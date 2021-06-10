«Уже дома я посмотрела отзывы и ужаснулась» — как казанцы лишаются своих авто по трейд-ину

Как стало известно «Реальному времени», в Казани участились жалобы на недобросовестное поведение продавцов в автосалонах. Десятки клиентов сообщают, что их обманули при покупке машины по схеме trade-in. Так, поехали покупать семейный автомобиль и угодили на шесть с половиной часов в «заложники» многодетные родители Ринат и Виктория Сагитовы. Несостоявшиеся клиенты казанского автоцентра «Алтын» на улице Комиссара Габишева соблазнились выгодными условиями акции trade-in. А в итоге чуть было не отдали автосалону свою старую машину за две трети цены. О хитром договоре, расторгнуть который помогла казанская полиция, неуловимом руководстве автосалона и его возмущенных клиентах — в материале «Реального времени».

«Зря мы поторопились»



Как сообщила «Реальному времени» Виктория Сагитова, 2 июня они с мужем и тремя маленькими сыновьями отправились покупать новый семейный автомобиль.



— Сменить нашу Daewoo Gentra на более вместительную семиместную LADA Largus мы планировали давно. А тут увидели рекламу, позвонили, услышали, что покупка по trade-in на очень выгодных условиях возможна только до 15 июня и подумали, что перед отъездом на отдых надо успеть сменить машину, — рассказывает женщина.

На сайте и по телефону Сагитовым обещали КАСКО в подарок, автокредит на суперзаманчивых условиях и хорошую цену за старый автомобиль. Сказано — сделано: усадив в детские кресла мальчиков, которые очень хотели поучаствовать в выборе машины, супруги приехали в салон на улице Комиссара Габишева.

— Сначала нам оценили старый автомобиль. Предложили за него 280 тысяч рублей, сказали, что в договор на trade-in впишут 200 тысяч рублей, а еще на 80 тысяч сделают скидку при покупке новой машины. И предложили не терять время, и, пока банк рассматривает нашу заявку, подписать договор о продаже нашей старой машины, оформленной на меня. Я его подписала, мужу одобрили кредит — и началось самое интересное. Нас из общего зала продаж перевели в дальнюю комнату — в «Переговорную», и там сказали, что оформить машину в кредит могут только с дополнительными услугами на 400 000 рублей, от которых нельзя будет отказаться, либо «покупайте по обычной цене без скидок». Мы отказались. А сотрудники салона в ответ заявили, что поскольку договор купли-продажи нашей машины подписан, они нам выдают 200 тысяч, а машина остается в салоне, она уже ему принадлежит. Если сейчас тронемся с места — они заявят об угоне, — пересказывает события того дня покупательница.

Только тогда супруги осознали: в договоре, который им дали на подпись, нет ни слова про trade-in и покупку нового автомобиля со скидкой. Только продажа по заниженной на треть цене. Переговоры о том, что на такое они не подписывались, длились несколько часов и ни к чему не привели. В конце концов несостоявшиеся клиенты вызвали полицию — и это сработало.

— Мы приехали в автоцентр «Алтын» в 10 часов утра, а выехали из него на своей машине с голодными и замученными детьми в 16.30, — вспоминает Виктория. — Нам ее отдали только после того, как полицейские взяли с нас и с сотрудников центра объяснения и пообещали дать делу ход. А уже дома я посмотрела в интернете отзывы об этом автоцентре и ужаснулась. Зря мы поторопились, надо было заранее читать отзывы. На разных сайтах описываются точно такие же истории, как наша: заманчивое предложение, а потом фокус с дополнительными услугами. Слава богу, что все хорошо закончилось, в некоторых отзывах рассказывается, как люди отдали этому автоцентру свой автомобиль за бесценок и ничего не смогли сделать.

По словам Виктории, в автоцентре случился еще один инцидент: когда ее муж заявил, что дальнейшие переговоры намерен вести под видеофиксацию, сотрудники его грубо обругали и пытались вырвать из рук телефон.

«Мы приехали в автоцентр «Алтын» в 10 часов утра, а выехали из него на своей машине с голодными и замученными детьми в 16.30», — рассказывает Виктория. Фото: kupilavto.ru

Странный клиент

«Реальное время» направило запрос руководству автоцентра и вскоре с корреспондентом связалась юрисконсульт ООО «Новико» Виктория Сафронова. Она изложила иную версию событий, не предполагающую никаких грубостей со стороны работников автосалона.

— Клиент в принципе жалуется на повышенный процент банка, но мы никаким образом не можем повлиять на условия банковского договора, потому что они индивидуальны и зависят от кредитной истории клиента, его платежеспособности, возраста и еще многих факторов. От них зависят банковская ставка и срок кредита, первоначальный взнос и так далее.

Юрист подтвердила, что в подписанном клиентом договоре не были отражены условия trade-in:

— Да, клиент подписывает договор купли-продажи, потому что автомобиль остается у нас, и скидка за это прописывается в договоре на новый автомобиль, в пункте 2.3.

На замечание, что клиент не знал, на каких условиях отдает старый автомобиль и покупает новый, а узнав, не мог забрать машину по своей цене, представитель «Новико» ответила:

— Насколько я знаю, клиент старый автомобиль забрал.

— Да, его отдали после обращения в полицию.

— Обращение в полицию было, потому что клиент подписал договор купли-продажи, это было проведено уже по кассе, был выдан кассовый чек, и ему предложили либо забрать деньги, либо написать заявление на расторжение договора купли-продажи, на что он отказался сделать и то, и другое. После того, как приехали сотрудники полиции, мы также им дали объяснения, предложили все те же два варианта, он выбрал тот, при котором он договор расторгает, написал заявление, и ему отдали автомобиль. Я в это время была на связи и лично контролировала ситуацию.

Софронова так и не объяснила, почему клиент в автоцентре «Алтын» вначале продает свой автомобиль, а лишь потом узнает, на каких условиях банк выдает ему кредит, и что мешает подписывать оба договора — продажи старого авто и покупки нового. При этом она заявила, что в банк направляется уже подписанный договор купли-продажи, и только потом банк одобряет или нет кредит на определенных условиях. После того, как корреспондент «Реального времени» выразила сомнение в том, что клиент должен подписывать договор купли-продажи нового автомобиля заранее, не зная условий кредитования (так ведь можно не глядя подписаться на покупку китайского бюджетного авто по цене какого-нибудь супер-лимузина), отреагировала так:

— Вы сейчас навязываете мне свою точку зрения, а я говорю, как все происходит, — и уточнила, что до всех договоров клиент в автоцентре «подписывает согласовательный лист, где прописаны все условия сделки — не только купли-продажи, но и сумма кредита, размер процентов, сумма ежемесячного платеж», и якобы Ренат Сагитов со всеми условиями согласился и «его все устроило».

Как это обстоятельство вяжется с утверждением, что банк принимает решение о стоимости и сроках кредита только после того, как получит подписанный клиентом договор (то есть уже после того, как, по словам Софроновой, клиент подписывает согласовательный лист), осталось загадкой.

— Проводилась сделка, документы были подписаны, нужно было отправить в банк платежное поручение — свидетельство того, что клиент внес первоначальный взнос. Документы — полный пакет — отправлялись в банк на согласование, после того, как выгрузились кредитные документы, он сказал, что ничего покупать не будет. Чеки были пробиты, договоры подписаны. Единственное, что не было сделано — не была профинансирована сделка, ее сразу остановили.

Софронова так и не объяснила, почему клиент в автоцентре «Алтын» вначале продает свой автомобиль, а лишь потом узнает, на каких условиях банк выдает ему кредит. Фото: yandex.ru

Договор с подвохом

— 2 июня в отдел полиции «Сафиуллина» поступило сообщение от гражданина по факту мошеннических действий сотрудников данного автосалон, — подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе УВД г. Казани. — На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе разбирательств было установлено, что сотрудники автосалона не исполняют свои обязательства по договору. В настоящее время по данному факту в отделе полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

— Продажу автомобилей по trade-in не регулирует какой-то специальный закон, — пояснил нашему изданию старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. — С точки зрения закона trade-in — это обычная сделка купли-продажи, но с дополнительными условиями в договоре. Все действия продавца и покупателя основываются на нормах Гражданского кодекса. Порядок разрешения спорных вопросов определяется договором купли-продажи. Если стороны не пришли к соглашению, то дело усложняется, так как вопрос придется разрешать черед суд. Но до этого все же стоит попробовать направить в письменном виде претензию руководителю автосалона дабы попытаться решить вопрос мирным путем.

Прокуратура рекомендует: после оценки авто по trade-in клиенту надо согласовать с автосалоном стоимость старого и доплату за новый автомобиль. Если все в порядке, заключаете договор, по условиям которого старый автомобиль становится собственностью автосалона, а новый — вашей. Перед подписанием договора с автосалоном нужно убедиться, что вы подписываете именно договор купли-продажи или мены, а не договор оказания услуг, например, по поиску покупателя вашей машины. Безусловно договор необходимо внимательно изучить, обращая внимание на текст, напечатанный мелким шрифтом. Если не уверены в своих силах, можно обратиться к знакомым или специалистам-юристам, разбирающимся в хитросплетениях гражданско-правовых сделок.

В этих рекомендациях есть фраза, на которую стоит обратить особое внимание: договор должен быть один, а не два, которые между собой не взаимосвязаны, как предложили заключить супругам Сагитовым. То есть клиенту стоит сразу насторожиться, если продажа старого авто и покупка нового не увязаны воедино.

2 июня в отдел полиции «Сафиуллина» поступило сообщение от гражданина по факту мошеннических действий сотрудников данного автосалон, — подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе УВД г. Казани. Фото: Максим Платонов

И еще. Прокуратура, увы, не обязана вступаться за вполне дееспособных, здоровых, но обманутых в своих надеждах клиентов автосалонов.

— По закону прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд, — сообщил Галиев.

— Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.

«Плохие отзывы? Это от конкурентов»

«Реальное время» обратилось в автоцентр «Алтын». Корреспондент позвонила в центр как потенциальный клиент, расспросила менеджера об условиях договора. Менеджер, представившийся Иваном, заверил, что все будет по-честному, никаких дополнительных услуг, автосалон подарит еще и КАСКО.

— А отзывы плохие тогда откуда? — засомневалась «клиентка».

— Их наши конкуренты оставляют! — объяснил менеджер.

На сайте автосалона не найти электронной почты, как и названия, под которым зарегистрирована в ЕГРЮЛ компания, торгующая под брендом «Автоцентр «Алтын». Не сообщают менеджеры информацию о юридическом названии фирмы-продавца и клиентам, и журналистам — во всяком случае, по телефону. Однако мелким шрифтом на сайте указан собственник домена ООО «Новико», зарегистрированного в квартире жилого дома 19 на Южном шоссе в Тольятти.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит жителю Тольятти Владиславу Новицкому, и он же является ее единственным владельцем. И именно на его имя писала заявление Виктория Сагитова, когда просила признать договор купли-продажи своей машины автоцентру недействительным по причине того, что при его заключении сотрудниками компании были предоставлены недостоверные сведения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит жителю Тольятти Владиславу Новицкому, и он же является его единственным владельцем. Фото: yandex.ru

«Идите куда подальше»

На сайтах, где публикуются отзывы о работе различных компаний, об автоцентре «Алтын» есть как хорошие, так и отрицательные отзывы. В хороших говорится о широком выборе автомобилей, лояльных ценах и приветливых сотрудниках салона. Плохие отзывы также похожи. В них описываются истории, подобные той, которая приключилась 2 июня с супругами Сагитовыми.

«Если уберегу хоть одного человека от похода в автосалон Алтын моя совесть будет уже спокойна, — написал 10 марта 2021 г. на otzovik.com Аноним3856153 (орфография оригинала сохранена, — прим. ред.). — Про условия скидки подарки, поют очень сладко, а на деле лохотрон. 1 звонок — ни у одного менеджера нет бейджиков, 2 звонок— при подаче заявки на кредит просят указывать большую зарплату 100 т. р. и более, 3 звонок- подходит менеджер говорит что кредит одобрен под 4,9% хотя в кредитном отделе сказали что нужно еще подать заявки в другие банки, 4 ЗВОНОК- просят документы на машину (которая по трейдын как первоначалка идет) и заставляют подписать документы по акту-передачи авто салону, типа без этих документов не могут подать заявки на кредит. Настал час ИКС, вызывают в кабинет для подписания договора, график платежей не дают, типа платите вовремя 3 месяца грубо по 20000р, потом звоните в банк и Вам делают рефинансирование и платить будете аж по 14000р. Только начинаешь читать договор, и выясняется, что изначально кредит должен был быть грубо на 700 т. р, а в договоре стоит сумма 1300000, и еще плюс на эту сумму каждый год нехилые проценты капают. Т. е. машина вместо 700000+% по годам, по договору получается 1300000+% а именно почти 1700000р. Естественно все это меня как клиента не устраивает, так как договор не подписан имею право отказаться от сделки, что естественно и пытаюсь донести до товарищей. И что здесь началось, прессинг чистой воды, то один наседает, то второй, то вдвоем то втроем. И деньги предлагают и скидку еще сделают. Мне все это естественно начинает надоедать, прошу вернуть договор акта-приемки на автомобиль и документы на машину. А вот здесь начинается самое интересное, ГОВОРЯТ МЫ ИМЕЕМ ПРАВО ОТДАТЬ ВАМ ДЕНЬГИ по ДОГОВОРУ, и ИДИТЕ КУДА ПОДАЛЬШЕ, полицию мы не боимся, типа все законно, Вы подпись поставили, машину Вы нам продали и все. Рассмотрение по возврату документов 10 дней и не факт что мы вернем Вам документы. НЕРВЫ потрепали знатно. Слава богу все обошлось и вернули документы. Пожалуйста, не ходите в этот салон, пожалейте свои нервы и деньги. Не верьте положительным отзывам на других сайтах, они все проплаченные, о чем красноречиво говорит слово РЕКЛАМА».



«Ситуация один в один с нашей, — подтверждает 9 мая 2021 года там же Чоли. — 08.05.2021 приехали в салон за Шкода Карок 2020 года по АКЦИИ. Свою машину хотели сдать трейд ин. А дальше как по писаному: завышка, ПТС в банке, страховка (каско и жизнь) сразу за 5 лет и с них еще банк будет брать процент, досрочного погашения нет. Уехали разочарованные и оскорбленные».



«Попался в лохотрон. обещали форд со скидкой, — написал 28 января 2021 г. на сайте отзыв-автосалон.рф Сергей. — Предложили в трейд ин дешево сдать свою машину, а взамен просто сделают скидку на форд, и я ничего не потеряю. Форд обещали без навязанных услуг. В итоге сказали, что форд привезут через час и надо успеть оформить старую машину в трейд ин, не понравится, то у них их типа много на выбор. Параллельно отправляли заявки на кредит (хотя днем ранее сказали, что уже все банки согласны). Потом пригласили оговорить условия от банка одного, как сказали владельца фордов где навязывалось 400 000 руб опций. я отказался, и тут оказалось, что я сдал свой авто в трейдин какой-то московской фирме. Деньги мне как будто бы отдали (хотя дали не деньги, а квитанцию о предоплате за форд), и понеслось. Итог: купил другую машину, чтоб не потерять все».



«Едва не купил машину в салоне Алтын, — написал 30 мая Илья на сайте авто-отзовик.рф. — Приехали выбирать сюда автомобиль, манагер нас консультировал и говорил нам о различных комплектациях. По программе Trade-in решили поменять собственный автомобиль, но когда нам начали подсчитывать нашу покупку, то вышло что стоимость за наш автомобиль опустили ниже плинтуса и еще сказали, что необходимо дополнительно оплатить допы». (Орфография оригиналов сохранена, — прим. ред.)

По схеме, которую описывают Виктория Сагитова и ее коллеги по несчастью, работал полутора годами ранее закрывшийся в прошлом году и другой автоцентр — «Казань» на улице Чуйкова. Фото: yandex.ru

Автоцентр другой, а приемы похожие

Что любопытно, по схеме, которую описывают Виктория Сагитова и ее коллеги по несчастью, работал полутора годами ранее закрывшийся в прошлом году и другой автоцентр — «Казань» на улице Чуйкова. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Артель», поставлявшее автомобили в «Автоцентр «Казань», не имеет отношения к Владиславу Новицкому. Фирмой владеет и руководит Рашадат Элшат-оглы Османов. А вот методы и приемы, практикуемые в обоих автоцентрах, ну очень похожи.

«Приехала за одной машиной, потом якобы по кредиту что-то не прошло и начали протуливать другую. И не знаю, как уж я попалась, выманили у меня документы на мою машину и попросили подписать договор купли-продажи, якобы они это в банк отправляют, чтобы банк видел, что я точно сдаю машину в трейд ин, и я дура подписала. У меня было единственное условие, чтобы платеж по кредиту был около 8 тыс. Они же подали в банк, и со мной не советовавшись, все распечатали, и когда я увидела ежемесячный платеж, у меня глаза на лоб полезли — почти 15 тыс. Я начала отказываться — а мне сразу договор в лоб, что свою машину-то я уже им продала. Дальше начали пугать юристами, что якобы со мной поработали, и это платная услуга, и что мне предъявят тыс. 250. Вот так я и уехала с кредитом в 15 тыс. И еще перед этим они мучают человека часов 6. Я в салоне была с 16.30 и уехала в 22.30…», — это отзыв клиента под ником Zhulik27 об автоцентре «Казань» на Чуйкова, датированный 20 сентября 2020 года на otzovik.com. (Орфография оригинала сохранена, — прим. ред.)

Бизнес, «прописанный» в квартире

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новико», зарегистрированное в ноябре 2019 года, осуществляет продажи автомобилей в пяти регионах: Башкирии, Татарстане, Иркутской, Тюменской и Самарской областях. Продажи в Татарстане начались в марте 2021 года — средний чек составил 609,9 тыс. рублей. В июне — на 06.06.2021 — средний чек в РТ вырос до 767 тыс., а объем продаж в целом превысил 3 млн. Выручка ООО «Новико» в 2020 году превысила 836,9 млн. рублей, валовая прибыль — 160 млн, чистая прибыль — 10,5 млн.

На имя Владислава Новицкого зарегистрирована еще одна компания, торгующая автомобилями — ООО «Прага». Предприятие просуществовало 11 лет, сейчас находится в стадии ликвидации по решению учредителя. Зарегистрировано оно в той же квартире жилого дома, что и ООО «Новико». Розничные продажи осуществлялись в Башкирии, Иркутской, Оренбургской, Новосибирской и Самарской областях. По итогам 2019 года выручка этого предприятия составила 165,7 млн. рублей, чистая прибыль — 756 тыс. За этой компанией тянется шлейф судебных исков, поводом к которым послужили заявления покупателей автомобилей о нарушении прав потребителей, в том числе связанных с договорами потребительского кредитования под баснословные проценты.

Клиенты автоцентра подавали иски против компании Новицкого в суды Самары, Иркутска, Бузулука, Нефтеюганска, ряда других городов, в том числе и в райсуды Казани. Фото: yandex.ru

С ООО «Новико» покупатели также судятся — по тем же самым основаниям. Как свидетельствует ««СПАРК-Интерфакс», клиенты автоцентра подавали иски против компании Новицкого в суды Самары, Иркутска, Бузулука, Нефтеюганска, ряда других городов, в том числе и в райсуды Казани — с различными результатами. Часть покупателей суды проиграли, а некоторые отказались от исковых требований.