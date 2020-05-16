Рафаэль Хакимов: «Татары — это монголы или все же татары?»

«Великая Татария» казанского историка. Часть 6-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения (см. ч. 1, 2, 3, 4, 5).

Татары — это монголы или все же татары?

В научной литературе всячески пытаются избежать объяснения фразы «татаро-монголы». Традиционно логика строится очень просто: Чингисхан построил Монгольскую империю, значит, он — монгол. Зададим два простых вопроса:

почему Монгольскую империю называли Великой Татарией (Тартарией), а не Монголией? почему в Золотой Орде не было ни одного документа на монгольском языке?

С тем, чтобы не отвечать на столь каверзные вопросы, татар отождествляют с монголами, а происхождение нынешних татар выводят из булгар, якобы не имевших никакого отношения к татаро-монголам. Для вящей убедительности Чингисхана рисуют монголоидом с раскосыми глазами, хотя по источникам известно, что он был рыжим и голубоглазым — типичным европейцем.

Историографические традиции оказываются настолько стойкими, что мало кто из ученых решается нарушить их. Люди боятся оказаться изгоями научного сообщества. К тому же в дела историков часто вмешивается политика.

Чингизхан на соколиной охоте

Ярким примером ложной историографической традиции является вопрос о монгольском языке Золотой Орды. Известный источниковед А.П. Григорьев цитирует Плано Карпини: «…мы поднесли грамоту и просили дать нам толмачей, могущих перевести ее. Их дали нам …, и мы вместе с ними тщательно переложили грамоту на письмена русские и сарацинские и на письмена татар; этот перевод был представлен Бату, и он читал и внимательно отметил его». После этой цитаты следует утверждение: «Итак, во времена первого золотоордынского хана Бату (1227—1255) золотоордынская канцелярия вела делопроизводство на монгольском языке». Такой вывод сделан из произвольного отождествления татар с монголами, хотя ничто не мешает предположить, что Бату читал по-татарски, ведь у Карпини прямо сказано, что текст перевели на татарский. Остальные документы Григорьевым анализируются в том же стиле, после чего выносится вердикт: «Наш общий вывод сводится к следующему: официальным языком Золотой Орды в ХIII—XIV веках (до 1380 года) был монгольский, употреблявшийся в уйгурской письменной форме». Это утверждение стало основанием для остальных ученых, которые просто ссылаются на Григорьева, как авторитетного исследователя золотоордынских документов. Таким образом появилось общее мнение ученого сообщества, которое воспринимается как истина. При этом золотоордынских документов на монгольском языке не существует.

Примерно так же сложилось мнение о монгольском происхождении Чингисхана. Для начала подтвердим, исходя из источников, что Чингисхан действительно происходил из племени «монгол», принадлежавшего к так называемым «черным татарам». «Черные», значит, северные татары, занимались скотоводством в отличие от земледельцев «белых (южных) татар». Китайцы «монголов» Чингисхана называли хэй-да «черные татары». В «Мэн-да Бэй-лу» читаем: «Нынешний император Чингис, а также все [его] полководцы, министры и сановники являются черными татарами». Сказано очень определенно и противоречит устоявшемуся мнению о принадлежности Чингисхана к монгольскому этносу. Нынешние монголы в то время назывались халха, ойраты и т. д. Монголами они стали позже, взяв себе в качестве этнонима политоним «монгол».

Важно различать династию от этнонима и политонима. Тимучин, провозглашенный Великим ханом, присвоил своей династии имя «Монгол», или «Могол». Таким образом было узаконено правило, по которому у власти могли быть только потомки Чингисхана. Бартольд отмечал: «Имя монгол… только при Чингисхане стало употребляться в качестве названия государства и династии, позднее — и как название народа». Южносунский посол Сюй Тин, посетивший Монголию в 1235—1236 годах, сообщает: «[Татарский владетель] каждый раз называет татар «своей костью». Слово «кость» издревле служило у тюрок для обозначения патрилинейного родства. Имя «Монгол» в то время означало не этноним и не политоним, а династию, «кость», клан.

Термин «монголо-татары» («мэн-да») появился в китайских источниках именно в связи с восшествием на престол Чингисхана, объявившего о появлении монгольской династии, после чего к традиционному «та-та» / «да-да» («татар») добавился иероглиф «мэн», указывающий на присутствие правящей династии. Поэтому государство Чингисхана с 1211 года впервые получило официальное наименование «Да мэн-гу го», т. е. «Великое Монгольское государство».

Китайские чиновники очень хорошо различали народы, при этом они писали не только о племенах, но и о династиях, расписывали их титулатуру, они пользовались выражением «монголо-татары» не в этническом, а политическом смысле, понимая под монголами династию, а под татарами — его народ. Татар же научили подобной титулатуре чжурчжэньские перебежчики, хорошо знавшие традиции китайской канцелярии. Не исключено, что перебежчики были из тех татар, кого называли «дю» и в чьи обязанности входила охрана северных границ государства чжурчжэней.

Во второй половине ХII века имя «монгол» относилось «ко всем племенам, родоначальниками которых были потомки легендарной Алан-Гоа, — писал Н.Ц. Мункуев. — Поэтому в указанное время монголами были барулас, адаркины, уруты и мангуты, а также ответвившиеся позднее племена — тайчиуты, бесуты, хонхотан, арулад, генигес и др. … Как общее название слово «монгол», очевидно, можно было прилагать ко всем родам и племенам, ведущим свое происхождение от легендарных предков Чингисхана».

Тамги Бату и Берке

Итак, название государства Чингисхана Yeke mongyol ulus не несет этнического смысла, но указывает на ту династию, которая стала правящей. В то же время, когда речь заходит о татарах этого государства, то указывается на этноним. В хронике «Да Цзинь гочжи» (1234 год) поясняется: «Великая династия — это как раз и есть татары (дада) Монгольского государства». Записки о монголах Сюй Тина начинаются такими словами: «Государство черных татар <...> называется Великой Монголией». «Дом Чингисхана», как впоследствии «Дом Бату», предполагал родовую наследственность, и в то же время его можно было в политическом плане понимать расширительно. «Дом» — это некий клан, состоящий из близких родственников и влиятельных политических сил, как правило, становящихся через браки дальними родственниками. «Дом», независимо от того, совпадает он этнически с народом или нет, противостоит демосу (будун). Поэтому, когда мы говорим: «Монголы правили империей татар», то имеем в виду не этносы «монгол» и «татар», а правящий клан «Великих Монгол» и народ «татар».

Иоанн де Плано Карпини, назвавший свое донесение Liber Tartarorum («Книга о Тартарах»), не ошибался, он речь вел о гражданах. Когда один из переписчиков в XIV веке уточнил это название в виде «История Монгалов, именуемых нами Тартарами» (Historia Мопgalorum quos nos Tartaros appellamus), он тоже не ошибался, ибо указал и правящую династию, и подвластный народ.

Продолжение следует