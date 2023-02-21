«Какие еще нужны доказательства?»: казанцы жалуются на отписки полиции

Граждане недоумевают, почему даже видео со случаями вандализма — не повод для стражей порядка завести дело о причинении ущерба

Фото: скрин видеозаписи камеры СНТ "Нокса"

В редакцию «Реального времени» обратились жители СНТ «Нокса» с жалобой на бездействие стражей порядка. Как рассказала изданию председатель садового товарищества, почти четыре месяца казанская полиция не может найти вандалов, которые сломали дорогие автоматические ворота, хотя была предоставлена подробная видеозапись происшествия. По словам садоводов, сотрудники ОП №14 «Дербышки» сразу получили всю необходимую и достаточную для успешного расследования информацию, тем обиднее, что виновников происшествия не ищут. Подробнее о несостоявшемся уголовном деле и успешных отчетах правоохранителей о раскрываемости преступлений на фоне роста недовольства граждан — в нашем материале.

«События не было»



Председатель СНТ «Нокса» Оксана Гаврилова рассказала о неприятном осеннем инциденте в их товариществе, последствия которого садоводы до сих пор расхлебывают. 24 октября в 12.05 к закрытым воротам СНТ «Нокса» подъехал белый Hyundai с госномером H968PK татарстанского региона, из автомобиля вышли трое мужчин, силой развели створки автоматических ворот, и машина въехала. Видеокамеры зафиксировали это, как и момент, когда автомобиль выезжал с территории СНТ в 12.22.

Для посторонних на въезде висит табличка с номерами телефонов членов правления, которых можно попросить открыть ворота. Однако пассажиры корейской иномарки никуда не звонили, а сделали то, что, по мнению садоводов, относится к преступлениям против собственности и подпадает под действие части первой статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

— В этот же день, как только стало известно, что ворота сломали, мы вызвали полицию, и я подала заявление, приложив к нему диск с видеозаписью с камеры у ворот, — рассказывает Оксана Гаврилова. — Мне казалось, что, имея такую информацию, полицейские смогут раскрыть преступление по горячим следам. Я считала, что они ведут расследование. Но время шло, а результатов не было. Спустя некоторое время участковый Роберт Гиззатуллин сказал мне по телефону, что эти люди приехали на такси, что полицейские нашли водителя машины, но он пассажиров не знает, а установить, кто именно вызывал такси, невозможно, потому что они пользовались приложением «Яндекс.Такси», где якобы не отражается телефон вызывающего.

Скрин видеозаписи камеры СНТ «Нокса»

В середине декабря, потеряв терпение, глава СНТ написала жалобы на бездействие полицейских в МВД по РТ и в прокуратуру. А в конце января из их ответов узнала, что дело о повреждении ворот даже не возбуждалось: отказную сотрудники ОП «Дербышки» оформили еще 19 ноября — «за отсутствием события преступления».

Садоводы были шокированы тем, что, по мнению стражей порядка, видеозапись, запечатлевшая, как трое неизвестных граждан ломали чужие дорогостоящие ворота, не является подтверждением этого события.

«Ждите ответа»

Член СНТ Анна С., узнав, что расследование не ведется, обратилась к Роберту Гиззатуллину по телефону с вопросом, почему полиция не ищет тех, кто испортил имущество садоводов. Но разговор, по ее словам, получился, что называется, непродуктивным.

— Вы так говорите, как будто это я что-то украл или сломал. Если что-то вас интересует, можете ознакомиться с материалами, — привела его ответ Анна, а на ее вопрос, почему вандалов не ищут, участковый, по ее словам, заявил, что не собирается перед ней отчитываться.

Ни председателю, ни членам правления, ни простым садоводам ознакомиться с материалами проведенной проверки не удалось.



— Я звонила Гиззатуллину, спрашивала его, что делается по моему заявлению, хотела увидеть хоть какие-то документы, подтверждающие его слова о невозможности установить личности граждан, сломавших ворота, но он отвечал мне: «Ждите, я вас вызову», — и так и не вызвал, — говорит Оксана Гаврилова.

«Все законно»

Председатель СНТ обратилась с жалобами на бездействие дербышкинских полицейских в МВД по РТ и в прокуратуру, но в ответ, по ее словам, получила отписки. Замначальника полиции Казани Азат Тахавиев сообщил, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено законно — «за отсутствием события преступления» и что это постановление «изучено прокурором Советского района, признано законным, обоснованным и оставлено без изменения».

Скрин видеозаписи камеры СНТ «Нокса»

— Видеозапись того, как ворота ломают, есть — какие еще им нужны доказательства «события преступления»? — недоумевает председатель, которой теперь надо неизвестно где искать деньги на ремонт ворот и отчитываться перед садоводами о причинах, по которым ущерб, составивший более 50 тысяч рублей, не взыскан с виновников.

А еще, как рассказала женщина, в полиции ее представителю дали не менее обескураживающий совет — взыскать за ворота с неустановленных правоохранителями граждан самостоятельно, «в гражданско-правовом порядке». Правда, не объяснили, как их искать, чтобы взыскать.

«Реальное время» обратилось в МВД по РТ с просьбой прокомментировать претензии граждан к сотрудникам полиции, которые якобы не устанавливают личности злоумышленников по горячим следам. Редакция также попросила разъяснить вывод об отсутствии признаков совершения преступления и указать, при каких условиях делу могли бы дать ход — каких документов, свидетельств, фактов не хватает, чтобы появились основания для расследования? По получении ответ ведомства будет опубликован.



Журналисты спросили — прокуратура отреагировала

Аналогичные вопросы издание направило и в прокуратуру РТ. Корреспондент поинтересовался, законен ли отказ в возбуждении уголовного дела по поводу причинения СНТ крупного ущерба, если имеется видеозапись действий граждан, причинивших этот ущерб и она предъявлена полиции. На другой же день после поступления запроса мнение сотрудников прокуратуры Советского района Казани относительно законности отказа в возбуждении уголовного дела изменилось:

— Изначально полицейскими было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, основанием послужило отсутствие документов, подтверждающих факт значительного причинения ущерба собственнику ворот, — пояснил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. — 16 февраля 2023 года заместителем прокурора Советского района решение отдела полиции №14 ОП «Дербышки» об отказе в возбуждении уголовного дела признано незаконным и необоснованным и отменено. Прокуратура потребовала дополнительной проверки, поскольку не были выяснены все обстоятельства и не проверены все доводы, необходимые для принятия законного процессуального решения. Надзорное ведомство дало указание, в числе прочего, приобщить к материалам документы о причиненном СНТ ущербе, установить в сервисе заказов такси, делалась ли данная заявка через систему заказов, опросить председателя СНТ Гаврилову об обстоятельствах произошедшего. Срок для принятия решения — 10 суток.

По словам Галиева, документ, подтверждающий размеры ущерба, в таком деле является обязательным, поскольку имущественный статус у всех разный, и одна и та же сумма для крупного предприятия и для организации с малыми доходами может расцениваться по-разному: в одном случае как незначительная, в другом как значительная:

— Председателю СНТ при опросе в полиции следует обязательно указать, какие суммы членских взносов собираются, каковы размеры задолженности по взносам, каков объем расходов и т.д., поскольку все это может служить доводом в пользу того, что ущерб является значительным, а также предоставить справку о стоимости сломанных деталей.

— Но независимая оценка — дело дорогостоящее, могут ли садоводы для начала предоставить копии документов о стоимости механизмов ворот для оценки ущерба?

— Думаю, да. Однако проведение исследования или экспертизы — это один из способов установления объективной истины. Поэтому при отсутствии иных объективных данных, проведение таких проверочных действий может стать обязательным.

Могут, если захотят



«Реальное время» также поинтересовалось у МВД по РТ о том, сколько заявлений поступило в 2023 году от частных лиц и организаций Казани о причинении материального ущерба, сколько было возбуждено уголовных дел, сколько было раскрыто и передано в суд, и по скольким вынесли отказы. Возможно, статистика помогла бы понять, почему регулярно раскрывающие по горячим следам преступления против собственности казанские полицейские «сломали зубы» на таком простом и практически доказанном самими садоводами правонарушении.

К примеру, 14 февраля 2022 года стражи порядка задержали подозреваемого в совершенной накануне краже в строительной фирме в Ново-Савиновском районе на 50 тыс. рублей, днем ранее поймали подозреваемого в краже электроинструментов на 12 тыс. рублей в Приволжском районе, до этого очень быстро нашли гражданина, умыкнувшего велосипед у курьера на улице Энергетиков. В течение нескольких дней сотрудники отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий изловили курьера, забравшего 250 тыс. рублей у старушки, поверившей телефонным запугиваниям мошенников.

Выходит, стражи порядка могут работать и использовать современные информационные технологии — если захотят, сетуют садоводы.

Хитрая статистика

В имеющемся в открытом доступе сборнике МВД РФ «Состояние преступности в России» есть сведения о динамике преступности в регионах. Согласно приведенным в этом документе данным, в Татарстане с января по ноябрь 2022 года было зарегистрировано почти 48,5 тыс. уголовных преступлений и лишь около 23,3 тыс. было раскрыто. При этом прирост зарегистрированных преступлений составил по отношению к предыдущему аналогичному периоду 1,2%, а раскрываемость выросла на 7,9%. Рост же раскрываемости преступлений в Татарстане оказался одним из самых высоких в России — впереди идут только Ивановская, Ленинградская области да Республика Карелия. Но раскрываемость растет на фоне уменьшения количества заведенных уголовных дел, считает часть казанцев.

Еще в 2020 году, отчитываясь в Госсовете за работу полиции, министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин сообщал о «существенном росте общего количества поставленных на учет уголовно наказуемых деяний». Этот рост, по его словам, был обусловлен «увеличением числа совершенных преступлений против собственности» на 22,4% (с 25,1 до 30,7 тыс.).

Правда, статистика не выделяет из общей массы случаи причинения вреда чужому имуществу — эти преступления учитываются в общей массе вместе с кражами и мошенничеством. Но министр в своем трехгодичной давности докладе указал на немаловажную деталь: «Результаты проведенного анализа показали, что указанное обстоятельство вызвано не резким осложнением на территории республики оперативной обстановки по данной линии, а более отлаженным учетом таких преступлений».

И хотя Артем Хохорин говорил тогда преимущественно о дистанционных кражах, телефонном мошенничестве и киберпреступлениях, основная мысль ясна: лучше учет — хуже статистика.

На отчетной коллегии МВД министр Артем Хохорин нарисовал благополучную картину, но чем меньше заводится уголовных дел, тем лучше выглядит отчет по борьбе с ними. Фото: tatarstan.ru

В 2023 году, отчитываясь за работу министерства в 2022-м Хохорин нарисовал уже намного более благополучную картину:

— Всего в 2022 году в органы внутренних дел поступило 904 834 заявления, сообщения и иной информации о противоправных действиях. Зарегистрировано 52 189 преступлений, что на 0,5 процента больше, чем за 2021 год. Незначительный рост общего количества зарегистрированных преступлений главным образом обусловлен увеличением числа поставленных на учет заведомо ложных сообщений об акте терроризма, преступлений особо тяжкой категории.

При этом и в 2022 году, по данным МВД, наибольший удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений приходится на преступления против собственности — 62,1% (почти 32 тыс. преступлений), но рост их количества по отношению к предыдущему году составил всего 0,3%.

При таких обстоятельствах получается, что чем меньше заводится уголовных дел по статье «преступления против собственности», тем лучше выглядит отчет по борьбе с ними.

Дело для «палки»

А как же с раскрытыми кражами, о которых было написано выше — когда полиция молниеносно задерживала воров электроинструмента, велосипедов и прочего? А очень просто, говорит предприниматель Леонид Баранов, которого несколько лет назад обворовал его же рабочий:

— У меня пропала бензопила. Накануне в подсобке, где она лежала, оставался один работник — трезвый. Утром он был там же, но уже пьяный. Я вызвал полицейских. Написал заявление. К этому моменту он начал трезветь и покаялся — сам привел нас к гражданину, который купил у него пилу. То есть и раскрывать-то было нечего — все налицо. Мне полиция была нужна только для того, чтобы он испугался ответственности. А полиции мое заявление пригодилось, чтобы поставить «палку» о раскрытии.

Неинтересные преступления

— Я не знаком с данным материалом и было бы непрофессионально оценивать действия сотрудников полиции в данном конкретном случае, — говорит известный казанский адвокат Павел Мазуренко.

Он рассказал «Реальному времени», что в своей адвокатской практике неоднократно сталкивался с подобными делами: во дворах идет настоящая война за места на парковках, за детские площадки, за проезд во двор и так далее — ломают шлагбаумы, прокалывают колеса, разбивают камеры видеонаблюдения.

— С моей точки зрения, данные противоправные действия должны квалифицироваться по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — пояснил Мазуренко. — К сожалению, обычно полиция не спешит устанавливать лиц, совершивших эти действия. Во многом результат будет зависит от активности и настойчивости самих пострадавших или их представителя. Им придется доказывать полиции, что им причинен ущерб, что ущерб для них значительный (и даже предоставлять справки о доходах), что камеры и шлагбаумы были установлены законно и еще много и много чего… И только после неоднократных жалоб и посещения личных приемов руководителей различного уровня дело начинает сдвигаться с «мертвой точки». Технически найти злоумышленников для полиции не сложно, но это преступление относится к преступлениям небольшой тяжести и совсем не интересно для рейтинга правоохранителей.

«Это полицейский беспредел»

Поведение полицейских, которые не увидели события преступления в истории с воротами СНТ «Нокса», совпадает с поведением сотрудников полиции, которые за год до этой истории саботировали, по словам заявителя, расследование порчи автомобиля Volkswagen Käfer — легендарного «жука», который под прицелами видеокамер изуродовала любительница фотографироваться на экзотичном фоне.

Владелец «жука» Альберт Эйналиев был вынужден сам провести всю работу за игнорировавших свои обязанности правоохранителей. Фото: скрин видеозаписи с камеры наблюдения, предоставленной Альбертом Эйналиевым/архив realnoevremya.ru

Тогда собственник машины, владелец кофейни «Пески» Альберт Эйналиев был вынужден сам провести всю работу за правоохранителей. В его случае несколько раз прокуратура опротестовывала отказ в возбуждении дела, а полиция вновь и вновь его выносила. Девушку, все сведения о которой были переданы правоохранительным органам, до сих пор не нашли. И только предложили поработать в полиции, раз у предпринимателя так хорошо получается расследовать: дескать, очень кстати это было бы — сотрудников-то не хватает.

«Сейчас я за эти деньги даже половину из необходимого для ремонта купить и привезти не смогу — в автомастерских настолько взлетели цены на европейские или американские лакокрасочные материалы и шпатлевки... А отдел полиции «Япеева» опять закрыл дело». Фото: предоставлено Альбертом Эйналиевым/архивrealnoevremya.ru

— Это настоящий полицейский беспредел, — говорит Альберт Эйналиев. — Я несколько раз жаловался в прокуратуру, так как отдел полиции «Япеева» даже не считал нужным заводить уголовное дело: мол, ущерб для меня несущественный, а ущерб — более 180 000 рублей, и все запчасти и материалы для ремонта на эту машину заказываются и привозятся либо из Германии, либо из Финляндии, либо из других европейских стран. Начальник отдела полиции потребовал у меня справку о доходах, чтобы убедиться, что ущерб для меня существенный. Только ради того, чтобы у них не осталось никаких аргументов против возбуждения уголовного дела, я принес им эту справку. Сейчас я за эти деньги даже половину из необходимого для ремонта купить и привезти не смогу — в автомастерских настолько взлетели цены на европейские или американские лакокрасочные материалы и шпатлевки. Только спустя почти год, после нескольких жалоб в прокуратуру уголовное дело все-таки завели, но не сделали ничего из того, что они должны были сделать, в том числе не запросили данные биллинга телефона девушки, которые подтвердили бы ее местонахождение в момент совершения противоправных действий. А их следует запрашивать в первую очередь, в течение первой недели после преступления, иначе они потом теряются в истории или вообще пропадают. Недавно мы написали очередную жалобу в прокуратуру, после того как узнали, что отдел полиции «Япеева» опять закрыл дело.

«Мы на территории садоводства не раз ловили закладчиков»

Между тем история с поломанными воротами в СНТ «Нокса» имеет еще один аспект. Садоводы рассказывают, что их территорию давно облюбовали наркодилеры. Им очень удобно здесь, в районе улицы Поперечно-Ноксинской, оставлять и забирать закладки. Рядом проходят Сибирский тракт, проспект Ямашева, сюда легко попасть с Большого Казанского кольца и из центра города, а также на Южную трассу и Северную объездную дорогу — в общем, очень просто добраться и на автомобиле, и на общественном транспорте из любой точки столицы Татарстана и ее пригородов.

— Мы на территории садоводства не раз ловили закладчиков, — рассказывает член правления СНТ «Нокса» Ольга Козарь. — Мы звонили в полицию, но они убегали до приезда полицейских. Многие тут живут круглый год, у многих — маленькие дети, и территорию СНТ мы огородили и заперли ворота не только потому, что этого требует действующее законодательство, но и чтобы наши семьи были в безопасности. Из-за бездействия полиции мы не можем восстановить ворота, по территории уже четыре месяца ходят и ездят посторонние. Даже на том такси могли приезжать за наркотиками — почему полиция это не проверила? Им ситуация с торговлей наркотиками безразлична?