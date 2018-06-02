Скандалы недели: «Мисс Татарстан» против полиции, ураган в Поволжье и исключение из депутатов в Челнах

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе Татарстан подвел итоги своей работы на ПМЭФ — поездка оказалась действительно результативной, если судить по количеству проведенных встреч и заключенных соглашений. В числе наиболее резонансных событий — нападение полицейских на бывшую «Мисс Татарстан», мощнейший ураган в Поволжье, а также борьба казанцев с новым генпланом города. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Ураган в Поволжье

В среду, 30 мая, большая часть Поволжья, а также центральная часть России оказались во власти сильного шторма. Почти в каждом втором регионе ветер, местами до 27 м/с, сорвал кровли со зданий, выкорчевал с корнем деревья, повредил автомобили, обесточил села и районы, оставив десятки тысяч людей без света. В Татарстане в результате буйства стихии электроснабжение было прервано в нескольких десятках населенных пунктов, также из-за него отменили празднования в честь завоевания Кубка Гагарина.



К сожалению, не обошлось без пострадавших и жертв. Госпитализированы москвичи, нижегородцы и татарстанцы, причем в нашей республике одна из женщин получила несовместимые с жизнью травмы. «В связи с произошедшим, президентом РТ дано поручение о выделении правительством семье погибшей одного миллиона рублей и оказании всей необходимой поддержки. Президент Татарстана выразил свои глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — сообщила на брифинге представитель Кремля Лилия Галимова.

«Земельной мафии», действующей на территории РТ, удалось сделать миллионы на липовых справках мэрии Казани. Фото Романа Хасаева



Земельная мафия и миллионы на липовых справках мэрии Казани



На уходящей неделе стало известно о том, что «земельной мафии», действующей на территории РТ, удалось сделать миллионы на липовых справках мэрии Казани. Права на участки в Куюках и Салмачах по фиктивным постановлениям органов самоуправления и исполкома Казани регистрировали в 2010—2012 годах даже после трех отказов! Но оснований для преследования регистраторов не нашлось.

Под суд за серию афер с захватом и перепродажей 32 «ничьих» муниципальных участков пойдут пятеро (включая замдиректора ЗАО «КПИ Унистрой») во главе с директором стройфирмы «Агава СК» Денисом Якимовым. Любопытно, что одним из свидетелей по их делу стал ныне осужденный за убийство казанского застройщика. А вот двух vip-фигурантов — экс-главу Богородского поселения и адвоката, как выяснило «Реальное время», спасли сроки давности. С подробностями дела вы можете ознакомиться здесь.

Горожане против нового генплана Казани и реставрация в столице

В начале недели в столице РТ прошли публичные слушания по новому генплану Казани. Проект нового генплана вызывает отторжение у некоторых рядовых горожан. В первый день люди приходили на слушания по генплану целыми семьями, прихватив с собой детей и заготовив протестные плакаты.

Едва ли не половина пришедших надела заготовленные специально для этого случая желтые футболки с зелеными надписями: «Мы — не зеленая зона!». Так жители поселка Борисоглебское выразили протест против предусмотренного проектом перевода их земельных участков из зоны индивидуальной жилой застройки в рекреационную, что накладывает серьезные ограничения в использовании земли, а в будущем может обернуться и сносом домов. Второй день прошел более спокойно — «Реальное время» публиковало подробный репортаж со встречи.

Едва ли не половина пришедших надела заготовленные специально для этого случая желтые футболки с зелеными надписями: «Мы — не зеленая зона!». Фото evening-kazan.ru



Отметим, что новый генплан будет вынесен на сессию Госсовета в сентябре или октябре 2018 года. Предполагается, что примут его уже до конца текущего года.

Также в Казани проходит масштабная реконструкция и строительство образовательных, исторических, культовых и инфраструктурных объектов — это лицей Лобачевского, школа «СОлНЦе», Дворянское собрание, дом Свешникова, Храм Спаса Нерукотворного или памятник павшим воинам на Казанке, а также Нижнезареченская дамба. Подробнее о том, какие преобразования ждут эти сооружения, вы можете узнать здесь.

Халиуллин и грабители — первоходы «неисполнимой» меры пресечения

В среду много шума наделало решение казанского суда, который по ходатайству прокуратуры назначил экс-главе Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ новую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так Халиуллину запретили общаться любым способом с фигурантами дела, получать и отправлять сообщения по почте (за исключением переписки с судом и силовиками). Еще запретили «ходить» в интернет, но не лишили права посещать митинги и выходить из дома по ночам.

Как выяснило «Реальное время», Халиуллин попал «под запреты» не первым из татарстанцев. Первое решение с подачи полиции еще 13 мая вынес Набережночелнинский горсуд: фигуранту дела о грабеже запретили покидать место жительства с 22 часов до 6 утра и посещать места, где разрешено употреблять спиртное. А кроме того — общаться с фигурантами дела любыми способами, получать и отправлять почту, вести переговоры с помощью любых средств связи за исключением общения с адвокатом и следователями. А вот «серфинг» в интернете, как Халиуллину, не запрещали. 15 мая аналогичные запреты суд автограда наложил на еще одного обвиняемого в грабеже, который посягнул на чужой мобильник, а 31 мая применил ту же меру пресечения к фигуранту дела о разбое. «Как осуществляется контроль за исполнением столь многогранной меры пресечения?» — поинтересовалось «Реальное время». «Пока этот вопрос прокомментировать не можем», — ответили в пресс-службе УФСИН по РТ через два дня. Затруднение понятно — более мягкую, чем домашний и реальный арест, меру пресечения на деле контролировать сложно. Особенно, когда закон уже есть, а как его исполнить, еще думают.

Также на уходящей неделе стало известно о том, что процесс по делу о новом смертельном ДТП в Казани может пройти по сценарию истории пьяного судьи Эдуарда Солдатова. Участник аварии — водитель Сергей Мельников — признает, что был пьян, однако прав его до сих пор не лишили. Тем временем явившиеся в среду на суд потерпевшие и их родные заявили о согласии на особый порядок и мировую с подсудимым. «Вред заглажен материально», — объяснили они.

В попытке получить эту сумму с казанского предпринимателя обвиняют бывшего следователя отдела полиции «Гвардейский» Марата Усманова. Фото Юлии Косолапкиной



В понедельник в Казани стартовал судебный процесс по делу о взятке в 300 тыс. рублей. В попытке получить эту сумму с казанского предпринимателя обвиняют бывшего следователя отдела полиции «Гвардейский» Марата Усманова, а в посредничестве — адвоката Шамиля Хаялетдинова. «Реальное время» выясняло подробности дела.

«Иннополис» в Усадах, Чайна-таун в Челнах и дивиденды госкомпаний РТ

В понедельник в Автограде стартовал проект по созданию индустриального парка китайской корпорации Haier по производству бытовой техники. Инвестиции в строительство завода площадью почти 30 тыс. кв. м (разместится на 53 гектарах) составят более 3 млрд рублей (или 50 млн долларов). Помимо заводов компания построит в автограде R&D-центр (НИОКР), собственный логистический комплекс, бизнес-центр, спортивный комплекс, медицинский центр, магазин и общежитие для сотрудников, учебный центр, банки и даже почтовое отделение. Фактически в Набережных Челнах появится целый «китайский квартал».

На следующий день «ICL-КПО ВС», чья производственная площадка в Лаишевском районе 2 года назад была включена в льготный налоговый режим ОЭЗ «Иннополис», открыло первый технопарк стоимостью 820 млн рублей. В отличие от главной титульной площадки «Иннополиса» в Верхнеуслонском районе, которая строилась на федеральные деньги, «младшая» поднимается исключительно на частном капитале. Правительство РТ намерено добиваться включения ОЭЗ «Иннополис Лаишево» в перечень инфраструктурных проектов, чьим резидентам компенсируют расходы за счет освобождения от уплаты налогов в федеральную казну, сообщил министр связи и информатизации Шайхутдинов. Впереди — строительство второго технопарка еще на 1 тысячу рабочих мест.

Правительство РТ изменило рекомендацию на увеличение изымаемых в казну дивидендов. Если в январе госкомпании получили единую и стандартную для всех директиву выплатить не менее 30% от чистой прибыли, то в конце апреля — начале мая последовала веерная рассылка адресных поручений направить в бюджет не менее 50%. По воле государства аттракцион невиданной щедрости запустили «Таттелеком» и «Ак Барс Холдинг», но кто погонится за ними, держится в секрете. Между тем как раз в этом году большинство частных компаний Татарстана, за исключением разбогатевших «Татнефти» и КАМАЗа, настроились не разбрасываться деньгами, предпочтя отправить все кровно заработанное в развитие. Подробности вы можете узнать из материала «Реального времени».

«Камгэс» начали наперебой атаковать исками с требованиями банкротства. Фото Максима Платонова

«Упавшие с «Олимпа» и подрезанные крылья «Камгэса»

Помимо прочего «Реальному времени» удалось выяснить подробности скандальной истории, разворачивающейся вокруг казанского ТК «Олимп». Осенью 2017 года торговый комплекс «Олимп» за долги выставили на аукцион и продали фирме «АИ Менеджмент», близкой к «Унистрою». Однако другой претендент на покупку объекта — ООО «Омега» — недоволен итогами торгов и оспаривает сделку в арбитраже. Компания утверждает, что между покупателем и основным кредитором — Сбербанком — якобы существовала договоренность. В ответ банк обвиняет самого истца в аффилированности с должником. Нынешний собственник также отрицает любые договоренности. Подробности скандальной истории — здесь.

Крупнейшая строительная компания Татарстана «Камгэсэнергострой», выступающая генподрядчиком модернизации Казанского авиационного завода им. Горбунова стоимостью 4,3 млрд рублей, оказалась в полушаге от банкротства. У субподрядчиков лопнуло терпение в ожидании выплаты долгов двухлетней давности, так что «Камгэс» начали наперебой атаковать исками с требованиями банкротства. Самый серьезный иск в 179 млн рублей выкатил московский поставщик оборудования «ННП Лианозовский электромеханический завод». Устоит ли «Камгэс» под натиском «авиационных» кредиторов, зависит от исхода его договоренностей с руководством ПАО «Туполев».

Успехи Татарстана на ПМЭФ

C площадки ПМЭФ Татарстан привез новые соглашения и проекты, часть из которых будут транслировать на всю страну. Татарстан отправил на форум самую многочисленную делегацию за всю историю его проведения — 42 человека. Порядка 40 официальных встреч привели к внушительным результатам. Одним из наиболее существенных министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов назвал соглашение между «Нижнекамскнефтехимом» и Deutsche Bank — это долгосрочная кредитная линия более чем на 800 млн долларов.



Следующим успехом республики министр назвал подписание СПИК между КАМАЗом и «Даймлер КАМАЗ Рус» почти на 47 млрд рублей, из которых 39 млрд рублей выделит татарстанское предприятие. Помимо этого, Татарстан ждет активное сотрудничество с Санкт-Петербургом, особенно в части фармацевтического кластера, с Ташкентской областью Узбекистана — по развитию сельского хозяйства, расширению представительства КАМАЗа, локализации производства компании «Эйдос».

Одним из наиболее существенных Альберт Каримов назвал соглашение между «Нижнекамскнефтехимом» и Deutsche Bank. Фото president.tatarstan.ru

Также прошла встреча с компанией Cisco — с ними подписано соглашение о развитии системы IT-образования в республике, сертифицированный центр появится на базе техникума информационных технологий и связи. Соглашение с X5 Retail Group обещает инновации в розничных покупках, которые со временем появятся по всей стране.

Для татарстанских IT-специалистов подготовили и другую сферу — разработка IT-решений для российской нефтегазовой отрасли. Есть определенные алгоритмы моделирования, все они пока закупаются за границей. На базе Иннополиса появятся российские аналоги, которые в дальнейшем сможет использовать «Газпром».



«Мисс Татарстан» против казанской полиции и иск Дамира Исхакова к Рафаэлю Хакимову

«Мисс Татарстан — 2006» Виктория Буянцева обвинила сотрудников полиции Казани в попытке ее ограбить после того, как ее задержали по подозрению в хранении запрещенных веществ. «Один выкручивал руку, потом повалили на асфальт», — так жительница Казани описывает свою незапланированную встречу с сотрудниками полиции вечером 23 мая. Обычная прогулка с мамой закончилась для девушки ушибами, растяжением и доставкой в отдел полиции «Ямашевский» в поисках запрещенных веществ. Ничего этого у девушки с титулом «Мисс Татарстан — 2006» не оказалось. В СК начали проверку по ее заявлению. В МВД заявили, что проводят внутреннюю проверку.

Другой громкий скандал этой недели связан с тем, что татарский этнолог, доктор исторических наук Дамир Исхаков собирается подавать в суд на Рафаэля Хакимова из-за слов директора Института истории им. Ш. Марджани, опубликованных в нашем издании ранее. Исхаков категорически не согласен с тем, что ему не продлили контракт в институте, поскольку за 6 лет после выхода на пенсию он не нашел тему для научной работы. Ученый обратил внимание на то, что Министерство образования и науки РТ не имеет единой версии причин его увольнения. Подробности конфликта — здесь.

Исхаков категорически не согласен с тем, что ему не продлили контракт в институте, поскольку за 6 лет после выхода на пенсию он не нашел тему для научной работы. Фото Максима Платонова



Челнинские депутаты-«плохиши»

В пятницу, 1 июня, состоялось, пожалуй, самое необычное — и скандальное — заседание горсовета Набережных Челнов, на котором «вотум недоверия» народные избранники вынесли двум коллегам: депутату Денису Нитенко от «Справедливой России» и депутату Сергею Яковлеву. Ради такого события, напоминающего старшему поколению комсомольское собрание, на котором исключали из комсомола за различные грехи, пришлось созывать экстренное, внеочередное XXV заседание горсовета III созыва.

Корреспондент «Реального времени», поприсутствовав на нем, узнал, как депутаты «забывали» о своих банковских счетах и счетах своих жен и даже о долях в компаниях, и с любопытством понаблюдал, как «хорошие комсомольцы», оправдываясь, отчитывали «плохих комсомольцев». Денис Нитенко заявил, что он не коррупционер и проблемы, подобные его проблемам, есть и у остальных депутатов. Ильшат Фардиев сравнил «плохишей» с детьми, удивившись, как депутаты пользуются деньгами, не зная их источников. Тем временем нас могут ждать сюрпризы: команда Марса Бадрутдинова начала анализировать декларации депутатов за 2017 год.

Отставка главы Якутии, конкурс на пост главы Ижевска и благотворительная Башкирия

Сразу же после выборов президента России «Реальное время» писало о якутской электоральной аномалии, когда на территории Республики Саха (Якутия) Владимир Путин получил меньше всего голосов — 64,38%. Зато самый высокий результат среди регионов показал кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Главный вопрос, который в тот момент витал в воздухе, заключался в том, последует ли за этим отставка главы республики Егора Борисова. 28 мая в полдень по московскому времени стало известно о решении Борисова сложить полномочия. В 14.30 на официальном сайте президента России появилась информация о назначении временно исполняющего главы республики. Им стал мэр Якутска Айсен Николаев. Чтобы понять движущие силы и особенности транзита власти в крупнейшем субъекте федерации, на уходящей неделе «Реальное время» пообщалось со знатоками якутской политической кухни.

В эти же дни стало известно о том, что избрание главы Ижевска пройдет без реальной конкуренции и интриги. Об этом свидетельствует окончательный список кандидатов на этот пост, из которых и будет выбирать конкурсная комиссия 8 июня. В понедельник завершился прием заявлений от тех, кто хотел бы стать мэром. Впрочем, среди 14 претендентов есть люди, способные создать в процессе выборов мэра какую-никакую «движуху» — например, директор ювелирного салона, которая постит в «Фейсбуке» видеоролики на тему «Хорошо бы женщине стать мэром». Кроме того, в числе кандидатов оказались сразу два выходца из Татарстана.

Также «Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии за последние годы. По результатам исследований аналитическая служба нашей интернет-газеты составила рейтинги организаций по поступлениям, расходам, зарплатам работников и иным показателям. Обнаружились как фонды, которые у всех на слуху, так и малоизвестные структуры.

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