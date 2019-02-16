Рафаэль Хакимов: «Кипчаки внесли вклад в формирование татар, киргизов, узбеков, казахов, ногайцев, башкир…»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 24-я

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Наследники кочевых империй».

Дешт-и-Кипчак (ХII—XIII веков)

После разгрома уйгурами Восточно-тюркского каганата (744 год) кыпчаки находились в составе Кимакского каганата на территории современного северо-западного Казахстана, гранича на востоке с кимаками, на юге с огузами и на западе с хазарами. К середине IX века кыпчаки начали доминировать над кимаками.

«В начале XI века военно-политическая гегемония на территории прежнего расселения кимакских, кыпчакских и куманских племен перешла в руки кыпчакских ханов. Пришедшая к власти правящая династийная знать кыпчаков стала предпринимать активные действия в южном и западном направлениях, что привело их к непосредственным контактам с государствами Средней Азии и Юго-Восточной Европы. Во второй четверти XI века военноплеменная знать кыпчаков вытеснила огузских джабгу из нижнего и среднего бассейнов Сырдарьи, приаральских и прикаспийских степей. Захват кыпчакскими правителями территории обитания огузской аристократии был вызван как экономическими, так и политическими причинами», — пишет Булат Кумеков.

На политику повлияло общее движение центральноазиатских племен в западном направлении. Одновременно проявились центробежные тенденции разных групп кыпчаков. Усилившиеся племенные вожди нуждались в пастбищных угодьях, и стремились взять под свой контроль важнейшие торговые пути.

Фото wikipedia.org



В середине XI века происходит миграция больших группировок кыпчакских племен в «южнорусские» и причерноморские степи вплоть до границ Византии. В результате этих событий кыпчакский массив племен распался на два этнотерриториальных объединения: Восточнокыпчакское и Западнокыпчакское, границы которых проходили по реке Итиль. Большая часть территории современного Казахстана находилась под властью ханов Восточнокыпчакского улуса. Относительная централизация и единство кыпчакских ханов во второй половине XI — начале XII веков способствовали дальнейшему продвижению кыпчакских племен в сторону Хорезма, а также в районы Северо-Западного Семиречья и Южного Казахстана. С тех пор эта территория стала называться Дешт-и-Кипчак. Территория Западного Кипчака известна в древнерусских летописях под названием «Половецкая земля» или «Половецкая степь», а в византийских и европейских анналах — под названием Комания (Кумания). В XVI—XVIII веках термин «Дешт-и-Кипчак» употреблялся в среднеазиатской историографии для наименования земель Восточного Кипчака.

Кипчаки безуспешно пытались сдержать натиск татаро-монгол, однако в 1229 году были разбиты на Урале, а затем на Дону и реке Калке. Татары не только преследовали половцев, вплоть до Венгрии, но и пытались с некоторыми кыпчакскими племенами установить союзнические отношения. Субэтей-багатур обращался к кыпчакским вождям с предложением о мире: «Мы и вы — одного племени и происходим из одного рода…».

После европейского похода Батыя 1236—1242 годов кыпчаки прекратили существование как самостоятельная политическая единица, но составили основной массив тюркского населения Золотой Орды, внеся вклад в формирование таких этносов, как татары, киргизы, гагаузы, узбеки, казахи, каракалпаки, ногайцы, кумыки, башкиры, карачаевцы, балкарцы. Часть их поселилась в Закавказье, часть на Руси, часть на Балканском полуострове (Болгария) и в Византии. Наконец, часть кыпчаков перебралась в Египет, поступив на службу в войска; некоторые из них, как Бейбарс, стали султанами.

Газневидское государство (977—1186 годы)

Тюркский полководец Алп-Тегин в 977 году отвоевал часть территории Саманидов и основал государство с центром в городе Газни. Опорой власти Газневидов была гвардия гулямов, а также отряды газиев, которые совершали рейды на неверных. Наибольшего могущества Газневиды достигли при Себук-Тегине (977—997 годы) и Махмуде Газневи (998—1030 годы). Во время правления Себук-Тегина в состав государства вошла почти вся территория нынешнего Афганистана и Пенджаба. Сын Себук-Тегина, Махмуд Газневи присоединил остаток Саманидских земель. В результате походов на Северную Индию, ему удалось подчинить еще несколько государственных образований.

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В период наибольшего расцвета в состав государства были включены территория современного Афганистана, ряд областей Ирана, часть Мавераннахра и Хорезм, северные и северо-западные провинции Индии. Государство получило возможность контроля торговых путей между Китаем и восточным Средиземноморьем.

Однако завоевательные походы в конечном счете способствовали ослаблению государства. Они сопровождались разорением целых областей, разрушением оросительных систем, ограблением населения и уводом в плен десятков тысяч рабов. После смерти Махмуда Газневи, государство начало клониться к упадку. При Масуде I был потерян Хорезм. Караханидские правители Мавераннахра отторгли земли в верховьях Амударьи. После битвы при Данданакане (1040 год) с Сельджукидами в составе государства осталась лишь часть территории Афганистана и Пенджаба. Последний удар был нанесен Гуридами, которые в конце 1170-х годов вытеснили Газневидов в Северную Индию. Столицей Газневидского государства стал Лахор (современный Пакистан). После захвата Лахора Гуридами в 1186 году Газневидское государство прекратило свое существование.

В период расцвета Газневидского государства его правители поощряли развитие науки и культуры, в том числе персидской, несмотря на тюркское происхождение властной верхушки. При дворе в Газни и в других городах жили и творили выдающиеся ученые и поэты (Аль-Бируни, Утби, Абу-ль-Фазл Бейхаки, Гардизи, Фирдоуси и другие). Политика Газневидов во многом способствовала проникновению ислама в Северную Индию.

Сельджукский султанат (1077—1307 годы)

По преданию, вождь по имени Сельджук огузо-туркменского племени кынык в 955 году поселился в Дженде на Сыр-Дарье. В 30-х гг. XI века сельджуки получили на вассальных условиях от Газневидов земли в Хорасане, но вскоре восстали и в 1040 году одержали победу. Между 1040 и 1050 годами сельджуки во главе с Тогрул-беком, захватили Хорезм, почти весь Иран и Курдистан. В 1055 году был захвачен Багдад и весь Ирак. При Алп-Арслане была завоевана Армения (1064 год) и одержана победа над византийцами (1071 год). Между 1071 и 1081 годами была покорена Малая Азия и другие территории. Своего наибольшего политического могущества государство сельджуков достигло при султане Мелик-шахе. При нем были захвачены Грузия и Караханидское государство.

Военно-кочевая знать огузов проявляла центробежные устремления, что вело к феодальному дроблению страны. Были образованы султанаты, в которых правили ветви династии Сельджукидов, лишь номинально зависимые от центральной власти: Керманский (1041—1187 годы); Конийский (1077—1307 годы); Сирийский (1094—1117 годы).

После первого крестового похода (1096—1099 годы) сельджуки потеряли Палестину, Сирию, прибрежные области Малой Азии и Грузию. Междоусобица осложнялась движением исмаилитов. В 1118 году государство Сельджуков было разделено между сыновьями Мелик-шаха: Санджаром и Махмудом. Первому достались восточные области со столицей в Мерве, а второму — западный Иран и Ирак (Иракский Сельджукский султанат).

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Санджар вел борьбу с крупными окраинными феодалами, добивавшимися самостоятельности. Потерпев поражение от каракитаев, Санджар утратил верховную власть над Средней Азией (1141 год). После смерти Санджара (1157 год) власть Сельджукидов в Хорасане прекратилась. У них сохранился лишь Конийский султанат.

Продолжение следует