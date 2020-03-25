Как замдиректора частного детсада в Казани обобрал банк на 17,5 млн рублей

По версии МВД Татарстана, группа мошенников использовала несовершенство защиты и 71 карточку банка

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В Московский райсуд Казани направлено дело о хищении 17,5 млн рублей у банка «Ренессанс Кредит». В преступлении обвиняют замдиректора дошкольного образовательного учреждения «Детский город», брат которого осужден за обнал, а также двух безработных. Второй год все трое находятся под арестом, за время которого успели возместить всего 300 тысяч рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Организатором следователи считают брата «черного банкира»



Сегодня МВД Татарстана сообщило об окончании расследования дела о техническом овердрафте с особо крупным ущербом для одного из банков. По данным Главного следственного управления ведомства, с сентября по ноябрь 2018 года трое казанцев, используя техническое несовершенство системы переводов средств, похитили 17 млн 491 тысячу рублей.

Как выяснило «Реальное время», потерпевшим от аферы признан банк «Ренессанс Кредит», а уголовным это дело стало еще 9 января 2019 года.

Как выяснило «Реальное время», потерпевшим от аферы признан банк «Ренессанс Кредит». Фото banki-kazan.ru

23 января того же года Вахитовский райсуд Казани избрал трем подозреваемым меру пресечения. В СИЗО водворили предполагаемого организатора преступной схемы — Сергея Съемщикова, 47-летнего заместителя директора частного учреждения дошкольного образования «Детский город» и отца троих детей. Его родной брат Владислав Съемщиков, совладелец кафе «Кофе-116», ранее был привлечен к уголовной ответственности по делу «черных банкиров», обвиняемых в прокачке через обнальные схемы 678 млн рублей.

Также суд арестовал 24-летнего безработного Святослава Черкасова и отправил под домашний арест незамужнюю даму с ребенком Юлию Занину. В этом же составе группа отправилась на скамью подсудимых Московского райсуда Казани. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору.

В банке не сразу поняли, что происходит, однако позже поделились с полицией записями камер видеонаблюдения у банкоматов. Скриншот видео

Миллионов у обвиняемых не нашли

Схема преступления была основана на так называемом техническом овердрафте, когда банк при недостатке средств на карте клиента, осуществляющего перевод, переводит на указанный счет средства банка, а потом выставляет счет самому клиенту.

По версии следствия, обвиняемые завели на себя и на третьих лиц не меньше 71 карты, на которые положили незначительные суммы. Дальше подавали заявку на перевод средств на другие счета, после чего одновременно снимали средства и с карты, и со счета, уточнили в пресс-службе ГСУ МВД Татарстана.

В банке не сразу поняли, что происходит, однако позже поделились с полицией записями камер видеонаблюдения у банкоматов. Анализ записей и данных о владельцах счетов, наряду с допросами возможных причастных, помогли установить подозреваемых.

На записях засветилась вся вышеназванная троица, однако похищенных миллионов у них не нашли. Куда ушли деньги и не стояли ли за обвиняемыми иные лица, пока остается только гадать. Следователи и оперативники продолжают работу в этом направлении.

Что до обвиняемых, то они не стали отрицать вину в преступлении, однако за год расследования и ареста смогли возместить лишь незначительную часть похищенного — 300 тысяч рублей.

На вопрос «Реального времени» — устранено ли техническое несовершенство системы, позволившее преступникам завладеть миллионами, в пресс-центре банка пока не ответили.