«Он был нам как член семьи»: родня лейтенанта-«рабовладельца» обвиняет потерпевшего во лжи

В Татарстане дошло до суда первое в России дело о «полицейском рабстве»

В Аксубаевский районный суд Татарстана поступило уголовное дело 28-летнего экс-оперативника угрозыска Динара Гафиятова. По версии Следкома, он на протяжении трех недель держал в рабстве свидетеля по уголовному делу, подавив его волю кулаками и угрозами засадить в тюрьму. Как выяснило «Реальное время», потерпевший готовит иск на несколько миллионов рублей, а отца обвиняемого от скамьи подсудимых пока спасает лишь болезнь.

У «одинокого и ненужного» нашлись заступники



Его искали всем селом, а он вернулся в Чулпаново отощавший, в царапинах, синяках и с перебинтованными руками. Был подавлен и далеко не сразу рассказал, как полицейский среди ночи ворвался в его дом и обманом вывез в соседний район: «Сказал, что нужно на допрос, а сам проехал мимо нурлатского отдела полиции, привез в какой-то дом, указал на белый вагончик-автофургон и объяснил, что здесь он будет жить и работать на них...»

По версии следствия, с 7 по 28 мая 2019 года Садыков находился в доме Равиля Гафиятова в селе Новое Демкино Аксубаевского района. Этот отец двух сыновей-полицейских остро нуждался в работниках — несколько лет назад пережил сердечный удар и уже не мог как прежде следить за своим немаленьким личным подворьем, где держали коров, телят, овец и кур, корма для них выращивали сами, засевая и убирая поля с помощью тракторов.

Сыновья же навещали отца лишь в выходные и праздники — оба служили в Нурлатском отделе РОВД: старший Динар — в угрозыске, младший на момент предполагаемого преступления повышал квалификацию в Казани. По версии Гафиятовых, работал Садыков в их хозяйстве добровольно, за обещанную плату, и никакому насилию не подвергался.

С 7 по 28 мая 2019 года Садыков находился в доме Равиля Гафиятова в селе Новое Демкино Аксубаевского района. Фото: скриншот видео facebook.com/advteam2017

Сам потерпевший настаивает: первые тумаки от Динара он получил той же ночью, и удары, в том числе ногами, со стороны лейтенанта полиции и его папы были регулярными. Вставать приходилось в 4 утра, ложиться затемно, кормили раз в день, били, заставляли убирать навоз, пасти коров, а возражения пресекали кулаками и угрозами засадить в тюрьму. Основания верить в худшее у Садыкова были — в апреле он дважды допрашивался по уголовным делам. Сначала обнаружил раненого соседа в луже крови и давал показания об этом. А затем оперативники, включая Гафиятова, разбирались с кражей 11 бутылок водки, ведра селедки и двух тортов из сельмага, пришли в дом Идриса, где нашли часть пропажи и его приятеля-собутыльника, который вскоре сознался в преступлении.

Интересы Садыкова представляет организация «Зона права» и ее юрист Андрей Сучков. По его мнению, доказательств против рабовладельцев в деле достаточно, и потерпевшим в рамках уголовного дела будет заявлен гражданский иск в несколько миллионов рублей.

Близкие пострадавшего считают, что в качестве жертвы полицейский выбрал его, приняв за «одинокого и никому не нужного алкоголика», пропажу которого никто и не заметит. Ведь он стал выпивать, и крепко, после расставания с гражданской супругой и сыном, перебравшимися в город. А к весне 2019-го потерял работу тракториста. Но вот связи с родными не утратил, и их вмешательство ускорило встречу с пропавшим.

За что Гафиятова уволили из МВД

После пережитого Идрис Садыков уехал к сестре в Альметьевск и боится возвращаться в родное село Нурлатского района. Односельчане считают — опасения небезосновательны. Ведь вскоре после отъезда Садыкова по Чулпаново ездила машина, водитель которой — молодой парень искал Садыкова и дома, и у тети, и в магазине, а вот в сельсовет почему-то не заглянул.

В ходе следствия секретарь Чулпановского сельсовета делилась: о пропаже Садыкова она заявляла еще 11 мая, и ее заверили, что розыскное дело уже заведено. А вот в Нурлатском райотделе внутренних дел другая информация — заниматься пропавшим начали лишь 22-го, а уже 27-го данное номенклатурное дело было закрыто.

Идрис Садыков уехал к сестре в Альметьевск и боится возвращаться в родное село Нурлатского района. Фото zonaprava.com

Потому что 24 мая Садыков лично явился в райотдел и сообщил, что все это время находился в селе Урсалы Альметьевского района, на «шабашке» у некоего бизнесмена Ильшата. Правда, после того визита в полицию домой пропавший так и не вернулся, в итоге сестра на машине объехала то село вдоль и поперек, но ни брата, ни «бизнесмена Ильшата» так и не нашла.

Много позже, в ходе служебной проверки МВД Татарстана выяснилось: объяснение Садыкова с заведомо недостоверной информацией о его местонахождении принимал именно Динар Гафиятов, уже знавший, у кого на самом деле работает объявленный в розыск. Именно за сокрытие этой информации лейтенанта и турнули из органов. Его младший брат продолжает служить.

По версии потерпевшего, его явление полиции было срежиссировано: отец опера привез его в Нурлат на машине и оставил недалеко от райотдела, за проходной его встретил сам опер, проводил в кабинет, где заставил подписать то самое липовое объяснение, и потребовал вернуться назад, к машине отца. И Садыков послушался.

Версия про аллергию на солнце и общий стол

Шансы на побег из рабства были и не раз, делился на следствии потерпевший. Мог и на коне ускакать во время выпаса коров, и через забор перелезть, но сопротивление уже было сломлено, рассказывал он. И вспоминал, какое наказание последовало за отказ выгребать нечистоты сельской канализации: «Динар облил обе мои руки в тряпичных перчатках кипятком из электрического чайника... На руках выскочили волдыри...»



К моменту возбуждения уголовного дела и направления потерпевшего на судмедэкспертизу от полученных ожогов остались лишь пигментные пятна. Которые родня Гафиятова объявила... аллергией на солнце, настаивая, что от палящих лучей страдало и лицо Садыкова, но в доме полицейского ему оказывали помощь — наносили специальную мазь. Следователи запросили данные у врачей — никаких обращений этого пациента с солнечными ожогами ранее не было. Отрицали столь редкую аллергию и его близкие, а также односельчане.

В итоге, по данным источников «Реального времени», версия защиты изменилась: силовикам представили независимое медицинское исследование, дескать, ожогов на руках Садыкова вообще никогда не было.

К моменту возбуждения уголовного дела и направления потерпевшего на судмедэкспертизу от полученных ожогов остались лишь пигментные пятна. Фото: скриншот видео facebook.com/advteam2017

Первоначально Равиль Гафиятов пытался отвести удар от старшего сына. Говорил, что это он нашел нового работника, договорился с ним о ремонте трактора и оплате в 10—13 тысяч, а затем лично забрал его из Нурлата в Новое Демкино. «Он был нам как член семьи», — настаивал Гафиятов-старший. Не отрицая при этом, что всю одежду «как бы родственника» они выкинули, дав ему чистую. Позже отец признал, что работника нашел-таки его сын, но труд его был вполне добровольным.

«Всегда был сыт, одет и обут, питался вместе с семьей в общем доме», — рассказывал о пребывании потерпевшего в доме отца арестованный экс-полицейский Динар Гафиятов. А вот его родственники рассказывали, что трапезничал Садыков отдельно и еду ему выносили в кастрюле. Насилие и угрозы отрицали все члены семьи, включая брата арестованного. По их версии, потерпевший врет. По какой причине — сказать затрудняются.

Чайник, мобильник и авто стали вещдоками

Брат обвиняемого Ленар Гафиятов, приехав в дом отца, дал возможность ныне потерпевшему сделать звонок с мобильного. Лучше всего тот помнил телефон сынишки, ему и позвонил. Ленар Гафиятов описывает то общение как обычный разговор родных о жизни и делах, а вот сын Садыкова рассказывает: по тону отца сразу понял, что у него проблемы, и поспешил выполнить его просьбу — сообщил о звонке с этого номера своей тете, передал, что отец просит забрать его из деревни.

После того звонка сестра связалась с Гафиятовыми и потребовала дать трубку брату, а когда брат накричал на нее — чего, мол, беспокоишься, если сама выгнала — перепугалась. Голос у Идриса был подавленным, а такие претензии он раньше никогда не высказывал. Тут-то женщина и вспомнила слова приятеля-собутыльника своего брата, который говорил, что за Идрисом приезжал полицейский и забрал его работать. Со слов этого собутыльника выходило, что ранее тот же сотрудник МВД забирал на работу его, но он после двух дней сбежал. Ту же версию о полицейском рабстве мужчина поведал еще нескольким соседям, однако в Следкоме объявил — шабашить к Гафиятовым ездил по своей воле.

При следующем звонке на полученный номер сестра Садыкова пригрозила прокуратурой, решив, что полицией пугать бесполезно. Более поздние попытки связаться с этими людьми успехом не увенчались, зато вскоре после этого Садыков отметился в Нурлатском райотделе и пропал снова. Его семья продолжала бить тревогу, и Гафиятовы об этом знали. По их версии, они попросили Садыкова съездить домой и успокоить родню, а через пару дней вернуться. Для связи вручили мобильный телефон, а также пакет с фруктами и 300 рублей на дорогу. Потерпевший уверяет — телефон дали для того, чтобы вызвонить его через день и забрать назад.

Срок его ареста Гафиятова был продлен до 9 мая. Фото tatar-inform.ru

К слову, этот мобильник, а также электрочайник и автомобили Гафиятовых признаны вещдоками по уголовному делу. Возбуждалось оно еще в июле прошлого года в отношении неустановленных лиц. К декабрю под подозрение попали и отец, и старший сын, но под арест отправился лишь один из них — глава семьи на фоне стресса оказался в больнице. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство, сообщили на финише следствия в Следкоме по РТ.

Обвиняемый в использовании рабского труда и превышении полномочий с тяжкими последствиями Динар Гафиятов ждет суда в СИЗО Казани. В последний раз срок его ареста был продлен до 9 мая. Позавчера материалы его дела поступили в Аксубаевский райсуд. Дата первого заседания пока не назначена.