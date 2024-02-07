Работники-«невидимки» судятся с разрекламированной казанской дизайнерской компанией

Кто заставит казанских полицейских «отработать» заявления клиентов компании, которая задолжала миллионы на невыполненных подрядах по дизайнерскому ремонту квартир?

Фото: скрин realnoevremya.ru заключения экспертизы

Работники, трудившиеся без официального трудоустройства на благо аффилированных компаний, которые за хорошие деньги плохо отремонтировали квартиры жителей Казани, вслед за клиентами пошли в суд и с переменным успехом «отбивают» свои права на не выплаченные им зарплаты. Основатели обанкротившегося ООО «Студия ремонта «Идея» зарегистрировали новый бизнес — строительство индивидуальных домов из морских контейнеров. Сейчас сотрудница, работавшая на ИП Илаеву, фамилия которой совпадает с фамилией основателя «Крафтейнера», пытается «отбить» в суде заработную плату у работодателей, которые утверждают, что она у них не работала. О работниках-«невидимках», опасностях сотрудничества с работодателями по «серой» схеме, успешно закончившейся судебной схватке за заработанные деньги и безуспешном «расследовании» полицейских — в материале «Реального времени».

На словах — много денег, на деле — много обязанностей



— Весной 2022 года я разместила свое резюме на интернет-сервисе по подбору персонала, на него откликнулась индивидуальный предприниматель Марина Илаева, и после собеседования с ней нами была достигнута договоренность о том, что я буду принята к ней на работу по основному месту работы в качестве директора салона дизайнерских материалов с окладом 100 000 рублей в месяц без учета налогов и выплатой премий по итогам работы, — рассказала «Реальному времени» Ильвина Гайфуллина. — 1 сентября 2022 года я приступила к работе в офисе в доме №58а на улице Большой Красной в Казани (именно по этому адресу приглашали клиентов на официальных сайтах в ООО «Интел Дизайн», ООО «Студия ремонта «Идея», а теперь приглашают в ООО «Крафтейнер», — прим. ред.).

По словам Гайфуллиной, ее ознакомили с рабочим графиком, порядком работы, внутренними правилами компании, представили сотрудникам, выдали служебные сим-карты, однако, несмотря на ее просьбы и напоминания, так и не заключили трудовой договор и не издали приказ о приеме ее на работу.

Свои обязанности Гайфуллина впоследствии перечислила в исковом заявлении об установлении факта трудовых отношений, взыскании невыплаченной заработной платы и компенсации морального вреда, которое она подала к ИП Илаевой и ООО «Крафтейнер». Они при приеме на работу в качестве директора салона дизайнерских материалов заключались в ведении ключевых клиентов, составлении и презентации смет, оформлении договоров, поиске новых поставщиков, смене экспозиций материалов, приеме, обучении и поддержке менеджеров, составлении отчетов, а с середины сентября 2022 года еще и в консультации клиентов салона по выбору дизайн-проектов, встречах с клиентами, оформлении договоров с ними на дизайн-проекты, сопровождении дизайн-проектов, подготовке фото и видео для контента в социальных сетях, общении с клиентами в мессенджерах, работе с заявками, расчетах по оплате труда дизайнеров, подсчете заработной платы дизайнеров, согласовании всех выплат и премий дизайнеров. От нее, говорит женщина, также требовалось постоянное присутствие на связи с руководством.



Скрин переписки. предоставлено realnoevremya.ru Ильвиной Гайфуллиной

Гайфуллина указала в иске, что «с конца сентября 2022 г. по начало февраля 2023 г. ИП Илаева с мужем Илаевым Э.Н. и детьми находились в Казахстане» и в этот период ей дополнительно пришлось разрешать конфликтные ситуации с клиентами в домах в Иннополисе, ЖК «Манхэттен», «Арт Сити» и других, взаимодействовать с прорабами, проводить собеседования с новыми сотрудниками и обучать их.

«При поступлении на работу был согласован оклад в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в месяц без учета налогов (плюс премии по итогам работы). Однако с декабря 2022 г. ответчик (ИП Илаева, — прим. ред.) допускал неполную выплату заработной платы и при увольнении 17.02.2023 г. не произвел со мной расчет», — говорится в ее исковом заявлении.

А с начала декабря 2023 года, как указано в иске, от мужа Илаевой Эдуарда Илаева к Гайфуллиной «стали поступать задачи по новому проекту по строительству домов из морских контейнеров».

скрин realnoevremya.ru сайта kraftainer.ru

— Для реализации этого проекта было создано новое юридическое лицо — ООО «Крафтейнер», где он был директором и единственным участником, — рассказала она «Реальному времени». — Он привлек меня для работы по совместительству и устно обещал, что моя заработная плата в ООО «Крафтейнер» будет рассчитываться аналогично согласованной у ИП Илаевой, но также уклонился от подписания трудового договора, объяснив это тем, что этот вопрос будет решаться после его возвращения в Россию из Казахстана. С 23 декабря я, выполняя все трудовые функции у Илаевой, работала по совместительству в ООО «Крафтейнер» — выполняла обязанности исполнительного директора (директора по развитию) — помогала в создании коммерческого предложения для клиентов, обрабатывала заявки клиентов, консультировала их по телефону. Вела клиентскую базу, выезжала по заданию руководства на потенциальные места установки образцов домов на Мамадышский тракт и Горьковское шоссе, занималась поиском потенциальных мест установки, проведением переговоров и подготовкой к заключению договоров с собственниками площадок за пределами Казани — в «Малоэтажной стране» в Москве. При этом за выполнение трудовых обязанностей в ООО «Крафтейнер», а также при последующем увольнении никаких выплат мне произведено не было — руководство ссылалось на отсутствие заказов и временные денежные трудности. Непосредственные указания я получала от ИП Илаевой, а также от ее доверенных лиц — ее супруга Эдуарда Илаева и Антона Попова.

Дела сдать, денег не выдавать

Ильвина Гайфуллина сообщила «Реальному времени», что 16 февраля 2023 года она написала заявление об увольнении и намеревалась отработать положенные по закону две недели, но Эдуард Илаев предложил сдать выданную ей при приеме на работу технику и подвести итоги по клиентам в работе до конца месяца, а вот ее заявление об увольнении принять под роспись отказался. Она говорит, что тогда и сделала вывод, что ее официальное трудоустройство вообще не планировалось, и попросила рассчитаться с ней, но денег не получила.

Обратившись в суд, Гайфуллина, оказавшаяся на деле не «исполнительным директором», а работницей-«невидимкой» (в том числе и для налоговых органов), первоначально просила взыскать с ИП Илаевой задолженность по заработной плате в сумме 121,7 тыс. рублей, компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении — 48,8 тыс. рублей, проценты за просрочку заработной платы и выплат при увольнении — 4,7 тыс. рублей, и возместить моральный вред, который она оценила в 25 тыс. рублей. С ООО «Крафтейнер» женщина затребовала задолженность по заработной плате в размере 136,1 тыс. рублей, компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении — 12,3 тыс. рублей, и проценты за просрочку заработной платы и выплат при увольнении — 5,1 тыс. рублей. Итого — 353,7 тыс. рублей.

скрин realnoevremya.ru сайта yandex.ru

В ходе рассмотрения дела она изменила исковые требования в большую сторону, добавив суммы оплаты сверхурочной работы (при этом выросли и размеры запрашиваемых компенсаций), а также компенсацию судебных издержек и попросила взыскать с ИП Илаевой 312,8 тыс. рублей, а с ООО «Крафтейнер» — 210,2 тыс. рублей.

В качестве доказательств того, что она фактически работала и у ИП Илаевой, и в ООО «Крафтейнер», Гайфуллина представила в суд скрины служебной переписки с Илаевыми в мессенджере и групповые фотографии с коллективом компании, на которых она присутствует.

— Это два тома переписок в мессенджере и голосовые сообщения с расшифровками, — говорит она. — Ведь я работала без выходных и едва ли не круглые сутки, если не отвечала работодателю в выходной в течение пяти минут, получала жесткий выговор и угрозы, что не получу зарплату.

Работодателя узнала после увольнения

Как указано в решении Ново-Савиновского районного суда Казани, представитель ИП Илаевой настаивала на том, что трудовых отношений у предпринимательницы с Гайфуллиной не было: «денежные средства в виде заработной платы поступали ей от иных лиц», а «ООО «Студия ремонта «Идея» передавало задачи для ИП Илаевой». Представитель же ООО «Крафтейнер» сослалась на то, что деятельность компании началась лишь весной 2023 года, а до тех пор в компании был трудоустроен лишь один сотрудник, «никаких перечислений от ООО «Крафтейнер» истцу не производилось», трудовой договор с Гайфуллиной подписан не был, а по поводу переписки в мессенджере заявила: «Илаев осуществляет руководство проектами ИП Илаевой, а ИП Илаева может направлять задачи, связанные с ее деятельностью».

В суде выступил и Антон Попов — он пояснил, что 1 августа между Гайфуллиной и ООО «Студия ремонта «Идея» был заключен трудовой договор — «она была принята на должность директора салона с окладом 4 000 рублей плюс процентная часть». И уточнил, что зарплату он переводил Гайфуллиной на банковскую карту со своей карты на основании доверенности от ООО «Студия ремонта «Идея». Он подтвердил, что истица работала в офисе на Большой Красной, 58а, «где находится множество организаций, в том числе и ООО «Студия ремонта «Идея», но указал, что задолженности перед ней по зарплате эта компания не имеет.

Сама Ильвина Гайфуллина подтвердила в суде, что подписывала трудовой договор с ООО «Студия ремонта «Идея», но указала, что реально там не работала, а трудилась на ИП Илаеву и ООО «Крафтейнер». Однако сотрудник ООО «Крафтейнер», выступивший в качестве свидетеля, последнее обстоятельство отрицал.

В итоге суд пришел к выводу, что скриншоты, представленные Гайфуллиной в качестве доказательств наличия трудовых отношений, показывают, что «имеется деловая переписка между сторонами. Однако достоверно определить наличие трудовых отношений между истцом и ответчиками по ним не представляется возможным». И в удовлетворении исковых требований отказал.

realnoevremya.ru (архив)

— В суде представители Илаевых ссылались на то, что я якобы работала не у них, а в ООО «Студия ремонта «Идея», — не согласна с таким решением Ильвина Гайфуллина. — Однако я ни разу не видела и не контактировала с руководителем этой компании, не работала с их клиентами. В суд я предоставила официальные данные о том, что у ООО «Студия ремонта «Идея» уже с 2018 года были приостановлены операции по счетам и имеются многочисленные исполнительные производства, которые неизменно оканчивались невозможностью разыскать должника и его имущество. Мне кажется очевидным, что такая компания — с заблокированными счетами и чье имущество никак не могут найти приставы — не могла являться работодателем и выплачивать зарплату. Мы также просили суд сделать официальный запрос в ФНС на наличие налоговых отчислений на меня и в результате убедились, что «Идея» не вела по мне отчетность и никаких отчислений не делала. У «Идеи» есть подписанный мной договор, который они предъявили суду, но больше никаких документов нет. Причем мне даже не выдали на руки экземпляр этого договора. Суд обязал Попова, представлявшего «Идею», предоставить все необходимые документы, но он не явился ни на следующее заседание, ни на остальные.

Высказать свою точку зрения на историю, рассказанную Ильвиной Гайфуллиной, «Реальное время» предложило Антону Попову — запрос ему был направлен в диалоговом окне на сайте kraftainer.ru, поскольку его актуальных контактных телефонов и электронной почты в открытом доступе обнаружить не удалось. Также запрос в адрес Марины Илаевой, Эдуарда Илаева и Антона Попова был передан «Реальным временем» по телефону, опубликованному на официальном сайте ООО «Крафтейнер», через сотрудницу компании. Направить письмо на электронную почту оказалось невозможным — на сайтах, где рекламируются услуги компаний Илаева и Попова, она не указана. Ответы на эти запросы будут опубликованы по получении.

Отбил свое, законное

Ильвина Гайфуллина намерена оспаривать решение суда в вышестоящей инстанции — ее вдохновляет пример Айдара Ахатова, который выиграл похожий иск к ООО «Интел Дизайн», руководителем и учредителем которого является Антон Попов. Компания летом 2021 года подрядилась отремонтировать квартиру супругам Гильмуллиным — героям предыдущего материала «Реального времени» о бизнесе Илаева и Попова.

Как следует из опубликованных на сайтах Вахитовского райсуда и Верховного суда РТ сведений, Айдар Ахатов поступил на работу в эту компанию на должность прораба, найдя вакансию по объявлению в интернете, на условиях ежемесячной оплаты труда в сумме 90 тыс. рублей. Ахатов утверждал, что в реальности за весь период работы Попов лишь дважды перечислил ему зарплату — в общей сложности 4 тыс. рублей. В суд он представил регламенты по работе прораба, проведения работы, применяемых материалов от 5 октября 2021 года, скриншот переписки в телефоне в мессенджере «Вотсап», кассовые чеки магазина «Леруа Мерлен» в общей сложности более чем на 31 тыс. рублей и справки по банковским операциям: плательщик «Антон Юрьевич П.» перечислял получателю карты Сбербанка «Айдару Фаукатовичу А.» соответствующие чекам суммы… Доводы истца убедили суд в наличии трудовых отношений с ООО «Интел Дизайн», в результате изначально с этой компании в пользу прораба было взыскано 133,тыс. рублей долга по зарплате, компенсаций за неиспользованный отпуск, задержку зарплаты и моральный вред. А сверх того суд постановил взыскать с работодателя проценты за пользование чужими денежными средствами.

Получил ли заработанное Айдар Ахатов, «Реальному времени» выяснить не удалось в силу отсутствия в свободном доступе его контактных данных. Мы готовы предоставить ему возможность высказаться по этому поводу. А по данным сервиса «Спарк», 29 сентября приставы-исполнители Ново-Савиновского РОСП Казани возвратили неисполненным исполнительный лист от 18 апреля 2023 года, в котором фигурирует сумма, похожая на ту, которую присудили выплатить Ахатову (139,98 тыс. рублей), — с пометкой «Невозможно установить местонахождение должника либо его имущества». Судя по всему, им не удалось обнаружить ООО «Интел Дизайн» на улице Лениногорской, 4, где оно зарегистрировано, и они не догадались поискать компанию на Большой Красной, 58а, куда реклама на сайте зазывает клиентов.

«Они не могли не понимать, на что шли»

Тем временем полиция ни на шаг не сдвинулась в расследовании по заявлению Тимура Гильмуллина. Ему уже дважды приходил отказ в возбуждении уголовного дела — в казанском ОП №17 «Ямашевский» настаивают на том, что расследовать тут нечего, дескать, отношения между заказчиком и подрядчиком лежат в области гражданских правоотношений.

— Я обращался на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, написал обращение в администрацию президента, и после этого в начале декабря 2023 года создалось впечатление, что правоохранители зашевелились, — рассказал он «Реальному времени». — Мне позвонили сразу несколько сотрудников полиции разного уровня, как я понял, и из отдела полиции, и из УВД, и из МВД. Звонила и сотрудница из отдела по борьбе с экономическими преступлениям. Все запросили материалы, которые мы собрали с помощью нашего юриста, я отослал их и до сих пор не знаю, кто их изучал и изучал ли кто-нибудь вообще. Во всяком случае, с тех пор, сколько я ни звонил и ни писал в мессенджере этим людям, пытаясь узнать, как идет расследование, ответов от них не получал.

скрин realnoevremya.ru заключения экспертизы

К сотрудникам, работавшим у супругов Илаевых и Антона Попова и не получившим обещанной им зарплаты, Гильмуллин сочувствия не испытывает:

— Думаю, что они не могли не понимать, на что шли и не осознавать риски, связанные с получением «серой» зарплаты. Трудно также поверить, что они не сознательно «раскручивали» нас на большие деньги, не понимали, что качество работ отвратительное, не видели недоделок и так далее. Просто им было это выгодно до поры до времени. Как прорабу по имени Марат, который работал с нами — вначале, пока из нас удавалось вытягивать деньги и ему работодатели платили, он был вполне ими доволен, а когда ему перестали платить, начал нам на них «раскрывать глаза» — рассказывать, какие они нечестные.

До какого суда доведет проверка?

— Материал из прокуратуры Ново-Савиновского района города Казани в отдел полиции «Ямашевский» для проведения дополнительной проверки поступил 25 января 2024 года, — сообщили «Реальному времени» в ответ на запрос о ходе расследования по заявлению Тимура Гильмуллина. — В настоящее время проверка продолжается.

Но в тот самый день, когда в пресс-службе УВД Казани заверили «Реальное время» в том, что усиленно работают по заявлению Гильмуллина, его адвокату из ОП №17 «Ямашевский» пришла даже не отписка, а по сути филькина грамота. Начальник отдела полиции Сафин сообщил, что вновь «принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», которое «может быть обжаловано прокурору г. Казани». Сафин приложил к этому документу текст «постановления», вынесенного майором полиции Давлетшиным неизвестно какого числа и этим майором даже не подписанного. Кто, кому и почему сообщил информацию, не соответствующую действительности: представитель пресс-службы — «Реальному времени» или начальник отдела полиции — заявителю, непонятно, но совершенно ясно, что в такой ситуации поисками правды неплохо бы заняться «профильному» подразделению — Управлению собственной безопасности МВД по РТ, поскольку и недостоверная информация, сообщаемая в СМИ, и отправка заявителям «постановлений» без даты и подписи в равной степени дискредитирует полицию в глазах граждан.

Тимур Гильмуллин готовится дальше «воевать» за свои права:



— Мы направим жалобу в прокуратуру на то, что полиция специально присылает неверно оформленные бумаги с отказом, чтобы мы не могли их обжаловать. Кроме того, наш юрист готовит исковое заявление о привлечении собственников «Студии ремонта «Идея» к субсидиарной ответственности, аналогично тому, как ранее был привлечен руководитель зарегистрированной в 2014 году «Идеи» Илаев, и оно будет подано. А еще после третьего отказа в возбуждении уголовного дела у нас имеются все правовые основания подавать в суд уже на должностных лиц — сотрудников полиции.