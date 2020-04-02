КФУ — 10 лет: от битвы за красивую аббревиатуру до разработки вакцины от коронавируса

Главный вуз Поволжья откроет детсад для детей с аутизмом и сделает базовой «не самую передовую» школу Елабуги

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 2 апреля, исполняется 10 лет Казанскому федеральному университету (КФУ), который был создан на базе имевшего к тому моменту 205-летнюю историю Казанского государственного университета (КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина). О том, что дал КФУ новый статус, о сложностях переименования, потерянном бренде, приобретениях и планах университета на будущее, в материале «Реального времени».

Как вы лодку назовете…



Указ о создании федеральных университетов в четырех округах России, согласно которому университет в ПФО создавался на базе КГУ им. Ульянова-Ленина, был подписан на тот момент президентом Дмитрием Медведевым 21 октября 2009 года. Тогда же впервые прозвучала аббревиатура «ПФУ», и в сокращенном виде название Приволжского федерального университета многим показалось неблагозвучным.

А у части студентов, поступавших именно в КГУ, чтобы получить качественное образование и пользующийся престижем даже за рубежом диплом, возникли претензии по поводу грядущего слияния одного из самых престижных российских вузов с рядовыми казанскими институтами и опасения в «девальвации» диплома. Эти претензии были высказаны на сходке, состоявшейся 26 октября 2009 года на «сковородке» — у памятника самому известному российскому студенту-бунтарю Владимиру Ульянову. В итоге к КФУ присоединили Гуманитарно-педагогический университет (ТГГПУ) и Финансово-экономический институт (КГФЭИ). Остальные казанские вузы сохранили самостоятельность.

Позже не менее бурные споры разгорелись вокруг нового логотипа КФУ, на котором не нашлось места привычному изображению главного здания, зато появился стилизованный под готику змей Зилант. Но и к логотипу, поругав его, в итоге привыкли.

Что же касается названия, то 2 апреля 2010 года на тот момент глава правительства Владимир Путин подписал распоряжение о создании Казанского (Приволжского) федерального университета, сохранив историческую часть названия. В Устав нового вуза вписали несколько аббревиатур, и какое-то время его именовали «ПФУ», потом «К(П)ФУ», но со временем буква «П» незаметно выпала из обихода. Ректором КФУ был назначен глава Елабужского района Ильшат Гафуров.

В наследство федеральному вузу досталась Деревня Универсиады. Фото Романа Хасаева

На развитие федерального университета из бюджета России было выделено порядка 3 млрд рублей, затем в него делались неоднократные вливания такого же масштаба. В наследство федеральному вузу досталась Деревня Универсиады.

А за минувшие 10 лет вуз оброс коммерческими структурами. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», КФУ выступает учредителем в общей сложности 24 фирм, специализирующихся на фармпроизводстве, разработке программного обеспечения, вспомогательных услугах для бизнеса и так далее.

«Университет состоялся»

— За эти десять лет университет состоялся, — заявил в разговоре с «Реальным временем» Ильшат Гафуров. — Мы сформировали общую корпоративную культуру, сохранили костяк специалистов, которые работали во всех присоединяемых вузах, и открыли новые направления. Это прежде всего Институт фундаментальной медицины и биологии, где готовим, что сегодня очень актуально, врачей. Мы создали уникальную инфраструктуру для этого института — лаборатории, которые в нынешней ситуации пандемии особенно востребованы. Мы также открыли инженерное направление, чего в истории университета не было — сейчас мы на совершенно новом уровне готовим инженеров в Казани и Набережных Челнах. Мы сохранили все базовые направления подготовки специалистов, ориентируя их на потребности сегодняшнего дня.

Ильшат Гафуров напомнил, что в качестве уникальной базы для подготовки медиков КФУ получил бывший Казанский военный госпиталь на 740 стационарных мест и Университетскую клинику, где сейчас созданы условия для приема пациентов на случай роста заболеваемости коронавирусом, и о том, что в университете запущен проект по разработке генно-терапевтического варианта вакцины против коронавируса.

В качестве уникальной базы для подготовки медиков КФУ получил бывший Казанский военный госпиталь на 740 стационарных мест. Фото Максима Платонова

По словам ректора, в результате присоединения ТГГПУ удалось изменить и ситуацию с подготовкой педагогических кадров в Татарстане:

— У нас подготовка учителей по всем предметным областям — от начальной школы до физики и химии — идет на совершенно новом, фундаментальном уровне. Мы создали для подготовки педагогических кадров необходимую инфраструктуру. Мы — единственный из университетов России, который в предметных рейтингах Times Higher Education (британский журнал, — прим. ред.) попал в [первую] сотню. Это ориентир, в каком направлении нужно двигаться. Университет конкурирует в глобальном мировом пространстве — наши дипломы признаются везде. И наши выпускники работают по всему миру. У нас есть совместные проекты со многими университетами мира — Америки, Англии и Франции, со многими восточными странами.

Ильшат Гафуров подчеркнул и появление новых прикладных направлений в главном вузе Казани:

— Университет стал более практикоориентированным. Мы создали Институт геологии и нефтегазовых технологий, который напрямую работает на потребности нефтегазовой отрасли — работаем над снижением себестоимости добычи, что сегодня очень важно на рынке, и над улучшением экологичности добычи. И Институт международных отношений и востоковедения — по сути, заново вернули это направление в лоно университета. Конечно, оно так или иначе присутствовало в виде кафедры, но такого масштабного направления не было. Мы готовим специалистов на всех уровнях, университет превратился в научно-образовательный промышленный холдинг.

По словам ректора, в результате присоединения ТГГПУ удалось изменить и ситуацию с подготовкой педагогических кадров в Татарстане. Фото Максима Платонова

Новые проекты — чтобы лечиться и учиться

Ректор КФУ поделился с «Реальным временем» ближайшими планами. Во-первых, в области создания новых лекарственных препаратов — об этом писало «Реальное время»:

— Мы занимаемся разработкой и выведением на рынок новых медицинских препаратов. Чтобы не только создавать их в лабораторных условиях, но и масштабировать и отдавать на рынок. Дело университета — научиться коммерциализировать результаты научных разработок.

Ильшат Гафуров подтвердил, что КФУ выкупил здание у «Татхимфармпрепаратов», чтобы создать там пилотное производство, «чтобы апробировать результаты наших разработок». Однако, по его словам, оно пока не заработало из-за «ограничений, возникших с разрешительными документами» (по данным источника «Реального времени», проблемы касаются обеспечения нормативной чистоты в производственных помещениях). Ограничения, надеется ректор, будут сняты осенью 2020 года.

Второй, не менее важный с точки зрения руководства КФУ проект, предстоит реализовать в области развития педагогических наук и подготовки педагогических кадров:

— У нас есть два лицея, а 1 сентября, я полагаю, мы откроем в Казани детский садик, который будет заниматься разработкой технологий по социализации детей с аутистическими расстройствами. У нас для этого есть и медики, и психологи, и педагоги. Это междисциплинарная тема, и даже небольшое наше продвижение в ней станет большим стимулом для других. Сейчас мы набираем кадры, получаем лицензию, встречаемся с родителями, создаем родительский комитет, чтобы работать совместно.

Не менее важный с точки зрения ректора КФУ проект, предстоит реализовать в области развития педагогических наук и подготовки педагогических кадров. Фото Романа Хасаева

Этот проект, по информации «Реального времени», реализуется на базе реконструированного силами университета детсада на проспекте Ибрагимова.

— Мы ведем переговоры с муниципальным образованием города Елабуга, где также хотим сделать одну из школ базовой для педагогического института в Елабуге, — сообщил о втором «педагогическом» проекте Ильшат Гафуров. — Политическое решение президентом Татарстана, властями Елабуги и нами уже принято, сейчас работа замедлилась исключительно из-за карантина по коронавирусу. Если в лицей Лобачевского мы набираем детей с шестого класса, по конкурсу, то в Елабуге мы хотим начать обучение с первого класса и посмотреть, насколько хватит наших компетенций, чтобы вывести на другие позиции одну из обычных, не самых передовых школ Елабуги.

«Мы исходили из конкретных реалий»

Стоявший у истоков создания КФУ в нынешнем виде президент Академии наук Татарстана, последний ректор КГУ им. Ульянова-Ленина Мякзюм Салахов считает, что рождение нового вуза состоялось задолго до 2 апреля 2010 года:

— Мы полтора-два года занимались вместе с Минтимером Шариповичем [Шаймиевым] созданием Федерального университета. Постоянно он встречался с Фурсенко, с Кудриным. У нас же конкурент был серьезный — Нижегородский университет. Конечно, Казанский университет всегда был вторым университетом после Московского. Но тогда на развитие давали огромные суммы, и это сыграло большую роль. Счет шел на миллиарды, было закуплено хорошее оборудование для лабораторий. Так что есть чем гордиться. Мы можем сейчас найти недостатки, может быть, он стал слишком большим. Но мы исходили из конкретных реалий, мы получали хорошие деньги. Я думаю, плюсов было больше, чем минусов. В тот момент это было правильное решение.

Мякзюм Салахов считает, что рождение нового вуза состоялось задолго до 2 апреля 2010 года. Фото Максима Платонова

Однако сегодня, отметил Салахов, про большие федеральные университеты забыли, им на смену пришли новые образовательные формы. Но делить вуз, который успешно развивается, уже поздно — чтобы дать всему правильную оценку, должно пройти намного больше времени, чем минувшие 10 лет.

— Я не большой сторонник гигантомании, — говорит вице-президент Академии наук РТ, директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов. — Изначально мне не нравилось, что забрали в КФУ пединститут. Это была ошибка, его надо было укреплять и превратить в самостоятельный университет. Я бывал и в Гарварде, и в Стэнфорде — это не гигантские университеты. Они большие. Есть университеты и меньше, но они топовые в мировом плане. А здесь пошли по пути гигантомании и, я думаю, качество от этого пострадало. Это произошло, как и везде в России, — все бросились в бизнес, а образование и наука пострадали. В США и Европе, хоть экономика и рыночная, университеты — не рыночные, там все совершенно по-другому работает, а у нас это все поняли слишком буквально. И я испытываю ностальгию по тем временам, когда мы работали в университете и за идею тоже. Когда имел значение не только рынок — были и другие ценности.



— КФУ является нашим самым передовым вузом, — высказала другое мнение Нэлла Прусс. — За эти десять лет он очень разросся. Кто-то считает это положительным, кто-то отрицательным моментом. Но то, что Ильшат Рафкатович Гафуров является эффективным менеджером от бога — этого не отнять! Такого величия он придал университету — КФУ у всех на устах. Грандиозность вуза — это заслуга Гафурова.