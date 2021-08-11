«Зарплатное» дело ректора КХТИ Юшко: «амнистия» для Дьяконова, спор прокуроров и уход следователя в адвокаты

За что судят главу казанского вуза — детали обвинения и защиты по делу о хищениях 11 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

«Возмутительным и непонятным» назвал свое обвинение подсудимый ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко в разговоре с корреспондентом «Реального времени» в Вахитовском райсуде Казани. На старте процесса по делу об аферах на 11 млн рублей адвокаты ректора не смогли добиться возврата дела в прокуратуру. Наше издание выяснило — почему данные о командировках Юшко стали частью обвинения, как бывший ректор Герман Дьяконов избежал преследования за халатность и куда ушел следователь по этому делу.

Юшко: «Я даже понять не могу, в чем меня обвиняют»

В 30-градусную жару Сергей Юшко пришел в суд в деловом костюме и галстуке. Несмотря на обвинения он остается ректором КНИТУ-КХТИ — отстраненным от обязанностей приказом Минобрнауки РФ на время следствия. Ни зарплаты, ни пособия больше года не получает. Они полагаются лишь тем подследственным, кого отстраняют по решению суда.

— Возмутительное обвинение. Я даже понять не могу, в чем меня обвиняют, потому что все настолько противоречиво и непонятно, — поделился с «Реальным временем» Сергей Юшко.

Еще выразил надежду, что суд разберется в его деле. «Самое печальное, что в декабре я не смог поехать на похороны отца. В тот период еще был под домашним арестом», признался он.

Сергей Юшко выразил надежду, что суд разберется в его деле. Фото: Ирина Плотникова

Сайт родного вуза по ссылке «Ректор» выдает данные о временно исполняющем эти обязанности Юрие Казакове. Персональную страницу Юшко не удаляли, но найти ее можно лишь через поисковый запрос.

Сейчас обвиняемый — под подпиской о невыезде. Срок его домашнего ареста истек, когда дело находилось в прокуратуре, и ходатайствовать о его продлении представители надзорного ведомства не стали.

По данным «Реального времени», дело главы КХТИ было направлено в суд лишь с третьей попытки. В конце марта зампрокурора РТ Алексей Заика посчитал нужным возвратить его на допрасследование, следователи обжаловали, но прокурор РТ Илдус Нафиков поддержал позицию своего зама. В июне тот же зампрокурора вновь отказался утверждать обвинение ректору, однако в этот раз Нафиков с ним не согласился, и дело в 24 томах ушло в Вахитовский райсуд Казани.

Разбираться в нем предстоит судье Руфине Газизовой, которая в свое время отправила за решетку сына общественного контролера ЖКХ Татарстана Илью Застелу, вернула следователям МВД дело обвиняемого в аферах на 727 млн рублей Махмута Фатихова и наказала условным сроком экс-проректора КНИТУ-КХТИ Александра Кочнева, который признался в хищениях бюджетных средств и дал показания против своих подчиненных и бывшего ректора Германа Дьяконова. К Юшко по этому делу вопросов у следователей не было...

Гособвинителем назначен старший помощник прокурора Казани Руслан Габитов, который ранее представлял доказательства на двух процессах по аферам того же казанского вуза.

Гособвинителем назначен старший помощник прокурора Казани Руслан Габитов. Фото: Ирина Плотникова

На предварительном следствии ректора защищали три опытных адвоката — казанцы Олег Шемаев и Игорь Гатауллин, а также москвич Александр Погодин. В свое время эти защитники служили в трех силовых ведомствах — прокуратуре, СК и ФСБ. На суд вчера прибыли только Шемаев и Погодин.

Следователь по делу Юшко сдал экзамен на адвоката

Как выяснило «Реальное время», направлявший в суд это дело следователь по особо важным делам 2-го отдела Следкома по РТ неделю назад оставил службу. Полковник юстиции Вадим Максимов вышел на пенсию по выслуге лет — 25 лет фактических и 30 технических (с учетом учебы в вузе и надбавок по стажу за сложность работы).

Максимов уже сдал экзамен на адвоката и на днях принял присягу, поклявшись защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией РФ, законом и кодексом адвокатской этики. Осталось получить удостоверение. Эту информацию «Реальному времени» подтвердил сам новоиспеченный адвокат.

Источники издания утверждают — незадолго до ухода из СК Максимов получил в награду от руководства медаль «За доблестный труд». Работать ему предстоит в известной татарстанской коллегии адвокатов вместе с Александром Коганом.

Полковник юстиции Вадим Максимов вышел на пенсию по выслуге лет. Фото: Ирина Плотникова

В свое время подследственными Максимова были казанский адвокат Элик Абдрашитов и замглавы Зеленодольского района Фоат Шамсиев, а также оправданный судом экс-замруководителя УФССП по РТ Сергей Плющий. В этом году полковник предъявлял обвинение четырем полицейским Альметьевска по делу о фальсификации показателей по борьбе с наркотиками путем склонения подозреваемого к производству «дури» с ее последующим изъятием. Это дело до суда пока не дошло.

Вуз не спешит с иском к ректору

На старте расследования Сергея Юшко подозревали в мошенничестве и служебном подлоге, под суд отправили по обвинению в двух эпизодах афер в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Вкратце версия следствия выглядит так:

Эпизод 1. «Фиктивное трудоустройство и зарплата за 13 лет»: обвиняемый вошел в доверие к двум ректорам КХТИ Сергею и Герману Дьяконовым и в феврале 2004 года «фиктивно трудоустроился на должность завкафедрой инженерной графики, обязанности не исполнял», поскольку был занят на полную ставку в ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», но незаконно получил из бюджета в 2004—2017 годах в качестве зарплаты завкафедрой, профессора и декана 9 млн 778 тысяч рублей. Лишь заняв пост ректора, Юшко ушел из «Идеи».

обвиняемый вошел в доверие к двум ректорам КХТИ Сергею и Герману Дьяконовым и в феврале 2004 года «фиктивно трудоустроился на должность завкафедрой инженерной графики, обязанности не исполнял», поскольку был занят на полную ставку в ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», но незаконно получил из бюджета в 2004—2017 годах в качестве зарплаты завкафедрой, профессора и декана 9 млн 778 тысяч рублей. Лишь заняв пост ректора, Юшко ушел из «Идеи». Эпизод 2. «10-кратная переплата за семинар»: В декабре 2013-го аффилированная с обвиняемым фирма ЧОУ ПО «Образовательный центр «Идея» повышала квалификацию сотрудников КХТИ путем проведения семинара «Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) одежды из полимерных материалов» с минимальными затратами в 129 тысяч рублей и без привлечения указанных в техзадании иностранных специалистов, за что вуз заплатил 1 млн 396 тысяч рублей.

Предметом особого интереса силовиков стали командировки Сергея Юшко от технопарка «Идея». Фото: tpidea.ru

По данным источников «Реального времени», техзадание контракта на проведение семинара предусматривало 40 часов лекций с участием пяти преподавателей, в том числе из Италии и Японии, а также двух переводчиков. На деле же, как считают силовики, за пятерых работал один лектор из Иваново, не нуждавшийся в переводчиках и ограничившийся 16 часами работы в течение двух дней. «Стандартная проблема бюджетных организаций — в конце года нужно отчитаться за полученные средства или вернуть их», — комментирует предысторию семинара один из источников издания, близкий к правоохранительным органам.

Предметом особого интереса силовиков стали командировки Сергея Юшко от технопарка «Идея». Выяснилось — за 10 лет обвиняемый руководитель технопарка провел за пределами Казани почти 3 года, летал в составе правительственных делегаций в разные регионы России и за границу. Но при этом в табели учета трудового времени родного вуза ему неизменно проставляли по 5—7 часов отработанного времени.

Ряд свидетелей-сотрудников КХТИ в Следкоме заявили — видели Юшко в стенах учебного заведения лишь в дни статусных мероприятий. Один из деканов сообщил — именно он в действительности выполнял обязанности занятого «VIP-совместителя».

Напомним, по уголовному делу успели поработать сотрудники БЭП МВД, ФСБ и СК. Итоговый ущерб силовики оценили в сумму свыше 11 млн рублей.

Потерпевший вуз КНИТУ-КХТИ пока не подал гражданский иск.

Потерпевший вуз КНИТУ-КХТИ пока не подал гражданский иск. Фото: Максим Платонов

Срок давности для Дьяконова и переезд досудебщика

Источники «Реального времени» утверждают, что уже осужденный экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов мог получить новое обвинение — в преступной халатности (ст. 293 УК РФ) с трудоустройством и выплатой зарплаты Юшко.

На допросе в качестве свидетеля Дьяконов пояснял: не видит состава преступления в действиях своего бывшего подчиненного, указывал — никто не стал бы избирать виртуального сотрудника на должности завкафедрой и декана, причем, неоднократно. Вины за собой бывший ректор тоже не видел. Однако не возражал, когда в СК вынесли отказ о возбуждении дела против него за истечением сроков давности, то есть по основанию, не предусматривающему реабилитацию.

Напомним, в настоящее время Герман Дьяконов отбывает 7-летний срок по приговору Вахитовского райсуда Казани по десяти эпизодам мошенничества с ущербом 42,6 млн рублей, связанным с исполнением госконтракта на разработку пластиковой «брони» и проведением учебных семинаров на благотворительные средства «Газпрома». Приговор экс-ректору устоял в апелляции и в кассации. А недавно суд заблокировал ему попытку заменить неотбытый срок принудительными работами.

Трое осужденных по этому делу КХТИ получили статус свидетелей обвинения Юшко. Это сам Дьяконов и его бывшие замы Ильдар Абдуллин и Александр Кочнев. Последний после своего приговора успел перебраться в Москву на постоянное место жительства. Об этом сам Кочнев уведомил Вахитовский суд на старте гражданского процесса по заявлению КХТИ о взыскании ущерба в 42,6 млн рублей с восьми бывших сотрудников вуза.

В настоящее время Герман Дьяконов отбывает 7-летний срок. Фото: realnoevremya.ru

Защитник Юшко: «Разрывать университет и технопарк неправильно»

Предварительное слушание по делу ректора Юшко Вахитовский суд Казани накануне провел за закрытыми дверями. Как удалось выяснить журналисту «Реального времени», защитники и обвиняемый ходатайствовали о возврате материалов дела в прокуратуру, гособвинитель просил отказать в этом, ну а представитель потерпевшего КХТИ Эльвира Баландина оставила вопрос на усмотрение суда.

В итоге судья Руфина Газизова посчитала ходатайства преждевременными, поскольку ни одно доказательство в процессе еще не исследовалось.



Московский адвокат Александр Погодин усматривает в обвинении своему клиенту парадокс: «Сергея Владимировича сначала обвиняют, что он вообще не работал в вузе и должности занимал фиктивно, а далее пишут — не исполнял обязанности в вузе, потому что находился в командировках. Это же явное противоречие!».

По версии защиты, никакого фиктивного трудоустройства не было. В КХТИ Юшко начал работать аж в 1995 — за 9 лет до предполагаемого преступления. Причем на инкриминируемый следствием 2004 год успел отработать завкафедрой несколько лет. А затем получил вторую работу — в технопарке «Идея». По словам адвоката Олега Шемаева, технопарк входил в состав научно-образовательного кластера, заточенного на подготовку молодых специалистов в плотном контакте с будущими работодателями. «Разрывать университет и технопарк неправильно», — отмечает защитник, ссылаясь на постановление правительства РТ о создании кластера.

Адвокаты Александр Погодин и Олег Шемаев. Фото: Ирина Плотникова

«Идея» оплачивала командировки Юшко и тем самым экономила бюджетные средства, говорит Шемаев: «Если бы он ездил от университета, то помимо зарплаты пришлось бы оплачивать командировочные, суточные, проживание, и это бы кратно увеличило расходную часть».

Также защитники отмечают, что нормативными актами нагрузка профессорско-преподавательского состава вуза ограничена 900 часами в год, из которых не более 300 предназначены для выполнения управленческих задач ректоров и заведующих кафедрами, в том числе участие в ученых, диссертационных советах и проч. А ведь есть еще научная работа, которую ученый может выполнять не только в стенах вуза. Четко регламентировано лишь время проведения лекций. По данным защиты, к материалам дела приобщено огромное количество документов, подтверждающих все эти виды работ Юшко в КХТИ. Фальшивкой ни один документ не признан, настаивают адвокаты.

По второму эпизоду позиция защиты такова — экспертиза следствием не проведена, ущерб основан на неподкрепленной расчетами справке оперативников, а все работы по подготовке и проведению семинара выполнены и приняты вузом-заказчиком. «Иностранцы отмечали Рождество и приехать в конце года отказались. Поэтому запланированные учебные мероприятия провели квалифицированные российские специалисты по той же тематике, и на том же уровне», — комментирует адвокат Шемаев.

На 16 августа в суде намечено оглашение обвинения. Фото: Ирина Плотникова

Как удалось выяснить «Реальному времени», защита намерена биться за полное оправдание ректора и в качестве аргументов запаслась заключениями экспертов и адвокатскими опросами, в том числе — VIP-свидетелей.

На 16 августа в суде намечено оглашение обвинения.