Рафаэль Хакимов: «В СССР депортация народов была инструментом демографической политики»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 49-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается фрагмент из главы «Трудное возрождение».

Основные игроки на евразийском континенте. СССР

Во время революции и Гражданской войны территории Западной Украины и Западной Белоруссии были завоеваны Польшей. Бессарабия была аннексирована Румынией. Финляндия, Латвия, Литва, Эстония объявили о своей независимости. Ряд территорий создали советские республики под руководством большевиков и были готовы объединиться в единый Союз. Большевики, изначально выступавшие против федерализации России, перед лицом распавшейся страны пересмотрели свои взгляды.

Специально созданная Комиссия Политбюро ЦК РКП(б) выдвинула подготовленный И.В. Сталиным план объединения, предусматривавший вхождение в Россию других республик в качестве автономных. Однако В.И. Ленин подверг план автономизации резкой критике. Он считал, что советские республики должны объединиться в единое государство на началах равноправия и сохранения суверенитета с правом свободного выхода из союза. ЦК РКП(б) одобрил ленинские принципы.

Договор об образовании СССР был подписан 29 декабря 1922 года. РСФСР и выделившиеся из нее формально суверенные Украинская ССР (УССР), Белорусская ССР (БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР) объединились в Союз Советских Социалистических Республик (СССР).

23 августа 1939 года между СССР и Германией был заключен Договор о ненападении и разделе Восточной Европы (Пакт Молотова — Риббентропа), дополненный затем Договором о дружбе и границе. Фото wikipedia.org

После смерти Ленина обострилась внутриполитическая борьба. К власти пришел Иосиф Сталин, установивший свою личную диктатуру и уничтоживший всех своих политических соперников. Первоначальная свобода для республик обернулась к 1929 году унификацией национальной жизни. Вслед за этим начались репрессии 1930-х годов, унесшие наиболее талантливую часть народов, включая русских. Фактически статус автономных республик сравнялся с правами областей, а у союзных республик они были существенно ограничены.

23 августа 1939 года между СССР и Германией был заключен Договор о ненападении и разделе Восточной Европы (Пакт Молотова — Риббентропа), дополненный затем Договором о дружбе и границе. В соответствии с этим Пактом 17 сентября 1939 года СССР начал наступление на входившие в состав Польши Западную Украину и Западную Белоруссию (включая район Белостока), а также Виленский край, которые были отнесены к сфере интересов СССР. В октябре 1939 года Западная Украина вошла в состав УССР, Западная Белоруссия — в состав БССР, Виленский край был передан Литве.

В конце сентября — начале октября 1939 года с Эстонией, Латвией и Литвой были заключены договоры о размещены на их территориях советских военных баз.

5 октября 1939 года СССР предложил также Финляндии рассмотреть возможность заключения с СССР пакта о взаимопомощи. Однако она отклонила предложения СССР. 30 ноября 1939 года СССР начал войну с Финляндией, которая завершилась 12 марта 1940 года подписанием Московского мирного договора. Разгром Финляндии «малыми силами» не состоялся. Престиж Красной Армии был подорван, что произвело сильное впечатление на Гитлера.

14 июня 1940 года советское правительство предъявило ультиматум Литве, а 16 июня — Латвии и Эстонии. От этих государств требовалось привести к власти дружественные СССР правительства и допустить на территорию этих стран дополнительные контингенты войск. Условия были приняты. 15 июня советские войска вошли в Литву, а 17 июня — в Эстонию и Латвию. Новые правительства сняли запреты на деятельность коммунистических партий и назначили внеочередные парламентские выборы. Вновь избранные парламенты уже 21—22 июля провозгласили создание Эстонской ССР, Латвийской ССР и Литовской ССР и приняли Декларации о вхождении в СССР. 3—6 августа 1940 года они были приняты в состав СССР.

Румыния согласилась с этим ультиматумом и 28 июня 1940 года на территорию Бессарабии и Северной Буковины были введены советские войска. Фото wikipedia.org

26 июня 1940 года СССР потребовал от Румынии передачи ему Бессарабии и Северной Буковины. Румыния согласилась с этим ультиматумом и 28 июня 1940 года на территорию Бессарабии и Северной Буковины были введены советские войска. 2 августа 1940 года на VII сессии Верховного Совета СССР был принят Закон об образовании союзной Молдавской Советской Социалистической Республики.

Германия в ноябре 1940 года предложила Советскому Союзу присоединиться к Тройственному пакту и войти в число членов держав «Оси». Советское правительство дало согласие при условии отнесения к сфере интересов СССР Румынии, Болгарии и Турции, однако эти требования были отвергнуты германской стороной.

До самого начала Великой Отечественной войны СССР сотрудничал с Германией в экономической и военно-технической сферах.

В 1944 году в состав СССР вошла Тува.

В ходе войны (1942—1945 годы) по обвинению в пособничестве фашистам были депортированы калмыки, немцы, финны, крымские татары, карачаевцы, чеченцы, балкарцы, турки-месхетинцы. Эти народы понесли огромные потери в демографическом, экономическом и культурном плане, что равносильно геноциду. В СССР депортация была одной из форм репрессий, инструментом советской демографической и национальной политики.

После смерти Сталина наступило время «хрущевской оттепели», однако она оказалась непродолжительной. В это время в странах Восточной Европы (Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Чехословакия, ГДР) к власти пришли коммунистические партии, дружественные СССР. Усилилась роль США в мире. Резко обострились отношения СССР с Западом, возникли военные блоки НАТО и организация Варшавского договора. Началась так называемая «холодная война», а в стране — преследование инакомыслящих.

Собравшиеся в декабре 1991 года в Беловежской пуще главы Белоруссии, России и Украины констатировали, что СССР фактически прекратил свое существование, и подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Фото RIA Novosti archive, image #848095 / U. Ivanov / CC-BY-SA 3.0

Национальная политика СССР в годы Л.И. Брежнева в соответствии с коммунистической идеологией ставила целью слияние наций.

В 1985 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил о начале перестройки. В 1989 году прошли выборы народных депутатов СССР, в 1990 году — выборы народных депутатов РСФСР. 1988—1990 годы ознаменовались объявлением союзными республиками приоритета их законодательства над общесоюзным, что получило название «Парад суверенитетов».

На территории СССР разгорелся ряд межнациональных конфликтов, самым острым из которых стал Карабахский конфликт. В 1989 году Верховный Совет Армянской ССР объявил о присоединении Нагорного Карабаха, Азербайджанская ССР начала его блокаду. В апреле 1991 года между двумя советскими республиками началась война. Не менее острыми были конфликты в Грузии, Молдове, Таджикистане, а также Чечне.

Распад СССР происходил на фоне начала общего экономического, внешнеполитического и демографического кризиса. В 1989 году было впервые официально объявлено о начале экономического кризиса в СССР. Параллельно на политической арене началось противостояние президента СССР М. Горбачева и президента РСФСР Б. Ельцина, объявившего о независимости РСФСР. Предпринятая Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) 19 августа 1991 года попытка остановить распад СССР и не допустить подписания договора о Союзе суверенных государств стала прелюдией к свержению власти КПСС и распаду СССР. Собравшиеся в декабре 1991 года в Беловежской пуще главы Белоруссии, России и Украины констатировали, что СССР фактически прекратил свое существование, и подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Распад СССР был признан международным сообществом.

Продолжение следует