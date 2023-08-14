Полицейские Татарстана будут работать в усиленном режиме в Единый день голосования

Татарстанские полицейские перейдут на усиленный режим работы в Единый день голосования. Сотрудники МВД будут следить за обеспечением общественной безопасности на дополнительных выборах муниципальных депутатов.

Как сообщил на совещании заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Татарстану Александр Мищихин, подготовка к проведению довыборов подразумевает решение целого комплекса задач. В первую очередь это обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности.

— В преддверии избирательной кампании мы собрались для того, чтобы провести анализ подготовки всех участников совместной работы по организации выборного процесса. Безопасность на избирательных участках — это наш приоритет. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные, комфортные условия для голосования граждан, — высказался председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 10 сентября в России — Единый день голосования. На эту дату запланированы выборы различного уровня, включая довыборы депутатов Государственной думы, выборы глав 26 регионов федерации и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 16 субъектах.

В Татарстане на довыборы муниципальных депутатов зарегистрировали 548 кандидатов. В избирательной кампании участвуют шесть политических партий и 144 гражданина в порядке самовыдвижения.

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Айрат Назипов