«Поднял руку в целях справедливости?»: подполковник Вафин ответит за преступление в служебном туалете

В Казани стартует суд над уволенным экс-начальником отдела полиции «Восход»

Фото: казань.16.мвд.рф

Сегодня Московский райсуд Казани приступит к рассмотрению уголовного дела бывшего начальника отдела полиции «Восход» Ильдара Вафина. После 20 лет службы подполковника обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия. Местом преступления, по версии Следкома, стал туалет отдела полиции. А ключевым, но не единственным доказательством — аудиозапись неформальной беседы офицера с фигурантом уголовного дела, на которой одни силовики услышали мат и не меньше 10 ударов, а другие — «родительские шлепки». «Реальное время» публикует полную стенограмму предполагаемого преступления. Сам Вафин считает — судить его не за что. .

Федеральный розыск полицейского и отказ потерпевшего



Компрометирующая обвиняемого Ильдара Вафина трехминутная запись была сделана около 22 часов 18 марта 2020 года. Однако с заявлениями в Следком, МВД и ФСБ казанец Альмир Шаяхметов обратился только в начале следующего месяца.

15 апреля по результатам служебной проверки глава МВД Татарстана Артем Хохорин уволил Вафина за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции. В тот же день подполковник получил статус подозреваемого, однако найти его сразу не смогли. Так что 17 апреля объявили в федеральный розыск и через пять дней задержали. Суд отправил экс-полицейского под домашний арест.

По делу работали несколько следователей во главе с руководителем отдела Следкома по РТ по Московскому району Русланом Гайнуллиным.

Потерпевший Шаяхметов неоднократно и очень подробно описывал, с чем столкнулся в казанском отделе полиции «Восход», рассказывал — начальник отдела буквально получал удовольствие от его унижения, оскорбления и избиения.

«Настолько увлекся, что не давал мне вставить даже слово, в его разговоре и действиях чувствовался азарт», — свидетельствовал пострадавший. А через несколько месяцев... открестился от своих показаний: дескать, ладонями (чтобы не осталось синяков) по лицу не меньше 10 раз и ногой в пах его в туалете ОП «Восход» никто не бил. Гражданский иск к подполковнику Шаяхметов также отозвал. Но это не помешало силовикам направить уголовное дело Вафина в суд.

15 апреля по результатам служебной проверки глава МВД Татарстана Артем Хохорин уволил Вафина за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции. Фото Максима Платонова

Версия СК: плевал на законы и в лицо подозреваемому

Суть претензий полицейского начальника к потерпевшему по растиражированной в соцсетях записи понять сложно. Вместо знаков препинания в своей речи он использует обсценную лексику, точнее всего три слова. Первое можно перевести, как «легкодоступная женщина» (упоминается на записи 31 раз), второе переведем как «обманываешь, дуришь» (12 раз), а третье — с упоминанием мужских половых признаков (25 раз) — применяет то в качестве вопроса — «зачем», то в качестве бранного посыла «куда-то». В единичном варианте потребляет матерные названия подростка, мужчины, занимающегося сексом без разбора с большим количеством женщин и гомосексуалистов.

На той же записи сотрудники Следкома и управления собственной безопасности МВД насчитали десяток ударов, а также плевок. Потерпевший на старте расследования пояснял — начальник отдела плюнул ему в лицо.

Согласно выводам служебной проверки, психологическим давлением на подозреваемого и оскорблениями, в том числе нецензурными, Ильдар Вафин нарушил положения закона «О полиции», что само по себе является достаточным основанием для расторжения контракта и увольнения со службы. По версии Следкома, обвиняемый также наплевал на присягу сотрудника органа внутренних дел и конституционные права человека на личную неприкосновенность и защиту от обращения, унижающего человеческое достоинство. А еще дискредитировал авторитет органов внутренних дел и государства в целом.

Первая встреча Альмира Шаяхметова с начальником ОП «Восход» состоялась 17 марта после 22 часов — полицейский вызвал его по телефону, не объясняя причин. В отделе оказалось — бывший работодатель обвинил Шаяхметова, занимавшегося ремонтом мобильных телефонов, в хищении из сервисного центра «Мобилыч» 4 телефонов и планшета. Утром 18-го Шаяхметов, по требованию начальника ОП, вновь прибыл в отдел, но никаких следственных действий с ним не проводили. Прождав до 14 часов, отлучился в уголовно-исполнительную инспекцию — отметиться и не нарушить обязанности условно осужденного за мошенничество по приговору Ново-Савиновского райсуда 2018 года.

Далее, по версии следствия, на номер подозреваемого поступил звонок от оперативника ОП «Восход» — начальник требует, чтобы в течение часа он вернулся в отдел. Вернулся после 16-ти и следующие четыре часа провел на допросе у следователя, причем, вину признал и даже выразил готовность возместить ущерб. С него взяли подписку о невыезде, но домой не отпустили — попросили дождаться начальника Вафина. А тот появился на рабочем месте примерно в 21.30, забрал Шаяхметова из кабинета следователя и привел в туалет. По дороге подозреваемый-потерпевший догадался нажать кнопку аудиозаписи на своем телефоне.

По версии следствия, на номер подозреваемого поступил звонок от оперативника ОП «Восход» — начальник требует, чтобы в течение часа он вернулся в отдел. Фото yandex.ru

«Я с 96-го погоны ношу, ты в школу не пошел — я таких шакалов задерживал»

Приводим стенограмму «беседы» двух мужчин (М1 и М2), заменяя матерные слова схожими по значению, чтобы не вызвать претензии Роскомнадзора:

М1 — Закрой дверь за собой, чтобы никто не слышал. Ты чё, «нехороший человек женского пола»? (на записи слышен удар) Кто у нас все время «обманывает»? М-м? Ты кого «водишь за нос», «доступная женщина»? Кого «дуришь»?

М2 — Ну я… (новые удары на записи, которые продолжаются по ходу всего разговора)

М1 — Кого «обманываешь»? А? Кого «разводишь», «иди куда-то»? М-м? Иди-ка сюда «куда подальше».

М2 — Извините, я больше…

М1 — Ты кого «обманываешь», «зачем»? Ты кого «путаешь», «дама с пониженной социальной ответственностью»? Встань, «куда-то» «доступная женщина». Мне в глаза посмотри. Ты кого «разводишь», «секс-работница»? А? Ты кого «морочишь»?

М2 — Начальника полиции.

М1 — … начальник полиции, «дама с панели» «зачем».

М2 — Вас «обманываю».

М1 — А? Ты руки опусти свои «куда-то», «гулящая». (как пояснял в Следкоме, Шаяхметов, руки он поднимал, защищая лицо и голову от ударов — ред.) Ты вообще кого «дезинформируешь», «ночная бабочка»? Я же тебе сказал, «доступная женщина» «иди куда-то», не «вешай лапшу на уши»? Встань прямо, «куда-то» «интердевочка». Голову подними, «доступная женщина». Ты че, «нехороший человек женского пола»... «иди куда-то», а? Вообще в себя поверил, что ль, «кошка»?

Суть претензий полицейского начальника к потерпевшему по растиражированной в соцсетях записи понять сложно. Фото Ирины Плотниковой

М2 — Нет.

М1 — А? Подними свою бошку свою, «дама с низкой социальной ответственностью» «куда-то». Баран, «интердевочка», «самка собаки», «зачем»! Чмошник, «ночная бабочка», «иди куда-то». Ты кого «разводишь», «ночная бабочка»? А? Ты думаешь моим сотрудникам делать «нечего», «секс-труженица», как бензин свой личный тратить, «иди куда-то», «женщина легкого поведения», а? Как всяких… «лиц нетрадиционной ориентации», «куда-то» там что ли, «доступная женщина»? А? Опровергать твои версии что ли, «нехороший человек женского пола»? А? Ты ее продал, «самка собаки», эту [электронную] плату, «лахудра», ее перепродали, «дама с панели» куда-то». А? Ты че «бабочка», «зачем» «интердевочка»? Ты во мне кого увидел, «иди куда-то», «несовершеннолетний», «доступная женщина», «иди куда-то». Ты какого года рождения?

М2 — Девяностого.

М1 — Я с девяносто шестого года погоны ношу, «блудница». А? Ты в школу не пошёл, «куда-то», я таких шакалов, как ты задерживал… М-м? Ты че, «распутная девка» «зачем»? А? Вообще что ль потерялся, «кокотка», «иди куда-то»? А?

М2 — Такого больше вообще никогда в жизни не повторится.

М1 — Ты вообще потерялся что ль, «интердевочка», «иди куда-то»?! Ты думаешь на тебя управы что ль нет, «гулящая», «иди куда-то»?

М2 — Есть.

М1 — А? «Мужчина, занимающийся сексом без разбора с большим количеством женщин», «ночная бабочка», «иди куда-то», «секс-работница». А?

М2 — Есть управа. Разрешите умыться?

М1 — Вон, там, в очко умывайся, в очке (при этом начальник показывал на туалет, — объяснял на допросах потерпевший).

Сотрудникам Следкома по РТ удалось найти свидетеля из числа других задержанных и он подтвердил, что лично слышал крики и удары из служебного туалета в ОП «Восход». Фото Ирины Плотниковой

Эксперты признаков монтажа не нашли

Подполковник Вафин в ходе служебной проверки называл запись фальсификацией и говорил, что не узнает свой голос. Зато коллеги этот голос опознали. Среди бывших подчиненных обвиняемого нашелся даже тот, кто также записывал бранные выступления командира в ходе утренних разводов.

Впрочем, бывший инспектор по вопросам миграции ОП «Восход» посчитала нужным заступиться за уволенного и предложила силовикам альтернативный взгляд на случившееся: «Дело в том, что оступился начальник отдела полиции, подняв руку в целях установления справедливости на задержанного. Никаких ужасающих побоев не произошло. Были легкие «родительские» шлепки, так как преступник откровенно и нагло врал и запутывал следствие. Повторюсь, начальник оступился. У преступника в момент задержания был телефон, который якобы записал аудиозапись разговора начальника с ним. А далее начал распространять эту запись в социальных сетях. Дело в том, что человека, начальника полиции, служившего верой и правдой долгие годы, имевшего за последний год грамоты за проделанную работу уволили, арестовали, осталась семья с тремя детьми. А преступника отпустили на волю!».

Экспертиза никаких признаков монтажа оригинального цифрового файла и его копии не обнаружила. Записи с камер на входе в ОП подтвердили, что в указанное время Вафин находился на службе. А еще сотрудникам следственного отдела по Московскому району Следкома по РТ удалось найти свидетеля из числа других задержанных и он подтвердил, что лично слышал крики и удары из служебного туалета в ОП «Восход», который сотрудники отдела прокомментировали не слишком лестно для начальника — опять, мол, Вафин пьяный пришел, видно с женой поссорился, похоже бьет кого-то...

Еще одним доказательством стало заключение экспертов о повреждении языка, который Шаяхметов прикусил — с его слов, во время побоев по лицу в туалете.

В деле 38-летнего офицера в отставке предстоит разбираться новому судье Московского райсуда Казани Алмазу Газтдинову. Указ президента РФ о его назначении был подписан в начале августа.

В деле 38-летнего офицера в отставке предстоит разбираться новому судье Московского райсуда Казани Алмазу Газтдинову. Фото Ирины Плотниковой

Что до потерпевшего Шаяхметова, то и ему предстоит ответить перед тем же судом по обвинению в трех эпизодах мошенничества. Правда, на первое заседание по своему делу 9 сентября подсудимый-потерпевший не пришел. Не явился он и 22 сентября — на предварительное заседание по делу Вафина. На этом заседании обвиняемый и его адвокат просили о возврате дела в прокуратуру. Суд оснований для этого не усмотрел и назначил заседание на 28 сентября.

Вину экс-начальник ОП «Восход» не признает, свое увольнение считает незаконным.