«У многих в руках были биты и арматура»: как казанские подрались с высокогорскими

За массовую потасовку со стрельбой под суд пошли 15 человек

Фото: Ирина Плотникова

Впервые за долгие годы в Татарстане дошло до суда дело о массовой драке. По версии МВД, в стычке между казанской группировкой «Лагерные» и «группой молодежи» из Высокой Горы использовались деревянные биты, металлическая арматура и пистолет Макарова. Обошлось без серьезных увечий, так что судят парней за хулиганство. Как выяснило «Реальное время», на скамье подсудимых представлены обе стороны конфликта.

Обстрелянный «Айсберг»



В дни заседаний по этому делу в Высококогорском суде выставляют усиленный наряд приставов с оружием. Разобраться в 40-томной истории поручено председателю Высокогорского суда Раису Гаязову, ранее возглавлявшему суд в Камском Устье. Процесс на 15 подсудимых проходит в самом большом, актовом зале суда. Причем половину мест в нем занимают адвокаты подсудимых. Защитники всеми силами пытаются преуменьшить масштаб описанного силовиками события.

9 июня прошлого года в 22 часа у торгово-развлекательного центра «Айсберг» в Высокой Горе выясняли отношения две группы молодежи. По версии следствия, аргументами в виде деревянных палок и металлической арматуры обе стороны запаслись заранее. И пустили их в дело вместе с матерной бранью и угрозами. Вся потасовка заняла от силы минут 10, однако навела страху на местных надолго. Многие слышали выстрелы, и после того, как конфликтующие разбежались и разъехались, полиция нашла на месте три гильзы и пулю калибра 9 мм.

9 июня прошлого года в 22 часа у торгово-развлекательного центра «Айсберг» в Высокой Горе выясняли отношения две группы молодежи

На другой стороне улицы от места ЧП расположено здание Высокогорского отдела Следкома. Однако делом о драке без пострадавших изначально занималась полиция. Уже к утру оперативники угрозыска располагали первичными данными — в стычке участвовали представители группировки Кировского района, базирующиеся у станции Лагерной и высокогорские «Пятаки». По данным источников «Реального времени», приглашение на «стрелку» местным прислали казанские, чему предшествовало два конфликта — сначала в Дербышках у лотка с шаурмой, потом — в Высокой Горе. Во второй раз досталось одному из молодых членов группировки «Лагерная» и старшие дали команду на проведение силовой акции.

По версии обвинения, к «стрелке» готовились обе стороны. Традиционном местом сбора казанцев была территория у Республиканского центра мониторинга качества образования РТ на улице Боевой, высокогорские также выбрали площадку у сельской школы №2. Как озвучил в суде помощник прокурора Высокогорского района Ильдар Султанов, казанцы отправились за пределы Казани минимум на трех иномарках (часть участников потасовки с обеих сторон до сих по не установлены) и припарковались у «Айсберга», ну а получившие сигнал об их прибытии высокогорцы колонной из четырех машин прибыли к тому же ТЦ и заблокировали выезд оппонентам.

Дальше «бойцы» пустили в ход заранее заготовленный арсенал орудий преступления, однако в темноте и под медицинскими масками — с целью маскировки — в битве пострадали и свои. Так, по данным источников «Реального времени», представитель казанской «бригады» Андрей Демидов получил монтажкой по голове от кого-то из своих. Заявления, конечно, писать не стал. Поэтому в материалах обвинения его травма не фигурирует. Зато самого Демидова обвиняют в нанесении удара бейсбольной битой в живот некоему неустановленному следствием противнику из высокогорских.

На другой стороне улицы от места ЧП расположено здание Высокогорского отдела Следкома

Тимуру Ибрагимову со стороны «гостей» также инкриминируют удар битой по телу кому-то из местных.

Побитых не удалось установить с обеих сторон, поскольку большинство обвиняемых попросту отрицают свое участие в драке. Так, по версии силовиков, представитель высокогорских Михаил Дьячков нанес металлической палкой не меньше одного удара по руке неустановленному участнику группы «Лагерные», а его земляк Камиль Умяров замахнулся битой на водителя «Лагерных», но промазал и ударил по крыше и двери автомобиля «Опель Астра». А уже следующим ударом двинул одному из неустановленных приезжих по ноге.

Оружие нашли через полгода после стрельбы

Пистолет Макарова на месте преступления, по версии обвинения, использовал 33-летний казанец Георгий Рубцов — самый старший из участников сходки с обеих сторон. Причем в декабре 2020-го он согласился добровольно указать тайник в заброшенном доме садового товарищества, после того как в ноябре на съемной квартире полиция нашла готовые к стрельбе патроны калибра 9 мм. Они хранились в спортивной сумке, на балконе.

Рубцова отдали под суд за незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222) и хулиганство с применением оружия и предметов, используемых в этом качестве, по предварительному сговору в составе группы (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, он действительно стрелял у «Айсберга», но все три пули ушли в асфальт — правда, у самых ног оппонентов. Впрочем, у силовиков нет сомнений — могли пострадать и посторонние люди.

Под стражей находятся четверо подсудимых — Надточий из Высокой Горы, Демидов, Цветков и Ибрагимов из Казани

Из 15 обвиняемых в хулиганстве — семеро казанских и восемь высокогорских, в том числе 19-летний футболист высокогорской команды «Эверест» Никита Надточий. По версии обвинения, именно после его стычки с кем-то из «Лагерных» те решили устроить демонстрацию силы. Да так, что жильцы окрестных домов и ближайших магазинов и сервисов боялись на улицу выйти. Активную роль футболиста подтверждает уже рассмотренный райсудом протокол о его правонарушении — появлении без маски в период пандемии 3 мая 2020 года в полночь в одном из людных мест. «Надточий принимал участие в драке, при этом не имел действующего разрешения на передвижение в период запретов и ограничений, введенных в целях распространения коронавирусной инфекции», — говорится в решении суда, оштрафовавшего нарушителя на 2 тысячи рублей.

Под стражей находятся четверо подсудимый — Надточий из Высокой Горы, Демидов, Цветков и Ибрагимов из Казани.

Лидером дравшейся в прошлом июне высокогорской молодежи в МВД считают 25-летнего Артура Аракеляна, ранее уже судимого за покушение на грабеж, а также умышленное нанесение легких и средней тяжести телесных повреждений. На скамье подсудимых его пока нет. После потасовки у «Айсберга» Аракелян скрылся из села и в итоге был объявлен в федеральный розыск. Его дело было выделено в отдельное производство. Через год беглеца задержали и отправили под стражу. Сейчас он ждет суда.

Попытки помощника прокурора уточнить, что же именно делали собравшиеся, ясности не внесли

Откровения группировщика-свидетеля

Подсудимым светит до 7 лет лишения свободы. Их адвокаты ставят под сомнение большинство доказательств обвинения, в том числе изъятую видеозапись драки. Они утверждают, что на ней в темноте орудия преступления даже не видны — так может их и не было? Допрос каждого свидетеля занимает не меньше часа.

В присутствии журналиста «Реального времени» на процессе допросили двух свидетелей автомобилей, на которых участники потасовки прибыли к расположению ТЦ. Первый высокогорский участник утверждал — о намерении драться ничего не знал, просто приехал со знакомыми парнями к «Айсбергу», в стычке участия не принимал. Но запомнил: «У входа была толпа, какая-то заварушка и беготня туда-сюда».

Попытки помощника прокурора уточнить, что же именно делали собравшиеся, ясности не внесли.

— Это был легкий бег на месте или челночный бег? Они в догонялки играли? — уточнил в какой-то момент судья.

Адвокатов больше интересовало: когда у этого свидетеля брали показания — до демонстрации ему записи с уличной камеры или после. Тот отвечал, что многое за год забыл. С разрешения председательствующего гособвинитель огласил показания забывчивого свидетеля, данные в ходе предварительного следствия. Тогда о ночных событиях у ТЦ «Айсберг» он рассказывал так: «Началась драка высокогорских ребят с теми, что в машинах. У многих были в руках биты, арматура. Мы [к ним] не подходили. Только из машины вышли. Хотели спросить у Дьячкова — что случилось и зачем он нас позвал... Во время драки прозвучало около двух хлопков, похожих на выстрелы».

В перерыве заседания забывчивый очевидец общался с подсудимыми прямо у здания суда

После оглашения показаний свидетеля атаковали защитники. Отвечая на вопросы, он сообщил — в зале никого из участников той драки опознать не может. «Как вы определили в вечернее время, что это арматура?», —, поинтересовался адвокат Вениамин Чубаренко в защиту Демидова. «Может, показалось мне», — тут же дал заднюю свидетель.

— Вы говорили, что четко видели, что они наносили удары, или это были просто замахи и движения?

— Не вспомню.

— Можете объяснить пропасть между вашими записанными показаниями и сказанным в суде?

— Год прошел. У меня своих дел полно.

Второй свидетель оказался более разговорчивым. Он признался, что состоял в группировке «Лагерные» и 9 июня 2020 года прибыл на место сбора на улице Боевой после сообщения в чате «Бригада №5». «Когда пришел, там было человек 15, может больше. Говорили — избили молодого и надо съездить, разобраться», — вспоминал он.

Избитого допрашиваемый не знает. С его слов, в Высокую Гору из Казани отправилось пять машин, в его автомобиль сели двое незнакомых мальчишек с монтировками в руках. Двигались не колонной, остановились у ТЦ «Айсберг», после чего две машины казанских отправились на разведку, за железнодорожный переезд. Свидетель был вместе с ними, утверждает, что «разведчики» стычку с местными пропустили — пока ждали у шлагбаума проходящий поезд, у «Айсберга» все закончилось.

Всего на процессе предстоит допросить порядка 40 свидетелей, прежде чем очередь дойдет до самих обвиняемых

Гособвинителя интересовали цели группировки и денежные сборы. «Просто вместе держаться. Сборы бывали раз-два в месяц, — отвечал свидетель. — Два раза собирали 500 рублей в общак».

Защитники попытались отвести эти вопросы, как не имеющие отношения к обвинению. Председательствующий с ними не согласился — ведь обвинение в хулиганстве предъявлено членам группы. Также была попытка выяснить — каким образом данному члену группировки, перевозившему вооруженных монтировками людей, удалось остаться лишь свидетелем в деле. «В чем такая лояльность полиции к вашей личности?», — прозвучал вопрос защиты. «Вы можете не отвечать», — снял вопрос судья.

В перерыве заседания забывчивый очевидец общался с подсудимыми прямо у здания суда. Всего на процессе предстоит допросить порядка 40 свидетелей, прежде чем очередь дойдет до самих обвиняемых.