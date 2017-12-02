Скандалы недели: конец «языкового» вопроса, удар по «Суконке» и «Тимер Банк» для «Ростеха»

Чем запомнятся татарстанцам уходящие семь дней

На уходящей неделе в Татарстане наконец был решен языковой вопрос: «добровольно, с письменного согласия и не более двух часов». Также Всемирный конгресс татар, несмотря на жесткие формулировки, звучавшие на их недавнем заседании, принял «беззубую» резолюцию. Тем временем Владимир Путин объявил о «перезагрузке» демографической политики, а также настоятельно потребовал у губернаторов провести выборы-2018 «без скандалов и нареканий». Помимо этого, мощный резонанс вызвало предложение Алексея Кудрина объединить крупнейшие города России в агломерации — не все одобрили идею экс-министра финансов. «Реальное время» вспоминает эти и другие заметные события уходящей недели.

Языковой вопрос в Татарстане

На этой неделе в языковом вопросе в республике была поставлена точка. Ответ на вопрос о том, останется татарский обязательным или будет добровольным, на заседании Госсовета озвучил прокурор Татарстана Илдус Нафиков: «На днях Министерство образования России с учетом предложений руководства Татарстана разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик — добровольно, на основе письменного согласия родителей учащихся, в пределах до двух часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений».

В один день с Госсоветом провел свое пленарное заседание Всемирный конгресс татар. Делегаты собрания предсказуемо присоединились к обсуждению горячей темы — и даже использовали вполне жесткие формулировки, однако резолюцию приняли довольно беззубую и с отсрочкой на 10 дней. Возможно, имея в виду, что к этому времени судьба «татар теле» в татарстанских школах прояснится окончательно.

Также в день принятия итогового решения на языковую тему высказался директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов. Если говорить точнее, он ответил на нападки на Татарстан со стороны Ольги Артёменко, которую считают автором кремлевских заявлений о добровольности изучения национальных языков: «Анализируя политическую ситуацию, всегда надо задавать себе вопрос: кому это выгодно? И получишь ответ. Конечно, оппозиции. То ли Артёменко выполняет чью-то волю, то ли сама такая. Надеюсь, здесь нет украинской руки. Только «майдана» нам не хватало».

29 ноября в Вахитовском районном суде Казани состоялось судебное заседание по иску школы «СОлНЦе» к заместителю районного прокурора. Фото Марка Шишкина



Языковой кризис в Татарстане неожиданно обернулся новыми потрясениями в судьбе казанского педагога-новатора Павла Шмакова. Директор школы-интерната для интеллектуально увлеченных детей «СОлНЦе» занял особую позицию по вопросу о преподавании татарского языка, что стоило ему прокурорских проверок c неприятной перспективой дисквалификации либо закрытия школы «СОлНЦе» на 90 дней. 29 ноября в Вахитовском районном суде Казани состоялось судебное заседание по иску школы «СОлНЦе» к заместителю районного прокурора. Подробности дела вы можете узнать из материала «Реального времени».

В среду в Болгарской исламской академии отметили Мавлид (день рождения пророка Мухаммада). Торжество проходило во время обсуждения вопроса татарского языка в Казани, что не могло не отразиться на составе собравшихся в Болгаре и их речах. Не перестал удивлять своим экстравагантным поведением верховный муфтий Талгат Таджуддин, от которого немного досталось и корреспонденту «Реального времени». Он также прокомментировал языковой вопрос.

Деловая премия «Реальный рейтинг»

В последний рабочий день уходящей недели состоялась церемония награждения деловой премии «Реальный рейтинг», учрежденной интернет-газетой «Реальное время». Лонг-лист из 100 лучших предприятий ПФО в 10 отраслях экономики определяли с помощью собственной методики издания при участии ведущих российских экспертов.

В первый «Реальный рейтинг» были включены 10 номинаций: «Автодилеры», «Банковский сектор», «Пищевая промышленность», «Продуктовый ретейл», «Ретейл», «Сельское хозяйство», «Строительные компании», «Телекоммуникация и связь», «Транспортная промышленность», «IT-компании» (системные интеграторы, ПО). В итоговый список вошли 100 предприятий (по 10 в каждой номинации). Отметим, что абсолютным лидером по числу организаций, попавших в лонг-лист рейтинга, стал Татарстан. За победу в 9 номинациях боролись сразу 27 компаний. Сегодня будет опубликован репортаж с церемонии с указанием всех победителей.

Владимир Путин объявил о «перезагрузке» демографической политики и выступил с рядом инициатив по повышению рождаемости. Фото kremlin.ru



«Дети Путина» и выборы-2018 «без скандалов и нареканий»

Во вторник, 28 ноября, президент Владимир Путин объявил о «перезагрузке» демографической политики и выступил с рядом инициатив по повышению рождаемости. Основных предложений три: с 2018 года государство будет платить семьям за рождение первенцев, начнет активно субсидировать ипотеку и продлит программу материнского капитала. Пособие на первого ребенка, как объяснил Путин, будет выдаваться не всем — его «справедливо» предоставить тем, «кто действительно нуждается».

Программа ипотеки с госсубсидированием рассчитана на семьи, где с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок; воспользоваться поддержкой можно будет как при получении нового кредита, так и для рефинансирования уже имеющейся ипотеки. Суть программы в том, что ставку займа за пределами 6% за граждан будет оплачивать государство (семьям с двумя детьми — в течение 3 лет, с тремя детьми — 5 лет). Что же касается маткапитала, то президент предложил продлить программу до 31 декабря 2021 года. Кроме того, ее расширят: маткапитал можно будет тратить на оплату ухода и присмотра за ребенком, начиная с двухмесячного возраста.

Свои предвыборные предложения Владимир Путин изложил на заседании в Кремле, больше чем за неделю до старта официальной избирательной кампании, так и не объявив об участии в президентской гонке. Буквально через три дня СМИ сообщили о том, что президент потребовал у губернаторов российских регионов провести выборы президента РФ 2018 года без скандалов и нареканий. Как отметил источник РБК, виновных в нарушениях будут жестоко наказывать. «Ключевых задач три — выборы должны быть открытые, легитимные и без скандалов. Все незаконные технологии должны пресекаться, виновные в их использовании будут жестко наказаны», — отметил источник.

Алексей Кудрин подискутировал Сергеем Собяниным на тему «Будущее экономики страны: роль агломераций». Фото kremlin.ru



Городские агломерации Алексея Кудрина



25 ноября экс-министр финансов РФ и глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин подискутировал в рамках Общероссийского гражданского форума с мэром Москвы Сергеем Собяниным на тему «Будущее экономики страны: роль агломераций». Предложение Алексея Кудрина объединить крупнейшие города России в агломерации вызвало шквал комментариев в интернете и оффлайне. Возобновились разговоры об укрупнении регионов и губернизации. В частности, было предложено объединить Казань с Самарой и Ульяновском, создать агломерацию из Екатеринбурга, Челябинска и Перми.

«Развитие агломераций в московской логике означает окончательный переход к государственному централизованному управлению, распределению (сверху вниз) ресурсов и девелоперско-банковской экономике (кредитуем, строим и продаем)», — считает руководитель Центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов. Уральский политолог Федор Крашенинников, в свою очередь, заявляет, что идея региона «Большой Урал» имеет перспективы: «Поэтому я обеими руками за новые агломерации. Но создавать их бюрократическим способом по примеру Москвы будет во вред. Власть должна быть на местах — в муниципалитетах, а на уровне губернатора только большие инфраструктурные проекты».

В России запретят BlaBlaCar?

С подачи Ассоциации «Региональный автотранспортный союз» (РАС) в России могут запретить деятельность сервисов по поиску попутчиков. Руководитель Центра правовой поддержки РАС Алексей Дынько пояснил суть претензий: по его словам, сервис популярен среди таксистов-нелегалов, которые, в том числе на автобусах и микроавтобусах, осуществляют по несколько поездок в день, пытаясь таким образом заработать, а не окупить затраты на бензин. В ассоциации также отмечают, что BlaBlaCar уронил объем перевозок междугородного автотранспорта на 15—20%.

На данный момент уже вынесено решение суда в пользу РАС. В BlaBlaCar с ним не согласны и будут его обжаловать. Однако если это не удастся сделать, то в России возникнет первый в мире прецедент по запрету работы сервиса. «У BlaBlaCar нет аналогичных судебных споров ни в других регионах России, ни в одной из 22 стран, где мы работаем, потому что во всех странах своего присутствия деятельность нашей компании полностью соответствует местному законодательству», — сказал представитель сервиса в России.

Не исключено, что решить проблему с недобросовестными водителями поможет дополнительная проверка пользователей сервиса, по итогам которой будут блокироваться аккаунты, владельцев которых уличат в попытке получить финансовую выгоду от поездки.

«Мы выбрали подход от меньшего к большему, но я часто слышу реплики, что лучше выплачивать всем, но определенную сумму», — рассказал Айрат Нурутдинов. Фото Олега Тихонова

РФП ищет, как оказать «скорую помощь» вкладчикам

Республиканский фонд поддержки призвал татарстанцев помочь ему в выборе следующей категории банковских погорельцев, кому можно перечислить деньги в рамках второго этапа выплат. Напомним, в ноябре РФП начал выплачивать деньги только юрлицам, и только до 300 тысяч рублей. «Мы уже говорили, что для второго этапа в качестве адресатов поддержки рассматриваем физлиц, подпадающих под определенные социальные группы: инвалиды, ветераны. Еще я хотел бы, чтобы потерпевшие высказались по поводу суммы выплат. Мы выбрали подход от меньшего к большему, но я часто слышу реплики, что лучше выплачивать всем, но определенную сумму», — рассказал «Реальному времени» председатель совета РФП Айрат Нурутдинов.

Кроме того, фонд ускоряет сроки рассмотрения заявок с месяца до двух недель, упростив требования к заявителям и процедуру подачи документов, а в начале декабря готовится сформулировать концепцию работы с дольщиками: «В принципе, у нас уже полностью видение есть. Могу только сказать, что оно базируется на нормах федерального закона. Мы хотели взять больше аналогий с принципами работы федерального Фонда защиты дольщиков, те наработки и подходы, которые там обозначены». Полное интервью Айрата Нурутдинова вы можете прочитать здесь.

Поправки в закон помогут обманутым дольщикам РТ получить квартиры

Республиканский фонд поддержки поручил группе экспертов разработать поправки в №218-ФЗ, чтобы получить правовую возможность финансировать стройки проблемных домов в Татарстане. Закон позволяет Фонду защиты дольщиков открывать спецрежим и спецсчет по объектам застройщика-банкрота, средства по которому не смогут арестовать или направить на погашение требований других кредиторов. Таких же преференций добиваются и для РФП, причем и по тем объектам, где застройщик уже признан банкротом. Деньги пойдут целенаправленно на завершение долгостроев. Если концепцию утвердят, в РФП надеются создать универсальный механизм поддержки татарстанских дольщиков.



Подробно об идее законодательной инициативы в интервью «Реальному времени» рассказал руководитель фирмы «Татюринформ» и один из разработчиков поправок Марат Камалов. Отвечая на вопрос о том, в чем необходимость поправок, спикер напомнил, что в России с 2014 года идет массовая волна неисполнения обязательств со стороны застройщиков: «Тысячи людей, исполняя все требования закона, имея зарегистрированные договоры долевого участия, ознакомившись с проектной декларацией и разрешением на строительство, словом, сделав все, как полагается, вдруг оказались в ситуации, когда «дом встал».

Льготы Татарстан вводит для нового проекта КАМАЗа. Фото Максима Платонова

Татарстан освободит КАМАЗ от налога, а его друзья идут в Киров с проектом

Как стало известно «Реальному времени», правительство Татарстана до 2025 года включительно полностью освободит отдельных производителей грузового автотранспорта от налога на прибыль. По словам нескольких собеседников «Реального времени», такое предложение проработали в Минпромторге РТ. Льготы Татарстан вводит для нового проекта КАМАЗа, рассказал один из собеседников «Реального времени». По его словам, речь идет о совместном с Daimler заводе каркасов кабин в Набережных Челнах.

Льготы будут предоставляться через заключение специальных инвестиционных контрактов ( СПИК) — эта практика появилась в России несколько лет назад, но применяется пока не везде. Стандартная ставка налога на прибыль сейчас составляет 20%, из которых 17% платится в бюджет субъекта и 3% в федеральный. Решение, которое проработал Минпромторг РТ, предусматривает два варианта льготы. Для всех компаний — участников СПИК ставка, зачисляемая в бюджет Татарстана, будет снижена до 13,5%. Но производители грузового автотранспорта, заключившие такой контракт, получат нулевую региональную ставку налога до 2025 года (а с 2026-го будут платить 13,5%).

Также на уходящей неделе выяснилось, что бизнесмены Евгений Бушуев и Олег Коробченко, хорошо известные среди автомобилестроителей Набережных Челнов, выступили в качестве инвесторов в несколько непривычной для них области — они участвуют в возрождении проекта молокоперерабатывающего завода (МПЗ) в Вятских Полянах. Завод, стоимость которого до кризиса оценивалась в 2 млрд рублей, мог появиться и в Татарстане. Выбор на соседний регион пал из-за более выгодных условий для переработчиков, считают эксперты «Реального времени».

Судьба «Тимер Банка», судя по всему, уже решена регулятором. Фото Максима Платонова

Санацией «Тимер Банка» займется «Ростех»?

Судьба «Тимер Банка», судя по всему, уже решена регулятором. 27 ноября было опубликовано сообщение о том, что по результатам заседания Комитета банковского надзора от 24 ноября 2017 года капитал банка будет уменьшен до 1 рубля через понижение стоимости его акций. Акции будут выставлены на торги, при этом их прежний держатель не имеет права выкупа. Это значит, что регулятор, вероятно, из двух зол — банкротить или повторно санировать — выбрал меньшее. Главным остается вопрос — кто возьмется за оздоровление доведенного до состояния клинической смерти первой санацией банка?

По одной из версий, озвученной правозащитником и юристом Павлом Чиковым в своем телеграм-канале, «Тимер» передадут банку «Российская финансовая корпорация». АО «Банк «Российская финансовая корпорация» — небольшой по размеру активов московский банк из середины третьей сотни. С конца декабря 2014 года 100% акций банка принадлежат ОАО «Рособоронэкспорт». Сейчас кредитная организация ориентирована на обслуживание корпоративных клиентов и контрагентов госкорпорации «Ростех».

Ранее в СМИ неоднократно предполагалось, что банк является основным кандидатом на роль специализированного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В частности, об этом со ссылкой сразу на несколько источников сообщал «Коммерсант» в конце октября. Так что, если учесть бизнес «Ростеха» в Татарстане, «Тимер» может получить уже третью, куда более богатую жизнь.

В Казани завершено расследование дела об акциях устрашения торговцев и предпринимателей. Фото Ирины Плотниковой

«Мясная афера» и удар по «Суконке»

Как стало известно «Реальному времени, в Казани завершено расследование дела об акциях устрашения торговцев и предпринимателей. Один из фигурантов объявлен в розыск, десяти предъявлено обвинение в хулиганстве с мордобоем на строительном рынке «Никос и Мария» и погроме в ТЦ «Алтын». Вину молодые люди признают частично и лишь по второму эпизоду. В МВД Татарстана считают погромщиков членами ОПФ, которое родилось в Суконной Слободе и окрепло после ее расселения уже в Азино. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Также на днях выяснилось, что с подачи ФСБ в Следкоме возбудили несколько дел по мясной афере. В мошенничестве подозревают экс-сотрудника Следкома, в получении взятки в 1 млн рублей — его коллегу-полицейского. По версии следствия, в начале октября 2017 года в Казани предприниматель Артем Мурашов обратился к своему знакомому Илье Артемьеву, на тот момент работавшему следователем, с жалобой на конкурента по бизнесу, будто бы тот незаконно реализует мясную продукцию. Жалобой Мурашов не ограничился — предложил изъять товар конкурента, обещая вознаграждение в 600 тысяч рублей.

Артемьев познакомил Мурашова с начальником отделения отдела ЭБ и ПК УВД Казани Вадимом Караваевым, и последний, как полагает следствие, согласился изъять чужой товар за 1 млн рублей и затем отдать его на реализацию заявителю. В Следкоме по РТ отмечают, что деятельность злоумышленников была пресечена в тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ по РТ. 27 и 29 ноября все они были задержаны. Большую часть похищенного мяса уже удалось вернуть. Полицейский в СИЗО, экс-следователь и подозреваемый в даче взятки предприниматель — под домашним арестом.

Ту же меру пресечения в четверг продлили начальнику отдела УФССП по РТ Жанне Алпаровой. Причем накануне судебного заседания, 29 ноября, в отношении нее возбудили еще три уголовных дела о превышении и злоупотреблении полномочиями. С чем связаны новые подозрения в адрес «пристава в законе» — в Следкоме пока не раскрывают. По мнению самой Алпаровой, два первых дела возбуждены в отсутствие состава преступлений. В частности, на минувшей неделе 11-й апелляционный арбитражный суд признал подлежащим уничтожению контрафактом тот же товар под марками iBOX и Ultradata, который следствие и признанный потерпевшим предприниматель Ямалов считают похищенным по вине приставов. Якобы те при исполнении решения суда об аресте имущества незаконно передали видеорегистраторы и антирадары на хранение не ответчику Ямалову, а истцу Хусаинову, что привело к пропаже товара. На деле спор за iBOX обернулся войной и в самой службе приставов.

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