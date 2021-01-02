Освобожденный из рабства в Казани инвалид приносил хозяевам до 300 тысяч в месяц

Фото: соцсети

Инвалида Диму одни «рабовладельцы» украли у других



Новогодним подарком для одинокого инвалида, которого много лет держали в рабстве и заставляли попрошайничать на дорогах цыгане, а также его спасителей из волонтерского движения «Душа России» стало возбужденное Следкомом под занавес 2020 года уголовное дело в отношении его мучителей. Об этом «Реальному времени» сообщила глава волонтерского движения Юлия Хакимова. О том, почему нельзя подавать деньги нищим на улице, откуда на наших дорогах берутся инвалиды-рабы и как заставить сотрудников правоохранительных органов раз навсегда решить проблему незаконного организованного бизнеса на попрошайничестве, — в материале «Реального времени».

Безногому инвалиду-колясочнику Диме помогли освободиться из рабства волонтеры движения «Душа России». Как рассказала Юлия Хакимова, мужчина ей сообщил, что еще 12-летним подростком его отправили на заработки во Владивосток многодетные родители. Связь с семьей, которая жила в Краснодаре, он потерял много лет назад. Во Владивостоке жил и работал на кладбище — рыл могилы. И однажды отморозил ноги, дело дошло до ампутации, после которой он оказался в доме-интернате для инвалидов.

— Он говорит, что работники интерната сами передали его в чужую армянскую семью, в которой его заставили попрошайничать, — рассказывает Хакимова. — В интернате, чтобы подстраховаться, Диму объявили в розыск, а его тем временем у армян украли молдавские цыгане. И увезли в Казань.

Если первые владельцы Диму не мучали и кормили, то вторые держали его впроголодь, избивали и запирали в холодной бане, если он мало «зарабатывал». Он несколько раз пытался сбежать от мучителей, но те его находили, били и возвращали на «рабочее место».

28 декабря волонтеры движения «Душа России», разговорив Диму на улице, с его согласия увезли его в реабилитационный центр. С этого момента социальные работники занялись восстановлением его документов, а волонтеры стали предпринимать усилия к тому, чтобы привлечь к ответственности «рабовладельцев».

— «Хозяева» Димы снабдили его телефоном и часами, которые позволяли им отслеживать перемещения инвалида, — рассказала Хакимова. — Мы часы с него сняли, симку из телефона вынули, и оставили это все в моей машине, чтобы отсечь наблюдение. И вечером эти люди имели наглость приехать ко мне домой и угрожать мне! Требовали вернуть им Диму, а когда я отказалась говорить, где он находится, и сказала, что вызову полицию, стали угрожать, что «положат меня и мою семью». Я позвонила в полицию, они побежали к машине, уезжая, проехали по моей ноге, едва не задавили детей в нашем дворе. И я думаю, они еще вернутся — этот бизнес очень прибыльный. Дима приносил им по 10 тысяч рублей ежедневно, то есть один такой инвалид ежемесячно приносит доход в 300 тысяч.

А «свято место», на котором «работал» Дима, пустовало недолго — спустя день там появился другой инвалид-попрошайка, и очень сомнительно, что он оказался там по доброй воле.

Украсть или продать в рабство могут любого

Глава движения «Душа России» говорит, что попасть в рабство, как Дима, может, в принципе, любой человек, но под особой угрозой инвалиды и старики. Среди людей, которым помогли волонтеры, была, к примеру, пенсионерка из Кандалакши. Ее похитили прямо на улице, увезли из Мурманской области в Казань и заставили попрошайничать. В 2016 году сотрудники организации вызволили из рабства старика, которого отдали цыганам в рабство медики.

Волонтеры движения «Душа России» сталкивались с людьми, которых, с их слов, выписывали из больницы, что называется, на улицу, а то и передавали из рук в руки организаторам нищенского бизнеса, как Диму. Только вот доказать, что все так и было, а уж тем более — что у медиков и работников интернатов был в этом свой небескорыстный интерес, несчастные инвалиды не могут. У них нет ни документов, ни свидетелей.

— У нас в Татарстане работники домов-интернатов буквально охраняют своих подопечных, — говорит Юлия Хакимова. — Но так далеко не везде. Многих людей годами разыскивают родственники. Помочь быстро удается не всем, например, на восстановление вида на жительство пожилому инвалиду, похищенному в Казахстане, ушло четыре года. А потом случилась пандемия, закрыли границы, и он до сих пор не может вернуться к родным.

Подавать нельзя — надо полицию заставить действовать

Организаторы «нищенского» бизнеса совершают как минимум одно уголовные преступление — незаконно удерживают и лишают людей свободы (ст. 127 УК РФ). Если речь идет о вовлечении в попрошайничество несовершеннолетних — добавляется еще одна уголовная статья (ст. 151). В КоАП РФ есть также статья 8.1, предусматривающая ответственность за попрошайничество, однако она распространяется только на самих собирателей милостыни, а не на их мучителей-«рабовладельцев».

Но закон сам по себе не поможет пресечь преступления, совершаемые в отношении инвалидов, стариков и детей их «хозяевами».

— Соцработники тут бессильны, они могут и готовы предоставить бездомным попрошайкам кров, помочь с восстановлением документов, но вытащить их из рабства не могут. А полиция, которая может забрать попрошаек с улицы, не делает этого, — говорит Юлия Хакимова. — Чтобы помочь человеку, оказавшемуся в рабстве, надо его разговорить, а для этого нужно несколько дней. Его надо все это время где-то содержать, чем-то кормить, а полиция этим не занимается.

Полицейские идут простым и необременительным путем: поскольку у попрошаек нет документов, они составляют протоколы прямо на месте совершения административного правонарушения (попрошайничества), внося в них данные со слов нищенствующего гражданина. А гражданин, понимая, что полиция не будет заниматься его проблемами и спасать от рабовладельца, и не желая быть избитым жестоким хозяином, правды в такой ситуации представителю правопорядка ни за что не скажет. Он изложит полицейскому заученную под диктовку версию и поклянется, что вышел побираться на дорогу по собственной инициативе.

— Даже когда мы фактически всю работу следователей сделали сами — разговорили Диму, выяснили, кто его удерживает и принуждает попрошайничать, Следком возбудил дело только после широкой огласки в СМИ и соцсетях, — сетует на вялую реакцию правоохранителей Хакимова. — Без участия общественности эту ситуацию не изменить. Результаты будут, если все мы не будем проходить мимо, а будем набирать «112» и вызывать полицию, будем дожидаться приезда полицейских, проследим, что выезд не был формальным, что попрошайку как минимум увезли в отдел... Если таких звонков будет поступать в день по 30—40, проблему начнут решать.

А вот подавать деньги попрошайкам Хакимова решительно не советует — их все равно отберут «рабовладельцы»:

— Лучше накормить инвалида.

«Обращаюсь к неравнодушным»

Масштаб проблемы «инвалидного рабства», по данным движения «Душа России», огромен. Хакимовой пишут со всех концов страны, рассказывают однотипные истории: инвалид-колясочник, старичок (старушка) вышел погулять и пропал. Полиция поисками занимается формально, а укравшие увозят рабов подальше от родных мест, где их могут опознать и спасти.

— Люди просят помочь найти близких, шлют фотографии. Иногда найти удается, — говорит глава движения. — У нас в Казани есть несколько цыганских семей, которые содержат взаперти инвалидов. Их держат по 20 человек в запертых квартирах, выставляют на улицу в 9 часов утра и забирают в 10 вечера. Как минимум 100 человек сейчас в Казани находятся в рабстве. Обращаюсь ко всем неравнодушным казанцам: присмотритесь к соседям, возможно, такие квартиры есть и в вашем доме... Это бизнес, который процветает уже долгие годы. И что примечательно: накануне крупных мероприятий вроде Универсиады или футбольного чемпионата, он как по команде на это время сворачивается, а потом вновь разворачивается. При этом одни «бизнесмены» сменяются другими: если в 2016 году в Казане орудовали одесские цыгане, то теперь действуют молдавские. Словно есть где-то некая договоренность!

Но спасение «рабов», по ее словам, — дело рискованное:

— Ко мне домой приезжали, мне угрожали, и это серьезно. Я думаю, еще придет «ответочка», ведь мы, освободив Диму, крепко испортили «рабовладельцам» прибыльные новогодние праздники. Поэтому предупреждаю сразу: если захотите помочь несчастным попрошайкам, не пытайтесь сами их увезти с места, где они «работают», — это очень опасно! Действуйте только через полицию, но старайтесь отследить их судьбу.

Попрошайки и их хозяева для полиции — неуловимый Джо?

Автор этого материала много раз писала о проблемах попрошайничества на казанских дорогах, но от заинтересованного ведомства — МВД по РТ — получала лишь формальные ответы, где объяснялось, почему полиция не может принять сколь-нибудь действенных мер против «нищенского» бизнеса.

В последний раз к теме инвалидов на дорогах «Реальное время» возвращалось в мае 2020 года. Тогда выяснилось, что за 4,5 месяца на инвалидов сотрудники ДПС составили всего 16 административных протоколов, а самими инвалидами и теми, кто организовал бизнес на их увечьях, в МВД никто всерьез не интересовался.

В ноябре 2014 года автор этого материала буквально заставила сотрудников ОП «Савиново» убрать с дороги женщину, собиравшую на «спасение ребенка», но уже на другой день попрошайка вышла на ту же «точку», с которой ее увезли в отдел.

А в 2017 году на вопрос, почему ГИБДД не может справиться с попрошайничеством на проезжей части, представитель пресс-службы ответила: «Потому что водители им подают».

В общем, «рабовладельцы», существование которых очевидно всем, кроме правоохранителей, стали для МВД по РТ чем-то вроде неуловимого Джо из бородатого анекдота: «А вот идет неуловимый Джо! — Почему неуловимый? — Потому что его никто не ловит!»

«Реальное время» направило запрос в МВД по РТ о мерах, которые приняты в связи с незаконным лишением свободы Димы, с «наездом» его хозяев на Юлию Хакимову и в связи с обнародованной Хакимовой информацией о существовании в Казани нескольких квартир, где незаконно удерживаются, подвергаются истязаниям и принуждаются к попрошайничеству десятки инвалидов и пожилых людей. По получении ответ будет опубликован. Мы также запросили Следком о подробностях уголовного дела против «хозяев» инвалида Димы и расскажем о нем по получении ответа.

Инна Серова