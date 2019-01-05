Рафаэль Хакимов: «После распада Тюркского каганата возникли три болгарских государства»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 18

Фото: wikipedia.org (Димитър Гюдженов. Кубрат и его сыновья. 1926)

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается новый фрагмент из главы «Наследники кочевых империй».

Великая Болгария (632—ок. 671 годов)

После распада Тюркского каганата на западе Великой Степи возникли три болгарских государства. Болгары, видимо, включали, кроме племен западных гуннов, еще и другие тюркоязычные группы с востока. «Возникновение могущественного Жуаньжуаньского каганата и его неудержимая экспансия на запад в начале V века, — писал С.Г. Кляшторный, — оказали решающее влияние на неустойчивый силовой баланс кочевого мира евразийских степей. Западная группировка огуров покинула казахско-джунгарские просторы и перешла Волгу; по представлению китайских историографов, несколько десятков племен теле ушли на запад от Западного моря. Эти события случились в середине V века». Пришельцы на земли бывшей державы Аттилы — огурские племена (огуры, сарагуры, оногуры), родственные уйгурам, одержав победу над гуннами-акацирами, утвердились в Приазовье. Именно в этот период возник огуро-болгарский союз. «В 480 году восточноримский император Зенон обратился к болгарам, уже жившим в Причерноморье, за помощью против остготов. По существу, это первая фиксация политической значимости болгарских племен в ареале византийских геополитических интересов, а вследствие этого и в сфере внимания византийского дипломатического делопроизводства и византийской придворной историографии», — писал С.Г. Кляшторный. Византийские источники писали о «Древней Великой Болгарии».

Освободившись из-под власти Западно-тюркского каганата, хан Кубрат расширил свою державу. Ему удалось объединить ряд племен: кутригуров, утигуров, оногуров и др. Земли Кубрата простирались от Азовского моря до Днепра, от Дона до Кубани. Столицей была Фанагория.

Византийские источники писали о «Древней Великой Болгарии». Илл. wikipedia.org

Великая Болгария при хане Кубрате была независима как от авар, так и от хазар. Но если с запада опасность миновала в виду ослабления Аварского каганата, то с востока постоянно нависала угроза. Пока Кубрат был жив, он имел достаточно сил, чтобы держать в единстве булгарские племена. После его смерти в 665 году территорию Великой Болгарии поделили пятеро его сыновей: Батбаян, Котраг, Аспарух, Кубер, Альцек. Каждый из них возглавил свою орду, и ни у кого из них в отдельности не достало сил противостоять хазарам. В 660-е годы Великая Болгария распалась.



Старший сын Батбаян (Безмер) со своей ордой, перешедшей к оседлому и полуоседлому образу жизни, остался на месте. Он подчинился хазарам, болгары составили самую значительную часть населения Хазарского каганата.

Второй сын Кубрата — Котраг — перешел Дон и поселился напротив Батбаяна. Именно эта группа болгар впоследствии откочевала на север и, обосновалась на Средней Волге и Каме.

Третий сын Кубрата — Аспарух — увел свои племена на Нижний Дунай и около 680 года создал Болгарское царство, подчинив славян.

Четвертый сын Кубрата — Кубер (Кувер) — со своим племенем двинулся в Паннонию и примкнул к аварам. Он попытался стать аварским каганом, но после неудачного восстания увел свой народ в Македонию. Там осел в районе Керемисия и предпринял неудачную попытку захвата города Салоники. После этого имя Кубера исчезает со страниц истории, а его люди сливаются с македонцами.

Пятый сын Кубрата — Альцек — около 662 года попросил землю у короля лангобардов Гримуальда I Беневентского в обмен на военную службу. Король отправил болгар к своему сыну Ромуальду в Беневенто, где они и осели в Сепини, Бовиане и Инзернии. Летописец Павел Диакон замечает: «И, хотя они говорят и на латинском языке тоже, но все-таки еще до конца не отказались от использования своего языка».

Болгария дунайская (681—1018 годы)

Около 670 года, в поисках новых земель для поселения, кочевая орда Аспаруха переправилась через Дунай, разгромила ромеев и вторглась в Мезию. Местное население — представители Союза семи славянских племен — без сопротивления признало над собой его власть; недовольные переселились в соседние земли. Дань, которую требовали булгары, была для славян предпочтительнее византийского налога. В 716 году Византия после ряда неудачных военных стычек признала независимость Болгарского государства со столицей в Плиске и обязалась платить болгарским ханам ежегодную дань.

В состав нового государства вошли тюркоязычные протоболгары, славяне и местные фракийцы. Булгары взяли на себя функцию политического руководства и организации безопасности страны.

В начале IX века территория государства существенно расширилась за счет Аварского каганата. При Круме (803—814 годы) границы Болгарии раздвинулись за счет византийских владений: в 809 году была захвачена София, в 813 году взят Адрианополь. Преемник Крума Омуртаг (814—831 годы) покорил славянские племена тимочан и браничевцев, захватил города Сирмиум и Сингидунум.

Первое Болгарское царство при Симеоне (893—927). Илл. dic.academic.ru

Сын Бориса, Симеон (893—927 годы), получивший образование в Константинополе, правил в истинно имперском стиле. При нем государство достигло своего геополитического апогея и включало территории современных Болгарии, Румынии, Македонии, Сербии, восточную часть современной Венгрии, а также южной Албании, часть континентальной Греции, юго-западную часть Украины и почти всю территорию европейской Турции. Столица Болгарии при Симеоне переместилась в Преслав, обустроенный по образцу византийских городов. При нем же был составлен первый славянский судебник.

Во времена Бориса и Симеона произошла реформа славянской письменности, названной впоследствии кириллицей. Староболгарский язык («церковно-славянский») оказал влияние на развитие славянской культуры в целом.

В конце правления Петра — сына Симеона — государство болгар стало рушиться под ударами Византии, венгров и киевского князя Святослава. Будущий царь и полководец Самуил успел вернуть большую часть утерянной территории, кроме столицы и фракийских территорий, составлявших «сердце страны», а также северо-западных территорий, доставшихся мадьярам.

До 865 года правители Болгарии носили титул «великий хан». При Борисе страна официально приняла христианство, и правители стали носить титул князя, а затем царя. Спустя пять лет страна добилась церковной независимости от Константинопольского патриархата. Переселение в Болгарию Климента и Наума (учеников Кирилла и Мефодия) привело к расцвету славянской культуры.

В 1018 году после смерти Самуила Болгария была завоевана Византией и прекратила свое существование почти на два века. В 1185—1187 годах восстание под предводительством братьев Ивана и Петра Асеней (потомков рода Ашина) в союзе с половцами (куманами) привело к освобождению страны от византийского правления и установлению Второго Болгарского царства.

Второе Болгарское царство. 1230. Илл. dic.academic.ru

В 1242 году страна становится данником Золотой Орды. «Эпоха татарского влияния на Балканах продолжалась более 100 лет, начиная с большого татарского похода на Европу в 1242 году до правления Джанибека (1342—1357 гг.)».

В 1362 году на землях Болгарии появляются турки, завоевавшие последовательно Пловдив, Софию, Велико-Тырново. Болгария, распавшаяся на два государства со столицами в Видине и Велико-Тырново, не смогла оказать османам сопротивления. Последний город Тырновского царства, Никопол, был взят турками в 1395 году, а Видинское царство — в 1396 году. На этом Второе Болгарское царство прекратило свое существование.

Продолжение следует