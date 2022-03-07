«Я не оборотень»: подполковник МВД Татарстана отрицает аферу с бетонным заводом и взятку «Мерседесом»

В казанском суде допросили арестованного экс-сотрудника БЭП по делу на 10 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

В Казани профессионального борца с коррупцией обвиняют в хищении 5 миллионов из бюджета и получении взятки на такую же сумму. Бывший начальник отдела УЭБ и ПК МВД Татарстана, подполковник Рустем Нариманов в 2018-м уехал в Турцию, в 2019-м был заочно арестован, вернулся в 2021-м — попал в СИЗО и под суд. По версии обвиняемого, доказательства против него фальсифицированы, а реальные аферисты незаконно переведены в свидетели. Как выяснило «Реальное время», потерпевшими признаны Минэкономики РТ, «Татлизинг» и экс-приятель подсудимого.

Космическая съемка показала — завода не было



45-летний отставник МВД Татарстана Рустем Нариманов был задержан в аэропорту Казани в апреле прошлого года — по прибытии из Турции, где проживал с новой женой и детьми. С тех пор живет в СИЗО. Формально в бегах он провел полтора года. Однако и подписку о невыезде, и последующий арест следователи и суд избирали заочно.

Один из источников «Реального времени» уверяет — возвращение «беглеца» в страну сильно удивило силовиков. Сам Нариманов на днях в Вахитовском райсуде Казани на вопрос гособвинителя Руслана Байбикова ответил, что к неласковой встрече на родине был готов:

— За границей я узнал, что мне инкриминируется. Написал письмо в Следственный комитет и добровольно явился, зная, что буду арестован. Инкриминируемых мне преступлений я не совершал.

Судебный процесс стартовал прошлой осенью. Три эпизода обвинения приходятся на период, когда подполковник занимал должность начальника отдела по борьбе с преступлениями на потребительском рынке и пресечению оборота контрафактной продукции Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Один, по версии следствия, имел место уже после выхода на пенсию.

Судебный процесс стартовал прошлой осенью. Фото: Ирина Плотникова

По версии СК и прокуратуры РТ, VIP-полицейский Нариманов в 2013 году провернул аферу с фиктивной поставкой оборудования для бетонного завода из Златоуста и сдачей несуществующего завода в лизинг. В роли поставщика и лизингополучателя выступили казанские компании «Логистик» и «Легион», директора которых, Рындов и Емельянов, подписали договоры с ГУП «Татлизинг». В результате на счет «Логистика» были перечислены из бюджета 5 млн 75 тысяч рублей — цена поставки, а «Легион» смог получить грант на развитие бизнеса в 2,25 млн рублей — на оплату авансового платежа за тот несуществующий завод.

Силовики полагают — Рындова и Емельянова направлял Нариманов, объясняя, что сам в будущем планирует заняться производством бетона, но пока носит погоны, светить свое имя не хочет. Согласно обвинению, по указке этого сотрудника МВД, полученные от «Татлизинга» и Минэкономики средства были переведены на счет фирмы «Орион», обналичены и похищены. Ущерб Минэкономики составил всю сумму гранта — 2, 25 млн рублей, а ГУП лишился 2,8 млн, поскольку авансовый платеж от подставного арендатора все же был получен.

В СК четко установили — указанную в договоре марку оборудования Златоустовский завод на тот период не продавал, объявление о продаже такой техники на «Авито» не размещалось, а по данным аэрокосмической съемки не было и никакого бетонного завода на оговоренном участке по улице Тэцевской с начала 2013-го до конца 2014-го.

Изначально дело возбуждалось в отношении неустановленных представителей бизнеса и государства — по мошенничеству и превышению должностных полномочий. В настоящее время в нем единственный обвиняемый — Рустем Нариманов. Причем «бетонная история» ему предъявлена в качестве двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

Версия обвинения: взятка квадратными метрами и авто в пользу жены

Еще 4 млн 969 тысяч рублей фигурируют в деле офицера в качестве особо крупной взятки за незаконные действия или бездействия. По версии обвинения, за год до выхода на пенсию по выслуге лет, Нариманов решил озолотиться за счет уже упоминавшегося выше Семена Емельянова — директора фирмы «Легион», совладельца и бенефициара компаний «Орион», «Сириус», «Спецтара» и «Логистик», когда потребовал с него оплату за покровительство этим фирмам и непривлечение к уголовной ответственности в случае выявления нарушений при проверках.

Гособвинитель Руслан Байбиков. Фото: Ирина Плотникова

Предметом взятки, согласно обвинению, стали денежные средства, услуги и имущество:

2,6 млн рублей подконтрольная Емельянову «Спецтара» оплатила в ООО «Домострой» по договору долевого строительства супруги Нариманова за помещение в пятиэтажке на Муштари, 2а в январе — июне 2013-го;

810 тысяч «Спецтара» перечислила на счет супруги Нариманова в Самарском филиале «Номос-банка» (позже — ФК «Открытие») в мае — июне 2013-го;

1,45 млн оплачено по кредитному договору за приобретенный Наримановой и используемый самим Наримановым (согласно обвинению) Mersedes-Benz CLA 200 с сентября 2013-го по конец мая 2017 года со счета компании «Орион»;

77,2 тысяч «Орион» оплатил по договорам каско и ОСАГО Наримановой по той же иномарке в сентябре 2013-го;

60,5 тысячи были перечислены «Орионом» на оплату коммунальных услуг в офисе на Чистопольской, 85а, принадлежащем супруге Нариманова, в октябре 2013-го — июне 2014 года.

Последний эпизод дела связан с четырехлетней оплатой услуг МТС. По версии обвинения, после увольнения со службы в декабре 2014-го подсудимый продолжил требовать от Емельянова мзду за покровительство в виде оплаты мобильной связи, и до декабря 2014-го ООО «Сириус» перечислило сотовому оператору 18,4 тысячи рублей. В этой части действия отставника квалифицировали как аферу в значительном размере.

Забегая вперед — ни один из эпизодов арестованный подполковник не признает. В ходе предварительного следствия он требовал передать материалы в другой отдел СК, обвиняя следователей в ангажированности — ввиду личных связей с тем свидетелем, что по мнению Нариманова, должен был отвечать за аферу с бетонным заводом.

Потерпевший-взяткодатель: «Со стороны Нариманова постоянно была угроза»

На пару заседаний растянулся допрос Семена Емельянова — потерпевшего по эпизоду с мобильной связью и свидетелю по остальным. Его уголовное преследование за дачу взятки следователи прекратили за деятельным раскаянием.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», данный свидетель выступал учредителем десятка фирм преимущественно в сфере оптовой торговли отходами и ломом. Но все они числятся недействующими. Емельянов в данный момент является индивидуальным предпринимателем.

Семен Емельянов (слева). Фото: Ирина Плотникова

С Наримановым знаком с детства — учились в одно время в Казанском суворовском училище. Позже поддерживали приятельские отношения, но, со слов бизнесмена, в какой-то момент «друг»-полицейский стал навязывать ему оплату своих расходов. Давал понять — лишь в этом случае «проблем с органами» не будет.

Со слов Емельянова, проверки силовиков и налоговиков в его компаниях проводились регулярно. На вопрос судьи Вахитовского райсуда Ильдара Салихова — «Знал ли об этом Нариманов, участвовал ли он в проверках?», — свидетель отвечал утвердительно:

— На мой взгляд, проверки проводились частично с его инициативы. И прекращались после решения с ним определенных финансовых вопросов. И со стороны Нариманова была постоянно угроза — если финансовая помощь кончится, то покровительство прекратится, и на предприятиях начнутся проблемы.

Все факты денежных выплат в пользу семьи офицера МВД Емельянов полностью подтвердил. А по эпизодам с бетонным заводом заявил, что даже не подозревал об афере, и вся его роль свелась к подписанию документов и приезду вместе с Наримановым на их подписание.

В то же время свидетель подтвердил суду свои показания в Следкоме, что являлся бенефициаром всех трех организаций, через которые проходили бюджетные деньги по этим эпизодам — «Легион», «Логистик» и «Орион». Между тем официально по данным фирмам Емельянов имел отношение лишь к одной из них. На вопрос подсудимого — каким же образом он участвовал в деятельности «Логистика» и «Ориона» в качестве бенефициара — бизнесмен свидетельствовал перед судом: «На основании устной договоренности с директорами». Прибыль Емельянов, с его слов, получал по такому же неофициальному соглашению. Размер озвучить не смог, сославшись на давность событий.

Зато заявил однозначно — в уголовное дело бывшего приятеля попали не все взятки: «К сожалению, компания МТС не все данные дала по оплате связи. Был период, когда оплачивались номера сына и дочки [обвиняемого] на протяжении пяти лет, два из которых он еще сотрудником был».

Кроме того, свидетель сообщил суду — по просьбе Нариманова после его выхода в отставку он устраивал его на работу в одну из своих фирм, но толку от него не было, зарплату он не получал и проработал недолго. По версии самого подсудимого — речь идет об ООО «Витязь», где он занимал пост гендиректора.

Версия защиты — фальсификация и оговор

«Емельянов меня оговаривает. Этих денег я у него не брал. Как высокопоставленный сотрудник МВД, я находился под постоянным контролем», — заявил на судебном допросе сам обвиняемый. В подтверждение этого контроля Рустем Нариманов заявил о том, что по роду службы давал согласие на прослушку телефонных переговоров своей семьи и оказался шокирован результатами:

— В мае 2013 года меня вызвал заместитель министра МВД республики Гильманов и предъявил сводки ПТП (прослушивание телефонных переговоров), согласно которым я узнал — супруга мне изменяет. После этого, у нас с ней состоялся серьезный разговор, и мы перестали жить вместе — она ушла к сожителю, это участник одной из казанских группировок.

Подозрения подсудимого о подделке платежек в «Домострой» появились еще и в связи с тем, что по дому на Муштари, 2а договор заключался совсем с другой фирмой — «Ас-Ком». Фото: google.com/maps

Двух детей бывшая оставила у мужа, и даже после раздела имущества, с его слов, сохранила неприязнь: «Она говорит — якобы я приезжал в банк, забирал деньги. Это наглый оговор!».

По версии защиты, с учетом раскола в семье в мае 2013 года история с кредитом на авто и другими благами в пользу жены выглядит крайне сомнительно и нелогично со стороны опозоренного мужа. К тому же в качестве доказательств выкупа иномарки за 1,4 млн рублей за счет связанной с Емельяновым фирмы представлены платежки на несопоставимую сумму — всего 70 тысяч.

На заседании суда адвокат подсудимого Елена Устратова обратила внимание на дефекты иных доказательств. Так версию обвинения о перечислении средств от фирм Емельянова на счет ООО «Домострой» (в оплату долевой собственности Наримановой по помещению на Муштари, 2а) подтверждают два платежных поручения, которые почему-то не содержат ни печати, ни подписи сотрудника банка — хотя бы цифровой, зато номер счета организации «Орион» из первой платежки почему-то скопирован во вторую платежку в качестве номера счета «Спецтары».



— Там от ООО «Рога» номер счета, тут он — от ООО «Копыта». Это вообще на коленке делалось! И никакого подтверждения, что эти проводки вообще были! — возмутилась защитник и предложила отправить судебный запрос в банк на предмет подлинности указанных документов.

Также адвокат Устратова и ее клиент раскритиковали приобщенные следствием на диске выписки с лицевых счетов вышеназванных фирм. Они подчеркнули — никакого подтверждения, что табличные данные в редактируемом формате Excel предоставлены банком, диск не содержит, а настоящая банковская выписка оформляется совершенно по-другому. Суд решение по ходатайству о запросе выносить не стал, предложил защите пригласить эксперта в подтверждение своих слов.

Подозрения подсудимого о подделке платежек в «Домострой» появились еще и в связи с тем, что по дому на Муштари, 2а договор заключался совсем с другой фирмой — «Ас-Ком».

Что до истории с бетонным заводом, то Нариманов считает — к ответственности за эту историю в нарушение закона не привлечены Емельянов и связанные с ним лица — Рахимов, Рындов, Фархуллин и Толкачев. В своем обращении к прокурору Татарстана обвиняемый указывал — по его мнению, именно на этих лицах лежит ответственность за всю схему хищения бюджетных денег, их вывод через подставные ООО с последующей ликвидацией фирм. «Именно Емельянов предъявлял проверяющему из «Татлизинга» под видом лизингового имущества чужое имущество — бетонный завод, именно он подписывал договоры, распорядился деньгами по поступлении их на расчетные счета», — уверял после анализа материалов дела подполковник в отставке.



Нариманов подчеркивал: в ходе первоначальной проверки УЭБ и ПК все вышеназванные лица дружно отрицали какое-либо преступление, ссылаясь на коммерческую неудачу. Но в какой-то момент стали также дружно рассказывать — действовали по указанию Нариманова.

По мнению подсудимого, за аферой стоят криминальные авторитеты ОПГ «Дементьевские», с Емельяновым его связывало не только суворовское училище, но и совместная учеба в вузе МВД, а позднее — школа, куда ходили их сыновья. Нариманов считает у приятеля был двойной мотив для оговора:

— Я передавал ему для бизнеса 10 млн рублей от продажи двух своих квартир — родительской на Гаврилова и нашей на 2-й Азинской, полученной как молодой семьей. А он деньги получил, фирмы слил и, чтобы самому уйти от ответственности по этому лизингу, обвинил меня, что я оборотень в погонах. Но это не так.

По мнению подсудимого, за аферой стоят криминальные авторитеты ОПГ «Дементьевские». Фото: Ирина Плотникова

Фиктивное трудоустройство и арестованное место на парковке

Сам подсудимый на допросе обращал внимание суда на высокую должность жены свидетеля Емельянова в налоговой инспекции №3, утверждая, что в иных покровителях тот просто не нуждался.

Председательствующий судья поинтересовался у Нариманова — принимал ли тот участие в задержании замдиректора «Татлизинга» Раиля Урманчеева в 2013-м. «Я лично не задерживал — структура работы УБЭП строилась по оперативно-линейному принципу — мой отдел был закреплен за линией незаконного оборота алкогольной продукции. По истории с Урманчеевым было указание руководителя, но сам я на задержание не выезжал», — отвечал свидетель.

Напомним, в июле 2013-го опера задержали Урманчеева после перевода на банковскую карту 350 тысяч рублей в качестве «отката» за сделку ГУП с казанской стройфирмой по долгосрочной аренде с правом выкупа заводской установки по производству бетона на 11,6 млн рублей. В декабре 2013-го Вахитовский суд наказал чиновника условным сроком.

Любопытно, что договоры по бетонному заводику за 5 миллионов из дела Нариманова были заключены и оплачены в период между задержанием и посадкой Урманчеева. А один из свидетелей уверял — подполковник Нариманов водил личное знакомство с руководством ГУП и даже устроил туда на работу своего отца. Сам Нариманов настаивал — все было наоборот: отец трудился в «Татлизинге» в 2015—2016 годах, и он, приходя к нему на работу, шапочно познакомился с его начальниками. Что до заявки емельяновских компаний на участие в лизинговом проекте и господдержку, то, по данным защиты, подготовка документов началась задолго до задержания Урманчеева.

ГУП «Татлизинг» признано потерпевшим. Фото: yandex.ru/maps

Впрочем, судью как бывшего силовика удивила скорость работы оперов — Урманчеева задержали в тот же день, как заявитель подал заявление о вымогательстве.

Вопросы у председательствующего Ильдара Салихова появились и после слов подсудимого о реализации двух квартир и передаче Емельянову 10 млн рублей: «А остальное имущество как прибрели?», — «Путем продажи квартиры на Мусина, она была куплена в период брака, деньги на нее дали родители жены», — отвечал экс-сотрудник БЭПа.

— А недостроенный жилой дом на Актанышской? — продолжил допрос судья.

— Когда мы поженились, родители нам подарили участок и на нем был нулевой цикл строительства — взяли кредит в банке.

— Помещение на Чистопольской, нежилое помещение на Муштари, парковочное место.

— Я же вам докладываю — помещение на Муштари было приобретено путем продажи квартиры на Мусина.

Объем недвижимости в семье отдельно взятого полицейского вызвал резонный вопрос — можно ли все это приобрести на одну зарплату сотрудника? Впрочем, Нариманов на одну зарплату и не ссылался — просил приобщить ипотечные договоры и договоры долевого строительства, заключавшиеся на выгодной для инвестиций стадии котлована.

Под арестом по этому делу с 2018 года находятся две машины Нариманова — Ford Focus 2005 года выпуска и MINI Cooper 2017 года, а также стояночное место в доме по улице Ульянова-Ленина.

В то же время, по версии обвинения, оформляя имущество на жену, Нариманов пытался скрыть собственные теневые доходы. К делу приобщена декларация подполковника за 2013 год, согласно которой Нариманов лично указал, что его супруга трудилась аж в трех организациях — директором по развитию в «Легионе» и «Спецтехнотаре», исполнительным директором — в «Спецтаре». И заработала полмиллиона рублей. Однако следователи считают этот документ фикцией. Емельянов уверяет — на работу в указанные организации жену Нариманова никто не устраивал, и сама она подтверждает — не работала там и зарплату не получала.

При этом бывшая жена обвиняемого поделилась предположением, что компания «Орион» вполне могла оплачивать коммунальные услуги, занимая ее помещение на Чистопольской.

Какую оценку суда получат весьма противоречивые доказательства сторон по уголовному делу — узнаем в ближайшие месяцы.

