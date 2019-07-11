«Опера ФСБ хотели, чтобы я оклеветал высокопоставленных чиновников МВД»

Из дела братьев Заляловых исчезла «тукаевская» взятка в 25 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

В Казани продлили арест экс-начальнику подразделения по борьбе с оргпреступностью МВД РТ Ильнару Залялову и его брату-ресторатору Динару. Их дела соединили, инкриминировав обоим мошенничество на 25 млн рублей под видом взятки под следствие. Ранее эти деньги следователи считали взяткой. В ближайшее время Заляловым повторно предъявят окончательное обвинение — в апреле прокуратура республики отказалась направлять это дело в суд. В храме Фемиды арестованные выдвинули обвинения в адрес оперативников ФСБ, передает журналист «Реального времени».

Почему прокуроры завернули дело ВИП-полицейского



С новым следователем по своему делу братья Заляловы познакомились вчера на заседании Советского суда Казани. Дело принял сотрудник второго отдела Максим Хлобыстов, также занимающийся коррупционной историей о «поющем фонтане», за которую привлекают экс-мэра Бугульмы. Хлобыстов просил оставить экс-начальника отдела БОП МВД по РТ Ильнара Залялова и его брата Динара под стражей до 13 августа. Первый попал под стражу в августе 2018-го по подозрению в получении взятки в виде 300 тысяч рублей и 90 листов фанеры на 171 тысячу рублей в 2014 году от ныне привлекаемых к ответственности по делу ОПС «Тукаевские» бизнесменов — Геннадия Кирилова и Наиля Шайхутдинова.

Брат экс-полицейского оказался за решеткой через несколько месяцев — по обвинению в посредничестве взятке в 25 млн рублей в сговоре с неустановленными должностными лицами МВД Татарстана. Накануне в суде выяснилось — этой взятки в деле Заляловых больше нет. Теперь обоих обвиняют в том, что они в октябре 2017-го лишь обещали передать взятку должностным лицам ГСУ МВД по РТ, а в действительности и не собирались помогать Шайхутдинову в освобождении из СИЗО и непривлечении по новым эпизодам. По версии Следкома, деньги от Шайхутдинова передал сотрудник МЧС Шамсутдинов.



Братья вину не признают.

Гособвинитель Айрат Зарипов ходатайства поддержал. На заседании суда выяснилось — еще в апреле Следком по РТ направил материалы дела в 8 томах на утверждение первому зампрокурора республики Сергею Старостину, но тот завернул дело на допрасследование. Следователи обжаловали это решение на имя прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, но тот согласился с решением подчиненного о возврате дела для «устранения неполноты следствия, проведенного без учета позиции обвиняемого».

Дело принял сотрудник второго отдела Максим Хлобыстов, также занимающийся коррупционной историей о «поющем фонтане», за которую привлекают экс-мэра Бугульмы

Так, Нафиков считает необходимым проверку алиби фигурантов на определенные даты и обращает внимание — ордера о выдаче тех средств ООО «Стройтехника», что, по версии следствия, пошли на взятку подполковнику Залялову летом 2014-го подписаны не тем директором ООО. А вот необходимости для проверки ключевых свидетелей на детекторе лжи прокурор не видит.

Старостин же отмечает — не проверена версия защиты о полном возврате «взяточных» стройматериалов. А еще указывает следователям на «доводы Залялова о противоправных действиях сотрудников УФСБ, которые подлежат проверке и юридической оценке». О каких действиях речь — не уточняется.

Впрочем, прокурор РТ в этой части с подчиненным не согласен. Заявлений о привлечении чекистов к уголовной ответственности в материалах уголовного дела нет, а доводы Ильнара Залялова «сводятся к изложению мотивов имеющейся у него личной неприязни к сотруднику ФСБ Артамонову», говорится в апрельском постановлении за подписью Нафикова.

О «неприязненных отношениях» с чекистами

Ведомство генерала Бортникова вчера не раз вспоминали в Советском суде оба Заляловых. Младший, 31-летний Динар, считает дело полностью сфабрикованным, а все показания свидетелей — данными под давлением и с целью давления на его брата — бывшего начальника ОБОП МВД РТ, причем данными теми людьми, которых тот ранее задерживал.

— Неоднократно оказывалось давление на меня, хотели, чтобы я оклеветал каких-то высокопоставленных чиновников МВД, давались списки, фамилии, которых я никогда не видел. Это делалось оперативниками ФСБ, — продолжил Динар Залялов. — Неоднократно мне говорили — если я дам показания на нужных им людей, то меня освободят.

Младший Залялов, 31-летний Динар, считает дело полностью сфабрикованным

Арестованный и его адвокат Марат Давлетов просили отказать в ходатайстве Следкома, считая доводы о возможности скрыться и оказать давление голословными. «Меня же задерживали раньше по 291-й статье, особо тяжкой, а подтверждение она не нашла. Сейчас переквалифицировали пока, до оправдания, и лучше меня отпустить», — информировал суд Залялов-младший. Представитель прокуратуры ходатайство поддержал, и судья Расим Шакирьянов не отпустил обвиняемого из СИЗО.

За решеткой оставили и 37-летнего Ильнара Залялова. Он, кстати, заявил суду о неких «неприязненных отношениях» со стороны чекистов, связанных с его профессиональной деятельностью в центральном аппарате МВД: «При расследовании уголовных дел в отношении участников ОПФ (организованных преступных формирований, — прим. ред.), где, так скажем, были замешаны сотрудники ФСБ. В связи с чем я считаю — это провокация и определенное давление с целью возбуждения данного уголовного дела».

Бросив тень на коллег-силовиков, Залялов-старший вчера обошелся без конкретики. Но детально остановился на своей роли в деле посадки «Тукаевских». Он напомнил, что потерпевшими по его делу признаны люди, которых обвиняют в организации данного преступного сообщества и 50 эпизодам преступлений — вымогательствах, грабежах, разбоях и мошенничествах. Всего привлекаются 33 человека. «Непосредственно под моим руководством данная группа была изобличена», — сказал подполковник. К слову, предполагаемые лидеры ОПС тоже называют свое дело сфабрикованным.

Телефон Залялова стал доказательством защиты

В Следкоме и ФСБ комментировать накат со стороны обвиняемых не стали. Как выяснило «Реальное время», в ближайшие пару недель следствие намерено повторно представить братьям материалы для ознакомления, а затем направить дело в прокуратуру Татарстана.

В ближайшие пару недель следствие намерено повторно представить братьям материалы для ознакомления, а затем направить дело в прокуратуру Татарстана

Тем временем адвокат обвиняемого Марат Заляев в суде заявил о волоките в расследовании. Ну а его клиент сообщил суду — доказательства его невиновности легко получить и у сотового оператора — в 2014 году с его мобильного телефона нет никаких соединений с Шайхутдиновым и Кириловым. По закону срок хранения этих данных истек еще в 2017 году, однако они хранились дольше, и супруге Залялова удалось получить их. Силовики поступили также лишь после указания прокуратуры, поскольку заинтересованы в обвинительном уклоне, считает пенсионер МВД.

В постановлении первого зампрокурора РТ о возврате дела следователям фигурировала информация, что некое общение в 2014 году по поводу строительства дома и использования материалов велось между Наилем Шайхутдиновым и Анатолием Агрбой. «Исчерпывающих мер по определению местонахождения и допросу Агрбы не принято», — считает Старостин.

Напомним, тесть экс-начальника отдела БОП, неофициальный совладелец фирмы-арендатора сгоревшего ТЦ «Адмирал» Анатолий Агрба заочно обвинен в организации ОПС «Тукаевские» и объявлен в розыск в 2018 году — через несколько месяцев после ареста его предполагаемых подельников.

Заочного обвинения в афере с мошенничеством-взяткой в 25 млн рублей Агрбе не предъявляли.