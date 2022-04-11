Минобрнауки и силовики обеспокоены ростом числа школьников-«семейников» в Татарстане

Качество образования детей, получающих образование в семейной форме, по государственной итоговой аттестации ниже средних результатов по Республике Татарстан — утверждают чиновники от образования

Татарстанские родители все чаще предпочитают школе обучение детей на дому, и эта тенденция уже всерьез тревожит чиновников и правоохранителей. В минувшем году число школьников, получающих образование в форме семейного образования и самообразования, в республике почти удвоилось — до 2 061 человека. А если сравнивать с периодом четырехлетней давности, когда министр внутренних дел РТ Артем Хохорин и прокурор республики Илдус Нафиков впервые выразили серьезную обеспокоенность по этому поводу, то их количество увеличилось в 2,3 раза. Но Татарстан двигается в общероссийском тренде — число «семейников» растет повсеместно. «Реальное время» разбиралось в причинах отката организации российского образования на два с половиной века назад, когда детей состоятельных родителей учили грамоте исключительно на дому, плюсах и минусах семейного обучения, а также перспективах выпускников школ, которые выходят во взрослую жизнь не из школы, а, образно говоря, из родительской квартиры.

Интернет вместо учителя

Жительница Казани Рая Демидова, имеющая успешный опыт семейного обучения ребенка, поделилась с «Реальным временем» своим мнением, почему родители стали чаще прибегать к этой форме образования.

— Определенную причину такого роста количества детей на семейном обучении я назвать не могу, думаю, тут все вместе срабатывает. Несбалансированная шестидневка в школах республики, когда при повышенной нагрузке востребованные предметы изучать не дают. Почти полное отсутствие школ с пятидневным обучением, из-за чего тех детей, которые крепким здоровьем не отличаются, но и заболеваний, позволяющих обучаться на дому, не имеют, родители вынужденно переводят на семейное обучение. Несомненно, свой вклад внесла трагедия в 175-й школе Казани, после которой многим стало просто страшно отправлять детей в школы. Виновата и нехватка школ рядом с домом: ездить через полгорода тяжело и школьникам, и родителям, которые сопровождают детей. Сыграл, полагаю, роль и опыт удаленного обучения в 2020 году. Тогда многие родители, пускай вынужденно, но оборудовали детям место, дающее возможность заниматься дистанционно: с компьютером и высокоскоростным интернетом. И с удивлением, я думаю, обнаружили, что сейчас получать образование вне школы реально.

Демидова напомнила, что в семейном обучении сегодня очень помогает интернет: «На ютьюбе много понятных видеоуроков, подготовленных и записанных профессиональными учителями — победителями конкурсов, чьи воспитанники занимают призовые места на олимпиадах. Есть интернет-тренажеры, позволяющие отработать некоторые навыки почти в игровом формате. У взрослых появилась уверенность в том, что они справятся с обучением детей как минимум не хуже, чем это делает школа».

Несомненно, свой вклад внесла трагедия в 175-й школе Казани, после которой многим стало просто страшно отправлять детей в школы, считает Рая Демидова. Фото: Максим Платонов

— А справятся ли они с социализацией? — засомневалась журналист.

— Вопрос социализации — сложный, — согласилась родительница. — Социализация — это, по сути, усвоение системы человеческих ценностей и знаний плюс выработка навыка взаимодействия с окружающими. Но давайте я задам вам немного провокационный вопрос: насколько успешно будет взаимодействовать с окружающими профессор — лауреат Нобелевской премии, оказавшись в исправительном учреждении — тюрьме, среди преступников и рецидивистов? И насколько актуальными окажутся усвоенные им нормы и ценности в изменившейся среде? Я думаю, что профессору будет очень тяжело: он усвоил другие нормы и ценности, а его способы взаимодействия с окружающими будут сильно отличаться от тех, что приняты в этом месте. Но можем ли мы говорить о том, что профессор не социализирован? Нет, я сейчас не сравниваю тюрьму и школу, упаси господь! Я пытаюсь донести мысль о том, что в разных социальных институтах объективно процветают разные нормы и приняты разные формы взаимодействия между людьми.

Поэтому, по ее мнению, говорить о некой абстрактной социализации в принципе не очень корректно. Да, у детей на семейном обучении нет школьной социализации. Они не отрабатывают умения взаимодействовать с огромным коллективом ровесников. Зато они учатся взаимодействовать с учителем один на один, усваивают навыки общения со взрослыми умными людьми (далеко не все учителя у детей на семейном обучении — это родители, для преподавания части предметов в частном порядке ищешь профессиональных учителей) и впитывают в себя ценности этих взрослых людей, говорит Демидова. «И, уверяю, усвоение человеческих ценностей и навыки взаимодействия с вменяемыми и адекватными людьми при таком обучении вырабатываются ничуть не хуже, чем в школе», — подчеркнула мама.

К тому же школьник-«семейник» взаимодействует с огромным количеством детей помладше и детей постарше (друзьями из кружков и соседскими детьми), а также с самыми разными взрослыми — друзьями родителей. Так что, если дети на семейном обучении лишены классической школьной социализации — занятий в огромных классах в компании большого количества ровесников, то дети в школах, в свою очередь, лишены социализации в виде занятий один на один с учителем.

— Но и те, и другие, в принципе, обучены навыкам взаимодействия с людьми, и усвоили некие средние общепринятые нормы, поскольку живут не в вакууме. Потом и те, и другие дети пойдут, например, работать. В коллектив, где коллегами будут люди разных возрастов и с разными характерами. Ребенок, закончивший школу, будет адаптироваться к работе в команде, ориентируясь на опыт, полученный в школе во время выполнения командных проектов. Ребенок, обучавшийся в формате семейного обучения, будет адаптироваться к работе в команде, ориентируясь на опыт командной работы в семье, начиная с приготовления еды и заканчивая заботой о младших. Поэтому не считаю семейное обучение помехой социализации, если оно организовано с умом, а не является бегством от общества или школы, — резюмировала родительница.



Зато они учатся взаимодействовать с учителем один на один, усваивают навыки общения со взрослыми умными людьми. Фото nalog.ru

«Для родителей и школы плюсы минимизированы»

В чем плюсы и минусы семейного обучения для детей, родителей и педагогов, согласилась обсудить без прикрас на анонимных условиях руководитель одной из казанских школ: «Во-первых, семейное обучение — это своего рода «профилактика необычности». Есть дети, которым сложно учиться в общей массе, им комфортнее заниматься индивидуально, вне коллектива. Им гораздо легче дается обучение один на один с компьютером, заниматься в своем режиме, например, выспаться с утра, а учиться днем и вечером. Также семейное обучение — хороший выход для детей, которые серьезно занимаются спортом, музыкой, изобразительным искусством — им гораздо комфортнее это делать, имея индивидуальный график занятий».

Родителям же семейное обучение, с точки зрения педагога, чаще усложняет жизнь:

— Одно дело, если ребенок ответственно подходит к учебе, способен самостоятельно заниматься и самостоятельно осваивать программу, установленную ФГОС, будучи прикрепленным к онлайн-школе либо к конкретной школе. Тогда родителям это удобно, да и в материальном плане есть определенные выгоды — ту же школьную форму не нужно покупать. Но таких усидчивых детей единицы. А на родителей по закону полностью возложена ответственность за обучение и усваивание ребенком учебной программы. Соответственно, если при промежуточной аттестации, которые проводятся регулярно, окажется, что на семейном обучении ребенок не получил нужных знаний, то родители могут быть привлечены к административной ответственности, а ребенок, по решению комиссии по делам несовершеннолетних, возвращен обратно в образовательную организацию.

Что касается школы, с одной стороны, если ребенок в классе не мог нормально заниматься и портил общие показатели, образовательному учреждению становится легче отчитываться — результаты «семейников» на показатели не влияют, отметила собеседница издания. Но и большой выгоды от этого школа не получает.

— Плюсы для родителей минимизированы, у школы плюсов от семейного обучения практически нет, и только ребенок в отдельных случаях от перехода на него выигрывает, — подвела итоги педагог. — Ну а пытаться как-то противиться переводу детей на этот вид получения образования нет смысла. Нужно просто объяснять родителям, которые хотят перевести детей на семейное обучение, какие последствия могут быть, с какими трудностями они могут столкнуться. Они должны знать, что, как показывает практика, качество знаний при таком переводе в большинстве случаев падает.

Учить ребенка дома сложно, да и накладно: чтобы контролировать ребенка, особенно в младших классах, один из родителей обычно вынужден оставить работу. Фото: Максим Платонов

Мотивированных детей на самом деле очень мало, как и родителей, которые могут своих детей полностью контролировать. Учить ребенка дома сложно, да и накладно: чтобы контролировать ребенка, особенно в младших классах, один из родителей обычно вынужден оставить работу. Так почему все больше родителей выбирают этот сложный путь?

— Потому что этот вид обучения ввели, а родители не понимают всех сложностей. Им кажется, что обучать ребенка в школе сложнее, чем дома: надо их одевать-обувать, водить, а чаще возить туда, выполнять требования учителей, контролировать выполнение ребенком этих требований и заставлять учиться. Им кажется, что так проще, спокойнее — никто не ставит плохие оценки, не говорит им о проблемах. К большому сожалению. Сегодня многие родители убеждены, что в плохих оценках и низком уровне знаний виноваты не ребенок, который не приучен трудиться, учиться, получать знания и прикладывать к этому усилия, не они, которые не научили ребенка учиться, а виноваты, как правило, учителя — «плохо объясняют». Люди верят, что они смогут сами объяснить ребенку весь материал, и пытаются так облегчить свою жизнь.

«Качество образования — ниже среднего»

В Минобрнауки РТ «Реальному времени» сообщили, что также фиксируют увеличение количества школьников-«семейников», и обратили внимание, что качество образования таких детей заметно хромает:

— Вопрос организации обучения детей, получающих образование в семейной форме и в форме самообразования, является одним из актуальнейших вопросов сегодня. На любом этапе обучения ребенка родители или его законные представители с учетом его мнения вправе перейти на обучение в форме семейного образования или вернуться в школу. Министерством образования и науки Республики Татарстан совместно с муниципальными органами управления образованием дважды в год — на 31 мая и 5 октября — осуществляется мониторинг организации получения образования в семейной форме и в форме самообразования. Учет детей, подлежащих обучению, осуществляют муниципальные органы управления образованием. На протяжении четырех последних лет доля обучающихся, находящихся на семейной форме обучения в общем количестве обучающихся, остается стабильной (в октябре — 0,2—0,3%, в мае — 0,3—0,4%).

В Минобрнауки РТ «Реальному времени» сообщили, что также фиксируют увеличение количества школьников-«семейников». Фото: inkazan.ru

Констатировав почти двукратный рост количества перешедших на семейное обучение детей в министерстве отметили:

— Качество образования детей, получающих образование в семейной форме, по государственной итоговой аттестации ниже средних результатов по Республике Татарстан.

А еще в министерстве подчеркнули, что нельзя сравнивать понятия: «семейное образование» и «дистанционное обучение»:

— Эти понятия не сопоставимы. Семейное образование — это форма обучения, а дистанционное обучение — это обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, которых очень много в арсенале каждого учителя.

Учиться дома — здоровее и удобнее?



В Татарстане недавно обозначили основные причины, из-за которых родители все чаще предпочитают не отдавать детей в школу, а оставлять на семейном обучении. В большинстве случаев ребенок с самых первых лет учебы занимается на дому. Но бывает, что семья забирает подростков уже из старших классов.

— Необеспечение территориальной доступности школ, рост числа конфликтных ситуаций в школах являются факторами, влияющими на рост в республике количества несовершеннолетних, получающих образование в семейной форме и в форме самообразования, — заявила, отчитываясь в марте перед депутатами Госсовета, уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. — На октябрь 2021 года 1 978 детей получали образование в семейной форме, 83 ребенка — в форме самообразования.

Волынец отметила некоторые закономерности процесса отката учеников из школ. По ее данным, максимум числа «семейников» приходится на конец учебного года — на май, когда проходят промежуточная и государственная итоговая аттестации, а снижение — на каникулы и начало учебного года. Из 1 978 детей, выбравших семейную форму образования в прошлом году 1 116 — ученики начальных классов, 719 — учащиеся 5—9-х классов, а 143 — старших.





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В числе причин, которые родители сами официально указывают, выбирая обучение в семье, а не в школе, уполномоченный назвала нестабильную эпидемиологическую обстановку, слабое здоровье школьников и другие факторы:

— В школах республики почти в два раза увеличилось количество детей, которым нужен индивидуальный режим занятий, и в 1,4 раза — число детей, переходящих на семейную форму обучения по состоянию здоровья. Отмечается увеличение количества детей, перешедших на семейную форму образования по религиозным предпочтениям, из-за занятий профессиональным спортом, а также родителей, предпочитающих не афишировать причины перехода на семейную форму обучения, что не может не беспокоить.

Ирина Волынец указала, что на предпочтения родителей и учеников в части семейного обучения влияет и география. Рост числа учеников начальных классов, выбравших семейную форму обучения, наблюдается в Набережных Челнах, Лаишевском, Елабужском, Тукаевском районах, а снижение — в Казани и Альметьевском районе. Рост количества «семейников», обучающихся по образовательной программе основного общего образования, отмечен в Набережных Челнах, Нижнекамском и Зеленодольском районах, снижение — в Казани, Высокогорском, Алексеевском, Апастовском, Кукморском и Сармановском районах. Количество учеников, ушедших на самообразование, растет также в Челнах, Лениногорском, Азнакаевском, Высокогорском и Тукаевском районах.



«Взвешенный подход» и строгий учет

Если уполномоченный по правам ребенка в РТ четко не сформулировала свое отношение к ситуации, то руководство Минобрнауки, правоохранительных и надзорных органов республики уже не раз выражало обеспокоенность и недовольство ростом числа желающих перевести детей на семейное обучение. Тем более эта обеспокоенность выросла после трагедии в Альметьевском районе, где в 2020 году не посещавший школу 13-летний подросток зарезал собственную мать — в конце прошлого года директора школы, в которой «учился» мальчик, приговорили к 40-тысячному штрафу за выдачу ученикам недостоверных справок об освоении программы 1—2-го классов.

— Право выбора учащихся и их родителей никто не отрицает, но взвешенный подход необходим, — обратился 3 года назад на совещании к представителям профильного министерства Илдус Нафиков, сообщив о результатах прокурорской проверки, которая выявила упущения в организации работы органов образования с такими школьниками и их взрослыми представителями, а также неспособность некоторых родителей дать детям полноценное образование и социализировать их.

Право выбора учащихся и их родителей никто не отрицает, но взвешенный подход необходим, считает Илдус Нафиков. Фото: Максим Платонов

А Артем Хохорин и вовсе заявил, что так в Татарстане формируется «второе поколение салафитов» в закрытой от общества семейной среде, и поручил отделам внутренних дел республики выявлять таких детей и религиозные организации и взаимодействовать с органами образования в районах.

Однако результаты работы МВД по РТ в этом направлении с тех пор обнародованы не были, а усилия Минобрнауки скорректировать процесс явно пока не переломили ситуацию.

Пока все усилия ведомств направлены на то, чтобы организовать учет детей, получающих образование в семейной форме и форме самообразования.

— В феврале 2021 года прокуратурой республики в Министерство образования и науки РТ было направлено предложение о создании на интернет-портале единой информационной системы, позволяющей осуществлять учет проживающих на территории республики несовершеннолетних, получающих общее образование в указанных формах, — сообщила Волынец депутатам Госсовета. — Работа в данной системе <…> позволит выявлять факты неприкрепления детей к образовательным организациям, либо факты их неявки для прохождения промежуточной аттестации, либо наличия неликвидированной академической задолженности. Своевременное выявление указанных обстоятельств, позволит подключить к работе с несовершеннолетним и его семьей органы системы профилактики с целью исключения фактов ненадлежащего исполнения обязанностей родителями и законными представителями, нарушения прав и интересов детей, в том числе нахождения их в социально опасном положении.

Ирина Волынец указала, что на предпочтения родителей и учеников в части семейного обучения влияет и география. Фото: Максим Платонов

«Многие задумаются о возвращении»

— У меня был опыт попытки перевода дочери в старшем классе не на семейное обучение, а на самообучение, — рассказала «Реальному времени» еще одна родительница Ирина Журавлева. — Дочь захотела попробовать так учиться после локдауна, ей понравилось заниматься дома за компьютером. Но спустя короткое время ей самой стало ясно, что это очень сложно. И она вернулась в школу еще до промежуточной аттестации.

А Рая Демидова считает, что в свете последних событий рост количества детей, переведенных на семейное обучение, замедлится, но не потому, что сработают какие-то меры недовольных этим «перекосом» ведомств, и не потому, что дети и родители в основной массе не «потянут» столь ответственное и сложное дело:

— Возможно даже, что он совсем прекратится — тут не берусь прогнозировать. Дело в том, что у нас в регионе нет компенсации за обучение детей на семейном обучении. Государство средств на обучение таких детей не тратит — эти траты ложатся на плечи родителей. Обучение ребенка вне школы и раньше было затратным, а сейчас, с учетом цен на бумагу (как следствие, на школьные учебники и рабочие тетради) и компьютерную технику, оборудовать место для обучения ребенка вне школы будет еще тяжелее. Добавьте к этому рост цен на продукты питания, на непродовольственные товары, на коммунальные услуги — и оставшиеся на прежнем уровне родительские зарплаты. Сейчас, чтобы позволить себе прежние расходы, взрослым нужно работать в два раза больше. Соответственно, времени на обучение детей будет оставаться меньше.

А многие родители еще и находятся под угрозой сокращения — в таких условиях рисковать и выводить ребенка на обучение вне школы мало кто решится. Скорее многие из тех, кто сейчас обучает детей в семье, задумаются о возвращении в школу хотя бы на тот период, пока не появится определенности и уверенности в завтрашнем дне.