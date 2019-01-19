Рафаэль Хакимов: «Бату-хан завоевал Волжскую Булгарию, а город Болгар сделал своей ставкой»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 20

Фото: Кадр из фильма «Орда» Андрея Прошкина

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается новый фрагмент из главы «Наследники кочевых империй».

Волжско-Камская Булгария (X—XIII века)

После подчинения «Великой Булгарии» хазарам Котраг во главе кутригуров двинулся на север и обосновался (VII—VIII века) в районе средней Волги и Камы, учредив новое государство.

Арабские и персидские географы считали Волжскую Булгарию самой северной мусульманской страной в мире и располагали ее на краю Земли. По представлению ал-Бируни, в седьмом климате расположены города Сувар и Булгар, земли булгар, русов и мадьяр: «За этим климатом обитают немногие народы — ису, варяги, йура и подобные им». Ибн-Русте в своей энциклопедии «Дорогие ценности» (903—913 годы) сообщает: «Болгарская земля смежна с землею буртасов. Живут болгары на берегу реки, которая впадает в море Хазарское (Каспийское) и прозывается Итиль (Волгою)…». Ал-Истархи и более поздние авторы дают более конкретную информацию о юго-восточной границе Булгарии, локализуя ее в районе Яика. Некоторые мусульманские географы X—XI веков располагают Булгарию восточнее земель, населенных славянами. О северных и южных пределах страны нет точной информации, некоторые авторы (ал-Кашгари) полагали, что булгары живут и на Нижней Волге.

Расположение археологических памятников позволяет в общих чертах представить территорию Волжско-Камской Булгарии. Основные памятники булгарского времени находятся на территории современных Татарстана, Ульяновской, Самарской, Пензенской областей и Чувашии. Значит, Волжская Булгария включала часть территорий Среднего Поволжья: Предкамье, Закамье и Предволжье. Северная граница Булгарии проходила по правому берегу реки Камы, западная — в районе бассейна реки Свияги, восточная — по линии Чистополь — Билярск, южная — в районе Самарской луки. Основу населения Волжской Булгарии составляли различные тюркоязычные племена.

Основу населения Волжской Булгарии составляли различные тюркоязычные племена. Илл. othist.ru

В X веке эльтебер Алмуш принял ислам ханафитского толка под именем Джафар ибн Абдаллах, о чем свидетельствуют серебряные монеты. Собственные деньги чеканились в Булгаре и Суваре на протяжении всего X века, последняя из них датируется 997/998 годом.

Эльтебер в поисках поддержки против хазар пригласил посольство из Багдада, официально объявил ислам в качестве государственной религии, принял титул эмира и перестал платить дань Хазарскому каганату. Это событие произошло в мае 922 года, что можно считать международным признанием независимости Булгарии.

Выгодное геополитическое положение Волжско-Камской Булгарии определило ее роль в развитии всего Волго-Уральского региона. В истории Поволжья и Приуралья особое место занимают реки, прежде всего Волга и Кама, по которым можно было добраться от Скандинавии до Каспийского моря.

«Великий Волжский путь, каким он функционировал в последней четверти I тыс., — пишут А. Кирпичников и Ф. Хузин, — можно представить состоящим из нескольких отрезков. Основу, естественно, составляла сама Волга, к ней тяготели реки, а также сухопутные водные трассы, представлявшие ее транспортное продолжение. Не будет преувеличением протянуть общий маршрут Волжской системы с учетом ее прямого и косвенного функционирования от Британии и Голландии до Ирана и Ирака».

Посольство ибн-Фадлана к эльтеберу Булгарии Алмышу. Фрагмент картины Булата Гильванова. Илл. islamonline.ru



Естественно, река обрастает поселениями для охраны и перегрузки товаров, ремонта судов, заставами для сбора пошлин, постоялыми дворами, ремесленниками, торговцами, и т. д. Небольшие речные поселки, связанные друг с другом в большей степени рекой, нежели сушью, сами по себе не в состоянии вдохнуть жизнь в торговую жизнь: для этого требуется участие большого города, где можно строить суда, поставлять паруса, снасти, смолу, финансовые средства, собирать таможенные пошлины. Города необходимы для существования ремесленников, купцов, проведения торговых операций, отдыха, найма рабочей силы, переводчиков и т. д. Поэтому, естественно, что вдоль торгового пути возникало множество торговых факторий, таможенных постов, крепостей. Только в Волжско-Камской Булгарии было около 170 укрепленных поселений. Учитывая выгодность торговли не только в конечных пунктах, но и по всей длине водной глади, населенные пункты возникали с учетом дневного перехода.

Легкость добычи породила такое явление, как речные пираты — ушкуйники, от которых нужна была защита. Развитие судоходной и иной торговли в бассейне Волги, начиная с VIII века, сопровождалось установлением единой платежной единицы — дирхема.

У каждой реки были свои ответвления, выход на сушу, места для перевалки грузов, в частности «переволока» с Волги к реке Дон. Таким образом, Волго-Камская речная система представляла собой мощный экономический конгломерат, самостоятельную жизнь со своими законами и традициями.

В средние века для Волго-Уральского региона столь же большое значение играли реки Кама и Вятка. Булгария была удобным местом для организации крупных перевалочных баз в международной транзитной торговле. Ал-Омари сообщает: «Купцы наших стран… не забираются дальше города Булгара; купцы булгарские ездят до Чулмана, а купцы чулманские ездят до земель Югорских, которые на окраине Севера». Этот путь находился под контролем государства и также, как и торговый путь между Волжско-Камской Булгарией и Киевской Русью, имел переправы, станции для дневок и ночевок, охранялся военными гарнизонами.

Илл. rodnaya-vyatka.ru



Важнейшей торговой факторией была Алабуга с укрепленной крепостью, построенной в Х—ХI веках. В этой точке могли сходиться и речная, и сухопутная часть Камского пути. «Булгары, — пишет А. Белавин, — были основными торговыми партнерами жителей Предуралья в обмене с Русью и Севером Европы, а Камский торговый путь служил своеобразным ответвлением трансъевропейского Волжского торгового пути. Волжско-Камский великий торговый путь был в IX—XIV веках главной магистралью, по которой продукция городского ремесла Европы и Азии приникала и за Урал». Северный пушной путь использовался в качестве основной торговой магистрали с Предуральем и Зауральем вплоть до XV века. Именно торговые пути определяли экономическую и политическую роль Волжско-Камской Булгарии.

В 1236 году Бату-хан завоевал Волжскую Булгарию, а город Болгар сделал своей ставкой. Он заново отстроил город, сделав его первой столицей Золотой Орды.

Продолжение следует