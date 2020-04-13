«Устал скитаться»: бывший держатель общака ОПГ «Татаринские» сдался через 15 лет

По данным защиты и силовиков, Россию беглый авторитет все эти годы не покидал

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Верховном суде РТ намечен старт процесса по делу экс-лидера ОПГ «Татаринские» Ленара Багавиева. В 2003-м он скрылся до разгрома чистопольской группировки, с 2004-го числился в международном розыске, а через 15 лет добровольно явился в Следственный комитет со словами, что устал бегать. Подельники давно на свободе, дочь выросла, а срок давности за преступления, в том числе похищение людей, не истек. Поэтому отпущения грехов с прекращением дела авторитету ждать не приходится. К слову, часть «Татаринских» в свое время ушла в террористы.

«Татарин» и «Ленин» покаялись раньше



Ленару Багавиеву сейчас 41 год. За плечами — не отбытый до конца условный срок за побои и незаконный оборот оружия по приговору Чистопольского горсуда 2002 года. Сегодня в Верховном суде РТ запланирован старт процесса над тем же фигурантом по обвинению в вымогательствах, разбое, похищении двух человек, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и вновь в обороте оружия. Впрочем, дата заседания была назначена еще до выхода постановления о продлении карантина Фемиды в России минимум до 30 марта.

В октябре 2003-го, на волне зачистки группировки «Татаринские» ее лидеры скрылись из города. Багавиев оставил беременную подругу и пропустил рождение своей дочери в марте 2004-го. Месяцем ранее силовики объявили «Багавея» в международный розыск и суд заочно арестовал его.

Информации, где именно он прячется, у полиции и следователей не было. За 15 лет не раз поступала информация, что одни якобы беглеца «видели в городе», а другие получили весть о его смерти в результате некой разборки. Источники «Реального времени» предполагают, что Багавиев жил под чужим именем и менял его минимум два раза. А еще пытался работать и помогать деньгами своей гражданской супруге и дочке.



Силовики объявили «Багавея» в международный розыск и суд заочно арестовал его

«Россию он не покидал», — сообщил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Артем Сафронов. С его слов, явку с повинной в ноябре 2019-го Ленар Багавиев написал, потому что понял — далее жить в тени нет смысла. «Измучился он бегать просто», — комментирует ситуацию осведомленный источник в правоохранительных органах. «Устал скитаться и вечно жить без денег», — вторит другой источник.

...В августе 2004-го семерым членам обезглавленной чистопольской бригады Верховный суд РТ назначил реальные сроки — от 8,5 до 11,5 года в колонии строгого режима. Рэкет, похищение членов конкурирующей группировки, побои и оружие. По обвинению в покушении на убийство «Татаринских» оправдали.

В мае 2005-го к силовикам явился сын бывшей замглавы администрации Чистополя Ильдар Вильданов, больше известный среди местных как «Татарин» и лидер самой влиятельной в городе группировки. Как утверждают источники «Реального времени», свою руководящую роль в этой бригаде Вильданов отрицал, подтверждал лишь, что пользуется «определенным авторитетом у молодежи».

Со слов беглого бригадира, он отсиживался в Ростове-на-Дону. А поскольку организацию преступного сообщества ему не вменяли, а крови лично на нем не было, отделался легко — 3,5 года колонии-поселения за избиение Наиля Латфуллина из конкурирующей группировки «Пирамидовские» в августе 2003 года.

Ну а в 2006-м явку с повинной написал и чистопольский «Ленин» — это прозвище Айрат Садыков получил еще в детстве за сходство с юным Володей Ульяновым. За участие в похищении и избиении его приговорили к 6 годам колонии строгого режима.

Осужденные по делу «Татаринских» кореша Багавиева свое уже отсидели. Сам Багавиев объявился на проходной здания Следкома по РТ в середине ноября 2019-го. Сказал, что в розыске и желает понести заслуженное наказание. Как уверяют источники «РВ», пришел он не в центральное здание регионального управления, а в 1-й отдел по расследованию особо важных дел на улице Наки Исанбета в Казани, поскольку знал, что именно там находится его приостановленное дело.

Как уверяют источники «РВ», Багавиев пришел не в центральное здание регионального управления, а в 1-й отдел по расследованию особо важных дел на улице Наки Исанбета в Казани, поскольку знал, что именно там находится его приостановленное дело. Фото Ирины Плотниковой

«Комната психологической разгрузки» ОПГ

Росли по соседству, ходили в одни и те же школы Чистополя, вместе играли в футбол на Мельничной площади и вместе стали совершать преступления. По версии борцов с оргпреступностью МВД и Следкома, на пике влияния бригада «Татаринских» объединяла не меньше полусотни «бойцов», имела свой арсенал огнестрельного оружия и получала «дань» за покровительство торговцев и таксистов.

Каждый из членов ОПГ ежемесячно и сам должен был пополнять «общак» суммой не меньше 100 рублей. С этих средств приобретали машины для общего пользования, отправляли «грев» в места лишения свободы. Держателем «общака» многие члены группировки называли Ленара Багавиева.

Наибольшее влияние «Татаринские» получили после ликвидации чистопольской ОПГ «Боссовские», лидер которой Эдуард Гатауллин в 2001 году покушался на жизнь одного милиционера, а при задержании ранил второго. За что в 2003-м получил «десятку» в колонии общего режима. Подъем «Татаринских» не оценили их оппоненты из «Кулаковских». Формальным поводом для конфликта якобы стал словесный наезд на жену одного влиятельного «кулака», тот стал предъявлять претензии, и обидчик чужой жены попросил бригаду «Татарина» заступиться.

В результате 20 октября 2002 года на объездной дороге Чистополя машину «Татаринских» обстреляли. Одного убили, двоих ранили. Сомнений, что за этим стоят «Кулаковские» у выживших и их друзей не было, однако преступление осталось нераскрытым. К счастью, до ответной стрельбы дело не дошло: силовики следили за членами ОПГ, а потому узнали о закупке большой партии оружия и конфисковали весь арсенал, не дожидаясь побоища.

По данным прокуратуры РТ, именно это вооружение фигурировало в деле уже осужденных «Татаринских», а теперь его перенос и хранение вменяют Багавиеву. В том числе два бронежилета, четыре обреза и ружье, два пистолета и револьвер, спортивную винтовка «Биатлон», а также самодельные гранаты и множество патронов.

Штаб-квартирой «Татаринским» служили две отремонтированные комнаты в подвале дома 41 по улице 40 лет Победы. Местные прекрасно знали, кто съезжается к подвалу на тонированных машинах и скрывается в помещениях за железной дверью с табличкой «комната психологической разрузки». Говорят, знала и милиция.

Штаб-квартирой «Татаринским» служили две отремонтированные комнаты в подвале дома 41 по улице 40 лет Победы

Избивали и поили водкой

Самым громким в деле бригады «Татарина» стало похищение братьев Латфуллиных в ответ на незаконный захват двух своих противоборствующей группировкой «Пирамидовские» в ночь на 28 августа 2003 года. По версии силовиков, «Татаринские» пытались выяснить, где держат их товарищей и, колеся по городу, наткнулись на легковушку Наиля Латфуллина, который буксировал на прицепе «Иж-каблук» своего брата. Оповестив своих, «Татаринские» проследовали за этими машинами и при остановке на светофоре произвели захват, наставив на братьев-водителей «предметы, похожие на оружие».

Дальше, уже под контролем членов бригады, Латфуллины под конвоем проследовали на кислородную станцию в Чистополе. Интересовал похитителей лишь Наиль, как связанный с «Пирамидовскими», в отношении его брата допрос с пристрастием и применением силы не проводили, лишь заставили выпить бутылку водки и заперли в машине.

С кислородной станции станции братьев вывезли в Новодеревенский лес, где стали бить Наиля руками и ногами, требуя поделиться информацией о местонахождении пропавших членов ОПГ. Ленар Багавиев, по версии обвинения, принимал в избиении непосредственное участие, а кроме того, лично отобрал у жертвы мобильный телефон, золотую цепь и браслет, что было квалифицировано как разбой.

Свидетели отмечали, что в какой-то момент в лес прибыл и «Татарин», Вильданов, вместе со «смотрящим по Чистополю» Михаилом Анисимовым. Они наблюдали за происходящим со стороны, правда, в какой-то момент «Татарин» потребовал, чтобы по голове не били и вообще вооружились чем-нибудь. Так в ход пошли обломки металлической трубы и дубинки, Багавиев, по версии следствия, схватил граненый железный прут и нанес им Латфуллину больше десятка ударов.

Впрочем, нужных сведений «Татаринским» выбить не удалось, и они стали предъявлять пострадавшему другие претензии. Например, припомнили должок его племянника в 20 тысяч рублей. Якобы эти деньги тот так и не передал на установку памятника их товарищу, застреленному «Кулаковскими» в 2002-м.

Далее Наиля донесли до машины — сам он идти уже не мог, и вместе с братом отвезли в частный дом на улице Мичурина, где насильно удерживали, опаивая водкой и не давая протрезеть, вплоть до 30 августа 2003 года. Пока из плена «Пирамидовских» не вернулись двое пропавших членов группировки, которым удалось сбежать. После этого Латфуллиных увезли на квартиру, дали возможность умыться, забрали окровавленную одежду и отправили на такси домой. Повреждения избитого эксперты оценили как вред здоровью средней тяжести.

Бананы с соляркой и уход «Татаринских» в террористы

Как сообщил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Ленара Багавиева, защита признает эпизоды с похищением, разбоем и оружием. Но не признает двух вымогательств. По версии беглеца, потерпевшие его с кем-то путают — времени-то много прошло.

В 2010-м на поиски и задержание Спиридонова-младшего, Хуснутдинова и Давлетшина бросили 500 полицейских, бронетранспортер и вертолет. Фото shagulin.livejournal.com

Речь идет о вымогательствах на рынке. Один из потерпевших предпринимателей признавался, что раньше платил «за спокойную жизнь» представителю ОПГ «Боссовские», а потом познакомился с «Багавеем» — дескать тот сходу потребовал отвесить бесплатно апельсины, отказ не принял — пригрозил открыть стрельбу из автомата или облить торговца кислотой. Другой потерпевший рассказывал о том, что слова у «Татаринских» с делом не расходились: он отказался платить по 1 000 рублей в месяц, и на следующий день его лоток с бананами и другими фруктами какой-то мальчишка облил соляркой. Попытался отмыть — облили снова. Пришлось платить вымогателям.

Тут стоит отметить, что на старте расследования силовики проделали колоссальную работу по опросу чистопольских частников и таксистов на предмет выплат криминальной «крыше». Желающих рассказать об этом массовом явлении оказалось мало. Некоторые отказывались ввиду нежелания портить отношения с влиятельной родней Вильданова и иных лиц. К примеру, в свое время в рядах «Татаринских» засветился сын бывшего чистопольского прокурора Руслан Спиридонов, он же «Масло», Альберт Хуснутдинов («Трос») и Алмаз Давлетшин.

К суду в 2004-м Спиридонова-младшего, Хуснутдинова и Давлетшина не привлекали, зато в 2010-м на их поиски и задержание бросили 500 полицейских, бронетранспортер и вертолет. На тот момент бывших «Татаринских» подозревали в причастности к террористам и попытке подрыва служебного авто руководителя чистопольского отделения Центра противодействия экстремизму МВД. Вооруженных бандитов в лесу приметил и опознал Спиридонова егерь, те открыли стрельбу, заняли один из домов, где были заблокированы и в ходе ожесточенного сопротивления уничтожены.

Позже следователи пришли к выводу — убитые были связаны с террористами «Чистопольского джамаата», которые спустя 2 года расстреляли машину главы ДУМ Татарстана Илдуса Файзова и застрелили его зама Валиуллу Якупова.