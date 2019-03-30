Рафаэль Хакимов: «В евразийской модели все граждане признавались равными, но был «золотой» род — чингизиды»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 30-я

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию наших читателей предлагается фрагмент из ее главы «Время великих империй».

Монгольская империя (XII—XIII веков)

Великое Монгольское государство возникло в XII веке в результате завоеваний Чингисхана и его преемников. Империя охватывала самую большую в мировой истории территорию от Восточной Европы до Японского моря и от Новгорода до Юго-Восточной Азии. Именно эта территория попала в исторические анналы под названием «Великая Татария». Все последующие тюрко-татарские государства были всего лишь осколками империи Чингисхана.

Темучин в 1203—1204 годах провел ряд реформ, заложивших основу будущей империи. Важнейшая перемена касалась реорганизации армии, поделенной на тысячи, сотни и десятки по образцу тюркских государств. Продвижение по службе определялось личными способностями и преданностью хану, а не близостью к родовой аристократии. Была создана личная гвардия хана, одна часть которой сторожила днем, другая — ночью. Кроме того, было организовано элитное подразделение из тысячи багатуров — лучших воинов, получивших такое звание за боевые заслуги.

В марте 1206 года недалеко от истоков реки Онон собрался курултай, где Темучин был избран великим ханом с новым именем Чингисхан. Принцип деления Великого монгольского государства повторял армейскую структуру. Тысячей, сотней и десятком называлось такое количество населения, которое должно было выставить соответствующее число воинов.

В армии ввели еще одну войсковую единицу — тумен (десять тысяч). Личная гвардия хана увеличилась до размеров тумена, в нее включили тысячу багатуров. Рядовой гвардеец по рангу был выше любого командира обычного войскового подразделения, включая тысячника.

Чингисхан принял свод законов под названием «Великая Яса». Текст этих законов не сохранился. Ряд исследователей попытались по летописям восстановить основные части и содержание законов. Положения Ясы можно разделить на пять отделов:

преступления, караемые смертью; военное устройство; семья; похвальные доблести; различные запреты.

Не вдаваясь в перечисление всех запретов и предписаний, отметим те, которые содействовали объединению многих народов в едином государстве, и способы контроля огромной территории.

Великая заслуга Чингисхана в том, что он признал все религии и культуры равными, а священнослужителей освободил от уплаты налогов. Этот принцип отличает римскую модель империи от евразийской. В первой только римская культура считалась цивилизацией, соответственно римляне были гражданами империи, остальные народы считались варварами. Структура общества делилась на сословия по происхождению. В «евразийской» модели все признавались равными, но был «золотой» род — чингизиды, допущенные к верховной власти. В остальном полководцы, предводители разных рангов могли дослужиться до самых вершин, проявив соответствующую доблесть.

Законопослушность достигалась не за счет жестокости наказания, а благодаря вере каждого гражданина в божественное происхождение законов. Поэтому каждый должен был верить в собственных богов. Именно по этой причине Чингисхан не терпел атеистов. Другим каким-то способом невозможно было удержать в подчинении необъятную территорию с несметным количеством народов.

Чингисхан был не просто великим завоевателем и тем более он не был по природе разрушителем, он прежде всего был реформатором общества. Он прекратил междоусобицы среди тюрков и других народов. Однако после его смерти под давлением национальных и религиозных традиций стали забывать «Великую Ясу».



Чингисхан еще при жизни выделил четырем сыновьям по отдельному улусу. Вскоре после его смерти амбиции наследников начали сказываться на единстве империи. С тем, чтобы снять взаимные претензии, в 1269 году между улусами Джучи, Чагатая и Угедея был подписан Таласский договор, закреплявший распад Монгольской империи на самостоятельные государства.

С этого времени Менгу-Тимур принял титул хана Улуса Джучи и начал чеканить собственную монету, что считалось признаком независимого государства. Так же поступили ханы других улусов. На карте мира официально появились следующие государства: Улус Толуя (позже династия Юань) на территории Китая и Монголии; Улус Угедея на территории современного Синьцзян-Уйгурского автономного округа, Джунгарии, Алтая и Западной Монголии; Улус Чагатая в Средней Азии; Улус Хулагу (Ильханат) в Малой Азии, Иране, Ираке и Азербайджане; Улус Джучи на территории от Алтая до Дуная.

Величайшая империя средневековья распалась путем дипломатических переговоров политических деятелей из «золотого» рода Чингисхана.

Улус Джучи (Золотая Орда) (1224—1483 годы)

Улус Джучи с 1224 по 1269 годы формально находился в составе Монгольской империи, хотя уже Бату-хан фактически вел автономную политику.

Название «Золотая Орда» впервые появляется в 1566 году в сочинении «Казанская история». С XIX века термин прочно закрепился в историографии как синоним «Улуса Джучи». В золотоордынских и арабо-персидских источниках государство обозначалось термином «Улус», с добавлением какого-либо эпитета («Улуг улус») или имени правителя («Улус Берке») и т.д. Слово «орда» в этих же источниках обозначало ставку в значении «золотой парадный шатер». В русских летописях слово «орда» обычно означало войско. Его употребление в качестве названия страны становится постоянным с рубежа XIII—XIV веков, до этого времени в качестве названия использовался термин «Татария». На татарском языке страну называли «Олуг йорт» (старший дом), «Олуг олыс» (старший улус), при этом столицу называли «Баш кала», а передвижную ставку — «Алтын Урда».

Арабский историк Аль-Омари (XIV век) территорию Орды описывал так: «Границы этого государства со стороны Джейхуна — Хорезм, Саганак, Сайрам, Яркенд, Дженд, Сарай, город Маджар, Азака-Кака, Акча-Кермен, Кафа, Судак, Саксин, Укек, Булгар, область Сибири, Ибирь, Башкырд и Чулыман…». После Западного похода (1236—1242 годы), возглавляемого Бату, Улус Джучи расширился на запад, и его центром стало Поволжье.

Брат Бату Берке (1257—1266 годы) принял ислам и благодаря этому получил поддержку влиятельных мусульманских торговых кругов Поволжья и Средней Азии. Берке приглашал из Ирана и Египта ученых, богословов, поэтов, из Хорезма — ремесленников и купцов. Заметно оживились торговые и дипломатические связи со странами Востока. На ответственные государственные посты стали назначаться высокообразованные выходцы из Ирана и арабских стран, что вызывало недовольство кочевой знати. Берке продолжил масштабное градостроительство, начатое Бату.

Менгу-Тимур вошел в историю как хан, подписавший Таласский договор, объявив о полной независимости Золотой Орды. После его смерти в стране начался политический кризис, связанный с именем Ногая, занимавшего пост беклярибека — второго по значению в государстве. Его улус находился на западе Золотой Орды (вблизи Дуная). Ногай поставил своей целью образование собственного государства, и в период правления Туда-Менгу (1282—1287 годы) и Тула-Буги (1287—1291 годы) ему удалось подчинить огромную территорию по Дунаю, Днестру, Днепру. При прямой поддержке Ногая на сарайский престол был посажен Тохта (1291—1312 годы). Сначала новый правитель во всем слушался своего покровителя, но вскоре, опираясь на степную аристократию, выступил против него. Длительная борьба закончилась в 1299 году поражением Ногая. Единство государства было восстановлено.

Во времена правления хана Узбека (1313—1341 годы) и его сына Джанибека (1342—1357 годы) Золотая Орда достигла своего расцвета. В 1313 году при хане Узбеке ислам стал государственной религией. Мурз, не пожелавших принимать ислам, казнили. При Узбеке бурно развивалась торговля со странами Западной Европы, Малой Азии, Египтом, Индией, Китаем. Караванные пути стали не только безопасными, но и благоустроенными.

После Узбека на престол ханства вступил его сын Джанибек. Еще при его жизни в Улусе Шибана (Западная Сибирь) был провозглашен свой хан. А убийство в 1359 году хана Бердибека (сына Джанибека) положило конец династии Бату, что стало причиной появления многочисленных претендентов на престол. Началась «Великая замятня» («Смута»). С 1359 по 1380 годы на золотоордынском престоле сменилось более 25 ханов, а многие регионы попытались стать независимыми.

«Смута» в Золотой Орде закончилась после того, как чингизид Тохтамыш при поддержке эмира Тамерлана в 1377—1380 годы сначала захватил территории на Сырдарье, а затем — престол в Сарае. При Тохтамыше (1380—1395 годы) центральная власть вновь стала контролировать всю основную территорию государства. В 1382 году хан совершил поход на Москву и добился восстановления выплаты дани. После укрепления своего положения Тохтамыш выступил против среднеазиатского правителя Тамерлана, с которым ранее поддерживал союзные отношения. В итоге ряда походов 1391—1396 годов Тамерлан разбил на Тереке войска Тохтамыша, захватил и разрушил поволжские города, в том числе столицу, разграбил города Крыма. Золотой Орде был нанесен удар, от которого она не смогла оправиться.

В 1420-х годах начался процесс распада государства. Все большую самостоятельность приобретали регионы (вилояты) в Сибири, Казани, Крыму, Астрахани, в Ногайской степи (Мангыт йорты). Столица из Сарая переместилась в город Крым (ныне Старый Крым).

Продолжение следует