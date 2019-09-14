Рафаэль Хакимов: «Киргизия превращалась в перевалочную базу экспорта афганских наркотиков»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 54-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Трудное возрождение».

Кыргызская Республика (Кыргызстан) (с 1924 года)

В первые годы существования Российской СФСР использовались ошибочные этнонимы: казахский этнос именовали «киргизы» или «киргиз-кайсаки», а киргизский этнос именовали «кара-киргизы». Соответственно, созданную в составе РСФСР первую казахскую автономию именовали Киргизская АССР (1920—1925), а образованную в составе РСФСР в 1924 году первую киргизскую автономию именовали Кара-Киргизская АО (до 1925 года). В 1925 году бывшая Киргизская АССР была переименована в Казакскую АССР, а бывшая Кара-Киргизская АО была переименована в Киргизскую АО. С 25 мая 1925 г. термины «Киргизия» и «Киргизстан» применяются к территории, на которой располагается современное независимое киргизское государство.

В период распада СССР, одновременно с провозглашением суверенитета союзными республиками, одной из которых была Киргизская ССР (кирг. Кыргыз ССР) в ряде республик было произведено переименование русских названий стран и городов в соответствии с фонетикой языков титульных этносов. Так, в Киргизии вместо традиционного русского названия страны «Киргизия» официально и повсеместно стали употреблять название «Кыргызская Республика» и «Кыргызстан» (кирг. Кыргыз Республикасы). Это же название страны используется в перечне государств-членов ООН.

Революции в Петрограде в 1917 году были неоднозначно встречены на территории современной Киргизии. Известно, что не только русские шахтеры, но «феодальная верхушка» киргизских племен поддержала революцию. Тогда как русские поселенцы-крестьяне проходили по номинации «кулаков», и они восстали против политики продразверстки (Беловодский мятеж 1918 года). Восстание было подавлено, а территория современной Киргизии была включена в состав Советского Туркестана, административным центром которого стал Ташкент. В 1924 году железная дорога Турксиб связала Бишкек с Алма-Атой и Новосибирском.

По национально-государственному размежеванию советских республик Средней Азии 14 октября 1924 года была образована Кара-Киргизская (с 25 мая 1925 года — Киргизская) автономная область в составе РСФСР, 1 февраля 1926 года преобразованная в Киргизскую АССР. 5 декабря 1936 года республика была выделена из состава РСФСР, получила статус союзной республики (ССР) со столицей в городе Фрунзе (бывший Пишпек).

В 1937 году началась кампания по борьбе с «врагами народа», среди которых особенно искали «пантюркистов», «панисламистов», «вражеских шпионов».

Советизация Киргизии предполагала аграрную реформу, в ходе которой кочевые киргизы приучались к оседлому образу жизни в рамках колхозов. Прокладывали оросительные каналы. Проводилась индустриализация: строились электростанции и цементные заводы. Республика считалась отсталой, потому организованно осуществляли переселение рабочих кадров из центральных районов РСФСР, а также донецких шахтеров. Немалый отпечаток на культурную жизнь киргизов наложила и борьба с безграмотностью, в ходе которой было введено обязательное среднее образование. За короткий срок киргизы (как и многие другие тюркские народы СССР) трижды сменили алфавит: с арабского на латиницу, а с латиницы на кириллицу. Для подготовки учителей были открыты педагогические вузы.

В советский период формируется наука Киргизии, появляются театры, музыкальное и художественное училища, хореографическая студия. Самые первые декреты советской власти декларировали равноправие женщинам, запрещали многоженство.

В годы «перестройки» появляются многочисленные общественные организации, объединившиеся в Демократическое движение Кыргызстана. В 1990 году были отмечены киргизско-узбекские столкновения. В октябре 1990 года представители Демократического движения Кыргызстана во время заседания Верховного совета Киргизской ССР объявили политическую голодовку с требованиями отставки руководства республики, принятия декларации о суверенитете, свободы печати, избрания президента республики тайно и на альтернативной основе и т. д. Для урегулирования ситуации на пост первого президента республики был выдвинут академик Аскар Акаев. 15 декабря 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Кыргызстан.

На волне кризисных явлений в СССР, кульминацией которых стало поражение ГКЧП, Верховный Совет Киргизии провозгласил 31 августа 1991 года независимость республики.

6 марта 1992 года Верховный Совет Киргизии ратифицировал алмаатинский протокол к беловежскому соглашению о прекращении существования СССР и об образовании СНГ.

5 мая 1993 года была принята первая Конституция Киргизской Республики, которая закрепляла президентскую форму правления. 10 мая 1993 года в Киргизии была введена собственная национальная валюта — сом. Очередной правительственный кризис спровоцировал реформу 1994 года — парламент стал двухпалатным.

Тем временем страна превращалась в крупную перевалочную базу экспорта афганских наркотиков. Ключевым центром киргизской наркоторговли стал город Ош. Экономика переживала не лучшие времена. В стране была очень высокая инфляция.

На рубеже тысячелетий республика невольно была вовлечена в борьбу против терроризма, когда исламские боевики попытались прорваться из Таджикистана через территорию Киргизии в Узбекистан. В 2001 году в Киргизии была размещена американская авиабаза на территории аэропорта Манас.

«Тюльпановая» революция 24 марта 2005 года завершила 15-летнее правление Аскара Акаева. Новым президентом стал Курманбек Бакиев (2005—2010), которому не удалось стабилизировать положение в стране. Он был свергнут во время очередной революции 7 апреля 2010 года. Власть перешла временному правительству во главе с лидером прошлой революции Розой Отунбаевой. Столкновения между сторонниками новой и старой власти спровоцировали межэтнический конфликт между киргизами и узбеками на юге страны. В этом же году была принята новая конституция, утвердившая в стране парламентскую форму правления.

Постоянное население Киргизии — 6 140 200 человек, наличное население — 5 885 000 человек (2017). Киргизы составляют 73,2%, узбеки — 14,6%, русские 5,8%, дунгане — 1,1%, уйгуры — 0,9%, таджики — 0,9%. Татар в Киргизии 27 341 человек.

После распада СССР республика пережила деиндустриализацию. Серьезной проблемой является государственный внешний долг. Промышленность представлена энергетикой и добывающей отраслью. Экспортируются золото и ртуть. Есть запасы урана, сурьмы и редкоземельных металлов.

Существуют предприятия легкой и пищевой промышленности местного значения. Рынок АЗС частично контролирует корпорация «Газпром нефть». Значительная часть продуктов сельского хозяйства идет на экспорт. Немаловажную статью доходов Киргизии составляет туризм. Достаточно ощутимым вливанием в экономику республики являются денежные переводы от трудовых мигрантов и киргизстанцев, получивших гражданство других стран.

В то же время в стране отсутствует собственная технологическая база, отмечаются плохое состояние транспортных путей, повсеместная коррумпированность государственных органов.

Важнейшими партнерами Киргизии являются Россия, Казахстан и Китай. Отношения с Узбекистаном неоднозначные. Также интерес к республике проявляет близкая по языку Турция, которая в 1999—2012 годах оказала Бишкеку военную помощь. Россия является важнейшим экономическим и политическим партнером Киргизии, оказывает значительную гуманитарную и военно-техническую помощь, в России работает значительное число граждан Киргизии. Самые крупные проекты в Киргизии ведут «Газпром», «Роснефть».

До начала 2000-х годов присутствие Китая здесь было минимальным, но после делимитации границы и открытия пунктов пропуска КНР резко активизировала свое проникновение в Среднюю Азию в целом и в Киргизию в частности. Отношения с Казахстаном наиболее тесные среди всех сопредельных государств.

Продолжение следует