Рафаэль Хакимов: «До образования империи Чингисхана существовало шесть татарских государств»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 25-я

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Наследники кочевых империй».

Конийский (румский) султанат (1077—1307 годы)

Возникнув в 1077 году на отторгнутых у Византийской империи землях, султанат постепенно оттеснил или ассимилировал преобладавшее христианское население. Первоначальным центром государства была Никея. После взятия города крестоносцами в 1096 году столицу перенесли в Конью. Важную роль в становлении тюркской государственности сыграла византийская верхушка, использовавшая мигрировавших турок в гражданских войнах за константинопольский престол, а также для борьбы с внешним противником.

В 1194 году после смерти последнего султана сельджуков Тугрула III румские султаны стали единственными правящими представителями династии. Наибольшего расцвета Конийский султанат достиг при Ала ад-Дине Кей-Кубаде I (1219—1236 годы).

Румский султанат. Илл. Gabagool / commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

В начале 1240-х годов при Кей-Хосрове II государство, ослабленное внутренними противоречиями, столкнулось с масштабным татарским вторжением во главе с командующим Байджу. В конце 1242 года был взят Эрзерум, а 26 июня 1243 года разгромлена армия Кей-Хосрова и его союзников при Кёсе-даге. Попытки Кей-Хосрова заключить союз против татар с латинским императором Балдуином II и никейским Иоанном III не привели к успеху. Султану пришлось отправить к Байджу своего визиря Мухаззаб ад-Дина с предложением заключить мирный договор с выплатой дани. Кей-Хосров оставался правителем незавоеванной части государства. Эти условия подтвердил своим ярлыком Бату, чьим вассалом и стал Кей-Хосров.

Поражение при Кёсе-даге стало переломным моментом в истории Конийского султаната, после чего распад государства ускорился. В результате внутренних распрей, особенно между сыновьями Кей-Хосрова II, султанат к 1307 году распался на ряд бейликов, один из которых впоследствии стал началом Османской империи.

Государство Хорезмшахов (1097—1220 годы)

В Хорезме основателем новой династии стал тюрок Ануш-Тегин, возвысившийся при сельджукском султане Малик-шахе. С конца XI века началось освобождение Хорезма от сельджукского протектората и присоединение новых земель. Правитель Хорезма Кутб ад-Дин Мухаммед I в 1097 году принял титул хорезмшаха. В 1157 году его наследники полностью освобождают Хорезм от влияния сельджуков.

При хорезмшахе Ала ад-Дин Текеше Хорезм превращается в огромную среднеазиатскую империю. В 1194 году войско хорезмшаха разбивает армию последнего иранского сельджукида Тогрул-бека и утверждают суверенитет Хорезма над Ираном. В 1195 году багдадский халиф Насир терпит поражение и признает власть Текеша над восточным Ираком. Успешные походы на восток против каракитаев отворяют Текешу дорогу в Бухару.

Хорезмшах с остатками войска отступил в свои персидские владения, а затем бежал с небольшим отрядом к Каспийскому морю, и, загнанный на остров Абескун, там и скончался. Илл. wikipedia.org



Сын Текеша Ала ад-Дин Мухаммед II в 1200—1220 годах завершает дело отца. Он отвоевывает у каракитаев Самарканд и Отрар, простирает свою власть на область Газны на юге Афганистана, подчиняет западный Иран и Азербайджан. Войско Мухаммеда предпринимает неудачный поход на Багдад. В это время появляются известия об укреплении Монгольской империи.

В 1218 году Чингисхан отправил в Хорезм посольство с предложением о союзе. Мухаммед II отказался идти на сделку с «неверными» и по предложению правителя Отрара Кайыр-хана казнил послов и купцов, отправив их головы хану. Разгневанный Чингисхан потребовал выдачи Кайыр-хана, но в ответ Мухаммед вновь казнил одного из послов. Весной 1219 года, не окончив завоевания Китая, Чингисхан отправил 200-тысячную армию на Хорезм. Хорезмшах не решился дать генеральное сражение, разбросав войска по отдельным городам и крепостям государства. Один за другим под натиском татаро-монгол пали все крупные хорезмские крепости.

Хорезмшах с остатками войска отступил в свои персидские владения, а затем бежал с небольшим отрядом к Каспийскому морю, и, загнанный на остров Абескун, там и скончался.

С 1220 года Хорезм находился в составе Монгольской империи, затем — в Улусе Джучи. Правитель Хорезма Хусайн Суфи из рода кунграт враждовал с Тамерланом. В 1372 году Тамерлан предпринял поход против Хорезма, который в 1376 году вошел в состав империи Тимура, а его правители бежали в Золотую Орду.

Хорезм. Илл. Arab League / commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

Ранние татарские государства

В древнетюркский период татары («отуз татар» и «токуз татар») активно участвовали в политической жизни тюркских племен, о чем свидетельствуют рунические надписи VIII века.

До образования империи Чингисхана существовало шесть татарских государств. По Рашид ад-Дину: «Тех татарских племен, что известны и славны, и каждое в отдельности имеет войско и [своего] государя, — шесть». Он не называет их местонахождение. По словам Рашид ад-Дина, уже в «глубокой древности» татары, несмотря на отсутствие единства и межплеменные распри, подчинили своей власти «до границ областей Китая» все племена и области. Они стали именоваться татарами по названию господствующего племени. Монгол тогда еще не было, ибо они «стали известны» только около «трехсот лет тому назад», т. е. в IX—X веках.

С.Г. Кляшторный один из татарских юртов локализует вокруг озера Буир-нор на востоке нынешней Монголии. Другой юрт он относит (со ссылкой на китайские источники) к территории Ганьсу на границе с Восточным Туркестаном со столицей Сучжоу. Махмуд аль-Кашгари называет эту территорию «Дешт-и-Татар». В «Худуд ал-алам» (Х век) татары упомянуты как соседи и союзники токузгузов, т. е. уйгуров, а Восточный Туркестан назван «страной токузгузов и татар». К татарскому юрту можно отнести также Кимакский каганат.

Свою версию локализации татарских государств предложил Р.П. Храпачевский: «По данным тангутских источников, в ХI—ХII веках Си Ся граничило с тремя татарскими объединениями. Два из них следует относить к «западным татарам» … Третье, что занимало территорию от гор Алашань до гор Иньшань — это уже то татарское объединение, которое связано с белыми татарами (онгутами) и союзными им племенами тюркского, монгольского и смешанного происхождения (найманы, чжубугу, черноповозочные шивэй, си и другие). Войска дю на северных и северо-восточных границах Китая (точнее империй Ляо и Цзинь) можно считать еще одной восточной татарской конфедерацией. При этом она также содержала различные по происхождению племена (например, татар-тераитов, угуров, меркитов, «тангутов» и многих других)… И временами внешние наблюдатели (вроде сунских авторов) ее могли принимать за два различных объединения… И, наконец, последней крупной «татарской конфедерацией» следует назвать те объединения собственно монгольских племен, что периодически и в разных конфигурациях создавали свои племенные союзы».

Ранние татарские государства. Автор — Р.П. Храпачевский

«Западные татары» граничили с уйгурами, они занимали территорию нынешних провинций Ганьсу и Шэньси, выполняя функцию посредника между китайцами и уйгурами на Великом Шелковом пути. «Белые татары» располагались на территории нынешней Внутренней Монголии и их можно отнести к отдельному государству. Еще два татарских государства Р.П. Храпачевский связывает с так называемыми войсками дю во главе с татарским племенем тутукулйут («самым уважаемым» по словам Рашид ад-Дина). Он их локализует севернее киданей (Ляо) и западнее от чжурчжэней (Цзинь). Самостоятельный юрт, видимо, составляли «черные татары», жившие на северо-востоке нынешней Монголии.

Китайской летописец Ли Синь-чуань о делах государства Цзинь пишет следующее: «Цзин еще был на престоле, когда им был дан приказ Юньцзи направиться в Цзинчжоу и получить подношения даров от черных татар». Из этого ясно, что в 1211 году «черные татары» жили вдоль границ с Цзинь и были вассалами чжурчжэней (предков маньчжуров).

Появление различных названий одних и тех же татар в разных летописях объясняется делением их по разным признакам. В одном случае указывали на их хозяйственную деятельность (земледельцы, скотоводы, охотники), в другом — их название происходило от местности проживания, в случае с образованием войск дю отмечалась их государственная функция — в «Цзинь ши» они названы «пограничными войсками севера». Теперь можно говорить о примерной локализации ранних татарских государств, хотя нет ясности со временем их происхождения и точными границами.

Рашид ад-Дин «диких татар», видимо, не выделяет в самостоятельное государство, поскольку те не имели ханов и государственных структур, занимаясь лишь охотой на юге Сибири. Кроме сказанного, в китайских источниках упоминаются также государства западных, северных и северо-западных татар. По сути дела, это уже названные государства: западные татары жили в Ганьсу и Шэньси, северные — на границе с Си Ся в пустыне Гоби, их можно отнести к «черным татарам». Государство северо-западных татар — это территория «белых татар» (онгутов). Чингисхан, опираясь на существовавшие татарские государства, создал свою империю — Великую Татарию.

Все шесть ранних татарских государств легли в основу империи Чингисхана.

Продолжение следует