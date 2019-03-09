Рафаэль Хакимов: «Венгерская армия была практически полностью уничтожена татарами»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 27-я

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается фрагмент из новой главы «Время великих империй».

Империя Си Ся (1038—1227)

Западное Ся — государство тангутов, существовавшее к северо-западу от китайского царства Сун и позднее чжурчжэньского Цзинь, на территории современных китайских провинций Шэньси и Ганьсу. Си Ся контролировало восточный отрезок Великого шелкового пути.

Тангуты были данниками Сунской империи до восстания 982 года, которое вынудило китайских императоров к 1006 году признать их независимость. Наиболее блистательный период тангутской истории совпал с правлением Юань-хао (1032—1048 годы), который дал своему государству имя древнего хуннского царства Ся, принял титул императора и попытался распространить свою власть на весь Китай. В 1044 году сунские правители согласились выплачивать ему дань в обмен на прекращение набегов.

В течение последующих двухсот лет правители Западного Ся периодически вступали в борьбу с киданьской империей Ляо и сменившей ее чжурчжэньской империей Цзинь. Система управления в Си Ся была выстроена по сунскому образцу, а письменность была самобытной. В 1227 году Си Ся было завоевано Чингисханом.

Западное Ся — государство тангутов, существовавшее к северо-западу от китайского царства Сун и позднее чжурчжэньского Цзинь, на территории современных китайских провинций Шэньсии Ганьсу. Фото nationsonline.org



Государство Цзинь (1115—1234)

В Х—ХIII веках происходит консолидация племен Дальнего Востока и на историческую арену выходят чжурчжэни, которые создали империю, оказавшую заметное влияние на культуру многих народов. В 1113 году правитель Агуда из рода Ваньян поднял восстание против киданей, захватил часть их территории и два года спустя основал независимое царство, назвав его Цзинь («Золотое»).

В 1122 году Сун и Цзинь заключили стратегический союз против Ляо (киданей). В 1123 году в войну вмешалось тангутское государство Западное Ся на стороне Ляо. В решающем сражении чжурчжэни нанесли ему сокрушительное поражение. Ослабевшая империя киданей была окончательно разгромлена в 1125 году цзиньскими войсками.

К концу первой четверти XII века чжурчжэни уже представляли собой самую могущественную военно-политическую силу в Центральной Азии. Однако сразу после окончания войны между бывшими союзниками начались разногласия, приведшие к войне. Материальные и людские ресурсы Сун были несопоставимы с чжурчжэньскими, поэтому империя Цзинь могла рассчитывать только на быструю войну.

В 1125 году две чжурчжэньские армии начали наступление на империю Сун. Китайские армии были огромны, но состояли в основном из пехоты, которая не могла воевать на равных с чжурчжэньской конницей. В 1127 году чжурчжэни захватили север Китая. Сунский полководец Юэ Фэй продолжал сражения с чжурчжэнями вплоть до своей гибели. По Шаосинскому договору 1142 года Цзинь получила северные территории Китая. В 1151 году столица Цзинь была перенесена из Хуэйнинфу в Чжунду (современный Пекин).

В начале XIII века империя Цзинь оказалась под давлением татаро-монголов. В 1211 году 50-тысячная конница вторглась в Цзинь и после серии побед захватила столицу. В 1213 году император заключил унизительный договор и переехал в «Южную столицу» — Кайфэн, которая в 1233 году была захвачена Угедей-ханом.

В 1113 году правитель Агуда из рода Ваньян поднял восстание против киданей, захватил часть их территории и два года спустя основал независимое царство, назвав его Цзинь («Золотое»). Фото dalnegorsk.ru

Европа в ХIII веке

Европа перед нашествием татаро-монголов представляла собой лоскутное одеяло, страны конфликтовали друг с другом, не понимая масштабов надвигающейся угрозы. Субудай, командующий армией татаро-монголов, для контроля над Русью оставил лишь 30 тысяч воинов, а 120-тысячное войско готовилось для вторжения в Европу. В принципе, Венгрия, Польша, Богемия и Силезия могли выставить более многочисленную армию, чем татары.

«Вторжение в Центральную Европу вполне могло привести к конфликту со Священной Римской империей. Но сведения, добытые монгольскими шпионами, обнадежили Субудая и Батыя — в Европе того времени были слишком сильные противоречия между центрами силы: папой и императором, Англией и Францией. Да и Балканы с восточной границей Центральной Европы не были бесконфликтным пространством. Монголы рассчитывали разобраться со всеми по очереди».

На Балканах постоянно шли войны. Сербия еле сдерживала агрессию Венгрии, Болгарии и наследников Византии. Экспансию Болгарии остановило только нашествие татаро-монголов.

Войска Батыя передвигались стремительно. С января по март 1241 года пали десятки городов Польши. Силезский князь Генрих Благочестивый собрал 40 тысяч немцев, поляков и тевтонских рыцарей. Они заняли позиции у Легницы. Богемский король Вацлав I спешил соединиться с Генрихом и также направил 50 тысяч воинов, но не успел к решающей битве. Король Польши погиб, войско Генриха было разбито, а его остатки бежали на запад. Северные отряды татаро-монголов одержали победу на Балтике и повернули на юг, чтобы соединиться в Венгрии с основным частями Бату-хана. По пути они захватили Моравию. К апрелю 1241 года всякое сопротивление европейцев в Трансильвании было сломлено.

Отчаянные усилия европейцев по сопротивлению были плохо скоординированы, а их оборона оказалась крайне неэффективной. Фото diletant.media



Венгрия была одной из главных военно-политических сил в Восточной Европе. Основные войска татаро-монголов прорвались через венгерские заслоны в Карпатах. Узнав об этом, король Бела IV созвал военный совет в Буде, но пока он заседал, татарский авангард прорвался к противоположному берегу реки. Король сумел собрать 100 тысяч воинов, уверенный в победе меньшего по численности противника. Татары притворно отступали до реки Шайо. Там венгры укрепились на западном берегу. Незадолго до рассвета венгры оказались под градом камней и стрел. После оглушительной «артподготовки» татары устремились вперед, окружая венгров. Буквально через несколько часов венгерская армия была практически полностью уничтожена. Всего за 4 месяца татары разбили христианские армии, превышавшие по численности их собственную армию в 5 раз. Затем они вторглись в земли Буковины, Молдавии и Румынии, продвинулись на запад до Адриатического моря.

Летом 1241 года Субудай разрабатывал планы вторжения в Италию, Австрию и Германию. Отчаянные усилия европейцев по сопротивлению были плохо скоординированы, а их оборона оказалась крайне неэффективной. В конце декабря татары выступили через замерзший Дунай на запад. Их передовые отряды перешли Альпы и направились в Северную Италию. Все было готово к решающему штурму. В это время из Каракорума пришло известие о смерти Угедея. По «Ясе» Чингисхана Батый должен был принять участие в выборах нового Великого хана. Смерть Угедея спасла Европу.

Продолжение следует