Рафаэль Хакимов: «Персия признала власть России над бывшим Дербентским ханством»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 44-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей очередной фрагмент из главы «Постимперский синдром».

Азербайджанские государства. Дербентское ханство (1747—1806)

В начале XVIII века Дербент входил в состав Сефевидского государства. В тот период на Восточном Кавказе шли широкие восстания против шахского владычества. Кризисом Сефевидского государства воспользовались Российская и Османская империи. В 1722 году русская армия под командованием императора Петра I начала поход в прикаспийские владения Персии. При занятии Петром I Дербента наибом города был Имам-Кули-хан, происходивший из шиитского рода Курчи. Он преподнес российскому императору ключи от городских ворот. Петр I Имам-Кули-хана назначил ханом дербентским и начальником «туземного» войска с присвоением чина генерал-майора.

В сентябре 1723 года между Россией и Персией был заключен Петербургский мирный договор, в соответствии с которым персидский шах признавал за Россией Дербент и Баку с прилегающими к ним землями. Позднее в связи с обострением русско-турецких отношений российское правительство с целью избежания новой войны с Османской империей и заинтересованное в союзе с Персией, в марте 1735 года заключило Гянджинский договор, по которому Персии передавались Дербент и Баку с их провинциями.

После гибели в 1747 году персидского правителя Надир-шаха вновь появилось Дербентское ханство. Начиная с 1747 года с титулом хана в Дербенте правил сын Имам-Кули-хана — Мухаммад-Хасан.

Фото wikipedia.org

Русский историк С.М. Броневский о Дербентском ханстве сообщал следующее: «Число прочих жителей не превосходит 2 000 дворов. Родом они из кочующих в Персии народов шахсевен и терекемен, издревле переведенных в Дагестан, поселены в 17 деревнях, держатся секты сунской и алиевой. Говорят татарским наречием. Они прилежные земледельцы, сеют всякаго рода хлеб, хлопчатую бумагу, шефран, упражняются также в шелководстве и в копании дикой марионы, промышляют доставлением в Дербент дров, угольев и съестных припасов. Земли их изобилуют всеми припасами, лугами, лесами и водами. Горские народы нарушают их спокойствие своими набегами, каковые однако же умеют они отражать, будучи от природы храбрыми и по осторожности всегда вооружены. Все жители ханства дербентскаго вместе с городскими не более поставить могут, как четыре тысячи вооруженных людей, большею частию конницы, которая почитается в Дербенте за лучшую».

В 1765 году кубинский хан Фатали-хан присоединил Дербентское ханство к своим владениям. Однако после смерти Фатали-хана созданное им государство распалось. Наследовавший ему Ахмет-хан правил всего два года и скончался в марте 1791 года, после чего новым кубинским ханом стал его брат Шейх Али-хан. В результате недовольства политикой Шейх Али-хана Дербент вновь стал самостоятельным ханством, правителем которого в мае 1799 года был провозглашен младший сын Фатали-хана — Гасан-ага. В 1802 году Гасан-хан скончался, и Шейх Али-хан снова присоединил дербентское владение к Кубинскому ханству.

В 1806 году ханство было занято русскими войсками. Согласно Гюлистанскому договору, подписанному 12 октября 1813 года, Персия признала власть России над бывшим Дербентским ханством. Помимо Дербентского ханства к России отошли Бакинское, Карабахское, Гянджинское, Ширванское, Шекинское, Кубинское ханства, а также часть Талышского ханства.

Нахичеванское ханство (1747—1828)

После убийства Надир-шаха в 1747 году предводитель рода Кенгерли Гейдаргули-хан изгнал иранского наиба Ага Хасана и провозгласил себя ханом.

В 1813 году по Гюлистанскому мирному договору Россия признала это ханство «в совершенной власти» Персии, однако с началом новой русско-персидской войны ханство было занято войсками генерала Паскевича, который 26 июня 1827 года вступил в Нахичевань, разгромив трехтысячный персидский кавалерийский отряд.

Фото: под редакцией ген.-майора Потто. Карта военных действий в Закавказском крае с 1809 по 1817 год. Фото runivers.ru

Келбали Хан Нахичеванский был в свое время ослеплен по приказу Ага-Мохаммед хана Каджара, что вызвало в его семье естественную ненависть к династии Каджаров. В результате его сын, правитель ханства, Эхсан Хан Кенгерли вместе с братом Ших Али-беком добровольно перешел на сторону России, оказав важную помощь в войне с Персией. В 1827 году Аббас-Мирза поручил оборону крепости Аббас-Абад Эхсан Хану Кенгерли. Однако Эхсан Хан тайно связался с русским главнокомандующим графом Паскевичем и сдал ему крепость 22 июля 1827 года. За это ему был пожалован чин полковника русской службы, и он был назначен наибом Нахичеванского ханства, а Ших-Али бек — наибом Ордубадского округа. В октябре 1837 года Эхсан Хан был произведен в генерал-майоры. В 1839 году под давлением управляющего на Кавказе генерала Е.А. Головина Эхсан Хан вынужден был отказаться от должности наиба. В порядке компенсации он был назначен походным атаманом Кенгерлинского войска, а позже — военно-походным атаманом Закавказских мусульманских войск.

Согласно статье III Туркманчайского мирного договора, подписанного 10 февраля 1828 года, ханство передавалось шахом «в полную собственность» Российской империи. Ханы Нахичеванские остались фактическими правителями Нахичеванского края.

Ханство было упразднено Указом императора Николая I 21 марта 1828 года. Из территорий Эриванского и Нахичеванского ханств была образована Армянская область, которая в 1849 году была упразднена и с присоединением Александропольского уезда преобразована в Эриванскую губернию, в составе которой земли Нахичеванского ханства — Нахичевань и Шарур-Даралагез — стали уездами, а Ордубад — округом.

Шекинское ханство (XVIII—XIХ века)

После ослабления центральной власти в государстве Сефевидов в южном Дагестане и Ширване сунниты восстали против владычества персов и кызылбашей, которые были шиитами. В 1723 году Али-Султан Цахурский, один из предводителей восставших, признал себя вассалом Османской империи, получил от турецкого султана титул Шекинского беклерибека. В 1735 году фактический правитель Персии Надир-Кули Афшар (Надир-шах) восстановил контроль над Шеки.

В 40-х годах XVIII века борьбу за независимость возглавил Гаджи Челеби, но окончательно государство получило самостоятельность только после смерти Надир-шаха в 1747 году.

Миниатюра с изображением Надир-шаха, 1769 год. Фото wikipedia.org

С конца XVIII века в связи с угрозой иранского завоевания шекинские ханы искали покровительства России. В соответствии с Гюлистанским мирным договором, заключенным между Россией и Ираном в 1813 году, Шекинское ханство присоединено к России.

В 1819 году ханская власть была упразднена и Шекинское ханство преобразовано в провинцию, которая в 1840 году переименована в Шекинский уезд Каспийской области (с 1859 года — Бакинская губерния, с 1868 года — Елизаветпольская губерния).

Ширванское (Шемахинское) ханство (1722—1734; 1748—1820)

Ширванское ханство простиралось от Каспийского моря до Геокчая. На севере оно граничило с Кубинским ханством, на востоке с Бакинским, на юге с рекой Курой, на западе с Шекинским ханством по реке Геокчай. Путешественники того времени называли Шемаху «самым богатым ханством». Шемахинское ханство обладало большими природными богатствами.

В начале века ослабла центральная власть в государстве Сефевидов, и в 1721 году Шемаха была взята восставшими суннитами под руководством лезгинского имама Хаджи-Давуда. В 1722 году турецкий султан даровал Хаджи-Давуду титул хана. По Константинопольскому договору 1724 года Ширванское ханство было признано Россией в качестве вассала Османской империи. Однако Хаджи-Давуд стремился к полной независимости. В 1725 году турки начали против него войну. В 1728 году в Гяндже прибывший на переговоры с султаном Хаджи-Давуд был арестован и сослан во внутренние районы Османской империи. Новым ширванским ханом султан назначил казикумухского хана Сурхая ибн Гарай-бека. В 1734 году фактический правитель Персии Надир-Кули Афшар (Надир-шах) нанес Сурхаю поражение и восстановил контроль над Ширваном.

После убийства Надир-шаха в 1747 году ханство вновь обрело независимость. Во главе ханства вначале был избран Гаджи Мухаммад Али, ведавший при Надир-шахе сбором провианта в Ширване. В тот период в Ширване кочевало племя ханчобаны, предводителем которого был Аскер-бек. Его сыновья — Агаси-хан и Мухаммад Сеид-хан подчинили себе ширванских кочевников, а в 1765 году овладели Ахсу и убили Гаджи Мухаммад Али-хана, установив здесь свою власть.

Фото jsoft.ws

В 1768 году кубинский хан Фатали-хан в союзе с шекинским ханом Мухаммад Гусейн-ханом осадили Шемаху. Мухаммад Саид-хан с покорностью явился к Фатали-хану, а Агаси-хан — к Мухаммад Гусейн-хану. Первого отослали в Дербент, а второго — Агаси-хана — шекинский хан ослепил и выслал на Куру.

После одержанной победы Фатали-хан и Мухаммед Гусейн-хан разделили между собой земли Ширванского ханства. В официальных документах и титулярных обращениях начиная с 1768 года Фатали-хан именовался «высокостепенным, высокопочтенным Дербентским, Кубинским и Шемахинским ханом».

Однако между Фатали-ханом и Мухаммад Гусейн-ханом возникло соперничество. Шекинский хан не хотел усиления кубинского хана у самых границ своего государства. Он примирился с ослепленным им Агаси-ханом. Последний же начал сколачивать силы против кубинского правителя из преданных в Ширване беков. Поддержку им оказал также не желавший усиления Фатали-хана аварский нуцал Мерсел-хан, приславший отряд под командованием своих сыновей. В последовавшем сражении Фатали-хан одержал победу. В 1774 году объединенные силы Мерсел-хана, Агаси-хана и Мухаммад Гусейн-хана, воспользовавшись отсутствием Фатали-хана, заняли Шемаху. В свою очередь Фатали-хан соединился с бакинским ханом Мелик Мухаммад-ханом, подошел к Шемахе и разбил противников. В 1776 году Фетали-хан возвратил Шемаху Мухаммад Сеид-хану и выдал свою сестру Фатиму за его сына Мемерзу. В 1785 году Фатали-хан одержал окончательную победу над Шекинским ханством и бывшим ширванским ханом. После его смерти началась новая борьба за власть.

25 декабря 1805 года Мустафа-хан и генерал от инфантерии Цицианов подписали трактат о вступлении Ширванского ханства в подданство Российской империи. По Гюлистанскому мирному договору 1813 года Персия признала переход Ширванского ханства под власть Российской империи. Однако в 1820 году Мустафа-хан бежал в Персию, вследствие чего титул хана был упразднен и в Шемахе было введено русское управление. После на данной территории была образована Ширванская провинция, которая в 1840 году вошла в Каспийскую область (с 1846 года — Шемахинская, с 1859 года — Бакинская губерния).

Продолжение следует