчаса пожар на площади 30 кв. м был локализован и в скором времени потушен. Погибших и пострадавших, к счастью, не было.

На следующий день специалисты сообщили, что храм могли поджечь. Об этом «Реальному времени» рассказал начальник отдела по работе со СМИ МЧС РТ Андрей Родыгин. К такому выводу спасатели пришли после просмотра видео с камер. Примерно в 21.20 на территорию храма проникла неизвестная женщина худощавого телосложения, в руках которой был пакет. Она зашла в здание церкви и находилась там около получаса. После этого вышла и быстрым шагом направилась в сторону леса. Уже через несколько минут появилось задымление храма. В МЧС передали документы в правоохранительные органы.

В этот понедельник в МВД по РТ возбудили уголовное дело по факту поджога православного храма Казанской иконы Божией Матери по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Полицейские приступили к поиску свидетелей и поджигателя.

Примерно за полчаса пожар на площади 30 кв. м был локализован и в скором времени потушен. Фото vk.com/mchs.tatarstan

«Голоса подсказали»

Только сегодня сотрудники полиции установили личность и задержали женщину, подозреваемую в поджоге храма. Ею оказалась 33-летняя жительница Зеленодольска.

«Реальному времени» стали известны детали задержания предполагаемой поджигательницы. В ближайшее время полиция намерена ходатайствовать о ее аресте. Женщина проживает в Зеленодольске вместе с мужем и сыном. В город семья переехала в 2014 году из Волгоградской области. С 2010 года женщина стоит на учете в связи с психиатрическим заболеванием. Ей прописан медикаментозный курс лечения, однако этой осенью она временно прекратила прием таблеток.

Как сообщают в МВД по РТ, на первом же допросе женщина, которая была прихожанкой храма, полностью признала вину и подробно рассказала о своих действиях. Ее супруг был в шоке — он даже не заметил, что в тот день жена уходила из дома.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что женщина накануне пожара ходила в храм причаститься: «Ей объяснили, что перед этим надо очиститься, а она решила, что ей отказали, что в ней чуть ли не черти. Вечером легли спать, а ей не спалось — пошла в магазин за спичками и смесью для розжига. А оттуда в храм...»

Другой источник сообщил, что женщине слышались некие голоса. Изначально правоохранителями даже проверялась версия с экстремизмом. Вспоминали «Чистопольский джамаат».

С учетом диагноза подозреваемой суд может принять решение — направить женщину на принудительное лечение, говорят специалисты. Фото Максима Платонова

Возмещения ущерба требовать не будем

Пожар нанес церкви серьезный урон, придется полностью менять кровлю и делать большой ремонт. В епархии оценили нанесенный ущерб, но решили не предъявлять обвинение семье женщины, как хотели изначально:

— Мы решили, честно говоря, что церковь не будет предъявлять за ущерб. То, что 450 тысяч рублей мы предъявили первоначально, уже не будем требовать. Мы вчера с митрополитом говорили и так решили. В нашем храме она второй раз в жизни появилась, она же не местная. Но она душевнобольная, и это несправедливо будет [наказывать ее]. Сейчас люди начинают помогать. И благодетели, и глава администрации сразу откликнулся — так что все сделаем. А ее родственники ни при чем, я считаю. Что же они будут за душевнобольную мать или жену выплачивать все это? Мне кажется, это будет неправильно. Поэтому мы от материального возмещения откажемся.

Подозреваемая работает в городе посудомойкой. Арест произведут, скорее всего, там же, в Зеленодольске.

— На данный момент подозреваемая, согласно статье 91 УПК РФ, задержана на двое суток. Затем у нее суд, он и будет решать дальнейшую судьбу женщины, — сообщила «Реальному времени» сотрудник пресс-службы МВД по РТ Иделия Шагова.

С учетом диагноза подозреваемой суд может принять решение — направить женщину на принудительное лечение, говорят специалисты.