Директор «Центральной сберкассы» досидел до суда в Казани, впереди — крымские «каникулы»

Потерпевшими от афер с паями и вкладами признаны больше 2 тысяч человек, ущерб превышает полмиллиарда

В Вахитовский райсуд Казани поступили 374 тома уголовного дела гражданина Украины Дмитрия Русанова, председателя кредитных кооперативов «Центральная сберкасса». МВД Татарстана обвиняет «кассира» в хищении 160 млн рублей у вкладчиков из 19 регионов России. Как выяснило «Реальное время», преступления против 1 700 потерпевших пайщиков Крыма расследуются отдельно.

Не сбежал от пайщиков и ребенка

В СИЗО Казани дипломированный экономист из Донецка Дмитрий Русанов сидит с 3 декабря 2017 года. За 2 месяца до этого в возглавляемом им кредитном кооперативе «Центральная сберкасса» была введена временная администрация по приказу Банка России. Закрылись 43 офиса кооператива, включая головной — в Казани, на улице Бойничной, 5. Банкротные процедуры и мытарства вкладчиков продолжаются по сей день. По решению суда в реестр включены требования кредиторов на 613,5 млн рублей. Еще на 46 млн рассчитывают кредиторы «Центральной сберкассы 1».

«Положила в июле 2017 года 100 тысяч на 4 месяца, успела два раза получить по 1,3 тысячи, и все! Верила, что нет больше пирамид, процент не завышен, контроль Центробанка! Документы мои так тщательно проверяли как будто заем беру. Сказали, что у нас все очень строго и часто проверки. Почему тогда допустили такую ситуацию? Везде одни воры и мошенники!», — комментировала ситуацию в Сети одна из обманутых «Сберкассой» в конце октября 2017-го.

«Никто вам не вернет деньги. Их у вас украли, уголовное дело года через три будет в суде, виновных осудят и все», — делился пессимист Радик в ноябре 2018-го с читателями веб-портала «Татбанк».

Вместе с 374 томами дела из ГСУ МВД Татарстана поступило и ходатайство от «кассира» о рассмотрении его дела в особом порядке. Фото Ирины Плотниковой

Русанов после краха не сбежал. Уголовным его дело стало в конце ноября 2017-го, а дошло до суда лишь на прошлой неделе после утверждения заместителем прокурора Татарстана. 25 февраля Вахитовский райсуд планирует рассмотреть вопрос о продлении ареста обвиняемому.

Вместе с 374 томами дела из ГСУ МВД Татарстана поступило и ходатайство от «кассира» о рассмотрении его дела в особом порядке при полном признании вины в мошенническом хищении средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в отмывании этих преступных доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Способом легализации следователи МВД считают покупку на средства пайщиков целого автопарка из 42 транспортных средств: автогрейдеры, так называемые вагоны-дома, грузовики и легковушки. В том числе 18 «Лад» и одна «Тойота Камри». Обошлась закупка аж в 96,4 млн рублей, тогда как общий ущерб по расследованному в Татарстане уголовному делу оценен в 160,4 млн рублей. Установлено — авто сдавались в аренду, в том числе таксистам — в Казани и Нижнем Новгороде.

После возбуждения дела технику арестовали. Как и две квартиры, находившиеся в собственности фирмы. В одной из них, в той же десятиэтажке на Бойничной, говорят, жил Русанов вместе с дамой. Отношения не регистрировали, но ребенка отец признал.

К февралю 2017-го офисы «Центральной сберкассы» работали в 32 годах России — от Казани до Анапы. В ближайших планах числились еще столько же, включая Йошкар-Олу, Екатеринбург, Смоленск и Сочи. Фото tatbank.ru

Космических доходов не обещал

С 2015-го Русанов рулил кредитным потребкооперативом «Центральная сберкасса», одноименным микрокредитным кооперативом. Позже на фоне претензий к отчетности со стороны Центробанка появилась и «Центральная сберкасса №1» — в той же сфере, но с официальным числом вкладчиков до 2 тысяч человек — чтобы было меньше внимания проверяющих.

Учреждали КПК «Центральная сберкасса» в 2013-м казанские бизнесмены Егоровы, но в 2015-м решили нанять директора, и по объявлению в службе HeadHunter откликнулся мигрант с Украины с дипломом экономиста. Как утверждают источники «Реального времени», со временем Дмитрий Русанов подмял компанию под себя и начал ее продвижение далеко за пределы Татарстана.

К февралю 2017-го офисы «Центральной сберкассы» работали в 32 городах России — от Казани до Анапы. В ближайших планах числились еще столько же, включая Йошкар-Олу, Екатеринбург, Смоленск и Сочи.

Гигантских барышей кооператив не обещал — 11—19% годовых, по сравнению со ставкой 216% печально известного КПК «Рост», выглядели весьма скромно. Инвестиций в разработку нефтяных месторождений и алмазных шахт людям тоже не обещали, доход гарантировали за счет предоставления желающим займов из средств КПК. Правда, как показало следствие, заемщиков у «Сберкассы» было на два порядка меньше, чем пайщиков, и по факту на выплату процентов шли средства новых вкладчиков. Впрочем, на безбедную жизнь кооператорам тоже хватало.

После обрушения выстроенной «пирамиды» посыпались уголовные дела на Русанова и руководителей филиалов по стране. Позже большую часть материалов направили в Главное следственное управление МВД по Татарстану. Среди 409 потерпевших по этому делу, кроме татарстанцев, оказались соседи из Башкирии, Ульяновской и Кировской областей, а также жители Урала и Центральной части России.

После обрушения выстроенной «пирамиды» посыпались уголовные дела на Русанова и руководителей филиалов по стране. Фото tatbank.ru

Три года уже отсидел

Вину в мошенничестве экономист с Украины признал далеко не сразу. Несколько лет писал жалобы во все инстанции и сетовал на «татарстанское правосудие», комментируют источники «Реального времени». Потом поменял позицию, покаялся и в последний год перестал обжаловать даже регулярные продления ареста.

С учетом закона о зачете сроков, уже проведенные 2 года в СИЗО Русанову могут засчитать за 3 года колонии общего режима. Особый порядок позволяет надеться на наказание не более двух третей от максимума — если с таким порядком согласятся гособвинитель и потерпевшие.

Каким бы ни был результат казанского процесса, «кассира» ждет еще один — в Крыму. Там в «Центральную сберкассу» успели вложиться и остаться на бобах 1 700 потерпевших, их потери оцениваются в 300 млн рублей с лишним. Соединять крымское дело с татарстанским силовики не стали. Чтобы не затягивать сроки следствия.

Напомним, ранее в Казани осудили председателя КПК «Сберегательный союз» Антона Кирилюка. Он полностью признал вину в хищении 427 млн рублей у полутора тысяч пайщиков из Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Мордовии и получил 7 лет колонии общего режима. Суд над Кирилюком растянулся на 2 года.