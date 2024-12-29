Кадры, сети, деньги — главные победы и поражения года в сфере ЖКХ Татарстана

Фото: коллаж "Реального времени"

Богатым на происшествия и перемены в сфере ЖКХ Татарстана выдался 2024 год. Стартовал с глобальной «перезагрузки» республиканской Госжилинспекции, а далее отметился крупными коммунальными авариями и вынесением на повестку проблемы высокого износа сетей, требующей многомиллиардных вложений. Завершился год окончанием растянувшегося без малого на три года ремонта 800-метрового участка третьего Северного коллектора. Об основных событиях, удачных решениях и нерешенных проблемах жилищно-коммунальной сферы — в материале «Реального времени».

1. «Перезагрузка» Госжилинспекции РТ

В январе 2024 года раис Татарстана Рустам Минниханов представил участникам совещания в Доме правительства нового начальника республиканской Госжилинспекции Александра Тыгина. От экс-главы комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию не только жители республики, но и ее глава ждали в первую очередь усиления работы с обращениями граждан — не формальных, а результативных проверок, прекращения тактики «отфутболивания» жалоб в другие инстанции и активных мер в отношении управляющих компаний, допускающих нарушения платежной дисциплины.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Депутат Казгордумы Алексей Серов считает, что главный успех нового главы Госжилинспекции заключается пока в том, что он верно расставил приоритеты и определил тенденцию в работе ведомства — на работу в публичном поле и открытое освещение проблем.

— Он, благодаря своему предыдущему опыт, достаточно глубоко погружен в вопросы жилищно-коммунального хозяйства, — говорит Серов. — Система ЖКХ — многоплановая, и жилинспекция не может полностью охватить такой огромный массив проблем. Тем более что говорилось уже и о кадровом дефиците, и о невысоких зарплатах в этом ведомстве. Надо понимать, что, когда проверяющий чиновник с зарплатой в 35 тысяч рублей на руки за месяц приходит проверять управляющую компанию, где крутятся миллиарды, он там не на равных выступает.

Что же касается вызвавших негативные эмоции у жителей высказываний Тыгина в пользу крупных управляющих компаний, то, оказалось, что глава ГЖИ убедил депутата в своей правоте, приведя статистику, из которой следует: если рассуждать корректно, то наибольшее количество жалоб и взысканий приходится на небольшие ТСЖ, а не на УК-гиганты, а гиганты заметнее лишь потому, что у них в управлении много домов — значит, и много жалоб.

По мнению Александра Тыгина, наибольшее количество жалоб и взысканий приходится на небольшие ТСЖ, а не на УК-гиганты, а гиганты заметнее лишь потому, что у них в управлении много домов — значит, и много жалоб. Инна Серова / realnoevremya.ru

— Государство сейчас стремится максимально уничтожить частное управление домами для того, чтобы монополизировать эту сферу, — добавил Серов. — И здесь я абсолютно согласен с подобным подходом. Лично я сторонник того, чтобы было муниципальное управление, потому что фактически жилым фондом управляет УК, а люди на неубранный снег, мусор и прочее жалуются в муниципалитет. Когда УК муниципальная, у нее остается возможность для маневра с ресурсами — можно, например, перебросить людей туда, где их не хватает. Тогда будет принцип ответственности за дела.

Спикер подчеркнул, что ресурсы сейчас у одних, претензии предъявляются другим, а третий — ГЖИ — пытается все контролировать, хотя в ситуации, когда в системе ЖКХ работают региональные программы, применение поступающих по ним денег желательно контролировать тем, кто их дает. А иначе государство выступает в роли «доброго дяди», который, по выражению собеседника, отдает систему ЖКХ в управление, если не сказать на разграбление частникам.

2. Сетевой «армагеддон»

Практически одновременно с новостью о смене руководства ГЖИ посыпались новости об авариях на водопроводных и тепловых сетях столицы Татарстана. Дважды с интервалом в несколько суток из-за прорывов водопровода затапливало проспект Амирхана, улицы Декабристов и Яруллина, а казанский «Водоканал» сообщил «Реальному времени», что общий износ инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города превысил 73% — это втрое больше, чем озвученный ранее минстроем средний износ сетей по республике.

Глава АО «Татэнерго» Раузил Хазиев сообщил, что износ тепловых сетей в Татарстане составляет от 56 до 83 процентов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В октябре глава АО «Татэнерго» Раузил Хазиев сообщил, что износ тепловых сетей в Татарстане составляет от 56 до 83 процентов, и добавил, что во избежание катастрофических ситуаций необходимо в течение пяти — семи максимум восьми ближайших лет реализовать комплексную программу капремонта, на которую пока, увы, нет денег.

— Высокий износ коммунальных сетей характерен не только для Татарстана, а для России в целом, — говорит эксперт нашего издания, экс-замминистра строительства и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов. — Само время показывает, что износ достаточно серьезный, и на ремонт требуются серьезные затраты. При этом говорить об инвестициях в ЖКХ не приходится, потому что инвестиции — это возвратные ресурсы, а на текущий момент, с учетом тарифной политики, рассчитывать на их возврат за счет тарифных источников не приходится.

Реальное время / realnoevremya.ru

Фролов подчеркнул, что инициатива Татарстана по поводу масштабной федеральной программы модернизации сетей была услышана, и российское правительство этим вопросом занимается. И добавил, что в республику уже удалось за два последних года привлечь около 4,5 млрд рублей на модернизацию сетей.

Во избежание катастрофических ситуаций необходимо в течение пяти — семи максимум восьми ближайших лет реализовать комплексную программу капремонта сетей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— А самое главное, чего не хватает — это людей, которые работают в коммунальных и эксплуатационных организациях, — добавил Алексей Фролов. — Их нехватка и низкие зарплаты — проблема, которая, я думаю, на сегодняшний день недооценена. Специалистов реально не остается, отток кадров бешеный, а ведь все держится на носителях информации, на людях.

3. Падение «стены» «Водоканала» на проспекте Амирхана

Перед началом саммита БРИКС на проспекте Амирхана напротив КАИ казанский «Водоканал», наконец, демонтировал порядком обветшавший забор, за которым с февраля 2022 года велись работы по реконструкции очередного 3-го северного канализационного коллектора.

О начале реконструкции 3-го северного коллектора в Ново-Савиновском районе было объявлено в феврале 2022 года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

О начале реконструкции 3-го северного коллектора в Ново-Савиновском районе было объявлено в феврале 2022 года, а в начале марта на тот момент глава «Водоканала» Андрей Егоров информировал журналистов, что работы пройдут в три этапа и на последнем, третьем, участке на ул. Амирхана (от ул. Четаева до ул. Чистопольской) протяженностью 700 погонных метров, завершатся уже в декабре. Изначально стоимость работ третьей очереди оценивалась в 911 млн рублей, однако ни в сроки, ни в смету уложиться не удалось.

В конце года было объявлено, что реконструкция будет завершена в мае 2023-го, в мае ремонт не завершился, зато на него выделили дополнительные средства — около 672 млн рублей, установив новый срок — конец 2023 года.



О завершении работ на ул. Амирхана было торжественно объявлено в декабре 2023 года, при этом в реальности их выполнили только наполовину — на 300-метровом участке между ул. Сибгата Хакима и Чистопольской. В «Водоканале» «Реальному времени» разъяснили, что все предыдущие обещания касались именно этого отрезка — первой очереди, а сроки завершения работ на еще примерно 450 метрах аварийного коллектора между улицами Чистопольской и Четаева (напротив КАИ) неизвестны.

В марте 2022 года глава «Водоканала» Андрей Егоров информировал журналистов, что работы завершатся в декабре. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Полностью обновленный участок коллектора протяженностью 767 погонных метров был запущен в работу в августе 2024-го. Тогда же было восстановлено в полном объеме движение по проезжей части проспекта.

— Предприятие приступило к работам на следующем участке 3-го Северного коллектора — в районе «Татнефть Арены», — сообщили «Реальному времени» в «МУП «Водоканал». — Запланирована реконструкция участка протяженностью 1 395 погонных метров методом санации полимерным рукавом. Завершить ее планируется к концу 2025 года.

Также, по информации предприятия, под занавес 2024 года началась реконструкция нового участка 3-го северного коллектора длиной 726 п. м. — на ул. Гаврилова возле парка «Континет». Ее также обещают завершить к концу 2025 года.

4. Неудавшийся эксперимент и законодательная победа на мусорном «фронте»

В 2024 году казанские власти признали, что эксперимент по раздельному сбору твердых бытовых отходов провалился — система «не прижилась». Сейчас раздельный сбор сведен к тому, что в желтые сетчатые контейнеры, которые ранее предназначались исключительно для ПВХ-бутылок и пластмассовых изделий, сегодня собирают и металлические отходы, и стекло, и макулатуру, и упаковку типа «тетрапак».

Вызвавший бурные протесты жителей Авиастроительного района Казани проект мусоросжигательного завода в начале 2024 года поставили на «паузу» как минимум до конца 2025-го. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вызвавший бурные протесты жителей Авиастроительного района Казани проект мусоросжигательного завода в начале 2024 года поставили на «паузу», как минимум до конца 2025-го в связи с тем, что у инвестора возникли проблемы с поставщиками оборудования для завода. Проект «завис», будучи реализованным всего на 24%.

Реальное время / realnoevremya.ru

А с 1 сентября 2024 года вступили в силу новые Правила коммерческого учета твердых коммунальных отходов (ТКО), которые предполагают несколько методов расчета — базовый, основанный на нормативах накопления ТКО, расчет, учитывающий количество контейнеров, их объем, график вывоза мусора и среднюю плотность отходов и расчет, основанный на взвешивании отходов. С точки зрения бизнеса, которому в Татарстане нередко начисляли по нормативу огромные суммы при фактическом вывозе условной кучки чайных пакетиков, это, казалось бы, должно было стать большим прорывом.

— Система раздельного сбора отходов работает при условии своевременного вывоза мусора, — говорит известный татарстанский предприниматель, заслуженный экономист России и Татарстана Сергей Никифоров. — А чтобы понять, что происходит на практике, достаточно посмотреть на контейнерные площадки в выходные дни или праздники. Как только емкости переполняются, люди выбрасывают мусор без сортировки туда, где еще осталось место.

По его мнению, проект по организованному сбору и утилизации ТКО будет работать только при условии работоспособности всех звеньев цепочки — от сознательного отношения граждан к сортировке мусора до четко выверенного графика вывоза отходов, а в противном случае никакие эксперименты успешными быть не могут.

Проект по организованному сбору и утилизации ТКО будет работать только при условии работоспособности всех звеньев цепочки — от сознательного отношения граждан к сортировке мусора до четко выверенного графика вывоза отходов. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

К возможности сдавать отходы не только по нормативу, но и «по факту» — оплачивая вывоз в соответствии с их весом, Сергей Никифоров относится критически.

— Не совсем понятно, кто и каким образом будет взвешивать мусор, говорит он. — К тому же мусор может быть разным по классам. И если крупные компании как-то смогут организовать этот процесс, то не окажутся ли не совсем оптимальными расходы и затраты времени для малого и среднего бизнеса?

5. Непобедимые «разукрупнители» квартир

В 2024 году в Казани стартовали первые судебные процессы с владельцами «лжеквартир» — «смарт-студий», на которые предприимчивые граждане успешно крошат как 3-4-комнатные квартиры в новом жилье, так и некогда престижные «сталинки».

В результате страдают интересы других жильцов. На инженерные сети домов в результате перепланировки увеличивается нагрузка, осуществляются незаконные врезки в общие коммуникации домов, а люди, приобретавшие жилье в домах с минимальным количеством соседей, в итоге оказываются в перенаселенном подъезде, в окружении множества квартирантов, поскольку «смарт-студии» часто приобретаются именно с целью арендного бизнеса.

За права жильцов к ЖК «МЧС» на ул. Губкина, где предприниматели массово начали выкупать и переделывать в «смарт-студии» трехкомнатные квартиры, вступился Фонд Республики Татарстан по защите прав граждан — участников долевого строительства — эта организация успешно судится с «перепланировщиками» и, по сообщению Госжилинспекции РТ, один иск уже удовлетворен — суд обязал собственника вернуть помещению первоначальный вид. Однако масштабы перепланировок несопоставимы с результатами судебных разбирательств — их в десятки, если не в сотни раз больше, чем судебных процессов. К тому же, как показала практика, судебные решения владельцами «смарт-студий» не исполняются.

— Наша управляющая компания выиграла суд, суд обязал владельцев перепланированной квартиры впустить туда представителей УК для проверки, но никто никого не впустил. — рассказала «Реальному времени» героиня материала о перепланировке в «сталинке» на ул. Маленькой Ирина Белоусова, — С марта, когда все началось, куда мы только не обращались. Написали прокурору республики Альберту Суяргулову, прокурору РФ Краснову. Даже в ФСБ перед саммитом БРИКС обращались, ведь две комнаты в этой квартире посуточно сдаются неизвестно кому. Нам ответили, что обращение принято — и тишина. На 10 декабря записались на прием к начальнику Госжилинспекции Тыгину. В эффект уже не верим.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После публикации статьи о перепланировке в квартире №73 дома №191/93 на ул. Декабристов администрация Кировского и Московского районов Казани в июле сообщила «Реальному времени»:

— В результате совместного выезда 06.05.2024 по указанному адресу сотрудниками ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Московского района» и Администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета г. Казани доступ в жилые помещения предоставлен не был. Учитывая изложенное, в ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Московского района» направлено письмо о подготовке и подаче искового заявления в суд о предоставлении доступа в помещения.

В сентябре пришло еще одно письмо, где говорилось, что «на сегодня иные сведения отсутствуют».

— Управляющая компания Московского района до сих пор не направила в суд заявление о предоставлении доступа в эти квартиры, проверка не проведена, собственники в этих переделанных комнатах живут, а на днях в очередной раз выставили объявление о продаже одной из студий, — рассказала жительница сталинки на Декабристов Ирина Медовая. А одна собственница попросила УК перенести проверку на февраль 2025 года. Мы опасаемся, что это не просто так: к этому времени у нее, скорее всего, родится ребенок, она его зарегистрирует, и тогда выписать его и вернуть квартиру в прежнее состояние будет практически невозможно.

6. Непитьевая вода — итоги программы по повышению качества водоснабжения

В 2024 году в Татарстане завершилась реализация региональной программы по повышению качества водоснабжения. На это было потрачено порядка б2,3 млрд рублей, однако во многих населенных пунктах питьевая вода по-прежнему не соответствует стандартам качества.

К примеру, общая жесткость воды на водопроводной станции поселка Высокая Гора превышает допустимый нормами предел в 7 мг-экв/дм куб., эта вода не соответствует стандартам качества и безопасности по содержанию магния. В Зеленодольске, в водопроводной сети Московского района Казани, на водопроводной станции в Адмиралтейской слободе водопроводная вода не соответствует нормам по жесткости. В казанском микрорайоне Дербышки жесткость водопроводной воды почти в два раза превышает норму, и уже 9 лет городские власти обещают решить проблему, однако ничего не меняется — не нашлись необходимые для этого почти 2 млрд рублей и в 2024 году.

«Вода в кранах появилась, но пить ее нельзя, у нее неприятный запах и привкус железа». Реальное время / realnoevremya.ru

Зато в 2024 году волжскую воду получили жители новых домов в микрорайоне между улицей Мира и железной дорогой — но исключительно за счет инвестиций, сделанных застройщиками. Что же касается затрат по региональной программе по повышению качества водоснабжения, то жители населенных пунктов, где по этой программе модернизировались системы водоснабжения и строились скважины, считают, что деньги потратили зря.

— Нам построили новую скважину, — рассказала «Реальному времени» жительница поселка Березовка Высокогорского района Наталья Гордеева. — Вода в кранах появилась, но пить ее нельзя, у нее неприятный запах и привкус железа. Причины этого официально нам никто так и не разъяснил, а неофициально представитель организации, строившей скважину, рассказал, что из экономии ее пробурили наугад, без предварительной геологоразведки и оценки качества воды.

7. Пропавшие миллионы

В 2024 году Управление экономической безопасности МВД по РТ отреагировало на жалобы казанского активиста Рустема Хабибуллина и проверило начисления казанской управляющей компании «Изумрудный город», в ведении которой находится 14 многоквартирных домов. Проверка обнаружила, что за теплоснабжение УК выставила счета в общей сложности на 8,35 млн рублей больше, чем ей начислил поставщик услуги.

Проверка обнаружила, что за теплоснабжение УК выставила счета в общей сложности на 8,35 млн рублей больше, чем ей начислил поставщик услуги. Реальное время / realnoevremya.ru

Это можно было бы считать победой, если бы полиция, куда были направлены результаты проверки, дала делу ход. Однако в возбуждении уголовного дела по фактам, в которых, как считают сотрудники УБЭП, «возможно, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ», предусматривающей ответственность за причинение имущественного ущерба в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в полиции упорно отказывают.

Полицейские основываются на объяснениях сотрудников УК, которые приводят другие данные о начислениях и уверяют, что переплаты со стороны населения не было.

8. Газификация садовых товариществ

В 2023 году программа догазификации СНТ в Татарстане забуксовала из-за условия: бесплатно газ тянули до границ СНТ, а разводку по территории должны были оплатить садоводы. СНТ такие расходы оказались не по карману.

В августе 2024 года был опубликован перечень СНТ, включенных в программу догазификации на условиях бесплатной прокладки газа до границы участков. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2024 году эта проблема была преодолена. В августе был опубликован перечень СНТ, включенных в программу догазификации на условиях бесплатной прокладки газа до границы участков. В него вошли 196 садоводческих товариществ, со многими собственниками садовых домов газовики уже заключили договоры.