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Рафаэль Хакимов: «Татарское образование надо возрождать через элитные гимназии»

07:00, 23.05.2018 13

С какими вызовами сталкивается Татарстан накануне своего векового юбилея. Часть 2

Рафаэль Хакимов: «Татарское образование надо возрождать через элитные гимназии» Фото: Тимур Рахматуллин

Публикуем продолжение интервью Рафаэля Хакимова. В первой части директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ рассказал читателям «Реального времени» о двух юбилеях, которые предстоит отметить Татарстану в ближайшие годы: 750-летии Золотой Орды и 100-летии Татарской АССР. Во второй части разговора мы коснулись продолжающегося языкового конфликта, а также проблем, с которыми сталкиваются татарская наука и образование.

«В крайнем случае, у татар есть пример иврита, когда мертвый язык вернули к жизни»

— Тем не менее в России — на родине татар, продолжают принимать меры по ограничению татарского языка. Новый думский законопроект предполагает факультативное изучение. Как думаете, это целенаправленное наступление или временные конъюнктурные интриги?

— Думаю, что и то, и другое. Есть аппаратные интриги, и есть общее настроение, когда Сталина начали поднимать, превозносить все русское. Тогда же начался антифедерализм в политике. Пошли шовинистические нотки. Социологи это давно предсказывали. Дробижева Леокадия Михайловна лет 15—20 об этом говорила. Но я думаю, что эта волна сойдет.

Ведь такие попытки уже были. Столыпин в 1910 году сказал, что если нельзя ассимилировать татар, то нужно нас разделить на отдельные народы. Тогда же начали запрещать джадидизм и запрещали татарам учить русский язык. Потом при Сталине повторилось. Но все равно ничего не получилось. Противостоять мировым тенденциям невозможно. Границы закрыть надолго не получится. А на родине глобализма, в Великобритании, везде возрождается двуязычие: в Уэльсе, в Шотландии, в Северной Ирландии. Хотя эти народы успели забыть свои языки и говорили на английском. В ответ на глобализацию идет локализация.

Космополитизм на большие массы населения не работает. Он хорош только для миллиардеров. Для всех остальных идентичность — очень важный момент, а она всегда связана с происхождением и языком. Поэтому я спокойно смотрю на нынешние процессы. В крайнем случае, у татар есть пример иврита, когда был мертвый язык, а его вернули к жизни.

«Пошли шовинистические нотки. Социологи это давно предсказывали. Дробижева Леокадия Михайловна лет 15—20 об этом говорила. Но я думаю, что эта волна сойдет». Фото Тимура Рахматуллина

«Москва — это не абстракция, а всегда конкретные фамилии»

— Что делать татарам, если изменения в закон «Об образовании» будут приняты?

— Татарам надо самим думать, а не ждать все время. У нас ведь какая психология после установления вертикали власти? Раньше не ждали от Москвы чего-то. Сами ехали, требовали и забирали, что полагается. Нам нужно вернуть инициативу и творческий дух. А сегодня все ждут, что же скажет Москва. И когда меня спрашивают: «А что там Москва?», я отвечаю: «Поезжай и узнай». Москва — это не абстракция, а всегда конкретно кто-то. Когда я был советником президента, это были Бурбулис, Шахрай, Эмиль Паин, Тишков, Зорин, Вячеслав Александрович Михайлов — министр по делам национальностей.

Cейчас примерно так же.

— Так и поезжай туда. Ты сидишь и думаешь: «Что Москва скажет?» Пока ждали, дошли до того, что политику довели до уровня Артеменко. Ведь мы ездили и сражались, и это не мешало потом дружить с этими же людьми. С Шахраем сейчас — друзья до гроба. Тишков насколько был непримиримый, сейчас всегда рады видеться. Это политика. У нас позиция, и у вас позиция. Давайте договариваться. А сегодня все ждут и надеются на то, что Путин решит: «Путин, наверное, не знает», «Наверное, Путина не так информировали».

Я не верю, что такая централизованная Россия может выдержать долго. Это с точки менеджмента невозможно. Без федерализации не побороть коррупцию, не восстановить экономический потенциал, не включить энергию людей, которые заинтересованы в процветании своего региона. Это даже с точки зрения контроля ситуации невозможно.

Кто за коррупцией следит? Те, кто сами в списке коррупционеров. Если нет контроля со стороны народа — все бесполезно. Это может только народ, который, как старушки на лавочке, наблюдает и задает вопросы: «Откуда у соседа деньги на новую машину?», «Откуда деньги на бриллианты для жены?». Жареные факты будут интересны журналистам, а потом их подхватят оппозиционные партии, которые хотят свалить власть. А затем подключаются власти в лице прокуратуры. Другого механизма нет.

«Он тогда в эти вопросы не вникал. Но он родом из либеральной команды, которая была убеждена, что этнические различия мешают развивать экономику». Фото kremlin.ru

«За централизацией стоят алчные олигархи, которые хотят забрать финансы к себе»

— Часто инициатором наступления на татарский язык называют Сергея Владиленовича Кириенко. В бытность его полпредом в ПФО вам приходилось с ним сталкиваться?

— Он тогда в эти вопросы не вникал. Но он родом из либеральной команды, которая была убеждена, что этнические различия мешают развивать экономику. Хотя посмотрите на самые развитые страны мира. Все они федеративные. Даже если взять Францию, которая с наполеоновских времен унитарная, там действует принцип субсидиарности. И мне все равно как называется: федерализм или субсидиарность, Главное, чтобы полномочия и финансы были доведены до того уровня, где их могут исполнять. За централизацией всегда стоят алчные олигархи, которые хотят забрать все финансы к себе, чтобы было легче пилить.

— Если все-таки татарский язык окончательно сделают необязательным, что можно сделать Татарстану для возрождения национального образования?

— Я думаю, что татарское образование надо возрождать через элитные гимназии. Конечно, лучше было бы оставить все как было, только улучшив преподавание татарского, но, если не получится, надо работать с будущей национальной элитой. Нужно взять за пример британский Итон, откуда выходят будущие политики и министры. Организовать пять государственно-частных гимназий на всю республику, чтобы их взяли под свой патронаж «Татнефть», ТАИФ, КАМАЗ и другие. Учеников этих гимназий не делить на русских, татар и другие национальности. Но обязательным условием должно быть преподавание там русского, татарского и английского языка. От коммерческих структур должно идти не только финансирование, но и определенная самостоятельность таких школ. Потому что государственные школы очень зависят от министерства и образование там унифицированное.

— В прошлый раз мы говорили с вами о том, что экономическое будущее нашей республики заключается в том, чтобы стать транспортным узлом. И вот пришли новости, что, к радости уральцев, будут строить магистраль Екатеринбург — Челябинск, а перспективы ВСМ Москва — Казань остаются туманными. Что это? Еще одно поражение Татарстана?

— Это потеря, но не стратегическая. Можно обойтись и без ВСМ. Нам нужен транспортный коридор, а не одно шоссе, пусть даже высокоскоростное. Нужно, чтобы Татарстан принимал на своей территории товарные потоки с внешнего рынка. Так начинал Сингапур. В свою очередь за товарными потоками пришли финансовые. Мы сердце, географический центр Поволжья.

«Я думаю, что татарское образование надо возрождать через элитные гимназии. Конечно, лучше было бы оставить все как было, только улучшив преподавание татарского, но, если не получится, надо работать с будущей национальной элитой». Фото kpfu.ru

«Почему-то считается, что ученый обязательно должен быть нищим»

— Продолжая нашу прошлую беседу. Насколько нам стало известно, в Институте истории в очередной уже раз идет проверка. На этот раз от Министерства образования и науки РТ. Почему не ограничились прокурорской проверкой? Что ищут?

— Трудно понять с чем связана эта проверка. Проверка прокуратуры длилась с февраля. Проверили, показали нам материалы, мы на них ответили. Месяц дали на исправления. Меня как руководителя оштрафовали на 20 тысяч.

В результате к нам сейчас пришла сотрудница Минобра, которая, как мне кажется, вообще не представляет специфику научных учреждений и выдвигает к нам требования, которые распространяются на школы. Почему амбарные книги не унифицированные? Сколько у нас квадратных метров приходится на уборщицу? Почему лишние полставки на уборщицу? Почему водитель не на рабочем месте? Оказывается, водитель был за рулем, когда она заходила в комнату для водителей. Разве рабочее место водителя не за рулем? И таких вопросов очень много. Другой проверяющий повторно вслед за прокуратурой смотрит бухгалтерию. Получается, что не доверяют прокуратуре?

Я 17 лет был советником президента и хорошо знаю госслужбу. У меня есть свои пособия по менеджменту. Но меня пытаются научить управлять по-армейски. Это очень дремучая система управления наукой. Спрашивают, почему на двух сотрудников такое большое помещение? Но, простите, все остальные сейчас в экспедиции.

У меня, как у руководителя института, нет такой задачи — проверять, во сколько приходят мои сотрудники. Моя задача создать для них творческие условия. Ученые никогда не работают 8 часов в день. И мой собственный рабочий день обычно начинается в 4 утра, потому что только так можно написать книгу. Если бы наукой можно было управлять директивами, я бы дал задание к 2020 году подготовить мне пять нобелевских лауреатов. Но ведь приказами даже докторскую невозможно делать.

Еще почему-то считается, что ученый обязательно должен быть нищим. И нас спрашивают, почему вы зарабатываете сверх бюджета? Но мы зарабатываем на исследованиях, которые поручает нам государство. Чтобы чувствовать хорошо, ученый должен и зарабатывать нормально.

«Когда его назначили на пост, мы виделись, и я его поздравил, но реакции пока нет». Фото Максима Платонова

— Что говорит вам про все это министр образования и науки Рафис Бурганов?

Когда его назначили на пост, мы виделись, и я его поздравил, но реакции пока нет. В Минобре говорят, что уважают меня. Не совсем понятно, в чем выражается это уважение. А ведь мы на министерство много работаем. Проводим олимпиады для школьников, пишем концепции, участвуем в подготовке методических материалов. К сожалению, заслуги института не засчитываются при проверке. Считается, что если тебя начали проверять, значит, ты априори виноват.

Марк Шишкин
ОбществоВластьИстория Татарстан
комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 07:38
    Хорошая статья. Рахмат. бик дэрэс айта.
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  • Анонимно 08:02
    "...к нам сейчас пришла сотрудница Минобра, которая, как мне кажется, вообще не представляет специфику научных учреждений и выдвигает к нам требования, которые распространяются на школы".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/99468-100-letie-tatarskoy-assr-intervyu-rafaelya-hakimova-chast-2

    Вообще-то любой директор обязан знать, что даже университеты давным-давно превратились в обычные школы, а "учёные" и "профессора" в обычных "наёмных работников", которые НИЧЕМ не отличаются от водителей, сантехников и дворников.

    Время "красных профессоров" закончилось...
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    Анонимно 08:21
    Ага, у нас нынче кажный журналист Роскосмосом командовать могет! А тут ишь чо удумали!
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  • Анонимно 08:09
    Наконец-то дошло. Но создавать нужно не пять гимназий на всю республику, а по одной, пусть не большой, в каждом районе. Главное - чтобы принимали детей по уму, а не по сословию. :)
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    Анонимно 08:37
    сначала убили гимназии, а теперь не знают что делать. Были гимназии - был татарский язык. Но не надо элитного, надо национальное, чтобы и на переменах дети на родном разговаривали. В эти элитные потом без связей не попадешь
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  • Анонимно 08:10
    Рафаэль Хакимов: «Татарское образование надо возрождать через элитные гимназии»
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/99468-100-letie-tatarskoy-assr-intervyu-rafaelya-hakimova-chast-2

    Интересно, а почему 85 процентов директоров гимназий женщины?
    И 90 процентов учителей тоже женщины.

    Как-то это влияет на качество образования или нет?

    Наверное качество образования повысилось в два раза по сравнению с временами 1960-х годов, когда учителей женщин и мужчин было "фифти-фифти", 50 на 50.

    Хотелось бы услышать мнение уважаемого академика о том, какая будет "элитная гимназия" и какие проверки будут в ней.
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  • Анонимно 08:22
    Интересная мысль: "Организовать пять государственно-частных гимназий на всю республику, чтобы их взяли под свой патронаж «Татнефть», ТАИФ, КАМАЗ и другие". Это, кстати, создаст и определённую конкурентную среду - таифовцы захотят, чтоб их гимназисты были самые лучшие в республике, а камазовцы - чтобы их. Таким образом через энное время действительно могут выкристаллизироваться 3-4 элитные школы с паритетным обучением на 3-х языках. БЛХ
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    Анонимно 09:33
    На одном дыхании прочитал комментарии в статье от Рафаэля Хакимова. Как можно больше татарскому народу нужно иметь таких сыновей у руля ТАТАРстана, как ЧЭН ТАТАР Рафаэль Хаким! Тогда ТАТАР халык не про пойдет, а возродится из пепла империи ада! Мин татар!
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  • Анонимно 09:41
    Хорошее интервью, Рафаэль абы!
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  • Анонимно 10:05
    Счастливые люди историки.Можно положить перед собой карту времён Марко Поло и фантазировать про транспортные потоки идущие через столицу Золотой Орды.А достаточно посмотреть на современную карту мира и окажется что весь Татарстан лежит в стороне от больших дорог.И поэтому никто в здравом уме не будет возить товары через Татарстан.Да и деньги наверно скорей всего тоже повезут в Сингапур.Там они целее будут.Но вернёмся к истории.После прочтения первой части статьи мы так и не определились насчёт празднования юбилея Золотой Орды на фоне Волжской Булгарии.А вот насчёт реформирования образования то действительно почему не попробовать новые формы обучения.Есть же в Казани частные школы с обучением на английском языке где татарский по одному уроку в неделю и только в начальной школе.
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  • Анонимно 10:41
    Уже возят через Татарстан. Вы просто не в курсе.
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  • Анонимно 11:35
    Татарский никогда не был, и не будет мёртвым, что вы пургу нагоняете и страху. Вспомните время, когда татарский был для народов, которые изучали его либо добровольно, либо в соответствии со статьёй в паспорте. Он и тогда уже был намного популярнее, и тогда, к тому же, другие народы не ограничивали в политических правах, как сегодня у нас в республике. Давайте говорить по-существу, сегодня невозможно пройти во власть в республике, во-первых, если ты не свой и во-вторых-если ты удобной национальности и взгляды твои за равенство. У нас, в республике, выстроена система, как в Орде в не лучших её временах, когда во власти только те, чей вопрос по национальным вопросам удобно слышать что бы иметь возможность влияния на центр. Да-да, именно так и есть, нужно учиться говорить прямо и по-существу, фактически в республике сложился очень опасный прецедент, как для людей, так и для республиканских верхов. Для первых, фактически, опасность состоит в том, что они являются инструментом, а не объектом защиты, а для вторых, в том, что такая деятельность порождает противодействие, как внутри этой группы, так и за её пределами, про внутренние противоречия говорить не буду, о них и так известно из истории, когда Казань присоединяли, продолжать не буду, кто знает, тот меня сейчас понимает, а для второй группы, это в ограничении влияния исполнения приказов сверху-вниз, то есть, попыткой их дискредитировать и подставить под сомнение. Неужели наши республиканское руководство не понимает как управлялась Орда и, в последующем, Россия, как полноценная правоприемница, практически, по всем механизмам управления. Если ситуацию продолжат нагнетать республиканские власти, то в ближайшее время будут смена руководителей региональных силовых ведомств, в том числе и военных. Это не попытка запугать, так происходит всегда, когда тот или иной регион проверяют на доверие и на корреспондирующие связи местных силовых ведомств с не относящимися органами управления друг к другу и их подведомственностью. Фактически, играя в такие игры, республиканская власть дискредитирует всё национально-территориальное деление страны, как неспособный механизм и неработающий механизм даже в относительно мирное время, не говоря уже про консолидацию по одному или другому основанию. Уважаемое руководство республики, вам же дали гарантии, что ваши активы трогать не будут. Почему вы, снова, используете языковой вопрос для мнимой борьбы и подрывной подрывной и диверсионной деятельности. Используйте "полезных идиотов", как это было не раз, из известных организаций, но народ будоражить не нужно!
    С уважением, наблюдающий за происходящим.
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  • Анонимно 12:15
    Уважаемый анонимный комментатор 11.35. Пишите красиво, не спорю, но не убедительно. В чём "подрывная"деятельность сторонников татарского языка - не пойму? Если можно, то и в юридических терминах можно.
    Вот я, например, далеко не во власти. И даже во многом ущемлён в своих законных интересах. Дальше что?
    Что Вы конкретно хотите от татар и татарского народа, в частности, по языковой политике- конкретно без воды? Вот, допустим, от меня: чтобы я стал или признал себя русским что ли? Ведь без языка, как сами понимаете, я буду никто, и фамилия моя никак. Поясните, выразите свою позицию чётче, пожалуйста.
    Власть не препутывайте к этому вопросу. Вот они-то как раз занимают больше коллаборационистскую политику.
    Габдель Юссон.
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