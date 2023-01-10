СМИ: глава МВД по Татарстану потребовал расформировать челнинский «шестой отдел»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава МВД по Татарстану Артем Хохорин потребовал расформировать так называемый «шестой отдел» в Набережных Челнах, который занимается борьбой с организованной преступностью, пишет Chelny-biz.ru. По данным издания, он недоволен результатами работы его сотрудников.

На сегодняшний день в челнинском «шестом отделе» работают 15 сотрудников. Ими руководит Максим Алибеков. До этого он занимал должность заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции «Электротехнический».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив, на снимке Артем Хохорин)

Напомним, в Татарстане за 2020 год раскрыли более 1,2 тысячи преступлений со стороны 700 членов организованных преступных формирований. Возбудили пять уголовных дел казанских и челнинских группировок по статье 210 УК (деятельность в составе организованного преступного сообщества).

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Татьяна Демина