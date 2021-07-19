«У многих в руках были биты и арматура»: как казанские подрались с высокогорскими
За массовую потасовку со стрельбой под суд пошли 15 человек
Впервые за долгие годы в Татарстане дошло до суда дело о массовой драке. По версии МВД, в стычке между казанской группировкой «Лагерные» и «группой молодежи» из Высокой Горы использовались деревянные биты, металлическая арматура и пистолет Макарова. Обошлось без серьезных увечий, так что судят парней за хулиганство. Как выяснило «Реальное время», на скамье подсудимых представлены обе стороны конфликта.
Обстрелянный «Айсберг»
В дни заседаний по этому делу в Высококогорском суде выставляют усиленный наряд приставов с оружием. Разобраться в 40-томной истории поручено председателю Высокогорского суда Раису Гаязову, ранее возглавлявшему суд в Камском Устье. Процесс на 15 подсудимых проходит в самом большом, актовом зале суда. Причем половину мест в нем занимают адвокаты подсудимых. Защитники всеми силами пытаются преуменьшить масштаб описанного силовиками события.
9 июня прошлого года в 22 часа у торгово-развлекательного центра «Айсберг» в Высокой Горе выясняли отношения две группы молодежи. По версии следствия, аргументами в виде деревянных палок и металлической арматуры обе стороны запаслись заранее. И пустили их в дело вместе с матерной бранью и угрозами. Вся потасовка заняла от силы минут 10, однако навела страху на местных надолго. Многие слышали выстрелы, и после того, как конфликтующие разбежались и разъехались, полиция нашла на месте три гильзы и пулю калибра 9 мм.
На другой стороне улицы от места ЧП расположено здание Высокогорского отдела Следкома. Однако делом о драке без пострадавших изначально занималась полиция. Уже к утру оперативники угрозыска располагали первичными данными — в стычке участвовали представители группировки Кировского района, базирующиеся у станции Лагерной и высокогорские «Пятаки». По данным источников «Реального времени», приглашение на «стрелку» местным прислали казанские, чему предшествовало два конфликта — сначала в Дербышках у лотка с шаурмой, потом — в Высокой Горе. Во второй раз досталось одному из молодых членов группировки «Лагерная» и старшие дали команду на проведение силовой акции.
По версии обвинения, к «стрелке» готовились обе стороны. Традиционном местом сбора казанцев была территория у Республиканского центра мониторинга качества образования РТ на улице Боевой, высокогорские также выбрали площадку у сельской школы №2. Как озвучил в суде помощник прокурора Высокогорского района Ильдар Султанов, казанцы отправились за пределы Казани минимум на трех иномарках (часть участников потасовки с обеих сторон до сих по не установлены) и припарковались у «Айсберга», ну а получившие сигнал об их прибытии высокогорцы колонной из четырех машин прибыли к тому же ТЦ и заблокировали выезд оппонентам.
Дальше «бойцы» пустили в ход заранее заготовленный арсенал орудий преступления, однако в темноте и под медицинскими масками — с целью маскировки — в битве пострадали и свои. Так, по данным источников «Реального времени», представитель казанской «бригады» Андрей Демидов получил монтажкой по голове от кого-то из своих. Заявления, конечно, писать не стал. Поэтому в материалах обвинения его травма не фигурирует. Зато самого Демидова обвиняют в нанесении удара бейсбольной битой в живот некоему неустановленному следствием противнику из высокогорских.
Тимуру Ибрагимову со стороны «гостей» также инкриминируют удар битой по телу кому-то из местных.
Побитых не удалось установить с обеих сторон, поскольку большинство обвиняемых попросту отрицают свое участие в драке. Так, по версии силовиков, представитель высокогорских Михаил Дьячков нанес металлической палкой не меньше одного удара по руке неустановленному участнику группы «Лагерные», а его земляк Камиль Умяров замахнулся битой на водителя «Лагерных», но промазал и ударил по крыше и двери автомобиля «Опель Астра». А уже следующим ударом двинул одному из неустановленных приезжих по ноге.
Оружие нашли через полгода после стрельбы
Пистолет Макарова на месте преступления, по версии обвинения, использовал 33-летний казанец Георгий Рубцов — самый старший из участников сходки с обеих сторон. Причем в декабре 2020-го он согласился добровольно указать тайник в заброшенном доме садового товарищества, после того как в ноябре на съемной квартире полиция нашла готовые к стрельбе патроны калибра 9 мм. Они хранились в спортивной сумке, на балконе.
Рубцова отдали под суд за незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222) и хулиганство с применением оружия и предметов, используемых в этом качестве, по предварительному сговору в составе группы (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, он действительно стрелял у «Айсберга», но все три пули ушли в асфальт — правда, у самых ног оппонентов. Впрочем, у силовиков нет сомнений — могли пострадать и посторонние люди.
Из 15 обвиняемых в хулиганстве — семеро казанских и восемь высокогорских, в том числе 19-летний футболист высокогорской команды «Эверест» Никита Надточий. По версии обвинения, именно после его стычки с кем-то из «Лагерных» те решили устроить демонстрацию силы. Да так, что жильцы окрестных домов и ближайших магазинов и сервисов боялись на улицу выйти. Активную роль футболиста подтверждает уже рассмотренный райсудом протокол о его правонарушении — появлении без маски в период пандемии 3 мая 2020 года в полночь в одном из людных мест. «Надточий принимал участие в драке, при этом не имел действующего разрешения на передвижение в период запретов и ограничений, введенных в целях распространения коронавирусной инфекции», — говорится в решении суда, оштрафовавшего нарушителя на 2 тысячи рублей.
Под стражей находятся четверо подсудимый — Надточий из Высокой Горы, Демидов, Цветков и Ибрагимов из Казани.
Лидером дравшейся в прошлом июне высокогорской молодежи в МВД считают 25-летнего Артура Аракеляна, ранее уже судимого за покушение на грабеж, а также умышленное нанесение легких и средней тяжести телесных повреждений. На скамье подсудимых его пока нет. После потасовки у «Айсберга» Аракелян скрылся из села и в итоге был объявлен в федеральный розыск. Его дело было выделено в отдельное производство. Через год беглеца задержали и отправили под стражу. Сейчас он ждет суда.
Откровения группировщика-свидетеля
Подсудимым светит до 7 лет лишения свободы. Их адвокаты ставят под сомнение большинство доказательств обвинения, в том числе изъятую видеозапись драки. Они утверждают, что на ней в темноте орудия преступления даже не видны — так может их и не было? Допрос каждого свидетеля занимает не меньше часа.
В присутствии журналиста «Реального времени» на процессе допросили двух свидетелей автомобилей, на которых участники потасовки прибыли к расположению ТЦ. Первый высокогорский участник утверждал — о намерении драться ничего не знал, просто приехал со знакомыми парнями к «Айсбергу», в стычке участия не принимал. Но запомнил: «У входа была толпа, какая-то заварушка и беготня туда-сюда».
Попытки помощника прокурора уточнить, что же именно делали собравшиеся, ясности не внесли.
— Это был легкий бег на месте или челночный бег? Они в догонялки играли? — уточнил в какой-то момент судья.
Адвокатов больше интересовало: когда у этого свидетеля брали показания — до демонстрации ему записи с уличной камеры или после. Тот отвечал, что многое за год забыл. С разрешения председательствующего гособвинитель огласил показания забывчивого свидетеля, данные в ходе предварительного следствия. Тогда о ночных событиях у ТЦ «Айсберг» он рассказывал так: «Началась драка высокогорских ребят с теми, что в машинах. У многих были в руках биты, арматура. Мы [к ним] не подходили. Только из машины вышли. Хотели спросить у Дьячкова — что случилось и зачем он нас позвал... Во время драки прозвучало около двух хлопков, похожих на выстрелы».
После оглашения показаний свидетеля атаковали защитники. Отвечая на вопросы, он сообщил — в зале никого из участников той драки опознать не может. «Как вы определили в вечернее время, что это арматура?», —, поинтересовался адвокат Вениамин Чубаренко в защиту Демидова. «Может, показалось мне», — тут же дал заднюю свидетель.
— Вы говорили, что четко видели, что они наносили удары, или это были просто замахи и движения?
— Не вспомню.
— Можете объяснить пропасть между вашими записанными показаниями и сказанным в суде?
— Год прошел. У меня своих дел полно.
Второй свидетель оказался более разговорчивым. Он признался, что состоял в группировке «Лагерные» и 9 июня 2020 года прибыл на место сбора на улице Боевой после сообщения в чате «Бригада №5». «Когда пришел, там было человек 15, может больше. Говорили — избили молодого и надо съездить, разобраться», — вспоминал он.
Избитого допрашиваемый не знает. С его слов, в Высокую Гору из Казани отправилось пять машин, в его автомобиль сели двое незнакомых мальчишек с монтировками в руках. Двигались не колонной, остановились у ТЦ «Айсберг», после чего две машины казанских отправились на разведку, за железнодорожный переезд. Свидетель был вместе с ними, утверждает, что «разведчики» стычку с местными пропустили — пока ждали у шлагбаума проходящий поезд, у «Айсберга» все закончилось.
Гособвинителя интересовали цели группировки и денежные сборы. «Просто вместе держаться. Сборы бывали раз-два в месяц, — отвечал свидетель. — Два раза собирали 500 рублей в общак».
Защитники попытались отвести эти вопросы, как не имеющие отношения к обвинению. Председательствующий с ними не согласился — ведь обвинение в хулиганстве предъявлено членам группы. Также была попытка выяснить — каким образом данному члену группировки, перевозившему вооруженных монтировками людей, удалось остаться лишь свидетелем в деле. «В чем такая лояльность полиции к вашей личности?», — прозвучал вопрос защиты. «Вы можете не отвечать», — снял вопрос судья.
В перерыве заседания забывчивый очевидец общался с подсудимыми прямо у здания суда. Всего на процессе предстоит допросить порядка 40 свидетелей, прежде чем очередь дойдет до самих обвиняемых.
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