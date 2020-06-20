Рафаэль Хакимов: «Узбеки и казахи выстраивают свою государственность, не связывая прошлое с татарами»

«Великая Татария» казанского историка. Часть 11-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения (см. ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Узбеки, узбеки-казахи и другие

Балкары, карачаевцы когда-то имели общие корни с татарами, да и азербайджанцы до революции назывались кавказскими, а кумыки — дагестанскими татарами, ногайцы — ногайскими или степными татарами. Конечно, культура и язык азербайджанцев отличаются от татарского, но их ханства возглавляли Хулагуиды — прямые потомки Чингисхана, что дало основание для названия «кавказские татары». Язык балкар, карачаевцев, кумыков близок к татарскому.

Государство кумыков под названием «Шамхальство Тарковское» входило в Золотую Орду. Его исторические корни уходят вглубь веков ко временам гуннов и хазар. Коренным населением «владения казыкумыцкого», по свидетельству Ф. Симоновича (1796 год), являлись дагестанские татары (кумыки).

Первый правитель кумыков — шамхал — носил имя Ахсибар (Аксувар). Он был ответвлением династии чингизидов. Кумыкская армия принимала совместно с другими улусами Золотой Орды участие в борьбе с Тамерланом. Шамхальство в годы расцвета занимало территорию от Каспийского моря до современной Кабардино-Балкарии. К началу XVI века его столица находилась в городе Тарки на территории современной Махачкалы.

Шаухальство Тарковское (Шевкальское царство) в XV–XVI вв. и его вассальные территории. Составитель — С. Багаутдинов

В конце XVI века некоторое время Шамхальство официально входило в состав Османской империи. В это время оно начинает фигурировать в российских планах как главное препятствие на пути покорения восточной части Северного Кавказа. «После завоевания Казани и Астрахани армия Ивана Грозного попыталась захватить и Северо-Восточный Кавказ. Но военная экспедиция Ивана Черемисина 1560 года потерпела неудачу. Следующий массированный удар произошел в 1591 году, возглавляли его воеводы Засекин и Шаховский. По персидским данным, численность их армии достигала 60 тыс. человек. Но и их поход также оказался безрезультатным. Спустя 3 года, в 1594 году, в Шамхальство вторглась 30-тысячная армия воеводы Андрея Хворостинина». Этот поход также оказался неудачным, как, впрочем, и следующий в 1604 году.

Автор: Adam Olearius, 1695 — OLEARIUS, A. — Tarku Urbs Tartaroum in Dagestan ad mare Caspium, 1695

Во второй половине XVII века со смертью шамхала Супхая, сына Герея, в государстве усилились центробежные тенденции. В результате Каспийского похода Петра I в 1722 году Шамхальство стало вассалом Российской империи, а в 1725 году оно было ликвидировано. Однако шах Ирана Надир-Шах Афшар восстановил его. В 1786 году утратившее былую силу из-за междоусобиц кумыкское государство окончательно вошло в состав империи.

Происхождение узбеков и казахов тесно связано с историей Золотой Орды. Сегодня эти народы выстраивают свою государственность, не связывая прошлое с татарами. Однако сохранились источники, свидетельствующие об исторических связях татар, узбеков и казахов.

В истории Центральной Азии значительную роль сыграл Сибирский юрт (ханство). К сожалению, история этого ханства плохо изучена, его значение недооценено. В период становления Золотой Орды власть над территорией будущего Сибирского юрта получили Шейбаниды. По данным Абуль-Гази, Бату-хан в 1238 году выделил Шыбану для кочевья обширный удел на Южном Урале и в Казахстане с напутствием: «…Юрт, в котором ты будешь жить, будет между моим юртом и юртом старшего моего брата Ичена: летом ты живи на восточной стороне Яика, по рекам Иргизсувук, Орь, Илек до горы Урала, а во время зимы живи в Аракуме, Каракуме и по берегам Сыр-Дарьи при устьях рек Чуй-су и Сары-су».

Первоначальные владения Шыбана охватывали территории Южного Урала и Западного Казахстана. Затем были присоединены земли современного Казахстана и Западной Сибири. Именно Шейбанидское ханство стало основой для последующего формирования Тюменского, Сибирского, Узбекского (Бухарского) и Казахского ханств. Основателем Сибирского юрта или государства кочевых узбеков стал Хаджи-Мухаммад (1421 год).

Территориально ханство граничило с Пермской землей, Казанским ханством, Ногайской Ордой и телеутами. Население государства Шейбанидов называлось «узбеками» без этнической привязки.

Летописец Фазлаллах ибн Рузбехан Исфахани разделял «узбеков» на три группы — узбеков-казахов, узбеков, относящихся к улусу Шыбана, и мангытов: «Три племени относят к узбекам, кои суть славнейшие во владениях Чингисхана. Одно — шибаниты, и Его Ханское Величество (Мухаммад Шейбани хан) после ряда предков был и есть их повелитель. Второе племя — казахи, которые славны во всем мире силой и неустрашимостью, и третье племя — мангыты, из них цари астраханские. Один край владений узбеков граничит с океаном, другой — с Туркестаном, третий — с Дербендом, четвертый — с Хорезмом и пятый — с Астрабадом». Термин «узбек» приобрел этническое значение только в XVI веке, после завоевания Мухаммад Шейбани-ханом Мавераннахра и создания Узбекского государства с центром в Бухаре.

Государство Сибирских Шейбанидов (1446 год — начало ХVI века), созданное после откочевки Узбекских Шейбанидов на юг, стали называть Тюменским ханством.

В 1563—1598 годах государство Сибирских Шейбанидов находилось в зависимости от Шейбанидов Бухары. Завершающий период истории династии (первая треть ХVII века) характерен безуспешной попыткой восстановить свою власть в Западной Сибири. Такие претензии выдвигались вплоть до 1660-х годов.

Абдулла-хан II — узбекский хан из династии Шейбанидов

Этнический состав населения Узбекского ханства был в основном идентичен населению другого осколка Улуса Орда-Эджена — Ногайской Орды и состоял из родственных племен — канглы, конграты, кыпчаки, мангыты, уйсуны, аргыны, карлуки. Кроме них, источники называют племена буркутов, утарчи, чимбасов, кенегасов, дурманов, карлаутов, таймасов, шадбаклы, маджаров и др. Многие из этих племен ныне известны в составе казахских жузов.

Внутриполитическое положение Узбекского ханства было непрочным. Ему пришлось вести борьбу с многочисленными потомками Джучи, претендовавшими на верховную власть в Узбекском улусе.

В 1460 году недовольные жесткой политикой Абулхайра чингизиды Жанибек и Керей со своими подданными откочевали на восток в Семиречье, в Могулистан, где создали Казахское ханство. Они стали называть себя узбек-казаками («свободные узбеки»).

Мухаммад Хайдар-дуглат в «Тарих-и Рашиди» пишет: «В то время в Дашт-и-Кипчаке владычествовал Абу-л-Хайр-хан. Он причинял много беспокойства султанам джучидского происхождения. Джанибек-хан и Кирай-хан бежали от него в Могулистан. Исан-Буга-хан охотно принял их и предоставил им округ Чу и Козы-Баши, который составляет западную окраину Могулистана. В то время, как они благоденствовали там, узбекский улус после смерти Абу-л-Хайр-хана пришел в расстройство; [в нем] начались большие неурядицы. Большая часть [его подданных] откочевала к Кирай-хану и Джанибек-хану, так что число [собравшихся] около них [людей] достигло двухсот тысяч человек. За ними утвердилось название узбеки-казахи [узбак-казак]. Начало правления казахских султанов с восемьсот семидесятого года (1465/1466), а Аллах лучше знает».

Последующая история Казахского ханства показывает, что оно окончательно утратило связи с золотоордынским наследием, за исключением династической традиции.

При Тауке-хане (1680—1715 годы) Казахское ханство было разделено на жузы, в каждом из которых правила своя ветвь потомков Джанибек-хана. С 1770-х годов казахские ханы оказались в зависимости от Российской империи.

Так складывались различия между татарами, узбеками и казахами. В Центральной Азии чагатайское наречие испытало влияние фарси, на этой базе в последующем появился современный узбекский язык.

Хан Абулхаир. Джон Кэстль, 1736 г.

Другие тюркские народы или этнические группы татар оказались в ситуации относительной изоляции, развивая свои локальные особенности. В современную эпоху многие названия этнокультурных групп произошли в зависимости от территории проживания. Тюрко-татары, которые жили в Сибири, стали называться «сибирскими татарами», татары Крыма стали «крымскими татарами», в Астрахани — «астраханскими», те, кто жил на мещерской земле, стали «мишарями» (великий князь Василий выделил татарам в Мещерской земле особый удел для сына Улу Мухаммеда Касима, который получил название Касимовского царства), и т. д.

Можно согласиться с тем, что у какого-то народа больше кыпчакской или карлукской «крови», а у кого-то сильнее влияние булгар, где-то сказалась хазарская наследственность, а где-то угорская. Все существующие сегодня тюркские народы — своеобразный сплав разных племен. Но по большему счету все они носители единой в прошлом культуры, опирающейся на поразительную устойчивость тюрко-татарских наречий.

Продолжение следует