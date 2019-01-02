«Золотая Орда — это цивилизация, а не бандитское государство, которое кого-то грабило»
Интервью главы Института истории им. Марджани АН РТ Рафаэля Хакимова о 750-летии с основания Золотой Орды
Ученые Татарстана готовятся к проведению Международного форума, посвященного 750-летию Золотой Орды. «Реальное время» связалось с директором Института истории им. Ш. Марджани Рафаэлем Хакимовым, который рассказал о самом мероприятии, запланированном на 2019-й год, а также о значимости грядущей даты и роли Золотой Орды в мировой истории.
«Есть историографическая традиция — чернить татар»
— Рафаэль Сибгатович, в чем значимость этой даты? Почему это важно?
— Видите ли, речь идет о распаде Монгольской империи. Конечно, фактически этот процесс начался гораздо раньше: определенные проблемы возникли между наследниками Чингисхана уже при Бату — возник спор о том, кто должен быть главным ханом. Все закончилось тем, что Бату-Хан несколько охладел к Монгольской империи и начал довольно самостоятельно вести свою политику, хотя он признавал великого хана и даже чеканил монеты от его имени.
Фактически распад на четыре улуса назрел еще тогда. Тем более, уже при золотоордынском Узбек-Хане ислам приняли в качестве официальной религии, то есть произошел отход от «Ясы» (законов) Чингисхана, согласно которым все религии равны. Помимо этого, на границе возникали войны между Чагатайским улусом, Золотой Ордой и Хулагуидами. С тем, чтобы урегулировать эти пограничные вопросы и договориться о мире и спокойствии, в Таласской долине собрались представители трех ветвей: царевичи от Золотой Орды, Чагатайского улуса, Хулагуидов и государства Юань. Был заключен мирный договор и определены границы. То есть формально закрепили самостоятельность этих трех (фактически — четырех) государств.
— Можно по-разному относиться к Золотой Орде, а как вы лично видите ее в историческом контексте?
— Во-первых, необходимо сказать, что это было. Историки подходят к подобным вопросам с такой позиции. Оценка — это тоже не последнее дело, но историки, прежде всего, говорят о том, что существовало какое-то государство с конкретными характеристиками, и его историю надо изложить такой, какой она была на самом деле. Не предвзято.
Если сравнивать Золотую Орду с другими государствами, то, на мой взгляд, ее сложно с кем-то близко сопоставить. Кого еще можно поставить рядом по развитости экономики, инфраструктуры, финансовой системы, военной мощи? В тот период Золотая Орда была самой развитой цивилизацией, нравится это кому-то или нет.
Что касается русских княжеств, то они просто уничтожали друг друга, а Золотая Орда помогла им прекратить эти междоусобицы и наконец объединиться. Европа тогда находилась в бедственном положении (здесь свою роль также сыграла чума). Там не было даже дорог, были просто мелкие княжества, воевавшие друг с другом. Неудивительно, что, когда Бату-Хан напал на Венгрию, он легко разбил объединенную европейскую армию. Он без особых проблем продвинулся до Сербии и остановился там только потому, что в Монголии умер великий хан и надо было ехать на выборы. Так что Золотую Орду не с кем сравнить по уровню развития.
Если сравнивать Золотую Орду с другими государствами, то, на мой взгляд, ее сложно с кем-то близко сопоставить. Кого еще можно поставить рядом по развитости экономики, инфраструктуры, финансовой системы, военной мощи? В тот период Золотая Орда была самой развитой цивилизацией, нравится это кому-то или нет
Могу сказать, что по отношению к русскому государству есть историографическая традиция — чернить татар. Гумилев называл это «черной легендой». В Золотой Орде у русских начался расцвет. Русские никогда не воевали против татар. Конечно, никому не может нравиться нашествие, но Бату-Хан в основном просто хотел пройти через какие-то земли — он гнал кыпчаков, которые шли в Венгрию. Да, пожгли некоторые города, но их было не так много. Воевать там было не с кем, поэтому это несколько преувеличенное сопротивление. В основном города просто давали проход — хан предупреждал, где пройдет, чтобы было меньше потерь. Конечно, он отнимал продовольствие, как и все армии во время войны, но не стоит забывать, что позже он освободил русские земли от налогов с тем, чтобы побыстрее восстановить экономику. Он был заинтересован в этом, поскольку собирал с них дань — если они развивались, дань, соответственно, становилась больше.
Помимо этого, на время Золотой Орды пришелся расцвет православия — об этом пишут сами православные. В этот период появились многочисленные монастыри, поскольку они полностью освобождались от налогов. Кстати, русские князья прятали там свое имущество.
— К слову о разных взглядах. На днях я встретила занимательную колонку, посвященную празднованию 750-летия основания Золотой Орды, автор которой пишет: «Анонсы нынешнего юбилейного мероприятия, где есть слова о «синкретическом характере Золотой Орды», просто камуфлируют эпоху национального унижения русского народа, насаждения рабства и преграды прогресса». Также он сравнивает Золотую Орду с Третьим рейхом. Что вы можете ответить на этот выпад?
— Во-первых, мы находимся на своей территории — Татарстан расположен не на русской земле. Ордынскую Русь не оккупировали — там никогда не было никаких гарнизонов. Да, собирали дань в размере 10%, но взамен обеспечивали безопасность, дороги и устойчивость финансовой системы. Да, была государственная зависимость — вертикаль власти, в которую в том числе входило назначение князей. Русские платили налог, а также были военнообязанными. Все это вписывается в обычную государственную структуру.
Насколько это жестоко? Средневековье вообще было жестоким временем. Унижать русских никто не собирался, потому что незачем было этого делать. По «Ясе» Чингисхана, все народы и культуры были равны. Узбек-хан поменял уложение, но не распространил это на русских. Замечу, что не было ни одного восстания против татар. Русские восставали против своих князей, которые добавляли к татарской дани свою дань.
Вообще, это довольно распространенный стереотип — «черная легенда». Людям вдалбливали эту позицию еще в школе, об этом писала пресса, а при Сталине вообще запретили любые исследования Золотой Орды (с чего бы это, интересно, во время войны понадобилось идти на такой шаг) — в такой ситуации это быстро не вытравить из умов. Вместе с тем есть определенный шовинизм, желание найти врага внутри страны. Всегда был симбиоз русских и татар, но его пытаются разрушить.
На время Золотой Орды пришелся расцвет православия — об этом пишут сами православные. В этот период появились многочисленные монастыри, поскольку они полностью освобождались от налогов. Кстати, русские князья прятали там свое имущество
«Перед нами стоит вопрос: «Откуда вышла Россия?»
— Рафаэль Сибгатович, хотелось бы перейти непосредственно к форуму. Он проходит каждые два года, но что нас ожидает в 2019-м? Чем он будет отличаться от предыдущих?
— Наверное, масштабностью. Плюс нам в какой-то мере тоже нужен свой «таласский договор», поскольку казахи также проводят празднование 750-летия и заявляют о том, что они являются наследниками Золотой Орды.
— Кстати, вы с ними как-то взаимодействуете по этому поводу?
— На государственном уровне — нет. Но мы работаем с казахстанскими учеными и пока договариваемся о том, чтобы они приехали сюда для подписания ряда соглашений. Мы также приглашаем киргизов и множество других ученых-золотоордынцев. Мы хотим посмотреть и оценить, что сейчас происходит в этом золотоордынском мире ученых в целом.
— А много ли вообще сейчас ученых, занятых золотоордынской проблематикой?
— Очень много. В последние годы интерес к этой теме просто огромный. Могу сказать, что некоторые даже опережают нас по части защиты докторских диссертаций. В Москве и Петербурге просто великолепная школа. Также, наряду с уже известными именами, появляется много молодых докторов. Эта тема сейчас действительно очень востребована.
Дело в том, что перед нами стоит вопрос: «Откуда вышла Россия?». В общей сложности было две версии: происхождение из Киевской Руси и Норманская теория. Как вы понимаете, сегодня уже не с руки говорить о том, что Россия вышла из Киева, плюс сами украинцы говорят о том, что Русь вообще-то находилась в Великом княжестве Литовском. А Норманская теория не проходит, поскольку очень трудно объяснить, как империя возникла из небольшого Новгорода с населением примерно в 14 тыс. человек. Остается Золотая Орда как основа.
Вначале было очень много татар, уехавших по разным причинам в Москву (к примеру, во время исламизации при Узбек-хане), а сам город вообще возник при Менгу-Тимуре — он отвел Даниилу удел из Суздальского княжества. То есть Москва всегда была полу-татарской. Активные люди, которые не могли найти себе места в Орде, ехали туда — в русские княжества.
Вспомните татарина Бориса Годунова, касимовского хана Семиона Бекбулатовича, сидевшего царем при Иване Грозном… Огромное количество татар занимало высокие посты, в том числе в армии и флоте. Кстати, в любом государстве, во все времена, вся конница всегда была татарской: польские уланы, литовские ратные люди и так далее. Посмотрите и на русский язык — сколько в нем татарских слов. Российская Империя возникла как симбиоз русских и татар, но с Екатерины начались западнические веяния — она начала переписывать историю. Затем Карамзин, Ключевский, Соловьев дали истории совершенно другую трактовку, а летописи куда-то благополучно исчезли еще при Екатерине (злые языки говорят, что их сожгли).
— Возвращаясь к форуму: ученые из каких стран должны приехать в Казань?
— Прежде всего это такие города, как Москва и Петербург. Если говорить по странам, то это Венгрия, Польша, Румыния, Сербия, Великобритания, США, Монголия, Япония, Иран — никто не будет упущен.
Среди современных политиков есть устойчивый стереотип: татары — сепаратисты, но вся история показывает, что татары — государственники. В истории не было периода, чтобы татары не создавали какое-то государство. Поэтому и в России они ведут себя как государственники, а не разрушители
— Резюмируя нашу беседу, хочу попросить вас выделить наиболее значимые открытия и достижения по этой теме за последние годы.
— Я бы выделил саму тему и то, что она, наконец, уверенно зазвучала. Когда мы приехали в Оксфорд на презентацию тома «Золотая Орда в мировой истории», многие историки признавались, что впервые слышат о существовании такого государства. Такая тематика у них никогда не изучалась специально — они занимались монголами, Востоком, но о татарах не слышали. В остальных странах ситуация тоже была не очень (во Франции еще более-менее, как и в Венгрии, и Болгарии). А сейчас эта тема становится очень важной для многих, поскольку мировую историю без Золотой Орды не понять.
Многие это скрывают и говорят о Монгольской империи, но она была монгольской по названию династии ханов. Найти там этнических монголов (халха, ойратов и т. д.) очень трудно. Согласно традиционной историографии, в Золотой Орде было два государственных языка: монгольский и «какой-то тюркский» (разные авторы указывают различные варианты, стесняясь назвать татарский). Хорошо, раз есть монгольский, то дайте мне какой-нибудь документ на этом языке. Но такого документа нет. В Золотой Орде не писали на монгольском языке. На татарском — пожалуйста. Вместе с тем, если сюда пришли править монголы, то где их потомки? Мы проводим генетический анализ среди татар (обследовано уже больше тысячи человек) и очень редко встречаем их гаплогруппу «С». Здесь правили чингизиды — несколько поколений — у ханов было множество жен, но где же их следы?
Это было мощнейшее государство с устойчивой финансовой системой, великолепными дорогами, охраной границ, законодательством и так далее. Это была цивилизация, а не какое-то бандитское государство, которое кого-то грабило. Также среди современных политиков есть устойчивый стереотип: татары — сепаратисты, но вся история показывает, что татары — государственники. В истории не было периода, чтобы татары не создавали какое-то государство. Поэтому и в России они ведут себя как государственники, а не разрушители. К слову, СССР разрушили в Москве, и далеко не татары были инициаторами случившегося. Могу сказать, что сегодня в этой части ничего не поменялось. Некоторые журналисты, особенно московские, говорят мне: «Вы — сепаратисты, думаете, как отделиться», а у меня остается последний аргумент: «Зачем же нам отделяться от Золотой Орды? Это — наша родина, а Россия — наследница Золотой Орды».
комментарии
Можно и нужно клеймить "проклятый царский режим", но в энциклопедическом словаре Эфрона & Брокгауза издания 1907 г. имеется пояснение, Волжские татары (булгарлык) это в подавляющем большинстве отюреченные финны Болгарского царства, и названы татарами в ходе исторического недоразумения. В начале ХХ в. "тептяри" и "мишари" общим числом составляющие под 600 тыс., в 20-е годы слившиеся с татарами, считались исламскими, тюркоязычными этносами, имевшие в прошлом угро-сарматское происхождение. А кроме того существовал загадочный народ буртасы, по косвенным признакам потомки скифов, растворившийся среди булгар Казанского улуса. Да и у шумерской версии происхождения татар достаточно оснований, не меньше чем у монгольской.
Вам что в уши не налей - все божья роса.
Слова этого Хакимова о развитости татаро-монгольской «цивилизации» ничем не подкреплены.
Все чем пользовались татаро-монголы было украдено у других народов, в том числе письменность и язык, народа который был побежден татаро- монголами - кыпчакский.
Есть над чем подумать и поразмышлять.
В целом согласен с тезисами уважаемого академика, но есть и что обсудить.
Спасибо уважаемым автору и РВ.
Да, дата носит несколько двоякий характер - с одной стороны распад великой мировой Монгольской империи, преобразовавшей мир, с другой образование Золотой Орды, легшей в основу фундамента современной Российской Федерации.
Интересно, как бы отнеслись современники к распаду США на 4 "независимых" государства?
Простые американцы вряд ли одобрили бы - для них жизнь стала бы труднее, больше налогов, меньше возможностей.
Так что мы будем праздновать?
Распад великой мировой державы Монгольской империи, в которую входила и территория современной России?
Или образование сепаратистского нового государства Золотая Орда, которое составило основу современной РФ?
Спорно и двусмысленно и следующее словосочетание:
"— Во-первых, мы находимся на своей территории — Татарстан расположен не на русской земле".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/123501-rafael-hakimov-o-750-letii-zolotoy-ordy
Во-первых, славяне жили на берегах Средней Волги уже с 4 (четвертого) века - это племена именьковцев.
Ученый араб, секретарь Багдадского посольства Ибн Фадлан прямо пишет в своей "Книге", что приехав на берега Средней Волги (современное название) в 922 году обращать добровольно в Ислам целый народ, и увидел славян-сакалибов.
Во-вторых Татарстан расположен и НЕ на "татарской" земле.
Здесь надо разораться, какой этнос имеется ввиду под термином "татары".
"Татары", как единый этнос, до начала 20 века существовали лишь в текстах западно-европейских путешественников, ученых, русских летописях и официальных документах чиновников Российской империи.
Под "татарами" понимались в первую очередь монгольские и тюркские племена, да и все другие племена, входящие в Монгольскую империю, а в дальнейшем и в её "осколки" включая и Золотую Орду.
Племя "татар" монгол Чингизхан вырезал за подлое убийство ими его отца еще в самом начале 13 века.
Но в силу ряда причин название уничтоженного монголами племени "татар" перешло на всё население Монгольской империи и Золотой Орды и то только у европейцев и русских - САМИ СЕБЯ монгольские и тюркские племена "татарами" НЕ НАЗЫВАЛИ.
Монгольские и тюркские племена, известные у западно-европейцев и русских под названием "татары", в составе войск монгола Чингизхана пришли на Среднюю Волгу - в том числе и на территорию современной Татарской Республики - лишь в первой половине 13 века.
Здесь уже давным давно жили башкиры, булгары, хазары (тюркские племена), финно-угоры, славяне-сакалибы и др., которые себя "татарами" не называли.
Более того до начала 20 века у поволжских тюрок название "татары" считалось обидной кличкой.
Поволжские тюрки сами себя называли "мусульмане", "булгары", "казанцы" и др.
Спорен тезис и о том, что не существует официальных документов времен Золотой Орды на монгольском языке - в комментариях неоднократно приводились ссылки на такие документы, опубликованные в научных изданиях.
Есть и другие дискуссионные вопросы, которые необходимо осветить в научных изданиях, издаваемых к юбилейной дате.
Ещё раз спасибо за интересную, познавательную и дискуссионную статью уважаемым автору и РВ.
Удачного Нового 2019 года.
Не забывайте о казахах и других тюркских племенах,
Не путайте тюркское и татарское, татары это очень маленькая часть тюркского мира.
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Напомню уважаемому академику, что монголькое нашествие началось с походов на Северо-восточную Русь.
Значит монголы преследовали кыпчаков бегущих в Швецию?
Меня всегда поражали такие как Хакимов «историки». Делая такие громкие заявления они показывают свое невежество, что мягко сказано.
Задолго до времен золотой орды в Европе уже существовали университеты, начал развиваться институт парламентаризма, наступила эпоха великих научных открыий, начали появлятся зачатки промышленности.
В 1215 году в Париже был открыт университет, имевший первоночально 4 факультета: вольных искусств, канонического права, медицины и теологии. Уже в XIII веке университет стал одним из крупнейших в Европе.
Оксфордский университет ведет свою историю с 1096 года. Историк Джерард Уэльский читал лекции студентам ещё в 1188 году, а первое упоминание об иностранных учениках Оксфордского университета зафиксировано в 1190 году.
В 1215 году крупные землевладельцы Англии добились от короля Англии Иоанна Безземельного подписания Великой хартии вольностей, согласно которой король не мог назначать новых налогов (кроме некоторых старых феодальных налогов) без согласия королевского совета, который постепенно эволюционировал в парламент. В 1265 году Симон де Монфор, 6-й граф Лестер, собрал первый выборный Парламент. Имущественный ценз на парламентских выборах в графствах был одинаковым по всей стране: голосовать могли те, кто владел участком приносившим ежегодную ренту в 40 шиллингов.
В это же самое время «великие» монголы скакали по великим степям захватывая и убивая другие народы, при этом у себя в Каракоруме жили в юртах и не имели даже своей письменности.
Вот такая была «высокоразвитая» цивилизация у татаро-монгол Хакимова.