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«Признаваться мне не в чем»: казанского адвоката отправили в СИЗО, СК ищет его сообщников в МВД

15:45, 13.08.2020 11

Дело о посредничестве взятке 500 тысяч рублей возбудили с подачи ранее судимой клиентки профессионального защитника

«Признаваться мне не в чем»: казанского адвоката отправили в СИЗО, СК ищет его сообщников в МВД
Фото: Ирина Плотникова

До 7 октября в СИЗО отправил сегодня казанский суд действующего адвоката Дениса Кирсанова. Его обвиняют в посредничестве коррупционной схеме с решением вопроса об уголовном деле полиции за 500 тысяч рублей. Как выяснило «Реальное время», с поличным Кирсанова не ловили, однако он попал в разработку ФСБ и СК вслед за своей клиенткой. В суде следователь сообщил и о подозрениях в адрес неустановленных сотрудников МВД, сам обвиняемый настаивал — доказательства против него голословны. Подробности — в судебном репортаже «Реального времени».

Версия следствия: «Статус свидетеля за 500 тысяч рублей»

Адвоката Дениса Кирсанова доставили в Советский райсуд Казани в наручниках еще к 9 утра, однако рассмотрения ходатайства следствия пришлось ждать еще больше четырех часов.

В адвокатуре Кирсанов — 20 лет, до этого год отработал в органах прокуратуры, сразу после окончания юрфака КФУ.

По версии следствия, профессиональный защитник действовал в сговоре с неустановленными должностными лицами из МВД и намеревался передать им взятку 500 тысяч рублей в интересах своей ранее судимой клиентки Дилдоры Джуманиязовой. Та допрашивалась в качестве свидетеля и хотела бы сохранить этот статус по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которым занимается отдел полиции «Московский».

Силовики полагают, что обсуждение «сделки» началось еще в апреле текущего года, а не позднее 7 июля Джуманиязова передала своему защитнику первый транш в 200 тысяч рублей — у филиала коллегии адвокатов по Московскому району Казани на улице Восстания, где работает Кирсанов.

Адвоката Дениса Кирсанова доставили в Советский райсуд Казани в наручниках еще к 9 утра, однако рассмотрения ходатайства следствия пришлось ждать еще больше четырех часов

Оставшиеся средства должны были быть переданы позже, полагают в Следкоме, но в эти планы вмешались сотрудники ФСБ, которые 7 августа задержали Джуманиязову после получения в банке 150 тысяч рублей под залог квартиры. По ее версии, деньги она планировала отдать адвокату в тот же день для дальнейшей передачи силовикам. Однако на выходе из банка на звонки он не отвечал.

В этот понедельник, 10 августа, Советский райсуд Казани отправил сознавшуюся в коррупции под домашний арест в качестве подозреваемой в даче той самой взятки.

По версии подозреваемой, с адвокатом Кирсановым она знакома 19 лет и доверяла ему. Поэтому, когда услышала, что вопрос о непривлечении к уголовной ответственности стоит денег, согласилась на дачу взятки. Часть денег прислали родственники, оставшееся решила оформить в качестве займа под залог квартиры.

11 августа в 7 утра сотрудники ФСБ пришли домой к самому Кирсанову. После обыска доставили его во 2-й отдел по особо важным делам Следкома по Татарстану, где он был задержан в качестве подозреваемого в посредничестве взятке. В отличие от Джуманиязовой он претензии не признает.

Следком не исключает появления новых эпизодов

На заседании суда Денис Кирсанов представился действующим адвокатом, отцом двух несовершеннолетних детей и инвалидом третьей группы. Поддержать его в суд пришла сожительница, как позже выяснилось, готовая подтвердить алиби близкого человека на день предполагаемой передачи денежных средств.

— Когда вас задержали? — поинтересовалась судья Юлия Конышева.

— Во вторник, в 7 утра, пришли ко мне домой, — отвечал Кирсанов.

— Согласно протоколу, в 17.50 было задержание, — озвучила информацию судья и предоставила слово представителю следствия.

Хасбетдинов запросил для задержанного адвоката арест до 7 октября

Старший следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану Айрат Хасбетдинов сообщил, что в его производстве находятся два коррупционных дела — в отношении подозреваемой в даче взятки Джуманиязовой и обвиняемого в посредничестве этому Кирсанова. Причастность последнего, со слов следователя, подтверждает сама Джуманиязова, свидетель Новицкая и иные материалы дела.

Хасбетдинов запросил для задержанного адвоката арест до 7 октября, считая, что с учетом своей профессии и больших связей в правоохранительных органах он может создать препятствия расследованию дела. Не исключил угрозы и давление на свидетелей, а то и попытку скрыться.

Также следователь сообщил, что в настоящее время проводятся действия по установлению «причастных к этому делу из числа сотрудников МВД Татарстана», которые должны были выступать получателями средств. Более того, в Следкоме не исключают появления в деле адвоката новых эпизодов.

Помощник прокурора Советского района Лариса Николаева ходатайство поддержала.

Кирсанов: «Мне предлагали изобличить некое причастное лицо, но такого лица нет»

Защитник обвиняемого адвоката Руслан Игнатьев атаковал следователя вопросами: «Во сколько фактически был задержан?» «В 17.45», — отвечал Айрат Хасбетдинов. «А каким образом он оказался в отделе?» — «Не знаю, вместе с вами пришел».

Дальше адвокат уточнил, что еще до задержания этот же следователь присутствовал на обыске в квартире Кирсанова, и возмутился: «И вы сейчас в суде утверждаете, что он приехал к вам в отдел сам?!»

Далее Игнатьев попытался выяснить, какие же связи его коллеги-клиента в правоохранительных органах следствие имеет в виду и какими материалами ОРМ его причастности располагает. Следователь заявил о тайне следствия, да и фамилии силовиков называть не стал.

— Считаю доводы надуманными. Данное преступление не совершал, — сообщил суду сам попавший в дело адвокат Денис Кирсанов. — Считаю действия Джуманиязовой оговором. Под давлением сотрудников ФСБ и СК были даны такие показания.

На заседании суда Денис Кирсанов представился действующим адвокатом, отцом двух несовершеннолетних детей и инвалидом третьей группы

Задержанный заверил — скрываться смысла нет: на иждивении двое детей и мать-инвалид. Выразил надежду, что следствие «должно разобраться», и подтвердил — знаком с Джуманиязовой давно, но чисто в деловом плане.

— Признаваться мне не в чем. Есть официальный документ — соглашение с Джуманиязовой на ее защиту. Полагаю, ей было обещано, что в случае изобличения другого лица в отношении нее будет прекращено дело, — выступил в свою защиту Кирсанов. — Мне также предлагалось изобличить некое причастное лицо. И я ответил, что такого лица нет...

Слова своей бывшей подзащитной он считает сомнительными — «ранее она привлекалась к ответственности по мошенничеству, теперь — по даче взятки».

— В обвинении фигурируют 500 тысяч — неизвестно откуда взявшиеся. Сумма 200 тысяч, которую якобы передала Джуманиязова, и изъятые 150 тысяч. А фактически доказательств-то нет, — считает Денис Кирсанов.

Адвокат Игнатьев: «Его привлекают за то, что делал свою работу»

Руслан Игнатьев попросил приобщить к материалам то самое адвокатское соглашение Кирсанова, справку о внесении клиенткой денежных средств в кассу адвокатского образования (по версии защиты, Джуманиязова задолжала 10—15 тысяч рублей), а также данные адвокатского опроса свидетеля. «Свидетель подтверждает непричастность Кирсанова — в тот день он просто не мог находиться там, где полагают следователи», — отметил защитник обвиняемого.

Следователь Хасбетдинов усомнился в объективности данного свидетеля — гражданской супруги обвиняемого. Забегая вперед, скажем: данные документы суд приобщать не стал, лишь выписки из истории болезни, справки об инвалидности, свидетельства о рождении и признании отцовства.

«Действующего адвоката привлекают за то, что он просто делал свою работу», — подчеркивал в прениях адвокат Игнатьев

Такой подход вызвал недоумение у адвоката Игнатьева — он полагал, что при избрании меры пресечения доводы следствия о причастности и защиты о непричастности человека к преступлению должны оцениваться наравне.

— Действующего адвоката привлекают за то, что он просто делал свою работу, — подчеркивал в прениях адвокат Игнатьев. — Сейчас следствие просит арестовать действующего представителя адвокатуры на основании двух показаний — показания прямого свидетеля и косвенного. И только на основании тяжести обвинения...

Защитник также заявил, что 48-часовой срок задержания его коллеги уже истек: «Когда сотрудники ФСБ забрали из квартиры, он и был ограничен в правах. И следователь сейчас в грубой форме вводит суд в заблуждение, говоря, что Кирсанов приехал в Следком сам». «Если приехал сам — значит, нет оснований говорить, что он может скрыться», — рассуждал Руслан Игнатьев и отмечал, что лишь в самом крайнем случае просит суд рассмотреть возможность домашнего ареста.

Изучив эти аргументы в совещательной комнате, суд признал задержание Дениса Кирсанова законным, а основания для подозрений и избрания самой жесткой меры пресечения — весомыми. В СИЗО адвокат пробудет минимум до 7 октября, если Верховный суд Татарстана в апелляции согласится с этой мерой пресечения.

Суд признал задержание Дениса Кирсанова законным, а основания для подозрений и избрания меры пресечения — весомыми

Как выяснило «Реальное время», уроженка Узбекистана Дилдора Джуманиязова в последний раз привлекалась к уголовной ответственности в 2017-м. Тогда Ново-Савиновский райсуд Казани наказал ее условным сроком в один год за мошенническое хищение чужих средств.
Согласно приговору, подсудимая ввела в заблуждение знакомую. Та была наказана за нарушение миграционного законодательства административным штрафом в 2 тысячи рублей без выдворения за пределы РФ. Однако Джуманиязова после решения суда представилась полицейскому родственницей нарушительницы и завладела ее паспортом, а потом заявила знакомой, что по решению суда ей грозит депортация. Но предложила решить вопрос с сотрудниками МВД за 100 тысяч и забрать у них паспорт женщины. После получения первого транша в 10 тысяч Джуманиязова была задержана.

Ирина Плотникова, фото автора
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 комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 16:36
    Не повезло
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    Анонимно 16:59
    да, жаль парня
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  • Анонимно 16:36
    Как будто другие взятки не дают
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  • Анонимно 16:36
    Так то не пойман - не вор, разве нет?
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    Анонимно 16:58
    Конечно! Презумпцию невиновности еще никто не отменял
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  • Анонимно 16:56
    Если он не пойман с поличным - зачем в СИЗО-то?
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  • Анонимно 17:13
    Потому что показаний нужных не дает. Есть главное основание для избрания меры пресечения такой - не дает нужных показаний. Почитайте, все в УПК написано.
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  • Анонимно 17:15
    странно , зачем адвокату адвокат???
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    Анонимно 18:51
    потому что он такой же подозреваемый-обвиняемый как другие.. и без адвоката проводить с ним следственные действия и судебные процедуры нельзя - нарушение права на защиту. это все равно что спросить - зачем врачу медицинская помощь
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  • Анонимно 17:41
    Адвокаты и так вроде зарабатывают неплохо, так нет, жадность превыше разума. Нажиться на чужих страхах для таких вот защитников простое дело. Следствие разберется, обманул он клиентку или действительно должен был передать деньги дальше.
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  • Анонимно 18:36
    В СИЗО адвоката это слишком
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