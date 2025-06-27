Казанцы с улицы Восстания заявили о фальсификации документов по выбору УК

Полиция проверяет заявление о подделке протокола о смене собственниками дома управляющей компании

Фото: Реальное время

В Казани прокуратура и полиция проверяют заявление собственников дома о подделке протокола о смене собственниками дома управляющей компании. По утверждению жителей, собрание о переходе в другую УК не проводилось и подписей они не ставили. Только в марте они узнали, что из крупной УК ЖКХ Московского района их перевели в небольшую УК «Партнер», существующую всего 4 года, но успевшую задолжать поставщику ресурсов. Ситуация оказалась вполне типичной для столицы Татарстана. «Реальное время» разбиралось, как проходит смена управляющей компании без ведома жильцов, что из себя представляет новый управдом, от которого пытаются «отбиться» собственники дома с ул. Восстания, и какими опасностями грозит электронное голосование в ГИС ЖКХ.

«Без меня меня женили»

Жильцы бывшего общежития, дома №119а на улице Восстания, рассказали «Реальному времени», что с 1 апреля 2025 года жилое здание без их согласия передали в управление казанского ООО «УК «Партнер».

— Это «без меня меня женили» называется, — возмущается собственница одной из квартир дома. — Сделали все очень быстро: расклеили на подъездах объявления про собрание собственников, провисели они недолго, их не все и заметили, но в объявленный день собрание не состоялось, в последующие дни тоже. А некоторое время спустя мы узнали, что якобы были собраны подписи собственников, выбран председатель дома и прошло собрание по смене управляющей компании. Хорошо, что есть чат дома — там народ стал возмущаться, как так произошло, что нас без нашего ведома передали в УК, которая находится на улице Курчатова — на противоположном от нашего дома конце города! Мы написали в УК ЖКХ Московского района, что не согласны, но нам оттуда пришел ответ, что нас перевели по нашей же просьбе.

Жильцы дома №119а на улице Восстания рассказали «Реальному времени», что дом без их согласия передали в управление казанского ООО «УК «Партнер». Инна Серова / realnoevremya.ru

Собственники дома №119а также направили обращения в республиканскую прокуратуру и управление МВД России по г. Казани. Они просят правоохранительные и надзорные органы выяснить, каким образом за их спинами провели собрание и приняли решение передать дом в управление другой УК.

Из прокуратуры им сообщили, что их обращение направлено в прокуратуру Московского района для проверки. А в полиции ответили, что их обращение зарегистрировано в книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях и направлено в ОП №5 «Московский» «для принятия решения».

Жильцы дома говорят, что ответы на свои обращения они получили в мае, а по закону на то, чтобы отменить передачу дома в управление другой УК, у них имеется всего шесть месяцев. Половина этого срока уже прошла, и они опасаются, что за оставшиеся три месяца решение о передаче дома УК «Партнер» не отменят.

Управдом собрал бывшие общаги

Согласно сведениям из ГИС ЖКХ, лицензию на управление многоквартирными домами ООО «УК «Партнер» получило совсем недавно — в 2022 году. Сейчас компания управляет 12 домами — кроме дома №119а на ул. Восстания, это дома №1 и 3 на ул. Гудованцева, №25 на ул. Фурманова, №43 на ул. Тунакова, №91 на ул. Авангардной, №21/1 и 25 на ул. Молодежной в Куюках и №2в на ул. Набережной в Отарах.

Большинство этих зданий — бывшие общежития с коридорной системой и общими кухнями и «удобствами». Самые «молодые» из них строились и сдавались в конце 1970-х годов, а часть построена вообще в 1950-х. Высотность домов — три — девять этажей. Такие дома невыгодно брать в управление — площадь небольшая, следовательно, и денежные сборы с них небольшие, а общие помещения, старые инженерные сети и конструкции дома постоянно требуют ремонта, дворы — уборки. Формировать управляемый фонд из таких домов грозит крахом коммерческому предприятию.

Общие помещения, старые инженерные сети и конструкции дома постоянно требуют ремонта. Инна Серова / realnoevremya.ru

Однако жильцы дома №119а высказали «Реальному времени» предположение, что у УК «Партнер» есть некая заинтересованность именно в их доме и ему подобных. Дело в том, что в бывших общежитиях имеются помещения общего пользования. И когда жильцам удалось пообщаться по телефону с директором УК, он, в частности, сказал, что хотел бы сделать в их доме ремонт «за счет нежилых помещений».

Достаточно протокола

В УК ЖКХ Московского района «Реальному времени» подтвердили, что передача дома состоялась по инициативе его собственников:

— Нормами действующего жилищного законодательства предусмотрено, что собственники дома имеют право изменить способ управления, либо выбрать любую другую управляющую компанию в удобное для них время, — рассказали в юридическом отделе компании. — Если собственники такое решение принимают, это решение протоколируется и направляется в государственный жилищный надзорный орган. В нашем случае это Государственная жилищная инспекция. И наша управляющая компания получила заявление от инициатора собрания о том, что с такой-то даты будет расторгнут договор, потому что собственники выбрали новую управляющую организацию.

В УК ЖКХ Московского района «Реальному времени» подтвердили, что передача дома состоялась по инициативе его собственников. скриншот сайта Яндекс-карты

Юристы пояснили, что процесс передачи жилых домов в управление регулируется приказом Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ России №938 от 25 декабря 2015 года, который утверждает порядок включения и исключения домов в лицензии управляющих компаний. УК ЖКХ Московского района получила решение ГЖИ исключить сведения о доме № 119а из реестра лицензий с 31 марта 2025 года и включить эти сведения в реестр лицензий УК «Партнер» с 1 апреля 2025 года. На этом функции прежних управляющих завершились.

«Информация из МВД не поступала»

«Реальное время» направило в республиканскую Госжилинспекцию запрос о том, в курсе ли ее сотрудники описанных событий, и проводилась ли проверка по обращениям жителей дома. Также мы попросили уточнить, сколько домов и с какого времени находятся в управлении УК «Партнер» и когда она получила лицензию на управление домами.

В пресс-службе ГЖИ ответили, что в феврале 2025 года в ведомство поступили заявление и документы от ООО УК «Партнер» о включении сведений в реестр лицензий дома №119а на ул. Восстания:

— По результатам проверки заявлений и документов инспекцией в марте вынесено решение о включении с 1 апреля 2025 в реестр лицензий ООО «УК «Партнер» сведений о доме и исключении его из управления ООО «УК Московского района». По запросу МВД по РТ направлены материалы, где рассматривается обращение собственников по факту возможной фальсификации протокола и бюллетеней. Информация по итогам рассмотрения документов от МВД по РТ в инспекцию не поступала.

В феврале 2025 года в ведомство поступили заявление и документы от «ООО УК «Партнер» о включении сведений в реестр лицензий дома №119а на ул. Восстания. скриншот сайта Яндекс-карты

В пресс-службе сообщили «Реальному времени», что в инспекцию поступила жалоба от жителя дома, по которой была проведена проверка, составлен акт и выдано предписание на устранение следующих нарушений:

до 7 июля — осушить подвал, вычистить от мусора подвал и чердак, восстановить парапет на крыше, установить лампы освещения в подъездах;

до 23 июля — восстановить оголовок системы вентиляции;

до 15 сентября — очистить кровлю от мусора, оштукатурить и покрасить стены в подъездах, заменить плиты на полу, отремонтировать отмостку и цоколь, отремонтировать или заменить двери в подъездах.

ГЖИ выдала предписание осушить подвал, вычистить от мусора подвал и чердак, восстановить парапет на крыше и установить лампы освещения в подъездах до 7 июля. Инна Серова / realnoevremya.ru

— Исполнение предписания на контроле инспекции, — заверили издание в ГЖИ. — Решается вопрос о мерах административного воздействия на должностное лицо управляющей компании.

«Они трубку не берут»

Выяснить, когда и как проводилось собрание собственников, которые теперь его не могут вспомнить, «Реальное время» попыталось у директора ООО «УК «Партнер» Марата Шайхуллина. Однако единственный телефон управляющей компании, по которому удалось дозвониться, оказался телефоном диспетчерской, а там сообщили, что застать Шайхуллина у телефона очень сложно, а где он находится — неизвестно. Его заместителей также не оказалось на месте, и когда будут — неизвестно:

— Мы сами звоним им, они трубку не берут. Там никто трубку не берет. Я тут работаю уже третий год, и все это время звонят люди и говорят, что в управляющей компании трубку не берут.

На вопрос о том, много ли поступает жалоб на качество работы УК от жителей домов, диспетчер ответил, что их «достаточно». Инна Серова / realnoevremya.ru

Диспетчер сообщил, что УК сейчас управляет 12 домами, разбросанными по всей Казани — от улицы Тунакова до Куюков. На вопрос о том, много ли поступает жалоб на качество работы УК от жителей домов, диспетчер ответил, что их «достаточно», а на вопрос, на что жалуются чаще — что «вроде как захват домов происходит, что-то непонятное такое».

«Реальное время» направило запрос на имя Марата Шайхуллина по имеющемуся в открытом доступе адресу электронной почты — мы поинтересовались, когда и где проходило собрание собственников дома №119а на ул. Восстания, готов ли он, в случае необходимости, предоставить суду протокол этого собрания с подписями собственников, а также спросили, какой интерес для небогатой УК «Партнер» представляют старые общежития без ремонта и за счет каких средств компания намерена их ремонтировать. По получении ответ будет опубликован.

Расчеты — через должника

Между тем АО «Татэнергосбыт» уже уведомило собственников дома №119а о переходе на прямые договоры, и о том, что расчеты за электроэнергию, потребляемую на содержание общего имущества, будут осуществляться через ООО «УК «Партнер».

— 1 апреля 2025 года в адрес АО «Татэнергосбыт» поступило решение о заключении прямых договоров с ресурсоснабжающей организацией в отношении помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Восстания, 119а, оформленное протоколом общего собрания от 25.01.2025, — сообщили «Реальному времени» в АО «Татэнергосбыт». — В соответствии с частью 7 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ АО «Татэнергосбыт» уведомил инициаторов собрания о переносе срока заключения договоров электроснабжения между АО «Татэнергосбыт» и собственниками помещений вышеуказанных многоквартирных жилых домов на 01.07.2025. Соответствующее уведомление размещено в ГИС ЖКХ.

АО «Татэнергосбыт» уже уведомило собственников дома №119а о переходе на прямые договоры, и о том, что расчеты за электроэнергию, потребляемую на содержание общего имущества, будут осуществляться через ООО «УК «Партнер». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ресурсоснабжающая организация предупредила жильцов дома, что внутриквартирный объем электроэнергии, потребленный по 30 июня 2025 года включительно, подлежит оплате ООО «УК «Партнер». И это также их очень беспокоит, потому что в Арбитражном суде РТ сейчас принят к производству иск АО «Татэнерго» о взыскании с компании более чем полумиллионного долга. Собственники дома опасаются, что уплаченные ими деньги окажутся под угрозой — например, будут зачтены в счет чужих долгов.

Хочешь «отменить» протокол — судись

Жильцы дома №119а также опасаются, что по их обращениям в прокуратуру и полицию проведут формальные проверки и напишут стандартные отказы, а дом останется в управлении УК «Партнер». Однако эксперт «Реального времени», юрист Раят Зайнуллин считает, что даже в таком случае можно и нужно добиваться восстановления их законных прав:

— При проверках заявлений о фальсификации подписей на собрании собственников дома действительно возникает проблема. Сотрудники правоохранительных органов обычно отказываются показать собственникам протоколы с их подписями, мотивируя это тем, что в этом случае будет нарушен закон о персональных данных. Ведь обычно голосование проходит не отдельными бюллетенями, а списком, когда на каждой строчке — фамилия, имя, отчество, паспортные данные и подпись.

Однако, получив такой «мотивированный» отказ от сотрудников полиции, можно подать в суд иск о признании незаконным их бездействия, поскольку они при проверке такого обращения граждан должны предоставлять возможность ограниченного ознакомления с документами, то есть прикрыть, например, данные других лиц и показать заявителям их данные и их подписи, пояснил юрист. В суде полицейские будут обязаны представить весь пакет документов, связанный с существом рассматриваемого обращения.

Раят Зайнуллин привел пример из судебной практики: когда одна казанская управляющая компания обратилась в арбитраж с иском о взыскании крупной задолженности с собственника помещений, первым вопросом представителя ответчика был вопрос о подтверждении полномочий УК. Представитель компании сослался на протокол собрания, но в суд его представить отказался — видимо, понимал, что противная сторона заявит о квалификации протокола, и он будет оспорен. И процесс дальше не пошел.

Есть, по словам юриста, и другой способ добиться расследования по существу — старший по дому или несколько активистов могут собрать с собственников доверенности для ознакомления с их персональными данными и выписки из ЕГРН. И этим, уполномоченным жильцами гражданам в полиции будут обязаны представить для ознакомления весь протокол собрания с подписями, что позволит установить потом каждому собственнику, подделали ли его подпись. Доверенность можно сделать бесплатно, необязательно идти к нотариусу, подчеркнул Зайнуллин, заверить ее можно по месту работы.

А вот на вопрос о том, исключены ли такого рода проблемы, когда голосование собственников дома проводится с помощью электронных сервисов — в ГИС ЖКХ, он ответил, что многие независимые эксперты и аналитики на сегодня не считают такой способ голосования надежно защищенным от фальсификаций.

Маленькая компания с большим прошлым

Свое недоверие к ООО «УК «Партнер» жители дома объясняют, в частности, еще и тем, что эта компания имеет в управлении небольшое количество жилых домов и работает недавно. Согласно сведениям сервиса «СПАРК-Интерфакс», эта компания была зарегистрирована менее четырех лет назад, как УК «Столичная», но вскоре изменила владельцев и название. Среднесписочная численность ее сотрудников за все время существования не превышала трех человека, а уставный капитал — всего 20 тыс. рублей.

Руководит УК «Партнер» и владеет ее 35% Марат Шайхуллин, который вместе с другой совладелицей — Ириной Алыкиной, в апреле 2025 года создал еще одну УК — ООО «УК ЖКХ «Столичная» с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Размещается УК «Партнер» в одном из офисов небольшого торгового центра на ул. Курчатова и вместо вывески на здании у нее имеется лишь скромная табличка напротив домофонного звонка.

Размещается УК «Партнер» в одном из офисов небольшого торгового центра и вместо вывески у нее имеется лишь скромная табличка напротив домофонного звонка. скриншот с сайта 2ГИС

Марат Шайхуллин, согласно открытым данным, выходец из Нижнекамска, который в нулевые руководил несколькими компаниями, занимавшимися строительством дорог (часть из них была впоследствии присоединена к московским предприятиям). С 2011-го по 2021-й годы он руководил управляющей компанией ООО «Казань — XXI век» (по данным сайта mingkh.ru, в ее управлении 28 домов общей площадью 0,43 тыс. кв. м). До 2019 года Шайхуллин также был собственником и руководителем ООО «УК «Светлая долина» (по данным сайта mingkh.ru, в управлении компании находится 16 домов общей площадью 0,28 тыс. кв. м).