Татарстанская Фемида-2020: эхо взрыва в Мемделе, виновный в наезде пешеход и присяжные-«партизаны»

Верховный суд РТ — о правовых казусах и безупречных решениях коллег

Когда судья должен подумать о самоотводе, как Сбербанк год сдавал в аренду проданный казанский офис и почему пострадавший при разминировании «бомбы» террориста полковник судится с МВД. На эти и другие вопросы ответил президиум Верховного суда РТ, проведя анализ татарстанской судебной практики за первый квартал 2020 года. О толковании норм права в резонансных процессах — в материале «Реального времени».

Попал под колеса — стал должником водителя

За выход на дорогу в неположенном месте выживший в аварии пешеход может ответить рублем. Этой весной Верховный суд Татарстана признал законным взыскание ущерба за поврежденный автомобиль с того, кто оказался под колесами.

С иском к пешеходу Мокшину в Бугульминский горсуд обратился владелец «Мицубиси Аутлендер» Щепотинин. По версии последнего, ответчик 16 августа 2019-го в 21.07 переходил дорогу в неположенном месте и оказался на пути его иномарки, а в результате автомобиль утратил товарную стоимость. Горсуд согласился с водителем и в декабре обязал пострадавшего в аварии выплатить Щепотинину 218 тысяч рублей (расходы истца на восстановительный ремонт, оценку материального ущерба, юридические услуги и оплату госпошлины, а также возмещение утраты товарной стоимости авто).

Верховный суд Татарстана признал законным взыскание ущерба за поврежденный автомобиль с того, кто оказался под колесами. Фото autolegal.ru

Мокшин оспорил решение, полагая, что на пешехода просто нельзя возлагать такую материальную ответственность. Он настаивал — водитель и сам нарушил правила, превысив скорость, а потому должен компенсировать моральный вред. Апелляционная инстанция Верховного суда РТ в марте 2020-го указала пешеходу-ответчику — он неправ. Факт нарушения ПДД именно Мокшиным зафиксирован в протоколе об административном правонарушении. Опрошенные на месте происшествия водитель и свидетель говорили — на проезжую часть мужчина выбежал неожиданно. Сам же Мокшин признавался полицейским — был нетрезв. О тяжести его травм в документах суда ничего не сказано. Вероятно, отделался легко.

Драка у мечети с оправдательным приговором

В Азнакаево стартовал повторный процесс по делу о стычке у мечети села Тумутук. По версии обвинения, 1 июля 2019-го один участник потасовки нанес другому удар коленом в живот, что повлекло разрыв селезенки, внутреннее кровоизлияние и смерть.

Обвинявшийся в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений Рафис Хисматов в ноябре 2019-го вышел из суда свободным человеком. Коллегия присяжных полностью оправдала его, посчитав недоказанным сам факт преступного деяния. Гособвинитель и родственники погибшего оспорили этот приговор, и уголовная коллегия Верховного суда РТ уже в 2020-м отменила его.

По версии обвинения, 1 июля 2019-го один участник потасовки у мечети нанес другому удар коленом в живот, что повлекло разрыв селезенки, внутреннее кровоизлияние и смерть

Ключевым доводом апелляционного представления прокуратуры стали «тайны» присяжных, скрытые ими еще при отборе в коллегию. Согласно протоколу заседания, именно тогда четыре кандидата в народные судьи не дали правдивых ответов на вопросы председательствующего судьи и прокурора — есть ли у них родственники с судимостями и административными наказаниями за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в нетрезвом виде.

Одна из попавших в коллегию промолчала о судимости сына за неуплату алиментов, еще две промолчали о приговорах мужу и сыну за кражу и покушение на такое же преступление. Четвертая же напрочь «забыла» про штрафы своего отпрыска за пьяные выходы в свет по статье 20.21 КоАП РФ. По данным прокуратуры, на счету парня — аж девять таких административных протоколов. Гособвинитель считает, что раз кандидаты в присяжные проживали совместно с вышеуказанными родственниками, то знали и об их проблемах с законом.

Эксперты «Реального времени» в адвокатском сообществе не исключают, что информацию о неблагополучной родне кандидатов сторона обвинения спокойно могла обнародовать еще на старте процесса и забыла бы о ней в случае обвинительного вердикта.

Ну а Верховный суд РТ в апелляции признал состав коллегии присяжных незаконным, нашел в деле еще ряд ошибок и вернул оправданного Хисматова на скамью подсудимых.

Как получить 2 млн рублей за военную травму

В обзор практики татарстанской Фемиды попал гражданский спор о законности заключения военно-врачебной комиссии медсанчасти МВД по РТ (далее — ВВК).

Истцом выступил пенсионер МВД в ранге полковника, в прошлом — начальник отдела полиции «Высокогорский». В январе 2012-го получил военную травму вследствие удара взрывной волной, но в 2014-м ВВК скорректировала его диагноз и тем самым лишила возможности претендовать на единовременную выплату в 2 млн рублей, указывал офицер в отставке.

В 2019-м Вахитовский райсуд Казани признал второе заключение ВВК незаконным в части определения категории годности и обязал медсанчасть МВД по РТ привести документ «в соответствие с результатами судебной военно-врачебной экспертизы». Фото yandex.ru

Заметим, что как раз в начале 2012-го на всю страну прогремела информация о взрывах в высокогорской деревне Мемдель и последующей операции спецслужб на Жилплощадке в Казани, где при оказании сопротивления был застрелен подозреваемый в терроризме Рустам Юсупов. Из Мемделя 10 января поступил сигнал о взрыве и пожаре в частном доме.

Версия пожилой хозяйки о газовом баллоне показалась силовикам неубедительной, и при обследовании пострадавших помещений они обнаружили самодельное взрывное устройство в ведерке из-под майонеза. При попытке его обезвредить саперу оторвало кисть, о других пострадавших на тот момент силовики не сообщали. Зато объявили в розыск спешно покинувшую Мемдель семейную пару Юсуповых и по горячим следам отследили ее перемещение.

Принимавший участие в тех операциях полковник еще в июле 2012-го был признан ограниченно годным к военной службе и уволен из полиции по выслуге лет. В 2014-м ВВК поправила степень ограничения с четвертой на третью, с чем пенсионер МВД не согласился. Спор затянулся на годы. В 2019-м Вахитовский райсуд Казани признал второе заключение ВВК незаконным в части определения категории годности и обязал медсанчасть МВД по РТ привести документ «в соответствие с результатами судебной военно-врачебной экспертизы».

В начале 2012-го на всю страну прогремела информация о взрывах в высокогорской деревне Мемдель и последующей операции спецслужб на Жилплощадке в Казани. Фото kazanweek.ru

Гражданская коллегия ВС РТ в 2020 году согласилась с решением райсуда лишь в части незаконности и отмены оспариваемого заключения, вносить в него нужные истцу правки не позволила, указав, что это будет нарушением установленного порядка медосвидетельствования. В общем полковнику предстоит новая медкомиссия. Правда, решение апелляционной инстанции уже обжаловано в кассации.

Верховный суд прописал коллеге самоотвод

С напоминанием о ключевых принципах правосудия выступило руководство коллегии по административным делам ВС РТ. Пример нашелся среди дел, рассмотренных апелляцией в 2020 году.

Решение по делу о взыскании недоимки с владелицы автомобилей в Алькеевском районе было отменено ввиду того, что судья вовремя не взяла самоотвод.

В апелляции установлено: служительница Фемиды за год успела вынести три постановления по одному спору, но в разных судах. 19 апреля 2019 года она в качестве мирового судьи подписала судебный приказ о взыскании неуплаченного за 2017 год транспортного налога в 60,6 тысячи рублей, но уже в мае отменила этот приказ ввиду поступивших возражений ответчицы. Далее судья пошла на повышение и в октябре 2019-го в качестве федерального судьи Алькеевского райсуда удовлетворила те же самые исковые требования налоговиков...

Верховный суд РТ со ссылкой на ч. 1 ст. 32 Кодекса административного судопроизводства РФ указал на недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела. По мнению апелляционной инстанции, ради соблюдения принципов непредвзятости и беспристрастности судья должна была рассмотреть вопрос об отводе либо самоотводе даже в том случае, если стороны об этом не заявляли.

Неправосудный акт отменен, злополучный иск на 60,6 тысячи рублей сейчас рассматривает в Алькеевском райсуде другой председательствующий.

Верховный суд РТ указал на недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела

Как Сбербанк «нелегальную» собственность продавал

Казанский бизнесмен Олег Романчук подал в суд на ПАО «Сбербанк», требуя возместить убытки.

В марте 2018-го он заключил с банком договор купли-продажи нежилого помещения в 35 квадратных метров в доме на улице Вишневского в Казани, полностью оплатил покупку, а распоряжаться ей смог лишь через год — переход права собственности на объект был зарегистрирован лишь в марте 2019-го.

При рассмотрении иска в Вахитовском райсуде Казани истец указывал, что оформление собственности затянулось по вине продавца, который весь этот год получал плату от арендатора уже проданного помещения. Романчук просил взыскать с ПАО убытки по оплате госпошлины, неполученную выгоду в размере той самой арендной платы и компенсацию морального вреда.

Райсуд в удовлетворении иска полностью отказал, а вот апелляционная инстанция встала на сторону бизнесмена. При рассмотрении дела выяснилось: Сбербанк получил те самые квадраты на Вишневского еще в 1992 году, однако документы в Росреестр на оформление права собственности подал только в 2019-м, одновременно с договором о продаже этого объекта и согласии на переход права собственности к истцу. Такой подход обернулся приостановлением регистрации последней сделки, а потом и отказом в ее регистрации — до получения банком статуса собственника в ЕГРН. Факт взимания платы с прежнего арендатора до марта 2019-го представители ответчика в суде не отрицали.

«Несвоевременная регистрация перехода к истцу права собственности на спорное помещение вызвана бездействием собственника помещения — ПАО «Сбербанк России», не обеспечившего своевременное представление в регистрирующий орган документов, подтверждающих его право собственности на помещение», — говорится в апелляционном определении Верховного суда РТ. Там же отмечается, что факт причинения истцу убытков «сомнения не вызывает».

Романчук просил взыскать с ПАО убытки по оплате госпошлины, неполученную выгоду в размере той самой арендной платы и компенсацию морального вреда. Фото yandex.ru

В пользу покупателя взысканы 126 тысяч рублей неполученной им арендной платы, 2 тысячи в счет повторно уплаченной им госпошлины за регистрацию и еще 3,7 тысячи судебных издержек. В возмещении морального вреда бизнесмену отказали.

С полной версией квартального отчета татарстанской Фемиды можно ознакомиться на сайте Верховного суда республики.