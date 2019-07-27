Рафаэль Хакимов: «Русские войска оккупировали Илийский край и ликвидировали уйгурское государство»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 47-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей новый фрагмент из главы «Постимперский синдром».

Уйгурские государства. Илийский султанат (1864—1881)

Илийский (Таранчинский или Кульджинский) султанат (1864—1881 годы) был образован во время Дунганского восстания на территории Восточного Туркестана в районе Илийского края, провинции Синьцзян Цинской империи Китая. В течение 10 лет, с 1871 по 1881 годы, султанат был оккупирован Российской империей.

В 1755 году империя Цинь включила Илийский край и часть Семиречья в состав своего государства. Однако в 1864 году началось уйгуро-дунганское восстание в городе Куча. Вскоре восстание перекинулось на другие районы. К лету 1866 года повстанцы полностью контролировали Илийский край. В 1867 году происходит крупное столкновение между уйгурами и дунганами под Старой Кульджой. Дунгане терпят поражение от уйгуров во главе с Алаханом. На совете старейшин илийских уйгуров Алахан избирается султаном.

На совете старейшин илийских уйгуров Алахан избирается султаном. Фото wikipedia.org

С момента образования султаната и других государственных образований на территории Восточного Туркестана возникают конфликты на приграничной территории c колониальными властями Российской империи. В результате дальнейшего ухудшения отношений с Илийским султанатом Российская империя принимает решение о вторжении на ее территорию. Официальным поводом послужил отказ выдать волостного управителя казахского рода албанов султана Тазабека и его соратников, откочевавших на территорию султаната. В июне 1871 года султанат терпит поражение и попадает под юрисдикцию Российской империи.

Россия дала ясно понять Китаю, что захват Илийского султаната будет носить временный характер, а после выполнения задачи русские войска будут выведены. Населению Кульджи обещали не передавать земли китайцам.

12 февраля 1881 года был подписан договор, известный как Петербургский, по которому на значительной части территории восстанавливалась власть китайского императора.



Карта к статье «Илийский край». Военная энциклопедия Сытина (Санкт-Петербург, 1911—1915). Фото wikipedia.org

Ханство Йеттишар (1865—1877)

В 1757 году Цинским Китаем было ликвидировано Джунгарское ханство, а в 1759 году завоевана Кашгария и на этой территории образована провинция Синьцзян. Сюда ссылали противников цинского режима. В Синьцзяне размещали войска из Ганьсу, были созданы маньчжурские военно-земледельческие поселения, китайские военные поселения, а также земледельческие поселения из сосланных уйгуров, китайцев и дунган.

В начале XIX века резко обострилась социально-политическая обстановка в Кашгарии. Это происходило на фоне сложных взаимоотношений Цинской империи с соседним Кокандским ханством. Кокандские ханы использовали антиманьчжурские настроения для давления на цинское правительство, поддерживая борцов за восстановление независимости края. Уйгурское восстание 1820—1827 годов, хотя и было подавлено, тем не менее, потрясло саму основу цинской власти в Кашгарии, а зверства карателей создавали почву для новых выступлений. Они не заставили себя ждать, однако и они были подавлены.

В июне 1864 года взбунтовались солдаты-дунгане гарнизона Кучара, а за ними поднялось и остальное население во главе с Рашидин-ходжой. Освободив четыре округа — Турфан, Комул (Хами), Аксу и Уш (Уш-Турфан), — он установил здесь свою власть, создав Кучарское ханство. Тем же летом в Урумчи возникло Дунганское ханство во главе с Лотай-ханом; вскоре он провозгласил себя султаном, а свое государство — Урумчинским султанатом. В Хотане власть перешла к мулле Хабибу-уллаху, ставшему главой Хотанского ханства. В восставший Кашгар из Коканда в 1864 году прибыл с отрядом Бузрук-ходжа (сын Джахангира); радостно встреченный населением, он был избран главой Кашгарского ханства, включавшего в себя и Яркенд.

Против цинского господства поднялись почти все мусульманские народы Синьцзяна — уйгуры, дунгане, киргизы и таджики. Массы выступили на освободительную борьбу под религиозным знаменем ислама, во главе движения встали духовные феодалы (ходжи) и простые муллы; борьба носила не только антиманьчжурскую, но и антикитайскую направленность. В 1867 году восстало уйгурское население Илийского края, и здесь возник Таранчинский султанат. На территории былого цинского наместничества возникло пять небольших мусульманских государств. Такая феодальная раздробленность перед лицом цинской угрозы требовала скорейшего объединения. Создание единого государства происходило на базе наиболее сильного Кашгарского ханства. Им фактически руководил военачальник Мухаммед Якуб-бек — неграмотный выходец из низов, ставший выдающимся политическим деятелем. Якуб-бек создал многочисленную армию и ее силами осуществил объединение Восточного Туркестана. Другие ханства, султанаты и эмираты были подчинены Кашгару, а новое государство получило название Йеттишар; Якуб-бек был провозглашен ханом Йеттишара под именем Бадоулет.

Войска Йеттишира. Фото wikipedia.org

Чтобы предотвратить захват Якуб-беком Таранчинского султаната и не допустить роста английского влияния в Средней Азии, русские войска в 1871 году оккупировали Илийский край и ликвидировали здешнее уйгурское государство. Войска Якуб-бека совершили два похода против дунганского Урумчинского султаната и в 1870—1872 годах присоединили его территорию к Йеттишару. На сторону Якуб-бека перешел Мухаммед Аюб Биянху — один из лидеров восстания дунган в Шэньси, а также другие дунганские командиры и беженцы из провинций Шэньси и Ганьсу.

Якуб-бек провел ряд прогрессивных реформ. Он модернизировал свою 45-тысячную армию, упростил бюрократическую систему, сократил аппарат, резко уменьшил налоги, сборы и повинности с населения, отменил внутренние пошлины, упорядочил финансы. Правитель Йеттишара поощрял торговлю, строил караван-сараи, прокладывал новые оросительные системы. Тем не менее созданный им режим был суровым и подчас жестоким. Когда же цинские войска с 1873 года начали военные действия в Синьцзяне, многие позитивные начинания в Йеттишаре оказались перечеркнутыми из-за резкого роста военных расходов.

Для укрепления своего государства Якуб-бек стремился использовать противоречия между Россией и Англией, предлагая и той и другой свою службу. Петербург, развивая с Йеттишаром торговлю, не пошел на его дипломатическое признание. Англия пыталась использовать кашгарского хана против России, помогая ему до 1877 года из Индии оружием и военными советниками; такая же помощь оказывалась ему и со стороны Османской империи.

В 1877 году циньское правительство двинуло 180 батальонов хорошо вооруженных войск против Йеттишара. Войска Якуб-бека потерпели поражения. В мае 1877 года он был отравлен, а Йеттишар распался на три враждующие между собой части. Власть династии Цинь была восстановлена над всем Синьцзяном.

Продолжение следует