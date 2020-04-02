«Он был нам как член семьи»: родня лейтенанта-«рабовладельца» обвиняет потерпевшего во лжи
В Татарстане дошло до суда первое в России дело о «полицейском рабстве»
В Аксубаевский районный суд Татарстана поступило уголовное дело 28-летнего экс-оперативника угрозыска Динара Гафиятова. По версии Следкома, он на протяжении трех недель держал в рабстве свидетеля по уголовному делу, подавив его волю кулаками и угрозами засадить в тюрьму. Как выяснило «Реальное время», потерпевший готовит иск на несколько миллионов рублей, а отца обвиняемого от скамьи подсудимых пока спасает лишь болезнь.
У «одинокого и ненужного» нашлись заступники
Его искали всем селом, а он вернулся в Чулпаново отощавший, в царапинах, синяках и с перебинтованными руками. Был подавлен и далеко не сразу рассказал, как полицейский среди ночи ворвался в его дом и обманом вывез в соседний район: «Сказал, что нужно на допрос, а сам проехал мимо нурлатского отдела полиции, привез в какой-то дом, указал на белый вагончик-автофургон и объяснил, что здесь он будет жить и работать на них...»
По версии следствия, с 7 по 28 мая 2019 года Садыков находился в доме Равиля Гафиятова в селе Новое Демкино Аксубаевского района. Этот отец двух сыновей-полицейских остро нуждался в работниках — несколько лет назад пережил сердечный удар и уже не мог как прежде следить за своим немаленьким личным подворьем, где держали коров, телят, овец и кур, корма для них выращивали сами, засевая и убирая поля с помощью тракторов.
Сыновья же навещали отца лишь в выходные и праздники — оба служили в Нурлатском отделе РОВД: старший Динар — в угрозыске, младший на момент предполагаемого преступления повышал квалификацию в Казани. По версии Гафиятовых, работал Садыков в их хозяйстве добровольно, за обещанную плату, и никакому насилию не подвергался.
Сам потерпевший настаивает: первые тумаки от Динара он получил той же ночью, и удары, в том числе ногами, со стороны лейтенанта полиции и его папы были регулярными. Вставать приходилось в 4 утра, ложиться затемно, кормили раз в день, били, заставляли убирать навоз, пасти коров, а возражения пресекали кулаками и угрозами засадить в тюрьму. Основания верить в худшее у Садыкова были — в апреле он дважды допрашивался по уголовным делам. Сначала обнаружил раненого соседа в луже крови и давал показания об этом. А затем оперативники, включая Гафиятова, разбирались с кражей 11 бутылок водки, ведра селедки и двух тортов из сельмага, пришли в дом Идриса, где нашли часть пропажи и его приятеля-собутыльника, который вскоре сознался в преступлении.
Интересы Садыкова представляет организация «Зона права» и ее юрист Андрей Сучков. По его мнению, доказательств против рабовладельцев в деле достаточно, и потерпевшим в рамках уголовного дела будет заявлен гражданский иск в несколько миллионов рублей.
Близкие пострадавшего считают, что в качестве жертвы полицейский выбрал его, приняв за «одинокого и никому не нужного алкоголика», пропажу которого никто и не заметит. Ведь он стал выпивать, и крепко, после расставания с гражданской супругой и сыном, перебравшимися в город. А к весне 2019-го потерял работу тракториста. Но вот связи с родными не утратил, и их вмешательство ускорило встречу с пропавшим.
За что Гафиятова уволили из МВД
После пережитого Идрис Садыков уехал к сестре в Альметьевск и боится возвращаться в родное село Нурлатского района. Односельчане считают — опасения небезосновательны. Ведь вскоре после отъезда Садыкова по Чулпаново ездила машина, водитель которой — молодой парень искал Садыкова и дома, и у тети, и в магазине, а вот в сельсовет почему-то не заглянул.
В ходе следствия секретарь Чулпановского сельсовета делилась: о пропаже Садыкова она заявляла еще 11 мая, и ее заверили, что розыскное дело уже заведено. А вот в Нурлатском райотделе внутренних дел другая информация — заниматься пропавшим начали лишь 22-го, а уже 27-го данное номенклатурное дело было закрыто.
Потому что 24 мая Садыков лично явился в райотдел и сообщил, что все это время находился в селе Урсалы Альметьевского района, на «шабашке» у некоего бизнесмена Ильшата. Правда, после того визита в полицию домой пропавший так и не вернулся, в итоге сестра на машине объехала то село вдоль и поперек, но ни брата, ни «бизнесмена Ильшата» так и не нашла.
Много позже, в ходе служебной проверки МВД Татарстана выяснилось: объяснение Садыкова с заведомо недостоверной информацией о его местонахождении принимал именно Динар Гафиятов, уже знавший, у кого на самом деле работает объявленный в розыск. Именно за сокрытие этой информации лейтенанта и турнули из органов. Его младший брат продолжает служить.
По версии потерпевшего, его явление полиции было срежиссировано: отец опера привез его в Нурлат на машине и оставил недалеко от райотдела, за проходной его встретил сам опер, проводил в кабинет, где заставил подписать то самое липовое объяснение, и потребовал вернуться назад, к машине отца. И Садыков послушался.
Версия про аллергию на солнце и общий стол
Шансы на побег из рабства были и не раз, делился на следствии потерпевший. Мог и на коне ускакать во время выпаса коров, и через забор перелезть, но сопротивление уже было сломлено, рассказывал он. И вспоминал, какое наказание последовало за отказ выгребать нечистоты сельской канализации: «Динар облил обе мои руки в тряпичных перчатках кипятком из электрического чайника... На руках выскочили волдыри...»
К моменту возбуждения уголовного дела и направления потерпевшего на судмедэкспертизу от полученных ожогов остались лишь пигментные пятна. Которые родня Гафиятова объявила... аллергией на солнце, настаивая, что от палящих лучей страдало и лицо Садыкова, но в доме полицейского ему оказывали помощь — наносили специальную мазь. Следователи запросили данные у врачей — никаких обращений этого пациента с солнечными ожогами ранее не было. Отрицали столь редкую аллергию и его близкие, а также односельчане.
В итоге, по данным источников «Реального времени», версия защиты изменилась: силовикам представили независимое медицинское исследование, дескать, ожогов на руках Садыкова вообще никогда не было.
Первоначально Равиль Гафиятов пытался отвести удар от старшего сына. Говорил, что это он нашел нового работника, договорился с ним о ремонте трактора и оплате в 10—13 тысяч, а затем лично забрал его из Нурлата в Новое Демкино. «Он был нам как член семьи», — настаивал Гафиятов-старший. Не отрицая при этом, что всю одежду «как бы родственника» они выкинули, дав ему чистую. Позже отец признал, что работника нашел-таки его сын, но труд его был вполне добровольным.
«Всегда был сыт, одет и обут, питался вместе с семьей в общем доме», — рассказывал о пребывании потерпевшего в доме отца арестованный экс-полицейский Динар Гафиятов. А вот его родственники рассказывали, что трапезничал Садыков отдельно и еду ему выносили в кастрюле. Насилие и угрозы отрицали все члены семьи, включая брата арестованного. По их версии, потерпевший врет. По какой причине — сказать затрудняются.
Чайник, мобильник и авто стали вещдоками
Брат обвиняемого Ленар Гафиятов, приехав в дом отца, дал возможность ныне потерпевшему сделать звонок с мобильного. Лучше всего тот помнил телефон сынишки, ему и позвонил. Ленар Гафиятов описывает то общение как обычный разговор родных о жизни и делах, а вот сын Садыкова рассказывает: по тону отца сразу понял, что у него проблемы, и поспешил выполнить его просьбу — сообщил о звонке с этого номера своей тете, передал, что отец просит забрать его из деревни.
После того звонка сестра связалась с Гафиятовыми и потребовала дать трубку брату, а когда брат накричал на нее — чего, мол, беспокоишься, если сама выгнала — перепугалась. Голос у Идриса был подавленным, а такие претензии он раньше никогда не высказывал. Тут-то женщина и вспомнила слова приятеля-собутыльника своего брата, который говорил, что за Идрисом приезжал полицейский и забрал его работать. Со слов этого собутыльника выходило, что ранее тот же сотрудник МВД забирал на работу его, но он после двух дней сбежал. Ту же версию о полицейском рабстве мужчина поведал еще нескольким соседям, однако в Следкоме объявил — шабашить к Гафиятовым ездил по своей воле.
При следующем звонке на полученный номер сестра Садыкова пригрозила прокуратурой, решив, что полицией пугать бесполезно. Более поздние попытки связаться с этими людьми успехом не увенчались, зато вскоре после этого Садыков отметился в Нурлатском райотделе и пропал снова. Его семья продолжала бить тревогу, и Гафиятовы об этом знали. По их версии, они попросили Садыкова съездить домой и успокоить родню, а через пару дней вернуться. Для связи вручили мобильный телефон, а также пакет с фруктами и 300 рублей на дорогу. Потерпевший уверяет — телефон дали для того, чтобы вызвонить его через день и забрать назад.
К слову, этот мобильник, а также электрочайник и автомобили Гафиятовых признаны вещдоками по уголовному делу. Возбуждалось оно еще в июле прошлого года в отношении неустановленных лиц. К декабрю под подозрение попали и отец, и старший сын, но под арест отправился лишь один из них — глава семьи на фоне стресса оказался в больнице. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство, сообщили на финише следствия в Следкоме по РТ.
Обвиняемый в использовании рабского труда и превышении полномочий с тяжкими последствиями Динар Гафиятов ждет суда в СИЗО Казани. В последний раз срок его ареста был продлен до 9 мая. Позавчера материалы его дела поступили в Аксубаевский райсуд. Дата первого заседания пока не назначена.
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