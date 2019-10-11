Альберт Каримов: «Не знал, что вологодская компания испытывает давление Минпромторга»

Глава Минпромторга РТ прокомментировал обыски в своем ведомстве и задержание постоянных подрядчиков

Фото: Роман Хасаев

Сегодня вечером Вахитовский суд Казани избрал самую мягкую меру пресечения к задержанному накануне постоянному подрядчику татарстанского Минпромторга Андрею Яшину. Полностью признавшему вину поставщику наложили запрет на определенные действия. Вторым фигурантом по делу проходит его партнер Елена Суракова. Ее, по данным источников, еще днем отпустили домой сами следователи. По версии силовиков, руководители фирм НП «Поволжский центр качества» и ООО «Международное сертификационное бюро» разработали мошенническую схему, с помощью которой похитили бюджетные средства на сумму 3 млн рублей. С министерством компании сотрудничали, выступая почти постоянными устроителями церемонии вручения татарстанским предприятиям «Премии за качество». Глава Минпромторга РТ Альберт Каримов заявил «Реальному времени», что интерес силовиков вызвала жалоба вологодской фирмы «Шалаевский и партнеры», которая в прошлом году впервые выиграла тендер на организацию конкурса. Вологжане просили проверить на коррупционную составляющую действия министерства: по их словам, чиновники навязывали им своего поставщика.

За что взяли устроителей премии качества

Оперативники УБЭП вчера задержали руководителей двух подрядных фирм, которые в течение долгих лет выступали исполнителями по контрактам Минпромторга РТ. Это глава НП «Поволжский центр качества» Андрей Яшин и директор ООО «Международное сертификационное бюро» Елена Суракова. Компании отвечали за организацию вручения ежегодной премии правительства РТ за качество и проводили обучающие семинары для машиностроительных предприятий. Эту ночь оба задержанных провели в изоляторе временного содержания.



Также накануне оперативники центрального аппарата УБЭП провели обыски в здании Минпромторга РТ на улице Островского, 18. На допрос в МВД были доставлены несколько сотрудников министерства, связанных с организацией присуждения правительственной премии.

Новое уголовное дело о госконтрактах было возбуждено в начале октября по материалам оперативной разработки экономической полиции МВД РТ. В деле — два эпизода по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ущерб оценен в 3 млн рублей с лишним, утверждают источники «Реального времени».

Внимание силовиков привлекла работа Минпромторга Татарстана с одним поставщиком из Зеленодольска — ООО «Международное сертификационное бюро» (далее — МСБ). По версии следствия, фирма получила от министерства два контракта и якобы по обоим представила документацию об исполнении с заведомо недостоверными сведениями.

В 2013 году МСБ получило 1 млн 353 тысячи рублей по госконтракту на «Услуги по реализации плана мероприятий по повышению качества и конкурентоспособности предприятий автомобильного кластера РТ на основе внедрения международных стандартов управления». За столь сложным названием — обучающие семинары.

Согласно сайту госзакупок, контракт 2013 года до сих пор находится в стадии исполнения, цена — 1 млн 353 тысячи рублей. Второй госконтракт МСБ с министерством был заключен в 2018-м и уже числится завершенным. Речь об услугах по организации и проведению «Дней качества РТ» на сумму 1 млн 696 тысяч рублей.

Каримов: «Дождемся результатов следствия»

Сам министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов находится сейчас в отпуске, поэтому обыски проходили при его заместителях. Источники утверждают, что курировал организационные мероприятия по присуждению премии за качество заместитель министра РТ Ильдар Мингалеев, но неизвестно, допрашивали его или нет. Известно, что одними из первых на беседу со следователями были вызваны управляющий делами и его предшественник, а также несколько сотрудников отделов.

Как уже рассказывало «Реальное время», летом прошлого года вологодская фирма «Шалаевский и партнеры» попросила проверить действия татарстанского Минпромторга на коррупционную составляющую. Иногородняя компания впервые выиграла тендер на организацию республиканского конкурса на соискание правительственных премий за качество, но госзаказчик в лице министерства, как утверждали вологжане, предложил в соисполнители своего постоянного поставщика — казанскую компанию НП «Поволжский центр качества». Последний якобы взвинтил стоимость контракта с 1,34 до 1,7 млн рублей, а Минпромторг стал затягивать сроки согласования и выставлять требования, не указанные в техническом задании. В частности, у исполнителя требовали провести интервью с лауреатами прошлого года и подготовить проект обращения премьер-министра РТ к награждаемым. УФАС завело дело в отношении Минпромторга и «Поволжского центра качества» в ноябре — сразу после обращения МВД, куда передали жалобу вологодских бизнесменов.

Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов подтвердил «Реальному времени», что интерес силовиков вызвала как раз эта жалоба вологодских предпринимателей, но лично он не знал, что на победителей оказывают давление. Глава Минпромторга попросил не торопиться с выводами, но заверил, что вручение премии правительства РТ за качество в этом году состоится:



— Конечно, я не знал, что вологодская компания испытывает давление от Минпромторга, мне сложно здесь что-то комментировать. Дождемся результатов следствия. Присуждение премии за качество есть в планах, ежегодно это делаем. План не пересматривали, скорее всего, будем проводить и дальше, — сообщил нашему изданию Альберт Каримов.

Самая мягкая мера

Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц. Задержанного накануне учредителя компании МСБ Андрея Яшина сегодня доставили в Вахитовский суд Казани.



Вечером суд приступил к рассмотрению ходатайства следствия в отношении Яшина. Его обвиняли в хищении 3 млн рублей по контрактам с Минпромторгом Татарстана. По версии полиции, МСБ отчиталось по двум госзаказам Минпромторга РТ документами, не соответствующими действительности.



Следователь ГСУ МВД по РТ Фанис Галиуллин попросил суд избрать в отношении Яшина мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Глава НП «Поволжский центр качества» сегодня получил статус обвиняемого и признал вину.

Старший прокурор отдела прокуратуры республики Марс Ибятов ходатайство следствия поддержал. Материалы дела оглашали в закрытом от СМИ режиме.

Допрошенный в качестве обвиняемого Яшин вину признал в полном объеме. Защита возражала против ходатайства следствия. Однако суд счел необходимым избрать ему ограничение в виде запрета определенных действий: общаться с представителями потерпевшего, обвиняемыми, подозреваемыми, свидетелями, отправлять и получать по почте отправления, кроме судебных, использовать интернет. Меру пресечения избрали до 19 ноября.

Что касается Сураковой, по данным источников, следователи отпустили ее домой еще днем.

«Чисто яшинский проект»

Республиканский конкурс на соискание премий правительства Республики Татарстан за качество проводится с 2004 года, и его постоянным устроителем является НП «Поволжский центр качества». Как сообщили собеседники «Реального времени», его патронировал бывший замминистра экономики Рашат Фаттахов.

В Ассоциации промышленных предприятий и ТПП РТ заявили, что это «чисто яшинский проект», к которому они не имеют никакого отношения. «Мы проводим конкурс «Руководитель года», — отметили в ассоциации. Но, похоже, в этом году он может не состояться.

Сами организаторы утверждали, что премия за качество стала авторитетным республиканским мероприятием, сам факт участия в котором рассматривается как показатель уверенного развития организации-конкурсанта вне зависимости от формы собственности, сферы деятельности и численности персонала.

Премии правительства РТ за качество присуждаются трудовым коллективам за эффективный менеджмент организации. При этом главная задача конкурса — снабдить руководителей и специалистов инструментом, помогающим объективно оценивать свои успехи и неудачи для дальнейшего развития организации, как в плане получения прибыли, так и в плане формирования гармоничных отношений внутри коллектива и в обществе в целом. Помимо званий лауреата и дипломанта, конкурс дает возможность практического освоения методики самооценки деятельности как организации в целом, так и ее отдельных подразделений. В этом процессе выявляются организационные и управленческие недоработки, реализуются мероприятия по оптимизации деятельности, обеспечению финансовой устойчивости и решению социальных проблем.