Крымские ученые попросили Минниханова сохранить Институт истории им. Ш. Марджани

Фото: татаровед.рф

Крымские ученые обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой сохранить юридический статус Института истории им. Ш. Марджани.

В письме, адресованном главе Татарстана (копия документа имеется в распоряжении «Реального времени»), говорится, что в Симферополе несколько лет успешно работает Крымский научный центр Института истории Ш. Марджани (КНЦ). И ликвидация казанского учреждения «нанесет огромный ущерб научному изучению истории и культуры крымских татар, разрушит одну из самых деятельных научных структур в Крыму».

Коллектив КНЦ и представители научной общественности Крыма обратились с просьбой к Рустаму Минниханову сохранить существующий статус Института истории имени Ш. Марджани, не допустив слияния с Институтом археологии АН РТ.

«Сохранение Института станет важным фактором в интеграции Крыма в общероссийское государственное, научное и культурное пространство», — говорится в обращении президенту РТ.

Письмо подписали президент Академии наук и искусств им. И. Гаспринского Исмет Заатов, директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко, директор НИЦ истории и археологии Крыма Крымского федерального университета Александр Айбабин, гендиректор Центрального музея Тавриды (Симферополь) Андрей Малыгин, декан истфака Крымского федерального университета Александр Герцен, директор Информационно-культурного центра «Крымский ренессанс» Айдер Эмиров, главные редактора крымских изданий, известные ученые — всего 22 подписи.

Кроме того, татаро-башкирское общество в Великобритании «Заман» поддержало коллектив Института истории им. Ш. Марджани и обратилось к Минниханову с аналогичной просьбой в Instagram.

Как сегодня сообщало «Реальное время», свою поддержку Институту истории им. Ш. Марджани выразили научная ассоциация Anticus Multicultural Association (г. Констанца, Румыния) и татары Румынии. Европейские ученые готовы взять на себя издание научных журналов казанских коллег, если у татарстанцев возникнут проблемы с финансированием.

Напомним, в конце прошлой недели появилась информация о возможной реорганизации института и объединении его с Институтом археологии Академии наук Республики Татарстан. В Институте истории такой подход считают равнозначным закрытию, а его директор Рафаэль Хакимов возмутился кулуарным решением этого вопроса.

В казанском Кремле опровергли информацию о закрытии научного учреждения. При этом пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова подчеркнула, что на сегодня обсуждаются лишь формы развития института.

Коллектив учреждения в своем открытом обращении пожелали лично встретиться с президентом РТ Рустамом Миннихановым и попросили его сохранить юридическую самостоятельность института. Тем временем в интернете появилась петиция «в поддержку академической свободы и сохранения института им. Марджани».