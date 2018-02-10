«Тени» Рафаэля Хакимова: игры в демократию, «пожарные» в правительстве и биоматериал для врагов России

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из мемуаров директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова

Фото: Олег Тихонов

Чуть больше месяца осталось до президентских выборов. Громче зазвучали рассуждения о демократии, врагах России и новом курсе для страны. В связи с этим директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов подготовил для «Реального времени» новый отрывок из своей мемуарно-аналитической книги «Шепот бытия», которую он продолжает писать. Сегодня наш колумнист представляет на суд читателя главы «Смешная демократия» и «Россия — обитель теней».

Смешная демократия

Российские официозные комментаторы любят поиздеваться над загнивающим Западом, издержками восхваляемой демократии. Самое смешное в том, что присущее Западу присуще всему миру и тем более России. Если Запад загнивает, то Россия — вдвойне. Кризис демократии не означает, что надо возвращать монархию вместе с православием, — он означает, что надо искать пути ее дальнейшего развития.

Политтехнология, заменившая традиционную политику, строится по законам рыночной экономики: продается то, что покупается. Вопрос выбора того или иного президента, губернатора, депутата, сенатора — вопрос финансовых вложений в раскрутку персоны. Кандидат должен быть богатым и фотогеничным. Каков он на самом деле, не так существенно — важно, кого хотят видеть избиратели, и подсунуть им ту конфетку, которую хочет публика.

СМИ делают всю черновую работу. Они превратили предвыборные кампании в телевизионные шоу. Политика стала зрелищем. Она вынуждена приспосабливаться к драматургии средств массовой информации и становиться развлечением. Сами политики постепенно становятся категорией специализированных актеров телешоу, чтецов чужих слов. Племя независимых журналистов вымерло.

Буржуазия продолжает культивировать идею бессмертия выборной демократии, поскольку она не противоречит ее интересам, в то же время телезрители требуют развлечений, лежа на диване. Прежние носители стандартов выборной демократии нынче совершенно беспомощны. Либеральный принцип «один человек — один голос» остался в истории.



«Вопрос выбора того или иного президента, губернатора, депутата, сенатора — вопрос финансовых вложений в раскрутку персоны». Фото Максима Платонова



«Старые добрые мифы либерализма, выборной демократии и гражданского общества базируются на ошибочном утверждении, что эти институты раз и навсегда, вне всяких сомнений являются наилучшими из возможных структур, которые нельзя ни оспаривать, ни пересматривать. Едва ли можно заблуждаться сильнее! Странно и трагично, что эти же самые мифы удерживают влияние в обществе, которое находится в самом центре урагана перемен» (Ян Зодерквист, Александр Бард). Церемониальная риторика демократии вся пронизана духом лицемерия.



Буржуазная терпимость позволяет голосовать за кого угодно до тех пор, пока люди так или иначе поддерживают демократическое государство в одной из его санкционированных разновидностей. Гитлер выиграл на демократических выборах. Факт не в пользу демократии. Но остальные формы государственного устройства намного хуже.

Кризис демократии не связан с потерей доверия к деятельности политиков, он связан с их растущей беспомощностью. Уменьшение числа голосующих вызвано не злоупотреблениями властью, а неспособностью ее применять. Россия же толком и не прочувствовала прелесть либерализма, она даже не играет в демократию. Попытки «закрутить гайки» в качестве альтернативы демократии только усугубляют положение, доводя всю политику до абсурда. На произвол федеральной политики, нарушающей собственную Конституцию, возникает жесткий адекватный ответ в виде разнузданной коррупции, соединенной с местным произволом.

Политика даже в самых либеральных странах из многопартийной становится «клановой». Причины не в регрессе. Мобильность современного западного общества, размывание прежних социальных различий приводят к связям не по классовому и территориальному принципу, а по принципу увеличения прибыли в новых условиях глобализации. Теперь интересно не столько собирать налоги, сколько эксплуатировать целые страны.

Мир вступил в полосу активной глобализации. Поток товаров, услуг и капитала теперь не зависит от национальных границ. Капитал ищет место приложения и получения прибыли не у себя на родине, а там, где стабильно и есть платежеспособный спрос. Одновременно навязываются суррогатные ценности и язык общения в виде смеси английского, американизмов и местных словечек.

«Там все алогично, особенно в экономике. С перестроечных лет говорят, мол, надо избавиться от нефтяной иглы, а сами все больше погружаются в сырьевую зависимость». Фото commons.wikimedia.org / Ilsurikat



Россия — обитель теней

Мы хотим представить мир стройным, полагая, что люди поступают логично. По крайней мере, руководители страны знают, куда вести страну. А как же иначе? Мы хотим в это верить. Однако это не более чем иллюзия.

Как-то, будучи у федерального министра по национальным вопросам, я задал наивный вопрос:

— Не понимаю политику страны. Никак не могу уловить логику решений правительства. В чем суть стратегии?

Он ответил:

— Нет никакой политики. Тушим пожар там, где он возникает.

С тех пор я стал приглядываться к делам правительства России. Там все алогично, особенно в экономике. С перестроечных лет говорят, мол, надо избавиться от нефтяной иглы, а сами все больше погружаются в сырьевую зависимость. Добрались до Арктики и там начали бурить скважины. При этом газ далеко не у всех в доме. Значит, главное в этой сфере — частные, а не государственные интересы. Народ потерпит и без «национального достояния». Оно, конечно, у всех под ногами. Однако, вначале надо обеспечить Европу, по ходу обзывая ее «загнивающей».

Политика свелась к пиару. Симуляция политики и экономики, симуляция спорта и войны где-то за океаном. Однажды в 90-х, поддавшись всеобщему увлечению спортом, я принялся смотреть матч между казанскими и московскими футболистами. С обеих сторон бегали африканцы. При этом болельщики у телевизора вспоминали знаменитых футболистов и хоккеистов разогнанной страны. Мне пояснили, что сегодня спорт — это бизнес. Я не понял. Если это бизнес, то почему он в убыток? Если это реклама, то чего? Если плохая игра, то получается антиреклама. Почему республика тратит деньги на такой странный бизнес? Про страну я вообще молчу, поскольку Россия стала невменяемой, она находится в состоянии массового бреда.

Спорт ли это, война ли где-то за морем, не важно, пригодится все, что повышает рейтинг руководителей. Выступления руководителей страны превратились в чтиво. Они сами с интересом вчитываются в текст бумажки со странными словами типа «криптовалюта», «блокчейн» и «майнинг». О чем они, интересно, при этом думают? Например: «Что за бред я тут читаю?»

«Николай «кровавый» стал в одночасье святым. Из истории начали вылезать тени параноиков Ивана Грозного и Сталина. Сталина ненавидели, теперь обожествляют. Ивану Грозному поставили памятник, хотя он гноил православных иерархов». Фото vk.com/public119978018



Мы все находимся в театре теней. Невесть откуда выплывают фигуры неизвестных монархов. Им ставят памятники. Николай «кровавый» стал в одночасье святым. Из истории начали вылезать тени параноиков Ивана Грозного и Сталина. Сталина ненавидели, теперь обожествляют. Ивану Грозному поставили памятник, хотя он гноил православных иерархов. Теперь тень Ивана Грозного витает над Свияжском, как символом победы над татарами. Героическая тень победы русского оружия над татарами представлена в грандиозном музее Куликовской битвы в Тульской области, где не было никакой битвы. Наконец-то победили, пусть виртуально, пусть в воображении, в состоянии бреда, ведь у Дмитрия Донского конница была татарской. А у Мамая в войсках сражались русские. Одна тень победила другую тень.

Дальше больше. Конституция РФ стала тенью законности. Она символ не правового государства, а нерушимости пристрастия к произволу, начатого с Ивана Грозного: «Хочу казню, хочу милую». Впрочем, возможно, это татарское наследие времен «Великой замятни» (Смуты), известной как конвейер переворотов. Впрочем, где произвол, там и перевороты, что особенно было присуще петровской культуре. После Петра гвардейцы определяли, кого сажать на трон, а кого на кол.

В Конституции запрещена официальная идеология. Понятно, никто не собирается это исполнять. В стране без руля и без ветрил нужен хоть какой-то ориентир. Им стал патриотизм в качестве суррогата идеологии. Все бы ничего, но раздутый патриотизм ищет себе выход в борьбе с оппозицией, но в отсутствие реальных врагов он становится шовинизмом, начинает искать врага внутри страны, тем самым разъедая свой собственный организм.

СМИ, как верные сатрапы, кинулись искать главного врага. Быстро обнаружился их целый список: США, Украина, ИГИЛ (организация запрещена в РФ, — прим. ред.). Как только население уставало от одного врага, появлялся новый, такой же мерзопакостный. В «помидорной войне» всем показали «кузькину мать», отстояв национальное достоинство России. А как только тема исчерпала себя, лидеры двух стран кинулись брататься, ведь конфликт был всего лишь эпизодом в театре теней.

Поиск «врагов народа» внутри страны — эффективный метод для поддержания патриотического накала. Это не просто одночастная драма, а блокбастер. Началось с Чечни, затем перешли на Татарстан. Как только тема приелась, обнаружились сомнительные «лица кавказской национальности». Затем начались погромы мигрантов, но ненадолго. Ведь если мигранты уедут, Москва потонет в собственном мусоре.

«Снова вернулись к Татарстану, но уже не как к сепаратисту, а по вопросу татарского языка. Тема оказалась востребованной, тем более в стране и без того республика раздражала своими успехами». Фото Рамиля Гали (kazved.ru)



Антисемитские выступления постоянно грозят проявиться, но им не дали хода, и правильно сделали. Снова вернулись к Татарстану, но уже не как к сепаратисту, а по вопросу татарского языка. Тема оказалась востребованной, тем более что в стране и без того республика раздражала своими успехами. Ревнители равноправия талдычили: «Татарстан жирует за счет областей». Как донор может «жировать», если 73% налогов отдает в центр, не очень ясно. Но логика исключается в состоянии массового бреда.

Россия любит говорить о двойных стандартах Запада. У себя же они не двойные, а, пожалуй, тройные — зависит от слабости и численности тех или иных народов. На Украине зажали русский язык — преступление, в Татарстане же должны слушать «старшего брата» беспрекословно.

Проигранная татарами битва за татарскую латиницу стала победой над «латинством». Страх перед «латинством» преследует Россию со времен Смуты. Почему-то поляки, легитимно правившие Россией, вдруг стали иноземными оккупантами. Владислава на трон призвали русские бояре, они целовали крест. Иже с ними крест целовал и прославленный патриарх Гермоген. Чего более для легитимности? Не проводить же всеобщие демократические выборы в условиях разброда и шатания. Вместо Владислава появился Лжедмитрий вместе с Мариной Мнишек, опять целовали крест, и опять всплыла над измученной страной угроза «латинства». Видимо, с тех пор тень Лжедмитрия преследует великорусское сознание. Но при чем здесь татарская латиница? Кроме бредового состояния некоторых умов, увидевших угрозу безопасности страны в алфавите, запрет на латиницу не объяснить. Весь мир переходит на латиницу, и только для России она оказалась угрозой.

Губернаторы становятся тенями центральной власти. Их вначале сажают в кресло для исполнения суверенной воли, а через некоторое время мы их видим в кандалах. Публика на украденные миллионы уже не реагирует, ей подавай миллиарды, причем наличкой прямо в шкафу. Губернаторов замечают только в двух ипостасях: выполняющими ритуал клятвы на тени Конституции РФ и в наручниках.

Черный пиар заполнил СМИ. Новости одна страшнее другой. Убийства, кражи, нападения, пожары, наводнения. И между страшилками похвальба. У России лучшее оружие, она «всех замочит». Все русское — лучшее в мире. Экономика готова к прыжку. В доказательство поднимают пенсии на две копейки, параллельно — цену на бензин. Раньше повышение цены на бензин объясняли ростом цены на нефть на мировом рынке, сегодня — его падением. В театре теней ставят спектакли абсурда.

«Это большая победа для республики, поскольку завод отстояли, несмотря на происки «Боинга». Завод доказал способность собирать лучший ракетоносец России. Однако фюзеляж-то сохранился с советских времен. Тень былой славы». Фото Максима Платонова

Бредовое состояние общества привело к подозрениям о вывозе из страны какого-то биоматериала для создания особого оружия против именно русских. СМИ, размножающие больную фантазию общества, становятся способом самоубийства стареющего организма. Видимо, у каждой нации есть этот момент старения, о чем предупреждал Лев Гумилев.

В середине ноября 2017 года из Казанского авиационного завода выкатили вновь собранный ТУ-160. Это большая победа для республики, поскольку завод отстояли, несмотря на происки «Боинга». Завод доказал способность собирать лучший ракетоносец России. Однако фюзеляж-то сохранился с советских времен. Тень былой славы. Все лучшее в российском оружии осталось от «застойного» Союза. С большой помпой объявили о новой ракете «Протон», для пущей важности ее окропили святой водой православные священники. А она сгорела. Водица, видимо, оказалась подделкой, как и многое в стране.

Благо бы это был исключительный случай. Но он стал рядовым. Так, по информации ГТРК «Башкортостан», 14 ноября в Уфе опасный участок дороги на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского окропили святой водой. Чтобы святой отец смог беспрепятственно освятить дорогу, на время проведения обряда дорожные инспекторы перекрыли улицу. 18 ноября в Краснодарском крае сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом по опасному участку трассы Темрюк — Краснодар. Шествие, в котором приняли участие около 100 сотрудников ведомства, было приурочено к Всемирному дню памяти жертв ДТП.

Ведьмы, вурдалаки, вампиры стали обыденностью. Они что-то предсказывают о судьбе России и в один голос предвещают победу над всеми врагами и полное процветание.

Некогда великая мысль России сегодня свелась к банальной перебранке с кем-нибудь и о чем-нибудь. Даже в советское время чувствовалась креативность. В наше время все свелось к пошлости и вульгарности или же перепеву банальных западных идей. Наступила усталость русской мысли. Татарская общественная мысль всегда ориентировалась на русских. В ХIХ—ХХ веках она начала приобретать самобытность, но ее тут же стали выжигать каленым железом под видом пантюркизма, султангалеевщины и сепаратизма.

«Черчилль писал: «Если мы поссорим прошлое с настоящим, то мы потеряем будущее». Шутить с историей нельзя». Фото wikipedia.org



В свое время мне довелось набираться ума у русской философии, классической литературы, непревзойденной поэзии Серебряного века. В душе было ожидание новых идей. Однако русская мысль затухла, будто костер залили холодной водой. Она оказалась занята экстрасенсами, инопланетянами, юмором. Старческой паранойе всюду мерещатся заговоры. Целые телеканалы заняты «разоблачением» мировых заговоров против России. Но СССР-то развалили свои же русские вместе с украинцами. Заговоры-то, оказывается, собственного производства: «Made in Russia».

Как случилось, что русская мысль затухла? Я убежден, причина в отсутствии исторической базы. Выдуманная история не дает простора мысли. Черчилль писал: «Если мы поссорим прошлое с настоящим, то мы потеряем будущее». Шутить с историей нельзя. Соврал единожды, и твоя якобы ложь во благо потянет за собой такую цепь вранья, что заведет рано или поздно в тупик. Российские историки до сих пор не могут выбраться из дебрей искусственно сконструированных нагромождений.

В России почем зря ругают Европу, но там мысль бьет ключом. Просто у нас ее плохо знают. Блестящая французская мысль, во многом вышедшая из марксистских кругов. Это — неомарксисты, неоленинцы и даже анархисты. Немецкие философы, британские антропологи и экономисты, американские социологи. Они определяли характер ХХ века и сегодня держат марку. Конечно, в США в основном приезжие из Европы, но ведь туда едут, а из России бежали и бегут.

Интерес к русскому языку пропал. Кстати, на татарском не может в принципе существовать та пошлость, какую мы читаем на русском. В татарском языке сохранились не только полезные для жизни нормы, там осталась также нравственность. Там нет глубины мысли, но где она сегодня в русском информационном поле? Нет ее и, похоже, уже не будет. Русский язык уводит нас в никуда.