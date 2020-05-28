В казанском Кремле опровергли закрытие Института истории Марджани

Фото: Реальное время

В казанском Кремле опровергли сообщение о закрытии Института Марджани. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.



Она отметила, что Институт истории имени Марджани всегда был во внимании руководства республики.

«Никакой речи о закрытии не идет. Никакой ликвидации Института истории имени Марджани не предполагается. Всегда этот институт был в поле особого внимания руководства республики. Сейчас обсуждается, в какой форме институт будет дальше развиваться. Все на стадии обсуждения», — прокомментировала Галимова.

Ранее директор Рафаэль Хакимов рассказал «Реальному времени», что Институт истории имени Ш. Марджани решено закрыть. По его словам, он видел документ о ликвидации учреждения.

