«Признаваться мне не в чем»: казанского адвоката отправили в СИЗО, СК ищет его сообщников в МВД

Дело о посредничестве взятке 500 тысяч рублей возбудили с подачи ранее судимой клиентки профессионального защитника

Фото: Ирина Плотникова

До 7 октября в СИЗО отправил сегодня казанский суд действующего адвоката Дениса Кирсанова. Его обвиняют в посредничестве коррупционной схеме с решением вопроса об уголовном деле полиции за 500 тысяч рублей. Как выяснило «Реальное время», с поличным Кирсанова не ловили, однако он попал в разработку ФСБ и СК вслед за своей клиенткой. В суде следователь сообщил и о подозрениях в адрес неустановленных сотрудников МВД, сам обвиняемый настаивал — доказательства против него голословны. Подробности — в судебном репортаже «Реального времени».

Версия следствия: «Статус свидетеля за 500 тысяч рублей»



Адвоката Дениса Кирсанова доставили в Советский райсуд Казани в наручниках еще к 9 утра, однако рассмотрения ходатайства следствия пришлось ждать еще больше четырех часов.

В адвокатуре Кирсанов — 20 лет, до этого год отработал в органах прокуратуры, сразу после окончания юрфака КФУ.

По версии следствия, профессиональный защитник действовал в сговоре с неустановленными должностными лицами из МВД и намеревался передать им взятку 500 тысяч рублей в интересах своей ранее судимой клиентки Дилдоры Джуманиязовой. Та допрашивалась в качестве свидетеля и хотела бы сохранить этот статус по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которым занимается отдел полиции «Московский».

Силовики полагают, что обсуждение «сделки» началось еще в апреле текущего года, а не позднее 7 июля Джуманиязова передала своему защитнику первый транш в 200 тысяч рублей — у филиала коллегии адвокатов по Московскому району Казани на улице Восстания, где работает Кирсанов.

Адвоката Дениса Кирсанова доставили в Советский райсуд Казани в наручниках еще к 9 утра, однако рассмотрения ходатайства следствия пришлось ждать еще больше четырех часов

Оставшиеся средства должны были быть переданы позже, полагают в Следкоме, но в эти планы вмешались сотрудники ФСБ, которые 7 августа задержали Джуманиязову после получения в банке 150 тысяч рублей под залог квартиры. По ее версии, деньги она планировала отдать адвокату в тот же день для дальнейшей передачи силовикам. Однако на выходе из банка на звонки он не отвечал.

В этот понедельник, 10 августа, Советский райсуд Казани отправил сознавшуюся в коррупции под домашний арест в качестве подозреваемой в даче той самой взятки.

По версии подозреваемой, с адвокатом Кирсановым она знакома 19 лет и доверяла ему. Поэтому, когда услышала, что вопрос о непривлечении к уголовной ответственности стоит денег, согласилась на дачу взятки. Часть денег прислали родственники, оставшееся решила оформить в качестве займа под залог квартиры.

11 августа в 7 утра сотрудники ФСБ пришли домой к самому Кирсанову. После обыска доставили его во 2-й отдел по особо важным делам Следкома по Татарстану, где он был задержан в качестве подозреваемого в посредничестве взятке. В отличие от Джуманиязовой он претензии не признает.

Следком не исключает появления новых эпизодов

На заседании суда Денис Кирсанов представился действующим адвокатом, отцом двух несовершеннолетних детей и инвалидом третьей группы. Поддержать его в суд пришла сожительница, как позже выяснилось, готовая подтвердить алиби близкого человека на день предполагаемой передачи денежных средств.

— Когда вас задержали? — поинтересовалась судья Юлия Конышева.

— Во вторник, в 7 утра, пришли ко мне домой, — отвечал Кирсанов.

— Согласно протоколу, в 17.50 было задержание, — озвучила информацию судья и предоставила слово представителю следствия.

Хасбетдинов запросил для задержанного адвоката арест до 7 октября

Старший следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану Айрат Хасбетдинов сообщил, что в его производстве находятся два коррупционных дела — в отношении подозреваемой в даче взятки Джуманиязовой и обвиняемого в посредничестве этому Кирсанова. Причастность последнего, со слов следователя, подтверждает сама Джуманиязова, свидетель Новицкая и иные материалы дела.

Хасбетдинов запросил для задержанного адвоката арест до 7 октября, считая, что с учетом своей профессии и больших связей в правоохранительных органах он может создать препятствия расследованию дела. Не исключил угрозы и давление на свидетелей, а то и попытку скрыться.

Также следователь сообщил, что в настоящее время проводятся действия по установлению «причастных к этому делу из числа сотрудников МВД Татарстана», которые должны были выступать получателями средств. Более того, в Следкоме не исключают появления в деле адвоката новых эпизодов.

Помощник прокурора Советского района Лариса Николаева ходатайство поддержала.

Кирсанов: «Мне предлагали изобличить некое причастное лицо, но такого лица нет»

Защитник обвиняемого адвоката Руслан Игнатьев атаковал следователя вопросами: «Во сколько фактически был задержан?» «В 17.45», — отвечал Айрат Хасбетдинов. «А каким образом он оказался в отделе?» — «Не знаю, вместе с вами пришел».

Дальше адвокат уточнил, что еще до задержания этот же следователь присутствовал на обыске в квартире Кирсанова, и возмутился: «И вы сейчас в суде утверждаете, что он приехал к вам в отдел сам?!»

Далее Игнатьев попытался выяснить, какие же связи его коллеги-клиента в правоохранительных органах следствие имеет в виду и какими материалами ОРМ его причастности располагает. Следователь заявил о тайне следствия, да и фамилии силовиков называть не стал.

— Считаю доводы надуманными. Данное преступление не совершал, — сообщил суду сам попавший в дело адвокат Денис Кирсанов. — Считаю действия Джуманиязовой оговором. Под давлением сотрудников ФСБ и СК были даны такие показания.

На заседании суда Денис Кирсанов представился действующим адвокатом, отцом двух несовершеннолетних детей и инвалидом третьей группы

Задержанный заверил — скрываться смысла нет: на иждивении двое детей и мать-инвалид. Выразил надежду, что следствие «должно разобраться», и подтвердил — знаком с Джуманиязовой давно, но чисто в деловом плане.

— Признаваться мне не в чем. Есть официальный документ — соглашение с Джуманиязовой на ее защиту. Полагаю, ей было обещано, что в случае изобличения другого лица в отношении нее будет прекращено дело, — выступил в свою защиту Кирсанов. — Мне также предлагалось изобличить некое причастное лицо. И я ответил, что такого лица нет...

Слова своей бывшей подзащитной он считает сомнительными — «ранее она привлекалась к ответственности по мошенничеству, теперь — по даче взятки».

— В обвинении фигурируют 500 тысяч — неизвестно откуда взявшиеся. Сумма 200 тысяч, которую якобы передала Джуманиязова, и изъятые 150 тысяч. А фактически доказательств-то нет, — считает Денис Кирсанов.

Адвокат Игнатьев: «Его привлекают за то, что делал свою работу»

Руслан Игнатьев попросил приобщить к материалам то самое адвокатское соглашение Кирсанова, справку о внесении клиенткой денежных средств в кассу адвокатского образования (по версии защиты, Джуманиязова задолжала 10—15 тысяч рублей), а также данные адвокатского опроса свидетеля. «Свидетель подтверждает непричастность Кирсанова — в тот день он просто не мог находиться там, где полагают следователи», — отметил защитник обвиняемого.

Следователь Хасбетдинов усомнился в объективности данного свидетеля — гражданской супруги обвиняемого. Забегая вперед, скажем: данные документы суд приобщать не стал, лишь выписки из истории болезни, справки об инвалидности, свидетельства о рождении и признании отцовства.

«Действующего адвоката привлекают за то, что он просто делал свою работу», — подчеркивал в прениях адвокат Игнатьев

Такой подход вызвал недоумение у адвоката Игнатьева — он полагал, что при избрании меры пресечения доводы следствия о причастности и защиты о непричастности человека к преступлению должны оцениваться наравне.

— Действующего адвоката привлекают за то, что он просто делал свою работу, — подчеркивал в прениях адвокат Игнатьев. — Сейчас следствие просит арестовать действующего представителя адвокатуры на основании двух показаний — показания прямого свидетеля и косвенного. И только на основании тяжести обвинения...

Защитник также заявил, что 48-часовой срок задержания его коллеги уже истек: «Когда сотрудники ФСБ забрали из квартиры, он и был ограничен в правах. И следователь сейчас в грубой форме вводит суд в заблуждение, говоря, что Кирсанов приехал в Следком сам». «Если приехал сам — значит, нет оснований говорить, что он может скрыться», — рассуждал Руслан Игнатьев и отмечал, что лишь в самом крайнем случае просит суд рассмотреть возможность домашнего ареста.

Изучив эти аргументы в совещательной комнате, суд признал задержание Дениса Кирсанова законным, а основания для подозрений и избрания самой жесткой меры пресечения — весомыми. В СИЗО адвокат пробудет минимум до 7 октября, если Верховный суд Татарстана в апелляции согласится с этой мерой пресечения.

Суд признал задержание Дениса Кирсанова законным, а основания для подозрений и избрания меры пресечения — весомыми

Как выяснило «Реальное время», уроженка Узбекистана Дилдора Джуманиязова в последний раз привлекалась к уголовной ответственности в 2017-м. Тогда Ново-Савиновский райсуд Казани наказал ее условным сроком в один год за мошенническое хищение чужих средств.

Согласно приговору, подсудимая ввела в заблуждение знакомую. Та была наказана за нарушение миграционного законодательства административным штрафом в 2 тысячи рублей без выдворения за пределы РФ. Однако Джуманиязова после решения суда представилась полицейскому родственницей нарушительницы и завладела ее паспортом, а потом заявила знакомой, что по решению суда ей грозит депортация. Но предложила решить вопрос с сотрудниками МВД за 100 тысяч и забрать у них паспорт женщины. После получения первого транша в 10 тысяч Джуманиязова была задержана.