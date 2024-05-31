Лейла Фазлеева: «Если отсутствует реакция на совершенное преступление, возникает безнаказанность»

На проходящей в Казани конференции специалисты объяснили, чем опасна нацеленность ребенка на личный результат и как хорошее кино ведет к плохим последствиям для подростков

Фото: Инна Серова

О способах предотвратить девиантное поведение детей и подростков, защитить их от наркотиков и «хорошо упакованной» их пропаганде говорили участники проходившей сегодня в Казани научно-практической конференции «Защита прав несовершеннолетних и молодежи как фактор укрепления российского общества». А участвовавшая в ее работе заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лейла Фазлеева в эксклюзивном блиц-интервью «Реальному времени» рассказала о своем отношении к законодательным инициативам татарстанских парламентариев, которые касаются прав и ответственности несовершеннолетних перед законом. Подробности — в материале «Реального времени».

«Впервые в таком формате»



— Мы сегодня здесь действительно впервые собираемся в таком формате, когда мы можем друг другу сказать о чем-то новом, а, может быть, и о чем-то хорошо забытом старом с точки зрения профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, — предварила выступления специалистов на конференции Лейла Фазлеева. — Сегодня эта проблема приобретает иное звучание, может быть, в какой-то степени возвращается в прошлое… Не говорить о правонарушениях и преступлениях несовершеннолетних и профилактике этого социального явления невозможно.

Позднее, разговаривая с журналистами, вице-премьер Татарстана, подчеркнула, ради чего сегодня вместе собрались представители прокуратуры, профессора и кандидаты юридических и педагогических наук, педагоги, медики, представители общественных организаций и родительских комитетов:

— Мы сегодня сталкиваемся не с проблемами, а с социальным явлением и противостоянием. Без профилактических мероприятий противостоять ему достаточно сложно. Осуществлять их должна вся та среда, которая окружает несовершеннолетнего — педагоги, учреждения спорта, культуры… В этом процессе принимать активное участие может и должно родительское сообщество. Все они — субъекты профилактики, и они должны знать, с чем они работают, как надо работать.

Инициативы правильные и не очень

Поскольку в название конференции все-таки было вынесено словосочетание «защита прав несовершеннолетних», блиц-интервью с Фазлеевой «Реальное время» начало с вопроса именно о правах детей:

— Лейла Ринатовна, как вы относитесь к инициативе депутатов Госсовета Татарстана снизить возраст, с которого законом разрешается допускать граждан к работе на вредных и опасных производствах, с 18 до 16 лет?

— Да, такая инициатива есть. Но она больше связана с существующими ограничениями по допуску к работе только в определенном графике, только в определенных режимах (изменения в ст. 265 ТК РФ депутаты мотивировали необходимостью проходить производственную практику для несовершеннолетних, обучающихся в колледжах, и невозможностью в настоящее время сразу по окончании профессиональной подготовки приступать к работе, — прим. ред.).

— Но даже при работе в определенном графике может возникнуть вопрос о нарушении их права на охрану здоровья…

— Я думаю, что с учетом развития сегодняшнего общества, трепетного отношения к детям эта инициатива вряд ли будет активно поддержана.

Позднее, разговаривая с журналистами, вице-премьер Татарстана, подчеркнула, ради чего сегодня вместе собрались представители прокуратуры, профессора и кандидаты юридических и педагогических наук, педагоги, медики, представители общественных организаций и родительских комитетов. Инна Серова / realnoevremya.ru

— А как вы относитесь к другой законодательной инициативе наших парламентариев — о снижении возраста наступления уголовной ответственности за преступления, связанные с распространением и сбытом наркотиков?



— «Преступление» и «наказание» — эти два слова всегда соседствуют, и если отсутствует наказание, а правильнее сказать — реакция на совершенное преступление, то, конечно, моментально возникает безнаказанность. Эта инициатива как раз подразумевает, что на совершенное преступление, причем очень серьезное, следовала реакция. Я думаю, что эту инициативу поддержат очень многие родители, которые хотят сохранить жизнь и здоровье своих детей, которые за них переживают. Корни этой инициативы уходят не в депутатский корпус, а в общество. Причем не только татарстанское, а российское.

— Не думаете, что родители детей, которых сегодня вовлекают по малолетству в этот преступный процесс, наверняка будут говорить о неоправданной жестокости, жесткости такого закона?

— Мы не говорим, что для них должно быть крайне серьезным — мы говорим, что это не должно оставаться безнаказанным. И я думаю, у этой законодательной инициативы хорошая перспектива.

— Во многих странах уголовная ответственность за тяжкие преступления наступает не в 14—16 лет, как у нас, а в 13 и даже в 11, как в некоторых штатах США. А у нас сегодня случается, что дети занимаются вымогательством, издеваются над сверстниками, избивают их, нападают с ножом и наносят тяжелые ранения — и в силу возраста ответственности за это не несут. Правильно ли это?

— Самое главное — в этих случаях ориентироваться не на другие страны, а на те исследования и аналитику, которую мы имеем у себя. В данном случае профилактические мероприятия не могут быть только предшествующими, они должны быть и в виде реакции — как профилактика будущих попыток таких преступлений. Опыт развития Российской Федерации, показывающий, что в последнее время широкий спектр взаимодействия несовершеннолетних, прежде всего в интернете, позволяет совершать преступления, в том числе в Сети, накладывает на нас новые обязательства. Поэтому и говорят о необходимости снижения возраста, позволяющего наказывать за преступления. И я здесь на стороне всех родителей, которые понимают, что отсутствие реакции недопустимо.

«У нас есть несоюзник»

Неудивительно, что значительная часть выступлений оказалась посвящена ответам на вопросы — как узнать, что ребенок ступил на криминальную дорожку, что делать, чтобы убедительно показать ему, насколько он неправ. А это, как ни крути, едва ли не самая сложная задача. Как заметил ведущий мастер-класса «Как формируется мотивация ребенка» педагог и психолог Шамиль Ахмадуллин, зачастую попытки взрослых что-то объяснить разбиваются о сопротивление, суть которого можно сформулировать так: «Да что там может понимать этот старпер».

На опасную тенденцию последних десятилетий указала директор Института изучения детства, семьи и воспитания, зампредседателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению и воспитанию Наталья Агре:

— Одна из глобальных проблем, которые мы видим сейчас в поведении детей, — это направленность на личный результат. Когда ребенок с очень раннего возраста настроен на получение только собственного результата, ломаются те важнейшие связи, которые должны быть выстроены на работе, в коллективе. А именно ценность коллективного труда, уважение друг к другу являются основой профилактики любых противоправных проявлений!

А доцент кафедры психотерапии и наркологии Казанской государственной медицинской академии Марина Белоусова, рассказывая об опасностях наркотиков последнего поколения, заговорила об их «мягкой рекламе», завернутой в упаковку весьма качественного кино вроде фильма «Люси», сериалов «Шерлок» и «Доктор Хаус»:

— У нас есть несоюзник — массмедиа!.. Этот несоюзник очень красиво, очень грамотно «упаковывает» рекламу наркотиков. Насмотревшись, дети и подростки хотят попробовать вещество, чтобы «запустить мозг», стать успешным человеком, уметь то, что не умеют другие… И именно дети становятся объектом агрессивного маркетинга. А обесценивать в их глазах кинопродукцию очень сложно!

Белоусова подчеркнула: сегодня все мы очень легко относимся к праву детей на доступ к информации. И добавила, что борьбу с пропагандой наркотиков надо сделать «менее нравоучительной» — иначе эффекта не будет. А напоследок обратилась к родителям, сказав, что если взрослые вечно жалуются, что у них безрадостная жизнь, они тем самым подталкивают детей к поискам радости — иногда очень опасной радости.