Операция «Ликвидация»: институт истории им. Марджани растворится в Академии наук?

Фото: татаровед.рф

Закрыть нельзя усилить работу

Казанский Кремль опроверг информацию о ликвидации Института истории им. Ш. Марджани.

— Никакой ликвидации Института истории имени Марджани не планируется, — дала комментарий пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова в ходе сегодняшнего брифинга. — Во все времена он был в поле особого внимания руководства республики. На сегодняшний день обсуждается то, в какой форме он будет развиваться. Все на стадии обсуждения, как можно усилить его работу. Никаких планов о ликвидации института у руководства республики нет.

Пресс-секретарь заявила, что нет и соответствующего указа, о котором пишут в СМИ. Но добавила, что «все институты находятся под Академией наук Республики Татарстан».

Напомним, накануне вечером появилась информация о готовящемся постановлении, согласно которому Институт истории им. Ш. Марджани (который оформлен на самостоятельное юрлицо) будет фактически ликвидирован, а сотрудников переведут в Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук РТ. Это подтвердил и директор института Рафаэль Хакимов. Президент АН РТ Мякзюм Салахов вчера же вечером пояснил, что речь идет не о закрытии, а о реорганизации или объединении. И обещал, что ни один ученый-историк не пострадает.

Источники «Реального времени» передали редакции копию документа, который, предположительно, является проектом постановления кабмина «О реорганизации государственного бюджетного учреждения «Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан». Согласно документу, создается обособленное структурное подразделение — Институт археологии и истории Академии наук Республики Татарстан. АН РТ должна стать правопреемником Института истории. В пункте 3 описывается пресловутая «ликвидация»:

АН РТ и Минобрнауки Татарстана должны «разработать и реализовать комплекс организационно-технических мер по ликвидации юридического лица — ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани» в связи с его реорганизацией в форме присоединения к ГНБУ «Академия наук РТ».

«Мы всегда были на подхвате у аппарата президента»

Однако в Институте истории им. Ш. Марджани не верят, что учреждение будет работать в прежнем режиме, и готовятся к самому худшему сценарию, считая, что вопрос уже фактически решен. Причем объединение там воспринимают именно как закрытие своего учреждения. Сотрудников возмущает идея слияния с Институтом археологии Академии наук Республики Татарстан. Как рассказал «Реальному времени» директор Института истории Рафаэль Хакимов, особое негодование вызывает то, что такое решение было принято кулуарно. И сам он об этом узнал случайно.

— Неизвестно будущее нашего института, — дал комментарий корреспонденту «Реального времени» Хакимов. — Там [в Институте археологии] есть свой руководитель, он будет определять, кто из наших сотрудников кем будет.

По его мнению, такая инициатива могла исходить от руководства АН РТ, которая пролоббировала это решение.

Фото Тимура Рахматуллина

Мы всегда работали на аппарат президента. Нам всегда хватало от них заданий, были у них на подхвате. А тут все решили тихо. Очень странно

— По контракту мой срок [работы директором Института истории] был до ноября, — говорит Хакимов. — Но, видимо, не дождались. Может быть, воспользовались коронавирусом. Непонятно. Обычно аппарат президента Татарстана в таких случаях созванивается, мы встречаемся, говорим. Мы всегда работали на аппарат президента. Нам всегда хватало от них заданий, были у них на подхвате. А тут все решили тихо. Очень странно.

Что касается филиалов института в Крыму и в Магнитогорске, за них Рафаэль Хакимов не переживает. По его словам, подразделение в Симферополе и так «крепко стоит на ногах».

«Как баранов перегоняют сотрудников — это неуважение к ученым»

— У Академии наук рейтинги очень слабые, а у нас высокие, — продолжает Хакимов. — Кабинет министров теперь ориентируется на рейтинги, от этого зависит и финансирование. Мы всегда были ориентированы на мировые стандарты, мы хорошо смотримся на международной арене. У нас выходит международный журнал «Золотоордынское обозрение». А у академии журналы «мусорные», они стесняются их показывать.

По словам заместителя директора Института истории Радика Салихова, который считается преемником Хакимова, вопрос включения в Институт археологии АН РТ уже практически решен и проходит последние этапы согласования.

— Возмущает, что новым учреждением будет Институт археологии и истории. Получается, приоритет будет у археологов над историками. Почему в 2013 году та же Академия наук приветствовала отделение археологов от Института истории, а теперь настаивает на слиянии? Где логика? Какой будет идеология научной работы? Это такая «благодарность» за нашу хорошую работу? — задается вопросами Салихов.

Коллектив института воспринял в штыки идею слияния.

Фото Олега Тихонова

Салахов хоть и обещает, что не будет закрытия, а будет слияние, это будет фактически закрытие. Мы потеряем статус юрлица. Нас ставят перед фактом

— В будущем году нашему институту исполняется 25 лет. Этот бренд в научно-культурном пространстве из-за этого исчезает. Академия наук должна была провести коллективные обсуждения. Салахов хоть и обещает, что не будет закрытия, а будет слияние, это будет фактически закрытие. Мы потеряем статус юрлица. Нас ставят перед фактом. Как баранов перегоняют сотрудников — это неуважение к ученым, — категоричен замдиректора.

Сегодня должно состояться заседание ученого совета Института истории им. Ш. Марджани, на котором сотрудники взвесят все «за» и «против» такого решения.

Отметим, за последние годы Институт истории прошел через ряд испытаний. В свое время претензии к руководству учреждения были у его бывших сотрудников Дамира Исхакова и Альберта Бурханова. Это сопровождалось активной информационной кампанией через некоторые казанские издания. Выдержал он и прошедшие прокурорские проверки. Периодически в информационное поле попадали слухи о возможном увольнении Рафаэля Хакимова. Сам директор отвечал, что его «рановато увольнять», и намеревался доработать до конца срока, обозначенного в контракте.

Салахов: «Все институты в академии, а один не в академии? Это не совсем правильно»

Президент АН РТ Мякзюм Салахов сам в некоторой растерянности от таких сообщений. Однако в беседе с корреспондентом «Реального времени» он отрицает предположения, что он инициировал включение Института истории в состав своего учреждения. При этом саму идею он оценивает положительно.

Фото Максима Платонова

Это не совсем правильно. Все институты в академии, а один не в академии? Как это? Все хорошо работают

— Мякзюм Халимулович, все-таки будет включение Института истории в состав Академии наук?

— Я не знаю. Все одни слухи.

— И не было соответствующего проекта указа?

— Я не видел. Институт хороший: работал и будет работать.

— Разве не от вас идет инициатива объединить Институт истории с Институтом археологии АН РТ?

— Мы с такими предложениями не выступали. Он же называется «Институт истории имени Марджани Академии наук Республики Татарстан». Уже в названии есть «Академия наук».

— Однако он работает как самостоятельное юридическое лицо.

— Да, но если по делу, это не совсем правильно. Все институты в академии, а один не в академии? Как это? Все хорошо работают. Честно говоря, мне не до этого. Такие разговоры идут два-три года. Они то всплывают, то утихают. Тут опять. Мне самому говорят то одно, то другое. Для дела нам полезно работать вместе. С Хакимовым у меня нормальные отношения, уважаемая работа.

— При этом он иногда критически высказывается об Академии наук.

— Это его проблемы. Между прочим, он сам член академии и вице-президент. Это то же самое, что критиковать родителей. Просто потеряна реальность. В таких критических высказываниях он сам себе противоречит. Это говорит лишь о его личных качествах.

Фото татаровед.рф

Если об этом речь, то поменяется только вывеска. Они не заметят разницу

— Разве рейтинги Института истории не выше ваших?

— Это чистая глупость. Такого не может быть, это исключено. Детский сад. Те же самые ребята-гуманитарии одинаково хорошо работают. Могу объяснить, почему так случилось в рейтингах. Произошло объединение, и поменялось название. Рейтинги учитывают данные за последние четыре года. А рейтинги Института археологии как бы потерялись. Если суммировать индексы, будет в пять раз больше. Это же компьютер все делает. Некоторые в статьях пишут не «Академия наук», а «Институт археологии», и они формально не попадают в перечень.

— Если все же состоится включение Института истории Марджани в состав Института археологии АН РТ, не уволят ли этих ученых-историков?

— Это вообще исключено. Если об этом речь, то поменяется только вывеска. Они не заметят разницу. Кто посмеет уволить? Даже при сильном сокращении, которое было лет восемь назад, не дергали научных сотрудников, а сокращали вспомогательный аппарат. Никому такое не приснится в страшном сне.

Тимур Рахматуллин