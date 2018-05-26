Хакимов Рафаиль Сибгатович
Общая информация
Вице-президент Академии наук РТ, директор Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, директор научных программ АНО «Казанский центр федерализма и публичной политики», председатель Совета директоров ОАО «Казанский медико-инструментальный завод»
Образование:
Окончил Казанский государственный университет (1971 г.)
Трудовая деятельность:
1971 — 1973 гг. — старший инженер проектного бюро Таттрансуправления.
1973 — 1981 гг. — ассистент, заместитель заведующего кафедрой КГУ.
1981 — 1989 гг. — заведующий кафедрой философии, проректор по научной работе Казанского государственного института культуры.
1989 — 1991 гг. — заместитель заведующего идеологическим отделом Татарского обкома КПСС, заместитель председателя идеологической комиссии Татарского рескома КПСС.
1991 — 2008 гг. — государственный советник при Президенте РТ.
С 1996 г. — директор Института истории им Ш. Марджани АН РТ.
С 2001 г. — директор АННО «Казанский институт федерализма».
С апреля 2009 г. — директор научных программ АНО «Казанский центр федерализма и публичной политики»).
2009 -о 2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва.
В 2011 г. — академик АН РТ.
С февраля 2013 г. — вице-президент Академии наук РТ.
Председатель совета директоров ОАО «Казанский медико-инструментальный завод».
Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном совете Республики Татарстан, член комитета Государственного совета Республики Татарстан по законности и правопорядку.
Доктор исторических наук (2009 г.). Тема диссертации — «Развитие российского федерализма в условиях социально-политической трансформации конца ХХ — начала XXI вв. (историко-политологический анализ)».
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетным знаком Госсовета РТ за вклад в развитие парламентаризма (2017 г.), благодарностью Президента Республики Татарстан (2017 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, Кремль
- Телефон: +7(843) 292-84-82
- Email: history@tataroved.ru
Дата последнего обновления: 26.05.2018