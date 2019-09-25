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«Шкодное дело» автодилера Зиннурова: «Это чистейшее злоупотребление правом»

07:00, 25.09.2019 3

Почему суд разрешил реанимировать уголовное дело экс-владельца рухнувшей автоимперии «Сапсан»

«Шкодное дело» автодилера Зиннурова: «Это чистейшее злоупотребление правом» Фото: Ирина Плотникова

В Казани после трехлетнего перерыва возобновлено расследование дела обманутых покупателей автомобилей Skoda. Свои машин или возврата денег они ждут с 2012 года. И вот с подачи прокурора Казани суд дал разрешение вернуть статус подозреваемых бывшему владельцу холдинга «Сапсан» («Таттранском») Ильдару Зиннурову и двум менеджерам его фирмы. На заседании бизнесмен-банкрот грозил потерпевшим исками о клевете, а те жаловались Фемиде на следователей.

Вместо собственности вечный тест-драйв?

За годы следствия потерпевшие по «шкодному» делу многое узнали друг о друге. Поэтому смехом встретили претензии бизнесмена Ильдара Зиннурова в адрес присутствующей в зале суда Юлии Михайленко.

— Обстоятельства перед ней были исполнены. Машина предоставлена. Она до сих пор на ней ездит, — заявил на заседании бывший обвиняемый в мошенничестве на 12 млн рублей.

— Мне предоставлен временный тестовый автомобиль. Владельцем машины я не являюсь. Никаких документов на нее нет. Не могу ни продать, ни зарегистрировать. Есть проблемы с ГАИ. Вот какие обязанности передо мной выполнены. Когда в декретном отпуске сидела и нечем было детей кормить — хотела продать, но не могла, — поделилась покупательница с Вахитовским райсудом.

Юлия — единственная из двух десятков потерпевших по уголовному делу, которая, оплатив казанскому дилеру новый автомобиль еще в 2012 году, добилась выдачи хотя бы временного авто с тест-драйва. Остальные отдали деньги — около 12 млн рублей — а машин так и не дождались.

За годы следствия потерпевшие по «шкодному» делу многое узнали друг о друге

«Сейчас я знаю — мои деньги поступили на счет и ушли на оплату авто для другого покупателя, он даже не внес полную стоимость машины. А я оплатила за «Шкоду Фабия» в марте 2012-го 399 тысяч рублей, а по кредиту за нее выплатила банку 700 тысяч», — рассказала Михайленко «Реальному времени».

А еще автоледи вынуждена платить за страховку и ремонтировать машину за свой счет — в случае ДТП не по ее вине возмещение получает собственник «тестового» авто — фирма «Космо Трейд». Поскольку тест-драйв затянулся женщина еще в 2013-м наняла адвоката и занялась поиском других потерпевших. «Зиннурова это разозлило, сказал — не получишь ничего. Тогда я сказала — машину не отдам», вспоминает она. По словам потерпевшей, с тех пор были и звонки с угрозами и предложения — оформить на себя «временный» и «юридически чистый» автомобиль. «Мы проверили — на нем обременения на 2 млн рублей и арест», — говорит потерпевшая.

Последнее предупреждение поступило прямо на заседании суда, уверяет женщина: «Пришла СМС от Зиннурова — зачем вы ходите на суд, я уже все отдал. Или верните машину, или я подам в угон...».

Прокурор просил возобновить преследование троих

Напомним, уголовным это дело стало еще в 2013 году, однако до суда за 6 лет так и не дошло. В декабре 2014-го следователи УВД Казани закрыли его «за отсутствием состава преступления» в действиях Зиннурова после того, как прокуратура Казани отказалась утверждать окончательное обвинение и направлять материалы в суд. В 2016-м надзорное ведомство добилось возобновления следствия, но через 2 месяца следователи вновь его прекратили.

4 сентября 2019 года Вахитовский райсуд удовлетворил два ходатайства прокурора Казани Олега Дроздова — разрешил реанимировать уголовное преследование бывших менеджеров компании «Космо Трейд+» Вадима Вагина и Ансара Яппарова

4 сентября 2019 года Вахитовский райсуд удовлетворил два ходатайства прокурора Казани Олега Дроздова — разрешил реанимировать уголовное преследование бывших менеджеров компании «Космо Трейд+" Вадима Вагина и Ансара Яппарова. Аналогичное заявление по Ильдару Зиннурову суд рассмотреть не смог ввиду неявки договорного защитника, уехавшего в отпуск.

Нюанс в том, что дело против Яппарова и Вагина возбуждалось более шести лет назад по заявлению самого Зиннурова. Он утверждал и продолжает утверждать — якобы директор и менеджер по продажам «Космо» не вносили деньги покупателей в кассу и перекрывали недостачу, оплачивая заказ машин для одних клиентов деньгами других. Дело против Яппарова и Вагина также неоднократно прекращалось и возобновлялось, но попыток направить его в суд не было.

— Им даже обвинение не предъявляли, — комментирует версию защиты адвокат Яппарова Владимир Гусев. — Они считают — во всем виноват Зиннуров. Говорят — только выполняли его указания. Каждый платеж он сам контролировал, и перечисления проходили между его компаниями. А мой клиент никогда не занимал в фирме пост директора.

И Яппаров, и Вагин уже обжаловали решение райсуда, которое позволяет вернуть им статус подозреваемых.

Зиннуров: «Нет никаких сведений о моей причастности»

На новое заседание по материалу против Зиннурову пришли 11 обманутых покупателей, еще двое направили своих представителей, а пятеро просили рассмотреть дело в их отсутствие. Сам бизнесмен пришел в компании профессионального адвоката Гульнур Низамеевой, однако просил допустить ее к участию в деле в качестве представителя «Космо Трейд+». От защитника по назначению наотрез отказался, предложив дождаться возвращения из отпуска своего адвоката Дмитрия Фролова.

Представитель прокуратуры Ильфат Миннахметов поддержал позицию руководителя и попросил разрешения на возврат бизнесмену статуса подозреваемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями

Судья Айрат Галлямов с этим не согласился и перешел к оглашению материалов дела. Начал с позиции прокурора Казани о выводах предварительного следствия по делу, что Зиннуров, как учредитель, был «высшим органом управления обществом «Космо Трейд+» и после перевода директора Силачева «намеренно не назначал нового», а «лично давал указания сотрудникам, куда направлять денежные средства клиентов» и в итоге, «совершил хищение...».

Присутствующий представитель прокуратуры Ильфат Миннахметов поддержал позицию руководителя и попросил разрешения на возврат бизнесмену статуса подозреваемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. «Необходимо отменить постановление и провести дополнительные следственные действия», сообщил он и уточнил — нужно ознакомить потерпевших и бизнесмена с результатами новой судебной экспертизы и провести очные ставки.

Сам Ильдар Зиннуров напомнил — в июне Вахитовский суд уже удовлетворил «аналогичное ходатайство» заместителя Дроздова, но Верховный суд РТ отменил то решение, а при повторном рассмотрении прокуратура просто отозвала этот документ. Новый документ дублирует содержание старого, возмутился экс-обвиняемый:

— Дроздов подает такое же ходатайство до запятой. В моем понимании, это чистейшее злоупотребление правом! Единственное исключение — прокуратура заявила о новой экспертизе, но и она полностью дублирует экспертизу 2014 года. И в ней нет никаких сведений о моей причастности. По-моему, этот трюк проделан, чтобы сказать — получено новое доказательство.

Зиннуров заявил, что потерпевшими покупателей признали неправомерно. Деньги похищены не у них, а у его компании. Остальное — гражданско-правовые отношения. Фото evening-kazan.ru

Зиннуров также заявил, что потерпевшими покупателей признали неправомерно. Деньги похищены не у них, а у его компании. Остальное — гражданско-правовые отношения. «Яппаров и Вагин украли у «Космо Трейда» 12 млн рублей. И вот я 6 лет добиваюсь расследования! Вагин до этого работал в ТТС и получил 2 года за аналогичную историю», объявил бизнесмен на заседании суда.

Согласно приговору Советского райсуда Казани, в 2008-м Вагин командовал автосалоном «Мега-ТТС» на проспекте Победы и поручил механику перегнать новую Mazda 6 частнику для продажи. Частник продал автомобиль и отдал 500 тысяч Вагину, не подозревая криминала. В действительности же, машина принадлежала компании и оценивалась в 840 тысяч рублей. Вину менеджер тогда не признал и получил в 2010-м условный срок 2 года.

Следствие проверит фирму жены Зиннурова?

По мнению «безлошадных» покупателей, автомагнат озвучивает лишь те сведения, что выгодны ему. Они считают — нужно возобновить следствие, поскольку часть обстоятельств до сих пор не выяснены.

«Деньги моей матери, что поступили в кассу — были направлены в ООО «Закамье Трейд» (ликвидировано в 2016-м, — прим. ред.), автомобиль был продан другому лицу, — сослался на результат экспертизы сын потерпевшей Чаплыгиной. — Но проверялось ли следователями «Закамье»? Ни Яппаров, ни Вагин его сотрудниками не являлись, учредителем этой фирмы была жена Зиннурова. Я не ошибся?».

Неуместными ссылки на Яппарова с Вагиным назвала и пострадавшая Гульнара Баязитова: «Когда я туда пришла заключать договор — оба уже были уволены». Женщина сослалась на письмо из компании «Фольксваген Групп Рус», которая после проверки расторгла соглашение с казанским дилером:

— Они усмотрели признаки мошенничества и указали, что «Космо Трейд» заключал несколько договоров продажи машины с одним VIN-номером и на машины, которые никогда не заказывались. Кто получил эти машины — не учтено в материалах дела... Мне сказали, что моя машина не пришла, потому что повреждена, а на деле продали ее другому человеку за двойную сумму.

По мнению «безлошадных» покупателей, автомагнат озвучивает лишь те сведения, что выгодны ему

Возражать Баязитовой бизнесмен не стал, лишь заявил: «Очень хочется подать на нее в суд за клевету».

— У нас судебный процесс, а не базар. Мы вопросы клеветы не рассматриваем, — заметил судья.

— Она со мной в мае познакомилась, а машину купила за 3 месяца до этого, — объяснил свою позицию бывший обвиняемый.

Представитель потерпевшего ООО «Космо трейд+» Гульнур Низамеева просила отказать прокурору Казани. Она считает — обстоятельств, не известных на момент прекращения дела в 2016 году, суду не представлено, а эмоции потерпевших таковыми не являются.

Суд решил иначе. Впрочем, в силу постановление пока не вступило, так что на данный момент в «шкодном» деле нет ни одного подозреваемого.

Ирина Плотникова, фото автора
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:17
    С 12 года никак не могу решить эти вопросы!
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  • Анонимно 08:49
    Почему мошенник на свободе? Стввьте точку. Тут и разбираться нечего. А за угрозы и шантаж самого Зиннурова, пусть потерпевшая по делу подает новое заявление в полицию.
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  • Анонимно 08:55
    Правильно сделали что возбудили дело. И надо довести его до конца. Мошенник должен получить по заслугам!
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