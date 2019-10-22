Оправданный подполковник МВД Татарстана: «Спасибо судейскому корпусу и всем, кто в нас верил»

Аплодисментами полицейских закончился в Казани засекреченный процесс по делу о непереданной взятке 1,2 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Неожиданный финал громкого «коррупционного» дела двух подполковников полиции. После 2 лет следствия вчистую оправдан заместитель начальника отдела по борьбе с групповой преступностью МВД по РТ Рустем Гарипов. Условным сроком в 5 лет наказан бывший руководитель ОП «Вишневский» Рифат Садыков — за покушение на посредничество взятке 1,2 млн рублей. На оправдании настаивали оба.

Расходы на адвокатов добровольно оплачивали опера БГП



Аплодисментами встретили решение судьи Юрия Арсенюка сослуживцы подполковника Рустема Гарипова. Его непосредственный начальник — шеф отдела БГП по Казанской зоне управления угрозыска МВД по РТ Вильдан Каримов позже признался — больше двух лет весь отдел поддерживал товарища морально и материально — помогали семье, оплачивали адвокатов. Потому что верили в невиновность.

Все это время Гарипов был отстранен от службы, но продолжал числиться в должности. Вернуться к работе он сможет после вступления приговора в силу.

«Спасибо судейскому корпусу, Вахитовскому суду и всем, кто в нас верил», — сказал сам оправданный «Реальному времени» и попросил скорректировать все старые публикации об этом уголовном деле.

Осужденный Рифат Садыков и его адвокат Равиль Туктаров от общения с прессой воздержались. А вот суду сообщили — будут оспаривать приговор. Кроме 5 лет условно с таким же испытательным сроком Садыков наказан лишением права занимать должности на государственной службе в течение двух лет.

Оглашение итогового решения заняло у судьи Арсенюка не больше пяти минут. Поскольку сам процесс проходил в закрытом режиме (следствие забыло рассекретить один предоставленный ФСБ диск), то и в публично обнародованном приговоре была отражена лишь вводная и резолютивная части — из опасений о возможном «разглашении сведений, составляющих государственную тайну».

Секретная лингвистическая экспертиза — кто кого провоцировал?

За кадром осталась самая интересная в этом деле — мотивировочная часть приговора. Процесс растянулся на 16 месяцев, и часть этого времени, по данным «Реального времени», заняла судебная лингвистическая экспертиза. На ее проведении настояла защита. Эксперту предоставили аудиодоказательства по делу — 7-часовые записи ресторанных бесед между офицером Рифатом Садыковым и предполагаемым взяткодателем Айдаром Максютовым — тем самым, что позже способствовал поимке братьев-прокуроров Сабировых, коррупционное дело которых также рассматривал вахитовский судья Юрий Арсенюк.

Защита усматривала в приобщенных записях Максютова явную провокацию в отношении полицейского и склонение его к совершению определенных действий. Эксперты, если верить источникам «Реального времени», усмотрели в сказанном Максютовым лишь признаки склонения собеседника к преступлению. Тогда как, по версии обвинения, инициаторами коррупционной сделки выступали силовики.

В прениях гособвинитель, старший помощник прокурора Вахитовского района Степан Спиридонов запрашивал для обоих подсудимых офицеров по 5 лет колонии строгого режима. На старте процесса он же излагал версию обвинения:

«Садыков и Гарипов «вступили в предварительный сговор, заранее распределив роли между соучастниками, с целью совершения особо тяжкого преступления — посредничества во взяточничестве, то есть непосредственной передачи взятки <...> в особо крупном размере неустановленным должностным лицам Главного следственного управления МВД Татарстана».

Как сообщал гособвинитель, переговоры с Садыковым вела сначала подруга Максютова — после его задержания на 48 часов по подозрению в мошенничестве, затем он сам. Садыкову же приписывали коррупционные переговоры с заместителем начальника отдела БГП Гариповым с целью передачи взятки неким следователям за прекращение дела Максютова.

На данный момент известно — Максютов обратился с заявлением в ФСБ, указал, что с него требуют 2,4 млн рублей, и вскоре передал половину этих средств Садыкову. Последний был задержан с поличным и тут же согласился участвовать в оперативном эксперименте по дальнейшей передаче средств — привез их к отделу БГП, но Гарипов деньги не взял. Что не помешало предъявлению обвинения в посредничестве взятке 1,2 млн рублей, с которым в итоге не согласился суд.

Максютов ждет суда

Согласиться ли гособвинение с приговором офицерам — покажет время. Ну а «потерпевшему от действий силовиков» бизнесмену Айдару Максютову предстоит суд в качестве обвиняемого.

В рамках масштабного дела о хищениях лизинговых авто Максютова обвинили в двух страховых мошенничествах и трех аферах с автомобилями Nissan Patrol, Audi A8, Mercedes Benz, взятыми в лизинг. Вину обвиняемый не признал.

Отметим, что за плечами у заместителя гендиректора по экономике ООО «Организация транспортных систем» Максютова уже есть условная судимость за покушение на незаконное возмещение НДС путем мошенничества. Именно за результат рассмотрения в Московском суде Казани этого налогового дела братьям-прокурорам и передавались 200 и 400 тысяч рублей, но Сабировы заявили — лишь обманывали подсудимого, в итоге следствие и суд признали их мошенниками.