Хакимов Рафаиль Сибгатович

Общая информация

Вице-президент Академии наук РТ, директор Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, директор научных программ АНО «Казанский центр федерализма и публичной политики», председатель Совета директоров ОАО «Казанский медико-инструментальный завод»

Образование:

Окончил Казанский государственный университет (1971 г.)

Трудовая деятельность:

1971 — 1973 гг. — старший инженер проектного бюро Таттрансуправления.

1973 — 1981 гг. — ассистент, заместитель заведующего кафедрой КГУ.

1981 — 1989 гг. — заведующий кафедрой философии, проректор по научной работе Казанского государственного института культуры.

1989 — 1991 гг. — заместитель заведующего идеологическим отделом Татарского обкома КПСС, заместитель председателя идеологической комиссии Татарского рескома КПСС.

1991 — 2008 гг. — государственный советник при Президенте РТ.

С 1996 г. — директор Института истории им Ш. Марджани АН РТ.

С 2001 г. — директор АННО «Казанский институт федерализма».

С апреля 2009 г. — директор научных программ АНО «Казанский центр федерализма и публичной политики»).

2009 -о 2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва.

В 2011 г. — академик АН РТ.

С февраля 2013 г. — вице-президент Академии наук РТ.

Председатель совета директоров ОАО «Казанский медико-инструментальный завод».

Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном совете Республики Татарстан, член комитета Государственного совета Республики Татарстан по законности и правопорядку.

Доктор исторических наук (2009 г.). Тема диссертации — «Развитие российского федерализма в условиях социально-политической трансформации конца ХХ — начала XXI вв. (историко-политологический анализ)».

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетным знаком Госсовета РТ за вклад в развитие парламентаризма (2017 г.), благодарностью Президента Республики Татарстан (2017 г.).

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