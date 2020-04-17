«Пусть готовит цифру с шестью нулями»: безопасник МВД РТ сорвал куш на ловле «оборотней» в погонах

В Казани майора полиции обвиняют в мошенничестве с имитацией взятки 4,3 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Обещал организовать охоту для судей, продать секретные документы и передать взятку. Все вышеперечисленное, по версии Следкома по РТ, казанский офицер из службы собственной безопасности МВД республики использовал в качестве легенды при совершении преступления. На следствии майор Максим Морозов признался — за счет родных фигуранта дела о наркосбыте хотел стать богаче на 4 млн рублей. Но сотрудники ФСБ не дали.

Как супруга подсудимого правду искала



Дело майора рассмотрит Вахитовский райсуд Казани. На территории этого района находится банк, куда 21 октября 2019-го поступили 1,8 млн рублей — как платеж «за стройматериалы» коммерческой фирме. По версии следствия, эти деньги перечислила жена подсудимого казанского бизнесмена Максима Китанина, выполняя требования пообещавшего помощь оперативника Максима Морозова. Со слов потерпевшей, 1,1 млн рублей требовались в качестве задатка от 3,5 млн для решения ее вопроса в суде, а 700 тысяч были оплатой за секретные материалы с компроматом на сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) МВД Татарстана.

Китанина верила в невиновность супруга и думала, что оперативные материалы по его делу о сбыте 100 граммов гашиша за 37 тысяч рублей и хранении 3,85 грамма кокаина сфальсифицированы. Забрасывала жалобами следователей и прокуроров, интересовалась у знакомых, как можно уличить «оборотней» в погонах. Один из знакомых припомнил, что по работе пересекался с майором Морозовым из службы собственной безопасности МВД Татарстана и, желая помочь Китаниной, обратился к нему с предложением — попросил поискать доказательства фальсификации в наркоделе.

Морозов сразу сказал — бесплатно работать не будет, но обнадежил знакомца, что найти компромат на коллег реально. Переговоры начались в сентябре 2019-го. На тот момент процесс по делу Китанина в Советском райсуде Казани уже находился в завершающей стадии.

Дело майора рассмотрит Вахитовский райсуд Казани. На территории этого района находится банк, куда 21 октября 2019-го поступили 1,8 млн рублей — как платеж «за стройматериалы» коммерческой фирме. Фото Ирины Плотниковой

С супругой подсудимого опер лично встречаться не стал, так и держал связь через невольного посредника, назовем его Денисом. На переговорах майор дал понять, что изучил вопрос и может предложить два коррупционных варианта «решения по уголовному делу» — дать 3,5 млн рублей неким представителям судейского сообщества за возврат дела в прокуратуру и далее в МВД, либо дать 2,5 млн рублей, чтобы в судебном процессе доказательства наркополиции признали недопустимыми и переквалифицировали действия Китанина со сбыта на хранение.

При этом офицер настаивал на первом варианте, а еще выдвинул требование по оплате представительских расходов в 63 тысячи рублей — якобы на организацию выезда судейских на охоту.

Заметим, после задержания Морозов признал, что даже не знаком с судьей, который рассматривал дело Китанина. Как выяснило «Реальное время», охотой этот судья также не увлекается.

«Секретные материалы» оказались липой

Предложенный оперативником сценарий показался Денису и жене подсудимого сомнительным, и они обратились за помощью в региональное управление ФСБ по РТ. По данным источников «Реального времени», добро на разработку безопасника МВД и последующую передачу материалов в Следком давал лично генерал-лейтенант Динар Хамитов, на тот момент — глава УФСБ по РТ.

К слову, чекисты проверяли Морозова и на предмет разглашения государственной тайны, когда «объект» увеличил требования на 700 тысяч рублей, утверждая, что добыл секретные сведения из материалов оперативных проверок, якобы подтверждающие подбросы наркотиков сотрудниками УНК. В качестве доказательств переслал в мессенджере снимки некоей справки и рапорта, что изъятый по делу Китанина гашиш ранее хранился в оперативном тайнике где-то под Казанью.

Предложенный оперативником сценарий показался Денису и жене подсудимого сомнительным, и они обратились за помощью в региональное управление ФСБ по РТ. Фото Ирины Плотниковой

По данным источников «Реального времени», в изъятых по делу мобильных телефонах сохранилась переписка, в которой офицер МВД, почти не шифруясь, называет суммы «подкатов», а упоминая документы с компроматом пишет: «Сделаю несколько фото, но замажу фамилии. И заряжу за это приличную сумму!» А далее уточняет: «Если с фамилиями, то пусть готовит цифру с шестью нулями...»

В ходе следствия выяснилось — такого рода секретных материалов в управлении собственной безопасности никогда не было. Их сфальсифицировал сам Морозов, желая угодить заказчице, ведь та не соглашалась давать взятку, пока не получит информацию о невиновности мужа...

Приговор Китанину вступил в силу

Оперативники ФСБ зафиксировали три факта передачи денег. 50 и 13 тысяч рублей Китанина перечислила своему приятелю Денису, а от него — Морозову лично. Более крупную сумму он просил перечислить на счет фирмы, которую специально нашел через знакомых и договорился об обнале поступивших средств.

Снять поступившие 1,8 млн рублей Морозов просто не успел. Счет заблокировали, его задержали. По решению суда, он находится под домашним арестом. Первоначально сотрудники 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ подозревали полицейского в получении взятки в сговоре с неустановленными лицами, однако в марте обвинение переквалифицировали на мошенничество после тщательной проверки, которая установила: сотрудник отдела организации госзащиты ОРЧ собственной безопасности МВД по РТ Максим Морозов не имел возможности проводить проверки в отношении коллег из УНК и не делал этого, как не искал встреч с представителями судебной системы.

В апелляционном определении Верховного суда Татарстана говорится: доводы защиты о фальсификации были тщательно проверены еще судом первой инстанции. Фото Ирины Плотниковой

Сам Морозов, как выяснило «Реальное время», с первого дня придерживался версии, что никого подкупать и не собирался, лишь желал обманом получить крупную сумму — 4,263 млн рублей (с учетом представительских, взятки и платы за «секретные» материалы). При этом обвиняемый указывал, что добраться до денег не смог, ввиду вмешательства ФСБ, и просил считать его действия лишь покушением на мошенничество.

Из полиции майора уволили, сейчас он ждет суда. Ну а мужа потерпевшей ждут 7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. В декабре 2019-го Советский райсуд Казани вынес ему обвинительный приговор, который вступил в силу в марте 2020-го. Причем в апелляционном определении Верховного суда Татарстана говорится: доводы защиты о фальсификации были тщательно проверены еще судом первой инстанции.